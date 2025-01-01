قم بإدارة مبادرات الأمان الخاصة بك بسهولة من خلال وحدة تحكم واحدة مع ibm maas360 من ibm maas360. سواء أكنت بحاجة إلى إدارة تطبيق الأجهزة المحمولة للأعمال، أو الأجهزة غير التابعة لنظام إدارة الأجهزة المحمولة، أو نقاط البيع (POS)، أو الباركود أو رمز الاستجابة السريعة, تجعل منصة البرمجيات كخدمة سهلة الاستخدام من إدارة أجهزة التوريد أو الاتصالات البينية أو تذاكر الخدمة، إدارة أجهزة إدارة الأعمال بالتجزئة أمرًا بسيطًا.
من داخل وحدة التحكم نفسها، يمكنك إدارة وحماية نقطة النهاية العامة مثل كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية وجهاز لوحي وجهاز لوحي قابل للارتداء مع أمن النهاية الأصلي. يمكن لمسؤولي المعلومات التكنولوجية إعداد السياسات وإدارتها والتحكم فيها بسهولة من أجل الحصول على بيانات قوية متعددة القنوات الوضع الأمني للبيانات, مع وظيفة نشر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في زمن شبه حقيقي ووظيفة إعداد التقارير.
الالتزام ببروتوكولات الامتثال مثل PCI-DSS، وSOX، وFRCP لحماية معلومات تحديد الهوية الشخصية وتخزين المستندات الإلكترونية.
نشر وحماية وضع الكشك، وفرض السياسات المستندة إلى الموقع، وتوزيع التعليمات والمستندات الخاصة بالتجزئة بالتجزئة.
حافظ على التكلفة الإجمالية للملكية منخفضة من خلال دمج نظام البنائي الخاص بك بسهولة مع نظام التشغيل maas360، ونظام الأمان والإنتاجية.
استخدم وحدة تحكم إدارية واحدة للأجهزة غير التابعة لنظام إدارة المحتوى، والكمبيوتر، ونقاط البيع، ومؤشرات الخدمة، والأجهزة العامة مثل كمبيوتر محمول والهواتف والأجهزة المصممة لهذا الغرض.
إدارة ودفع التصحيحات والتحديثات والتحديثات المجمّعة وحماية أنظمة التشغيل: Android مصدر مفتوح و iOS و IPadOS و Google Chrome و Windows وغيرها.
استفد من الأمان الأصلي في maas360، بما في ذلك إدارة التهديدات، و تسجيل الدخول الموحد (SSO)، ومصادقة العوامل المتعددة (MFA)، وإدارة الهوية والمزيد.
قم بتهيئة سياسات الأمان الخاصة بك ®باقتراح Watson، من خلال معايير الصناعات أو من خلال السياج الجغرافي أو من خلال الإدخال اليدوي.
قم بأتمتة نشرات التطبيق، والتهيئة والتحديثات على مستوى المستخدم، وإدارة التطبيق لـ سلسلة التوريد والمزيد.
مساعدة مجموعة الرعاية الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين في المجال الطبي، والمساعدة في الامتثال لقانون HIPAA/HITECH وتحسين حماية البيانات.
قم بإدارة وحماية أجهزة موظفي الحكومة والتطبيق والبيانات الخاصة بهم مع تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني تلقائياً.
إدارة وحماية مركزية للأجهزة المصممة خصيصاً لهذا الغرض ونقطة النهاية المنتظمة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.