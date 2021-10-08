في مستواها الأساسي ، حوكمة الشركات هي مجموعة من القواعد والسياسات والعمليات التي تضمن توافق أنشطة الشركة لدعم أهداف العمل. وهي تشمل الأخلاقيات وإدارة الموارد والمساءلة وضوابط الإدارة.

كما تضمن الحوكمة أيضًا قدرة الإدارة العليا على توجيه ما يحدث على جميع مستويات الشركة والتأثير فيه وأن وحدات الأعمال تتماشى مع احتياجات العملاء والأهداف العامة للشركة.

تساعد الحوكمة الفعالة على إيجاد بيئة يشعر فيها الموظفون بالتمكين، ويجري فيها التحكم في السلوكيات والموارد وتنسيقها بشكل جيد. ويتمثل أحد أهداف الحوكمة في تحقيق التوازن بين مصالح العديد من الأطراف المعنية في الشركات، بما في ذلك الإدارة العليا والموظفون والموردون والمستثمرون.

وللحفاظ على هذا التوازن، يمكن للحوكمة أن تساعد، على سبيل المثال، في ضمان وجود عقود بين الأطراف المعنيين الداخليين والخارجيين في الشركة من أجل التوزيع العادل للمسؤوليات والحقوق والمكافآت. ويشمل ذلك أيضًا إجراءات للتوفيق بين المصالح المتضاربة بين الأطراف المعنية والعمليات التي تضمن أن يعمل الإشراف والرقابة وتدفق البيانات كنظام من الضوابط والتوازنات.

توفر الحوكمة إمكانية التحكم في المرافق والبنية التحتية، مثل مراكز البيانات، بالإضافة إلى الإشراف على التطبيقات على مستوى المحفظة.

وقبل كل شيء، يتم تنفيذ الحوكمة لإتاحة المساءلة عن السلوك والنتائج. يمكن إدارة السلوك من خلال تطبيق الممارسات التجارية الأخلاقية وقواعد المواطنة المؤسسية. تحدد الحوكمة الرشيدة الوظائف على أساس مجالات العمل (LOB) وتقيّم الموظفين على أساس النتائج المحققة بدلاً من المسؤوليات.