دمج نهج إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) ضمن نهج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM ) ضمن الأمن الإلكتروني والبنية التحتية الأوسع نطاقاً. ابدأ بالأدوات الأساسية لإدارة الأجهزة وأضف المزيد من الأدوات المتقدمة بسهولة عندما تزداد احتياجاتك. إن ibm maas360 هو حل سهل الاستخدام لإدارة الأجهزة والأمان يدير كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وجهاز لوحي والهواتف الذكية والتطبيق. تحمي إدارة التهديدات المدمجة كلاً من موظفي الخدمة العامة الداخليين والبعيدين من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني. يقوم الذكاء الاصطناعي التحليلات الذكاء الاصطناعي بتقييم التهديدات السيبرانية تلقائيًا والرد على الهجمات الخبيثة.
دعم نظام أحضر جهازك (BYOD)، بالإضافة إلى مبادرات العمل عن بُعد، ومبادرات السحابة الخضراء والمعلومات الخضراء ومبادرة "السحابة أولاً".
استخدم البرامج التي تساعدك على تحقيق معايير الأمان الخاصة بك والمصرح بها من قبل FedRAMP وFISMA.
مراقبة المخاطر، وفرض سياسات الأمان، وإدارة استخدام الأصل والترخيص والبيانات.
إدارة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة تشغيل متنوعة.
حماية البيانات الحساسة في آلية تحديد الوصول المشفرة.
وضع سياسات لتلبية لوائح الحكومة.
أتمتة المعالجة عبر المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات.
العنوان سلوكيات المستخدم غير الآمنة قبل استغلالها.
تمكين إدارة دورة حياة التطبيق من البداية إلى النهاية بطريقة سهلة الاستخدام وشاملة.
وتعتمد شركة خدمات المعلوماتية في شركة تكنولوجيا المعلومات على استخدام Watsonاستخدام تقنية "شبه فورية" لتقديم تجربة الحكومة الغنية بالأمان للعملاء.
كانت السلامة المستقلة بحاجة إلى طريقة للحفاظ على أمان معلومات السلامة الشخصية (PHI) الخاصة بأعضاء الرعاية الصحية مع دعم طلبات المستخدمين في أي وقت وفي أي مكان للوصول إلى موارد العمل.
يجعل نظام مكتبات المدينة جهاز لوحي للإعارة والتدريب أكثر سهولة مع حماية بيانات المقترضين.
مساعدة مجموعة الرعاية الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين في المجال الطبي، والمساعدة في الامتثال لقانون HIPAA/HITECH وتحسين حماية البيانات.
إدارة وحماية مركزية للأجهزة المصممة خصيصاً لهذا الغرض ونقطة النهاية المنتظمة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.
قم بحماية بيانات العملاء وتبسيط عملية البيع بالتجزئة إدارة الأجهزة المحمولة عبر تطبيق قنوات التسويق الشاملة.