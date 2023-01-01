تحديث إدارة أجهزة توزيع الصناعات الخاصة بك
الإدارة المركزية للأجهزة المصممة لهذا الغرض ونقاط النهاية العادية وحمايتها عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل
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رسم توضيحي يوضح أيقونات المزرعة والمصنع والشحن المتصلة برمز الإدارة
حماية إنتاجية الموظفين وأجهزتهم وأجهزتهم وبياناتهم

قم بتحويل عملك وسرعة إدارة المعلومات من خلال إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) عبر جميع الأجهزة والإدارة التنفيذية والبيانات المستخدمة في شركة التوزيع الخاصة بك. إن ibm maas360 هو حل SaaS سهل الاستخدام وسهل الاستخدام لإدارة الأجهزة غير التابعة لنظام إدارة المحتوى (UEM) الذي يدير الأجهزة غير التابعة لنظام إدارة المحتوى، كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وجهاز لوحي والهواتف الذكية من وحدة تحكم واحدة. تحمي أدوات إدارة التهديدات المدمجة قدرات إدارة التهديدات المدمجة العاملين في الخطوط الأمامية والمكاتب الخلفية من التصيد الاحتيالي الداخلي والرسائل النصية القصيرة أو التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني.

 راجع إصدارات المنتج و التسعير التسعيري اقرأ المزيد حول كيف تساعد شركة ماس 360 محترفي تكنولوجيا المعلومات على التفوق في الأداء
المزايا
إدارة كل شيء من وحدة تحكم واحدة

قم بتكوين الأجهزة التي تعمل بجميع أنظمة التشغيل الرئيسية وإدارتها وحمايتها من وحدة تحكم واحدة.
زيادة توافر الأصل إلى أقصى حد ممكن

ادمج بسلاسة بسلاسة مع الصناعات التطبيقية الحالية لسهولة الاستخدام.
تقليل أوقات إعداد المستخدم بنسبة 90%

تعيين السياسات وتهيئة التطبيقات استناداً إلى القسم والجغرافيا من منصة مركزية.1
الإدارة الرقمية الحديثة اتخذ الخطوة التالية لتحديث أعمالك ومعلومات العمليات التكنولوجية، مع إدارة الأجهزة من البداية إلى النهاية وحماية القدرات عبر سلسلة التوزيع والمستودعات والنقل. تعرَّف على المزيد إدارة نقطة النهاية مركزياً

قم بإدارة أجهزتك المحمولة والمكتبية من وحدة تحكم واحدة.

 تغطية جميع الأجهزة الرئيسية

حماية وإدارة الأجهزة المحمولة والمكتبية والمصممة لهذا الغرض وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT).

 أتمتة إدارة المخاطر

يكشف المخاطر وأتمتة الإجراءات عبر الأجهزة والتطبيقات والشبكات.

 إنشاء سياسات الأمان

تمكين الوصول المحمي للموظفين في الخطوط الأمامية والمكتب الخلفي.

 ابدأ وينشر بسهولة

السماح لموظفي تكنولوجيا المعلومات بسلاسة الحركة من مرحلة التجربة إلى مرحلة الإنتاج.

 إدارة التطبيقات والمحتوى

تمكين إدارة دورة حياة التطبيق من البداية إلى النهاية بدون احتكاك.
من خارج الصندوق، IBM BigFix سهّل BigFix عمليات نشر التصحيح بشكل كبير... وزاد من الثقة في بيانات استخدام البرامج لدينا وعزز عمليات إدارة دورة الحياة وإدارة الطاقة بشكل كبير. دان كوركوران مدير التقنية للعملاء الأطعمة الأمريكية والسبب في إعجابنا بشراكة IBM بالتعاون مع شريكهم Miria، هو أنهم أتوا إلينا بمنتج جيد. في المرة الأولى التي نظرنا فيها إلى تقنية المعلومات التكنولوجية، قلنا إن هذا هو كاديلاك ما رأيناه عندما نظرنا إلى أنظمة أخرى وغيرها من القدرات. جون إنسلي مدير المحاسبة المؤسسية شركة مركز توزيع المشروبات (BDCI Inc.) تكنولوجيا المعلومات يبقي عملاءنا سعداء. لا يحتاجون إلى تغيير تنسيقات بياناتهم، ويمكننا التكامل بسرعة وسهولة مع أنظمتهم لتلبية احتياجاتهم. أولي كرويكشانك مدير إدارة المنتجات والتطوير DHL International GmbH
دراسات الحالة
حركة VLI حركة VLI للبضائع بشكل أسرع وأكثر أمانًا مع ®IBM حلول الأمان

حسّنت VLI زمن الاستجابة لطلبات وصول المستخدم بنسبة 99% من 5 أيام إلى ثوانٍ معدودة.
تستخدم شركة MNG Kargo تطبيق التكامل الحديث للراحة العصرية

تربط شركة MNG Kargo بين البائعين الجدد ونقاط التوزيع الجديدة، مع دمج قدرات جديدة لتحسين الخدمات وتسليم أسرع.
عميل شركة DHL International GmbH التكامل الآلي للمعلومات التكاملية الآلية

تنشر شركة الخدمات اللوجستية الدولية نهجاً متكاملاً يركز على العملاء في إدارة المستودعات.
الصناعات الأخرى التي يتم التركيز عليها الرعاية الصحية

مساعدة مجموعة الرعاية الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين في المجال الطبي، والمساعدة في الامتثال لقانون HIPAA/HITECH وتحسين حماية البيانات.

 البيع بالتجزئة

قم بحماية بيانات العملاء وتبسيط عملية البيع بالتجزئة إدارة الأجهزة المحمولة عبر تطبيق قنوات التسويق الشاملة.

 الأعمال المصرفية

استخدام إدارة الأجهزة التي تُمكِّن العاملين في مجال الخدمات المالية من الوصول الآمن إلى الموارد من أجهزة الشركة والأجهزة الشخصية.
اتخذ الخطوة التالية

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