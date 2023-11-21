ما المقصود بشبكات Kubernetes؟

يرجع أصل اسم Kubernetes إلى اللغة اليونانية، ويعني الربّان أو قائد الدفّة. وبالاستناد إلى Borg، وهي منصة Google الداخلية لتنظيم الحاويات، قُدِّمت Kubernetes إلى الجمهور عام 2014 كأداة مفتوحة المصدر.



في العام نفسه، قدّمت جوجل مشروع Kubernetes إلى مؤسسة Cloud Native Computing Foundation، وهي جهة مفتوحة المصدر ومحايدة من حيث المزوّدين في مجال الحوسبة السحابية الأصلية. منذ ذلك الحين، أصبحت Kubernetes أداة تنسيق الحاويات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتشغيل أحمال التشغيل المستندة إلى الحاويات في جميع أنحاء العالم.

وقد صُمِّم Kubernetes (ويُشار إليه أيضًا باسم k8s أو kube) صراحةً لأتمتة إدارة الحاويات، وهي الوحدة القياسية للبرامج التي تجمع التعليمات البرمجية وكلّ تبعياتها في حزمة واحدة. وتحظى هذه الأداة الخاصة بالتنسيق بقيمة عالية لقدرتها على العمل بسرعة وموثوقية في أي بيئة بنية تحتية، سواء كانت محليًا، أو في سحابة خاصة، أو سحابة عامة، أو سحابة هجينة.

وعلى عكس الأجهزة الافتراضية (VMs) التي تنفّذ المُحاكاة الافتراضية للأجهزة الفعلية، تُجري الحاويات المُحاكاة الافتراضية لنظام التشغيل نفسه، مثل Linux أو Windows. وتحتوي كل حاوية فقط على مكتبات التطبيق واعتمادياته. ونظرًا لأن الحاويات تشترك مع الجهاز المضيف في نواة نظام التشغيل نفسها، فإنها تُعَدّ خفيفة الوزن وسريعة وقابلة للنقل.

وأصبح Kubernetes ونظامه البنائي من الخدمات والدعم والأدوات بمثابة الأساس للبنية التحتية السحابية الحديثة وجهود تحديث التطبيقات. ويُدمج جميع مزوّدي السحابة الرئيسيين، بما في ذلك خدمات Amazon Web Services (AWS)، وGoogle، وMicrosoft، وIBM وRed Hat، Kubernetes ضمن منصاتهم السحابية لتعزيز قدرات المنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS).