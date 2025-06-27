ما المقصود بالدخول (Ingress) والخروج (Egress) في Kubernetes؟

8 دقائق
في Kubernetes، يُشير الدخول والخروج إلى كيفية دخول حركة مرور الشبكة وخروجها من بيئة تطبيق حاويات سحابية أصلية.
تشكل تدفقات المرور هذه عنصرًا أساسيًا لتشغيل التطبيقات الحديثة ضمن البنية التحتية السحابية. إن إدارتها بشكل فعَّال تدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، مثل توجيه حركة مرور العملاء إلى تطبيقات الويب أو الوصول بشكل آمن إلى واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية.
في عالم اليوم الذي يعتمد على الحوسبة السحابية، تعمل Kubernetes على تشغيل أعباء العمل الحرجة بشكل متزايد. نتيجةً لذلك، أصبحت القدرة التفصيلية على التحكم في حركة المرور ضروريةً للحفاظ على الأداء وإنفاذ التدابير الأمنية وتلبية متطلبات الامتثال.
نظام Kubernetes، المعروف أيضًا باسم k8s أو kube، هو منصة تنسيق حاويات تعمل على أتمتة نشر التطبيقات وتوسيع نطاقها وصيانتها عبر مجموعة من موارد الحوسبة. بدلًا من إدارة الخوادم مباشرةً، تستخدم فرق عمليات التطوير وتكنولوجيا المعلومات Kubernetes لتشغيل التطبيقات في حاويات - وهي وحدات برمجية خفيفة الوزن قائمة بذاتها تتضمن كل ما يلزم لتشغيل التطبيق.
وفقًا لتقرير CNCF، يُعَد Kubernetes ثاني أكبر مشروع مفتوح المصدر في العالم (بعد Linux)، وأداة تنسيق الحاويات الأساسية لحوالي 71% من المدرجة على قائمة Fortune 100.
تُعَد Docker الأداة الأكثر استخدامًا لبناء صور الحاويات. في Kubernetes، يتم تجميع الحاويات في وحدات تُسمَّى الحجيرات (pods)، وهي أصغر الوحدات القابلة للنشر ويمكن أن تحتوي على حاوية واحدة أو أكثر. يقوم Kubernetes بجدولة هذه الحجيرات عبر مجموعة من الأجهزة المعروفة باسم العُقَد.
يتم تنظيم الحاويات والموارد المرتبطة بها في مساحات أسماء، والتي توفِّر فصلًا منطقيًا لإدارة الفرق أو المشاريع أو البيئات المختلفة داخل المجموعة نفسها. يتعامل Kubernetes مع وظائف المجموعة الرئيسية، مثل موازنة التحميل، والتعافي من الأعطال، والتوسع، والإصلاح الذاتي، ما يؤدي إلى تجريد الكثير من تعقيد البنية التحتية منخفضة المستوى.
داخل مجموعة Kubernetes، غالبًا ما تحتاج الخدمات إلى التواصل مع بعضها وأحيانًا مع أنظمة خارجية. يتولى Kubernetes إدارة حركة المرور والتحكم فيها بطريقة تعمل على عزل المكونات الداخلية لتحسين الأداء والأمان. ونتيجةً لذلك، يجب تعريف حركة المرور الواردة والصادرة وإدارتها وتكوينها بشكل صريح.
في علوم الكمبيوتر الأساسية، يُشير الدخول مقابل الخروج إلى حركة المرور الواردة مقابل حركة المرور الصادرة في الشبكة أو النظام. توفِّر عمليات الدخول والخروج في Kubernetes لفرق المنصة إطارًا منضبطًا للتحكم في كيفية تدفق حركة المرور إلى داخل مجموعة Kubernetes وخارجها. وهذا الجانب ضروري لتشغيل بيئات إنتاج آمنة وقابلة للتوسع.
يُشير الدخول إلى حركة المرور الواردة من المستخدمين أو الأنظمة الخارجية إلى مجموعة Kubernetes، عادةً عبر HTTP أو HTTPS (وكلاهما يعمل على بروتوكول TCP). فبدلًا من عرض كل خدمة مباشرةً على الإنترنت، تحدِّد المؤسسات قواعد الدخول من خلال مورد الدخول. عادةً ما تتم كتابة هذا المورد بلغة YAML، والتي تُرشد Kubernetes إلى كيفية توجيه حركة المرور استنادًا إلى معايير مثل مسارات URL أو أسماء النطاقات.
