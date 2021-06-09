تشكل تكنولوجيا المعلومات الأساس لجميع أنشطة المؤسسات تقريبًا. الأتمتة ومعالجة البيانات والاتصال الدائم قد فتحت الباب أمام إمكانيات وكفاءات لم يكن من الممكن تصورها سابقًا. قد يكون من المستحيل فصل التكنولوجيا عن العمليات التجارية اليومية.

وفي الوقت نفسه، تصبح المؤسسة عرضة للخطر عندما لا تعمل الأنظمة بشكل جيد أو تتعطل. يمكن أن يؤثر تعطل الشبكة أو فقدان البيانات أو برنامج ضار بشكل كبير على العمليات اليومية. على سبيل المثال، يبلغ متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات في الولايات المتحدة 3.86 مليون دولار أمريكي. 1

تضمن ممارسات إدارة تكنولوجيا المعلومات أن تكون تقنيات المعلومات آمنة، ومتاحة بدرجة عالية، وتعمل بأقصى أداء لها.



ويلعب المديرون التنفيذيون للمعلومات أيضًا دورًا رائدًا في اعتماد أنظمة جديدة لتحسين العمليات. يقترح أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات: "يمكن للتقنيات الناشئة، مثل التعلم الآلي والتحليلات وروبوتات المحادثة وسلسلة الكتل، أن تحدث ثورة كاملة في طريقة تقديم الخدمات."



تقول مجلة CIO: "تكنولوجيا المعلومات على وشك أن تشهد تغييراً غير مسبوق". "كل شركة، تعمل الآن في مجال التكنولوجيا، تشهد ومضات من تحولات أكبر قادمة: الأتمتة، وميزانيات التكنولوجيا اللامركزية، والاعتماد السريع للخدمات القائمة على السحابة، ومؤخرًا، الذكاء الاصطناعي كضرورة للأعمال." 2



قد يحتاج المديرون التنفيذيون للمعلومات (CIOs) إلى القيام بأكثر من مجرد الاستثمار في أحدث الخدمات أو الأنظمة. يتطلب التحول الرقمي الابتكار والتمكين الاستراتيجي. "بالنسبة لنا، لم يعد دور مدير تكنولوجيا المعلومات هو مدير التكنولوجيا القديم في المكتب الخلفي. لا توجد محادثة في مجلس الإدارة تتم دون مشاركة رئيس قسم المعلومات"، كما يشير أحد المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات.



ويشير تنفيذي آخر: "أعتقد أن على كبار مسؤولي المعلومات أن يصبحوا أكثر دراية بالأعمال". "يجب أن نكون جزءًا لا يتجزأ ومتأصلين في صميم الأعمال، حتى نعرف كيفية استخدام التكنولوجيا لحل تحديات الأعمال وجعل الأمور تتطلع إلى المستقبل من منظور صناعي."

