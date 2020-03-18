توفر السحابة للمؤسسات مجموعة واسعة من الفوائد، مثل المرونة والسرعة في الاستجابة وسهولة النقل والتحكم الأمثل في التكاليف. ومع هذه المزايا، تأتي أيضًا تعقيدات إدارة السحابة وتسليم التطبيقات التي تعمل ضمنها. Kubernetes هي منصة إدارة الحاويات التي تساعد على تبسيط هذه التعقيدات.

توفر المجموعات الأساس البنيوي لـ Kubernetes. فكر في المجموعات كأنها عناصر أساسية تتيح تقديم التطبيقات السحابية بسرعة وبشكل مُتحكَّم فيه. مجموعة Kubernetes هي مجموعة من الأجهزة المتصلة التي تعمل معًا كوحدة واحدة متكاملة. تتكون المجموعة من عُقد العمل، والتي تمثل مضيفًا حاسوبيًا يمكن من خلاله نشر التطبيقات في حاويات وتشغيلها وإدارتها. وتُدار عقد العمل من خلال عقد رئيسية تقوم بجدولة الحاويات على عقد العمل من خلال اختيار مكان نشرها بناءً على السعة المتاحة والتكوين المحدد من قبل المستخدم.

تحدد البرامج النصية تكوين الحاوية والموارد اللازمة لتشغيل التطبيق، مثل التخزين الدائم والخدمات وغيرها. في Kubernetes، الحجيرات هي أصغر الوحدات القابلة للنشر في المجموعة، وتجمع الحاويات التي يجب معاملتها كوحدة واحدة. يُنشئ Kubernetes الحجيرات لاستضافة مثيلات التطبيق. وتحتوي الحجيرات على حاوية أو أكثر من حاويات التطبيقات وتشارك الموارد مثل التخزين أو معلومات الشبكة.