ما المقصود بمجموعة Kubernetes؟

تم تحديد مجموعات Kubernetes

مجموعة Kubernetes هي مجموعة من العقد الحاسوبية—سواء كانت أجهزة افتراضية أو فعلية—تشغّل التطبيقات في حاويات وتُدار باستخدام منصة تنظيم الحاويات من Kubernetes.

توفر السحابة للمؤسسات مجموعة واسعة من الفوائد، مثل المرونة والسرعة في الاستجابة وسهولة النقل والتحكم الأمثل في التكاليف. ومع هذه المزايا، تأتي أيضًا تعقيدات إدارة السحابة وتسليم التطبيقات التي تعمل ضمنها. Kubernetes هي منصة إدارة الحاويات التي تساعد على تبسيط هذه التعقيدات.

توفر المجموعات الأساس البنيوي لـ Kubernetes. فكر في المجموعات كأنها عناصر أساسية تتيح تقديم التطبيقات السحابية بسرعة وبشكل مُتحكَّم فيه. مجموعة Kubernetes هي مجموعة من الأجهزة المتصلة التي تعمل معًا كوحدة واحدة متكاملة. تتكون المجموعة من عُقد العمل، والتي تمثل مضيفًا حاسوبيًا يمكن من خلاله نشر التطبيقات في حاويات وتشغيلها وإدارتها. وتُدار عقد العمل من خلال عقد رئيسية تقوم بجدولة الحاويات على عقد العمل من خلال اختيار مكان نشرها بناءً على السعة المتاحة والتكوين المحدد من قبل المستخدم.

تحدد البرامج النصية تكوين الحاوية والموارد اللازمة لتشغيل التطبيق، مثل التخزين الدائم والخدمات وغيرها. في Kubernetes، الحجيرات هي أصغر الوحدات القابلة للنشر في المجموعة، وتجمع الحاويات التي يجب معاملتها كوحدة واحدة. يُنشئ Kubernetes الحجيرات لاستضافة مثيلات التطبيق. وتحتوي الحجيرات على حاوية أو أكثر من حاويات التطبيقات وتشارك الموارد مثل التخزين أو معلومات الشبكة.

التطور نحو تنسيق Kubernetes

ساعد ظهور الحاويات على تبسيط الحوسبة السحابية. الحاويات تجمع التعليمات البرمجية وجميع الاعتمادات الخاصة بها، ما يضمن تشغيل أي حزمة برمجية بغض النظر عن بيئة التشغيل. ورغم أن الحاويات توفر حزمًا مستقلة، فإنها قد تزيد من تعقيد إدارة الأنظمة. كان التحدي يتمثل في إيجاد طريقة لجعل هذه الحزم الخفيفة والفعّالة تعمل معًا بانسجام. وكان التنسيق هو المرحلة التالية في تبسيط بيئات الحوسبة متعددة السحابة.

لمعرفة المزيد عن النقل بالحاويات، شاهد الفيديو الخاص بنا "شرح النقل بالحاويات".

لمزيد من المعلومات حول تنظيم الحاويات، شاهد فيديو "شرح تنظيم الحاويات".(الرابط متوفر خارج موقع ibm.com)

توفر Kubernetes منصة مفتوحة المصدر لإدارة أحمال التشغيل في حاويات والخدمات المصغرة (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com). ويتيح ذلك للمطورين التغلب على الاختلافات بين مزوّدي الخدمات السحابية من خلال تطبيق المعايير والاتساق عبر جميع التطبيقات المعتمدة على الحاويات. تركّز المنصة على الحاويات وتنسق بين التخزين والشبكات والحوسبة لدعم أحمال تشغيل المستخدمين.

باستخدام Kubernetes، يمكن للمستخدمين التركيز على الوظائف التي يريدونها من تطبيق السحابة الخاص بهم بدلاً من إنشاء منصة خاصة به. البنية الأساسية لـ Kubernetes هي التي تدعم هذه القدرات.

لإلقاء نظرة أعمق على قدرات تنظيم الحاويات في Kubernetes، راجع “المقارنة بين Kubernetes وDocker: ليست مسألة إما/أو":

 

بنية مجموعة Kubernetes

مجموعات Kubernetes هي وحدات البناء الأساسية للمنصة، وتوفر الأساس البنيوي لعملها. تمكّن الطبيعة المعيارية لهذه البنية الوحدوية من تحقيق التوافر والقابلية للتوسع وسهولة النشر.

تتطلب أحمال التشغيل اليوم توفرًا عاليًا على مستوى التطبيق والبنية التحتية. ومن خلال إنشاء طبقة من التجريد بين التطبيق والبنية التحتية الأساسية، يوزع Kubernetes أحمال التشغيل بكفاءة عبر الموارد المتاحة. يحمي Kubernetes من فشل التطبيق من خلال عمليات التحقق المستمرة من سلامة الحاوية. إذا تعطلت إحدى الحاويات، يحل الإصلاح الذاتي والتكرار العطل. وتوزع موازنات الأحمال المضمنة أحمال التشغيل على الموارد المفتوحة لتقليل تأثير ارتفاع حركة المرور أو الذروة أو الانقطاعات.

