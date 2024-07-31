ما المقصود بحوكمة تكنولوجيا المعلومات؟

تاريخ النشر: 31 يوليو 2024
المساهمون: Keith O'Brien، Amanda Downie
يشير مفهوم حوكمة تكنولوجيا المعلومات إلى إطار العمل أو أُطر العمل التي تدير الكيفية التي تتبعها المنظمات لتحسين استخدامها لعمليات تكنولوجيا المعلومات لدعم أهداف العمل.
تُعد الحوكمة الفعالة لتكنولوجيا المعلومات عنصراً أساسياً في استراتيجية الأعمال والحوكمة على مستوى الشركة باعتبارها سياسة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC). تعمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات على إدارة الحوكمة والمخاطر مع الحفاظ على الامتثال للوائح التنظيمية الحكومية والخاصة بالمجال. يتطلب تحسين حوكمة تكنولوجيا المعلومات المزيج الصحيح من استثمارات تكنولوجيا المعلومات والسياسات والموظفين. حيث تساعد المنظمات على التوفيق بين أهداف تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل التي تسعى إلى تحقيقها.
يمكن أن يؤدي وجود إستراتيجية شاملة لتكنولوجيا المعلومات مع حوكمة قوية لتكنولوجيا المعلومات إلى تبسيط عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف العمل الرئيسية. وتصبح يومًا بعد يومًا أحد مكونات فرق عمليات التطوير المسؤولة عن عمليات تكنولوجيا المعلومات. تعمل فرق عمليات التطوير معًا بشكل أكثر كفاءة لإنشاء البرامج واختبارها وتسليمها.
بالتزامن مع قيام المنظمات بزيادة استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات، تزداد أهمية وجود سياسة قوية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات. يقود المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) استراتيجية حوكمة تكنولوجيا المعلومات جنبًا إلى جنب مع أطراف معنية رئيسية أخرى في الإدارة العليا.
يصف هذا الكتاب الإلكتروني المزايا الرئيسية التي يتم اكتسابها عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المنتشر حاليًا ونماذج التعلم الآلي (ML) التقليدية.
يساعد الحفاظ على حوكمة قوية لتكنولوجيا المعلومات على ازدهار المنظمات في عدة مجالات رئيسية.
تؤثر الاضطرابات التي قد تطرأ على عمليات تكنولوجيا المعلومات لمنظمة ما على الأعمال بأكملها. ولذلك، تجعل المنظمات المرونة عنصرًا أساسيًا في عمليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. يمكن للمنظمات توجيه وظائف تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتحقيق أقصى قدر ممكن من التشغيل وإنشاء النسخ الاحتياطية المناسبة والتكرار للحفاظ على سير العمل.
يعد فهم تكاليف موارد تكنولوجيا المعلومات وكيفية تأثيرها على نمو الأعمال عنصرًا أساسيًا ضمن مهام وظيفة المدير التنفيذي للمعلومات. على الرغم من أن التقنية تعد عنصرًا مهمًا في أي منظمة حديثة، إلا أن الرؤساء التنفيذيين ينبغي أن يعرفوا أن مشاريع ومبادرات ونفقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة ترسم خطًا مباشرًا لتحقيق أهداف العمل.
إن الاستخدام المتزايد لبيانات العملاء لدفع عمليات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات يعني أن الوكالات التي تقوم بالحوكمة تركز بشكل أكبر على كيفية إدارة المنظمات لأقسام تكنولوجيا المعلومات لديها. إن المنظمات التي لديها ممارسات حوكمة قوية لتكنولوجيا المعلومات أقل عرضة للوقوع في مشاكل الامتثال، وبالتالي فهي أكثر قدرة على التركيز على مجالات أخرى من أعمالها.
تدير المنظمات أعمالها على نحو متزايد اعتمادًا على البيانات التي تملكها والبيانات التابعة لجهات خارجية، والتي يكون الكثير منها مملوكًا لها أو يحتوي على معلومات خاصة بالمستهلكين. تستهدف الجهات سيئة النية المنظمات التي تجمع هذه البيانات القيّمة بشكل متزايد. تعد إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والتخفيف من حدتها أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث يمكن للمنظمات سن سياسات وإجراءات تحمي مستخدميها. ووفقًا لاستطلاع أجراه موقع CIO.com، يضع الرؤساء التنفيذيون إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات1 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com) كثاني أكبر أولوية بعد التحوّل الرقمي.
تتولى العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الخاصة مسؤولية وضع معايير ومبادئ توجيهية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات والحفاظ عليها.
هناك العديد من سياسات وإجراءات حوكمة تكنولوجيا المعلومات التي تتبعها العديد من المنظمات.
