إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) للحكومة
يمكنك الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأجهزة والتطبيقات والمستخدمين حسب الحاجة، وتقييم المخاطر الإلكترونية تلقائيًا باستخدام ibm maas360
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رسم توضيحي يوضح العديد من الأجهزة الذكية المتصلة بمبنى الحكومة
رقمنة البنية التحتية باستخدام الجهاز، والتطبيق وإدارة البيانات

دمج نهج إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) ضمن نهج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM ) ضمن الأمن الإلكتروني والبنية التحتية الأوسع نطاقاً. ابدأ بالأدوات الأساسية لإدارة الأجهزة وأضف المزيد من الأدوات المتقدمة بسهولة عندما تزداد احتياجاتك. إن ibm maas360 هو حل سهل الاستخدام لإدارة الأجهزة والأمان يدير كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وجهاز لوحي والهواتف الذكية والتطبيق. تحمي إدارة التهديدات المدمجة كلاً من موظفي الخدمة العامة الداخليين والبعيدين من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني. يقوم الذكاء الاصطناعي التحليلات الذكاء الاصطناعي بتقييم التهديدات السيبرانية تلقائيًا والرد على الهجمات الخبيثة.
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المزايا
إدارة الأجهزة من طرف إلى طرف

دعم نظام أحضر جهازك (BYOD)، بالإضافة إلى مبادرات العمل عن بُعد، ومبادرات السحابة الخضراء والمعلومات الخضراء ومبادرة "السحابة أولاً".
الالتزام باللوائح الحكومية

استخدم البرامج التي تساعدك على تحقيق معايير الأمان الخاصة بك والمصرح بها من قبل FedRAMP وFISMA.
حماية الأجهزة وإدارة الإنفاق

مراقبة المخاطر، وفرض سياسات الأمان، وإدارة استخدام الأصل والترخيص والبيانات.
الحماية والأتمتة تحديث الأمن الإلكتروني وإدارة جهازك مع حل إدارة نقاط النهاية الموحدة المرن والناضج SaaS. تتيح لك قدرات إدارة التهديدات المدمجة في maas360 إمكانية الكشف عن التهديدات وأتمتة الاستجابات لها، بما في ذلك إعداد سياسات لأمن الأجهزة المحمولة. تعرَّف على المزيد العمل مع أنظمة تشغيل متنوعة

إدارة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة تشغيل متنوعة.

 منع فقدان البيانات

حماية البيانات الحساسة في آلية تحديد الوصول المشفرة.

 تبسيط الامتثال

وضع سياسات لتلبية لوائح الحكومة.

 إدارة التهديدات

أتمتة المعالجة عبر المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات.

 تحديد المخاطر

العنوان سلوكيات المستخدم غير الآمنة قبل استغلالها.

 إدارة المحتوى والتطبيقات

تمكين إدارة دورة حياة التطبيق من البداية إلى النهاية بطريقة سهلة الاستخدام وشاملة.
استخدم البرامج التي تساعدك على تحقيق معايير الأمان الخاصة بك والمصرح بها من قبل FedRAMP وFISMA. شون فروم مؤسس مشارك ونائب الرئيس شركة G2SF خلال عملية الاختيار، اختبرنا منتجين، أثبتنا أن maas360 هو الأكثر سهولة في الاستخدام. ومن المزايا الإضافية لـ maas360، على سبيل المثال، أن تكنولوجيا المعلومات تقدم أيضًا شبكة إنترانت على منصة تكنولوجيا المعلومات محمول. أشيل أليمير بروجكتلايدر تكنولوجيا المعلومات دلف لاند ووتر بورد الآن مع maas360، عندما يعود جهاز لوحي يمكننا إجراء إعادة ضبط المصنع لمسح بيانات المقترض دون فقدان الصورة المحملة مسبقًا. جيسون توتين مدير التطوير الرقمي وتطوير التعلم خدمة مكتبة ليدز
دراسات الحالة

وتعتمد شركة خدمات المعلوماتية في شركة تكنولوجيا المعلومات على استخدام Watsonاستخدام تقنية &quot;شبه فورية&quot; لتقديم تجربة الحكومة الغنية بالأمان للعملاء.

كانت السلامة المستقلة بحاجة إلى طريقة للحفاظ على أمان معلومات السلامة الشخصية (PHI) الخاصة بأعضاء الرعاية الصحية مع دعم طلبات المستخدمين في أي وقت وفي أي مكان للوصول إلى موارد العمل.
خدمة مكتبة ليدز جزء من مبادرة "100٪ رقمي" في المدينة

يجعل نظام مكتبات المدينة جهاز لوحي للإعارة والتدريب أكثر سهولة مع حماية بيانات المقترضين.
الصناعات الأخرى التي يتم التركيز عليها الرعاية الصحية

مساعدة مجموعة الرعاية الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين في المجال الطبي، والمساعدة في الامتثال لقانون HIPAA/HITECH وتحسين حماية البيانات.

 التوزيع

إدارة وحماية مركزية للأجهزة المصممة خصيصاً لهذا الغرض ونقطة النهاية المنتظمة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.

 البيع بالتجزئة

قم بحماية بيانات العملاء وتبسيط عملية البيع بالتجزئة إدارة الأجهزة المحمولة عبر تطبيق قنوات التسويق الشاملة.
اتخذ الخطوة التالية

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