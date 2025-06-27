ما المقصود بالدخول (Ingress) والخروج (Egress) في Kubernetes؟

نظام Kubernetes، المعروف أيضًا باسم k8s أو kube، هو منصة تنسيق حاويات تعمل على أتمتة نشر التطبيقات وتوسيع نطاقها وصيانتها عبر مجموعة من موارد الحوسبة. بدلًا من إدارة الخوادم مباشرةً، تستخدم فرق عمليات التطوير وتكنولوجيا المعلومات Kubernetes لتشغيل التطبيقات في حاويات - وهي وحدات برمجية خفيفة الوزن قائمة بذاتها تتضمن كل ما يلزم لتشغيل التطبيق.

وفقًا لتقرير CNCF، يُعَد Kubernetes ثاني أكبر مشروع مفتوح المصدر في العالم (بعد Linux)، وأداة تنسيق الحاويات الأساسية لحوالي 71% من المدرجة على قائمة Fortune 100.

تُعَد Docker الأداة الأكثر استخدامًا لبناء صور الحاويات. في Kubernetes، يتم تجميع الحاويات في وحدات تُسمَّى الحجيرات (pods)، وهي أصغر الوحدات القابلة للنشر ويمكن أن تحتوي على حاوية واحدة أو أكثر. يقوم Kubernetes بجدولة هذه الحجيرات عبر مجموعة من الأجهزة المعروفة باسم العُقَد.

يتم تنظيم الحاويات والموارد المرتبطة بها في مساحات أسماء، والتي توفِّر فصلًا منطقيًا لإدارة الفرق أو المشاريع أو البيئات المختلفة داخل المجموعة نفسها. يتعامل Kubernetes مع وظائف المجموعة الرئيسية، مثل موازنة التحميل، والتعافي من الأعطال، والتوسع، والإصلاح الذاتي، ما يؤدي إلى تجريد الكثير من تعقيد البنية التحتية منخفضة المستوى.

داخل مجموعة Kubernetes، غالبًا ما تحتاج الخدمات إلى التواصل مع بعضها وأحيانًا مع أنظمة خارجية. يتولى Kubernetes إدارة حركة المرور والتحكم فيها بطريقة تعمل على عزل المكونات الداخلية لتحسين الأداء والأمان. ونتيجةً لذلك، يجب تعريف حركة المرور الواردة والصادرة وإدارتها وتكوينها بشكل صريح.