ويُعرف إطار العمل هذا أيضًا باسم COBIT، وهو عبارة عن إطار عمل يحتوي على الممارسات والأدوات المقبولة التي تقلل من المخاطر، وتقدم الامتثال التنظيمي وتعزّز تحقيق أهداف العمل.
مكتبة تحتوي على أفضل الممارسات، يساعد إطار العمل هذا المنظمات على إدارة دعم وخدمة تكنولوجيا المعلومات بشكل أفضل. تُعتبر AXELOS هي المسؤولة عن إدارة تحديثات ITIL. تم إصدار أحدثها، وهو ITIL 4، في عام 20192 (يؤدي الرابط إلى صفحة موجودة خارج ibm.com) ليشمل أدوات وتقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
يتضمن إطار العمل هذا تخطيط خدمات تكنولوجيا المعلومات وتنفيذها وإدارتها وتحسينها لتلبية احتياجات المستخدمين ومساعدة المنظمات على تحقيق أهداف أعمالها. تتمثل مهمة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) في توفير أعلى مستويات النشر والتشغيل والإدارة لكل موارد تكنولوجيا المعلومات لكل مستخدم على مستوى المؤسسة. يمكن أن يشمل المستخدمون العملاء أو الموظفين أو شركاء الأعمال.
يمكن أن تشمل موارد تكنولوجيا المعلومات أي أجهزة أو برمجيات أو أصول حوسبة، مثل كمبيوتر محمول أو تطبيق برامج أو التخزين السحابي أو الخوادم الافتراضية. في بعض المنظمات، يتم استخدام عمليات التطوير بدلاً من ITSM أو كبديل لها. لكن العديد من المنظمات تنظر إلى عمليات التطوير وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات على أنهما مكملتين لبعضها: تركز عمليات التطوير في المقام الأول على السرعة والمرونة، وتركز إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات على السرعة ورضا العملاء.
يشير هذا النموذج، الذي تم تطويره في الأصل بواسطة وزارة الدفاع الأمريكية، إلى عملية تطوير البرمجيات الخاصة بالمنظمات. تساعد نماذج CMMI اليوم المنظمات باختلاف أحجامها على بناء وقياس نضج عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وتحديد مجالات التحسين.
للذكاء الاصطناعي التوليدي تأثير كبير في كل جانب من جوانب الأعمال الحديثة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. قد يكون لزامًا على المنظمات إلى إعادة التفكير في سياسات حوكمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها في عصر الذكاء الاصطناعي، خاصةً إذا كانت تفكر في استخدام أدوات تابعة لجهات خارجية مثل ChatGPT أو غيرها. يطرح الذكاء الاصطناعي التوليدي كما هو مبني اليوم العديد من الأسئلة الصعبة حول الاستخدام العادل وخصوصية البيانات والثقة في صحة النتائج.
من المرجح أن تحتاج المنظمة التي تعتمد وتتبنى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مراجعة سياسات حوكمة تكنولوجيا المعلومات الحالية لديها لمعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى قواعد جديدة لاستخدام التقنيات أم لا. وقد يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا أداة قيّمة في بناء سياسات حوكمة تكنولوجيا المعلومات، مثل اقتراح عناصر أساسية أو طرح أسئلة قد تكون لدى فريق حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
إدارة المخاطر وعناصر التحكم الداخلية لتكنولوجيا المعلومات باستخدام IBM OpenPages for IT Governance.
تعزيز الأمن الإلكتروني على مستوى الأشخاص والعملية والتقنية.
حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المبنية على أي منصة والمنشورة على السحابة أو البيئة المحلية.
تابع الفريق أثناء قيامه بتحديد المخاطر وإدارة سير العمل.
الثقة في قدرتك على تحقيق أهداف عملك في عالم من المخاطر الديناميكية.
كن واثقًا من أمنك باستخدام استعلامات التهديدات.
تعرّف على كيفية استخدام watsonx.governance للتحكم في دورة حياة الذكاء الاصطناعي من المفهوم إلى الإنتاج.
يعد فهم أحكام قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي أمرًا ضروريًا لأي منظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي.
يجب أن تبدأ حوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المفهوم وتستمر طوال دورة حياة حل الذكاء الاصطناعي.
1 أهم أولويات الرئيس التنفيذي لقادة تكنولوجيا المعلومات اليوم (يؤدي الرابط إلى صفحة موجودة خارج ibm.com)، CIO.com، 13 مايو 2024
2 ما هو ITIL؟ دليلك إلى مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (يؤدي الرابط إلى صفحة موجودة خارج ibm.com)، CIO.com، 16 مايو 2022