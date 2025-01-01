قم بإدارة مبادرات الأمان الخاصة بك بسهولة من خلال وحدة تحكم واحدة مع ibm maas360 من ibm maas360. سواء أكنت بحاجة إلى إدارة تطبيق الأجهزة المحمولة للأعمال، أو الأجهزة غير التابعة لنظام إدارة الأجهزة المحمولة، أو نقاط البيع (POS)، أو الباركود أو رمز الاستجابة السريعة, تجعل منصة البرمجيات كخدمة سهلة الاستخدام من إدارة أجهزة التوريد أو الاتصالات البينية أو تذاكر الخدمة، إدارة أجهزة إدارة الأعمال بالتجزئة أمرًا بسيطًا.



من داخل وحدة التحكم نفسها، يمكنك إدارة وحماية نقطة النهاية العامة مثل كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية وجهاز لوحي وجهاز لوحي قابل للارتداء مع أمن النهاية الأصلي. يمكن لمسؤولي المعلومات التكنولوجية إعداد السياسات وإدارتها والتحكم فيها بسهولة من أجل الحصول على بيانات قوية متعددة القنوات الوضع الأمني للبيانات, مع وظيفة نشر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في زمن شبه حقيقي ووظيفة إعداد التقارير.