اعتمد على المراقبة التلقائية والمستمرة للأجهزة المحمولة، وإدارة التهديدات المدمجة، ومنع فقدان البيانات، وإدارة الهوية للحصول على أمان الأجهزة المحمولة بشكل استباقي. تأكد من حماية السجلات الطبية والبيانات وغيرها من المعلومات الحساسة بسبب سياسات إدارة البيانات الخاصة بالحاقات الطبية في maas360، والتي لا تؤثر على جودة البيانات وسياسات إدارة البيانات.