يتم فرض قواعد الدخول بواسطة وحدة التحكم في الدخول - وهي قطعة من البرامج (غالبًا ما تعتمد على NGINX أو وكيل عكسي آخر) تعمل كنقطة دخول فعلية. تستقبل وحدة التحكم الطلبات الواردة، وتقوم بفك تشفير حركة المرور إذا لزم الأمر، ثم ترسلها إلى الخدمة الصحيحة داخل المجموعة.
على سبيل المثال، قد يتم تكوين قواعد الدخول للقيام بما يلي:
يوفر Kubernetes عدة طرق مدمجة لعرض الخدمات خارج المجموعة. تعمل موارد Ingress مع أنواع معينة من الخدمات ولكنها توفِّر نهجًا أكثر مرونة ومركزية، خاصةً لحركة المرور المستندة إلى الويب.
فيما يلي بعض أنواع الخدمات الأكثر شيوعًا:
وبالمقارنة، يسمح مورد Ingress بالوصول إلى خدمات متعددة من خلال عنوان IP خارجي واحد باستخدام قواعد التوجيه الذكية، استنادًا إلى أسماء النطاقات أو المسارات. ويعمل على توحيد معالجة HTTP(S) والتحكم في حركة المرور، ما يجعله خيارًا قويًا لأعباء العمل الإنتاجية.
يشير الخروج (Egress) إلى حركة المرور الصادرة - عندما تحتاج الخدمات داخل مجموعة Kubernetes إلى التواصل مع وجهات أو أنظمة حركة المرور الخارجية (على سبيل المثال، واجهات برمجة التطبيقات، والخدمات السحابية، وقواعد البيانات، وما إلى ذلك).على الرغم من أن Kubernetes يسمح بحركة مرور خارجية غير مقيدة بشكل افتراضي، فإن هذه السياسة المفتوحة نادراً ما تكون مناسبة لبيئات الإنتاج.
ترغب المؤسسات عادةً في التحكم في الخدمات التي يمكنها الاتصال بنقاط النهاية الخارجية ومراقبتها، لأسباب تتعلق بالأمان والامتثال. على سبيل المثال، قد ترغب إحدى شركات البيع بالتجزئة في أن تصل خدمة الدفع الخاصة بها فقط إلى بوابات الدفع المعتمدة وتحظر جميع الوجهات الأخرى.
يوفر Kubernetes عدة طرق لإدارة الخروج بفاعلية وأمان. من خلال تنفيذ هذه الضوابط، يمكن للمؤسسات التأكد من السماح فقط بتدفق حركة المرور المصرح بها إلى الشبكات الخارجية، وبالتالي تعزيز الأمان والامتثال.
يمكن لسياسات شبكة Kubernetes تقييد الوحدات المسموح لها بإجراء اتصالات خارجية وتحديد العناوين أو النطاقات التي يمكنها الوصول إليها - غالبًا باستخدام تدوين CIDR لنطاقات IP. تدعم هذه السياسات نماذج الثقة الصفرية من خلال السماح بالاتصالات المصرح بها صراحةً فقط. تحدِّد قواعد الخروج ضمن سياسات الشبكة هذه قيود حركة المرور الصادرة، ما يتحكم في الوجهات الخارجية التي يمكن للحجيرات الوصول إليها.
يمكن لبوابات الخروج، والتي يتم نشرها غالبًا كجزء من شبكة الخدمة، توجيه حركة المرور الصادرة بأكملها من خلال نقطة تحكُّم مراقَبة، ما يُتيح التحكم المتقدم في حركة المرور، والتشفير وقابلية الملاحظة.
يمكن أيضًا استخدام عُقَد الخروج المخصصة أو بوابات NAT لتوحيد الاتصالات الصادرة وتسجيلها، ما يوفر إمكانية التتبُّع وعزل الأداء المحسَّن.