يؤدي الاستخدام الفعال نفسه للموارد دورًا في التوسع. أصبحت إضافة وإزالة الخوادم الجديدة أمرًا مبسطًا، ما يتيح التوسع الأفقي بسلاسة. ويزيد التوسع التلقائي من عدد الحاويات قيد التشغيل استنادًا إلى المقاييس المحددة. تعمل ضوابط النسخ على تنظيم الحجيرات تلقائيًا، بإيقاف الحجيرات الزائدة أو تشغيل حجيرات إضافية عند الحاجة.

للتعمق أكثر في بنية Kubernetes، شاهد الفيديو التالي— "شرح Kubernetes":

مشاهدة الفيديو

السرعة عنصر أساسي لكل مطور. وصُمم Kubernetes لدعم التطوير السريع والاختبار والإطلاق السلس للبرمجيات. تصل الإصدارات الجديدة والمحدثة بسرعة وسلاسة عبر عملية طرح مؤتمتة. كما يتكامل بشكل ممتاز مع الإصدارات التجريبية، حيث تتيح تشغيل عمليات نشر النسخ الجديدة بالتوازي مع النسخ السابقة، للتحقق من موثوقيتها قبل طرحها في الإنتاج الكامل.

مراقبة مجموعة Kubernetes عبر Prometheus

نظرًا إلى أن التطبيقات في حاويات أصبحت أكثر دقة واستقلالية، تصبح المراقبة تحديًا. ويمتد هذا التحدي إلى مراقبة مجموعة Kubernetes. تشير المراقبة التقليدية إلى ما إذا كان البرنامج أو الخدمة أو الأداة تعمل (قيد التشغيل) أو معطلة (ليست قيد التشغيل). بالنسبة إلى الخدمات المصغرة، يكون نهج التشغيل/التوقف صارمًا جدًا، إذ قد تتوقف خدمة مصغرة ذات وظيفة واحدة من دون أن يتسبب ذلك في أي تأثير في الأعمال. ويجب أن تقدم أدوات المراقبة الحديثة تمييزات أكثر دقة وتتكامل بشكل أفضل مع المنصات المتنوعة والتطبيقات القابلة للتغيير.

صُممت Prometheus—أداة مفتوحة المصدر للتسجيل والمراقبة والتنبيه—لتلبية متطلبات النقل والتغير في بيئات متعددة السحابة، وتتغلب على القيود التقليدية للمراقبة. وتستخلص مقاييس غنية ومفصلة من مجموعات Kubernetes وعُقد العمل وعمليات النشر. تستخدم Prometheus أزواج المفتاح-القيمة، وهو ما يتوافق بشكل ممتاز مع طريقة تنظيم Kubernetes للبيانات الوصفية. تجمع Prometheus البيانات وتكتشف أهدافها تلقائيًا بشكل منتظم، ما يجعلها مناسبة للغاية لأحمال التشغيل المؤقتة.

إتقان Kubernetes على IBM Cloud

ابدأ بسرعة باستخدام IBM Cloud Kubernetes Service وتمكَّن من نشر التطبيقات المعبأة في حاويات على نطاق واسع. يصحبك هذا الدليل التفصيلي خطوة بخطوة ويوضح لك الأساسيات، بدءًا من إعداد حسابك وحتى نشر مجموعتك الأولى والتطبيق الخاص بك.
بناء استراتيجية سحابة هجينة مرنة

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لعملك من خلال سحابة هجينة مرنة وآمنة وقابلة للتكيف. يمكِّنك نهج السحابة الهجينة المفتوحة من IBM من إنشاء وإدارة أعباء العمل دون التقيُّد بمورِّد واحد، ما يضمن لك المرونة والأداء عبر منظومة تكنولوجيا المعلومات لديك.
ما المقصود بالحوسبة من دون خادم؟

والحوسبة دون خادم تمكِّن المطورين من بناء وتشغيل التعليمات البرمجية للتطبيقات دون الحاجة إلى توفير خوادم أو بنية تحتية خلفية أو إدارتها.
إتقان أساسيات YAML في Kubernetes

تعرَّف على أساسيات YAML وكيفية تبسيط تكوين Kubernetes. يشرح هذا الدليل الهياكل الأساسية والنصائح اللازمة لكتابة ملفات YAML فعَّالة لإدارة عمليات نشر Kubernetes الخاصة بك.
إطلاق العنان للحاويات: القوة التي ترتكز عليها التطبيقات الحديثة

تعرّف على الثورة التي أحدثتها الحاويات في طريقة تطوير الشركات للتطبيقات ونشرها وإدارتها. اكتشف لماذا تُغيّر هذه التقنية قواعد اللعبة من حيث قابلية التوسع والأمان والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات اليوم.
شركة ExxonMobil تعزِّز الابتكار باستخدام IBM Cloud

اكتشف كيف أحدثت ExxonMobil تحولًا في تجربة العملاء عند محطات الوقود من خلال استخدام IBM Cloud لتحقيق القابلية للتوسع، والسرعة، والابتكار. اكتشف كيف ساعدتهم التقنية السحابية على تقليل التكاليف وتبسيط العمليات.
