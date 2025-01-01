حلول إدارة البيانات الصحية للرعاية الصحية
تأمين أجهزة المهنيين الطبيين والمساعدة في الامتثال لقانون HIPAA/HITECH وتحسين حماية البيانات
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رسم توضيحي يوضح مختلف الأجهزة المحمولة التي تتم إدارتها في بيئة الرعاية الصحية
حماية بيانات الرعاية الصحية على الأجهزة المتصلة بشبكتك

الامتثال للوائح الرعاية الصحية، وتقليل الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وخفض تكلفة إدارة الأجهزة المحمولة. إن حل ibm maas360 هو حل سهل الاستخدام، إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) ) يمكنه إدارة وحماية أجهزة الرعاية الصحية والمستخدمين والرعاية الصحية. يحتوي برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة الأجهزة المحمولة الرئيسية) على برامج الذكاء الاصطناعي التحليلات لمساعدتك في الكشف عن الهجمات الضارة التي قد تعرض بيانات الموظفين والمرضى للخطر والرد عليها, مع توفير أمن أجهزة الرعاية الصحية في الوقت نفسه.

 راجع إصدارات المنتج و التسعير التسعيري اكتشف كيف يساعد برنامج maas360 محترفي تكنولوجيا المعلومات على التفوق في الأداء
الفوائد 
إدارة الأجهزة للأطباء والممرضات

دعم مختلف استراتيجيات ملكية الأجهزة المتنوعة، بما في ذلك مجموعة الأجهزة المملوكة والمشتركة والمشتركة (نظام أحضر جهازك (BYOD)).
حافظ على بياناتك محمية  

الامتثال لقانون HIPAA/HITECH ولوائح الرعاية الصحية الأخرى من خلال حماية بياناتك الطبية وبيانات المرضى.
إدارة أجهزة الرعاية الصحية بكفاءة

قم بتبسيط عملية التطبيق وتوزيع المستندات من خلال برنامج إدارة البيانات الرئيسية للرعاية الصحية الفعالة والحفاظ على مستوى عالٍ من أمن البيانات.

الامتثال للوائح التنظيمية للبيانات الطبية وتبسيط إدارة الأجهزة يعمل نظام maas360 على تبسيط القدرة على إدارة الأجهزة عبر القوى العاملة المركزية واللامركزية، والتعامل مع سياسات ملكية الأجهزة المختلفة وأنظمة التشغيل المتعددة وأنظمة أمن البيانات للالتزام بلوائح الرعاية الصحية. تعرَّف على المزيد التحكم في دورة حياة الهاتف المحمول

ببضع نقرات فقط، يمكنك تسجيل الأجهزة المحمولة وإدارة دورة حياة الأجهزة المحمولة بأكملها بسرعة على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية: iOS و Android و iPadOS وإدارة أجهزة AOSP. تسمح وظائف الإدارة التفصيلية لبرنامج إدارة البيانات الرئيسية لـ maas360 بالتحكم في برنامج إدارة البيانات الرئيسية لـ الرعاية الصحية حالة الاستخدام ومساعدة مبادراتك لزيادة إنتاجية فرق المعلومات الصحية.

 إدارة أجهزة الرعاية الصحية

استخدم حل الإدارة المركزية للأجهزة الذي نقدمه للأجهزة المركزية للأجهزة التي يستخدمها الطاقم الطبي إلى جانب نقطة النهاية العامة في النظام البنائي الخاص بالمجموعة, مثل كمبيوتر كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية جهاز لوحي الكشكش و قم بتحسين مبادراتك لدمج برنامج إدارة البيانات الرئيسية وحلول إدارة العملاء مع هيكلية التسعير البسيطة وفعالية سير العمل.

 إدارة التطبيقات والمحتوى

قم بتمكين إدارة دورة حياة التطبيق من البداية إلى النهاية بحيث تكون سهلة الاستخدام بالنسبة لك وبدون احتكاك للأطباء والممرضين والممرضات والقوى العاملة الموزعة. يحتوي الحل MaaS360 Mobile Application Management على كتالوج تطبيق يمكن لمسؤولي المعلومات استخدامه لتوفير التطبيق للمستخدمين وتوفير وصول محمي إلى تطبيق معين.

 أمان الجهاز وحماية البيانات

اعتمد على المراقبة التلقائية والمستمرة للأجهزة المحمولة، وإدارة التهديدات المدمجة، ومنع فقدان البيانات، وإدارة الهوية للحصول على أمان الأجهزة المحمولة بشكل استباقي. تأكد من حماية السجلات الطبية والبيانات وغيرها من المعلومات الحساسة بسبب سياسات إدارة البيانات الخاصة بالحاقات الطبية في maas360، والتي لا تؤثر على جودة البيانات وسياسات إدارة البيانات.

 الأمان المدفوع بالذكاء الاصطناعي التحليلات

احصل على تحليل أمني متعمق في الوقت الحقيقي، وتحليلات أمنية متعمقة ونتائج من أجل عملية اتخاذ قرار أسرع. يعمل برنامج maas360 كمنصة بيانات رقمية محمية مع الذكاء الاصطناعي المدمج لإنشاء ملخصًا بيانيًا لبرنامج إدارة العمليات الرئيسية والامتثال، بغض النظر عما إذا كانت الأجهزة تعمل بنظام iOS أو Android.
وبصفتي متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أتاحت لنا منصة maas360 أن يكون لدينا نقطة نشر واحدة، بحيث يمكنني توسيع نطاق ذلك عبر العديد من المستخدمين - الأطباء ومسؤولي النظام والأشخاص تحت الطلب - مع وجود مجموعات مختلفة من السياسات لتغيير نوع الأمان الذي نريده للفرد. نيكولاس ميسلين مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات السلامة المستقلة يتوقع الناس فقط أن تكون التقنية موجودة وتعمل. وقد ساعدنا نظام maas360 في تحقيق ذلك بأقل تكلفة تشغيلية. مدير العمليات &amp; دعم العمليات شركة عالمية للأدوية
دراسات الحالة
استخدم فريق المعلوماتية في شركة تكنولوجيا المعلومات maas360 مع إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) للمساعدة في تحسين الإنتاجية وتبسيط دعم الأجهزة.
الصناعات الأخرى التي يتم التركيز عليها البيع بالتجزئة

قم بحماية بيانات العملاء وتبسيط عملية البيع بالتجزئة إدارة الأجهزة المحمولة عبر تطبيق قنوات التسويق الشاملة.

 التوزيع

إدارة وحماية مركزية للأجهزة المصممة خصيصاً لهذا الغرض ونقطة النهاية المنتظمة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.

 الحكومة

قم بإدارة وحماية أجهزة موظفي الحكومة والتطبيق والبيانات الخاصة بهم مع تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني تلقائياً.
اتخذ الخطوة التالية

البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من شركة ibm maas360 أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيفية تلبية احتياجات عملك الخاصة.

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