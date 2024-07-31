ما المقصود بحوكمة تكنولوجيا المعلومات؟

تُعد الحوكمة الفعالة لتكنولوجيا المعلومات عنصراً أساسياً في استراتيجية الأعمال والحوكمة على مستوى الشركة باعتبارها سياسة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC). تعمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات على إدارة الحوكمة والمخاطر مع الحفاظ على الامتثال للوائح التنظيمية الحكومية والخاصة بالمجال. يتطلب تحسين حوكمة تكنولوجيا المعلومات المزيج الصحيح من استثمارات تكنولوجيا المعلومات والسياسات والموظفين. حيث تساعد المنظمات على التوفيق بين أهداف تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل التي تسعى إلى تحقيقها.

يمكن أن يؤدي وجود إستراتيجية شاملة لتكنولوجيا المعلومات مع حوكمة قوية لتكنولوجيا المعلومات إلى تبسيط عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف العمل الرئيسية. وتصبح يومًا بعد يومًا أحد مكونات فرق عمليات التطوير المسؤولة عن عمليات تكنولوجيا المعلومات. تعمل فرق عمليات التطوير معًا بشكل أكثر كفاءة لإنشاء البرامج واختبارها وتسليمها.

بالتزامن مع قيام المنظمات بزيادة استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات، تزداد أهمية وجود سياسة قوية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات. يقود المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) استراتيجية حوكمة تكنولوجيا المعلومات جنبًا إلى جنب مع أطراف معنية رئيسية أخرى في الإدارة العليا.