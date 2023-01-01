من خارج الصندوق، IBM BigFix سهّل BigFix عمليات نشر التصحيح بشكل كبير... وزاد من الثقة في بيانات استخدام البرامج لدينا وعزز عمليات إدارة دورة الحياة وإدارة الطاقة بشكل كبير. دان كوركوران مدير التقنية للعملاء الأطعمة الأمريكية والسبب في إعجابنا بشراكة IBM بالتعاون مع شريكهم Miria، هو أنهم أتوا إلينا بمنتج جيد. في المرة الأولى التي نظرنا فيها إلى تقنية المعلومات التكنولوجية، قلنا إن هذا هو كاديلاك ما رأيناه عندما نظرنا إلى أنظمة أخرى وغيرها من القدرات. جون إنسلي مدير المحاسبة المؤسسية شركة مركز توزيع المشروبات (BDCI Inc.) تكنولوجيا المعلومات يبقي عملاءنا سعداء. لا يحتاجون إلى تغيير تنسيقات بياناتهم، ويمكننا التكامل بسرعة وسهولة مع أنظمتهم لتلبية احتياجاتهم. أولي كرويكشانك مدير إدارة المنتجات والتطوير DHL International GmbH