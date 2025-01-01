إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة الأجهزة المحمولة) في إدارة الأجهزة المحمولة
تعرف على كيفية سهولة إدارة أجهزة إدارة عمليات البيع بالتجزئة والأمان مع حل ®MaaS360
احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا جرّب تجربة المعلومات مجاناً
رسم توضيحي يوضح طرق الدفع المختلفة ورموز التسعير
قم بإدارة الأجهزة والمستخدمين والبيانات وحمايتها عبر تطبيق قنواتك متعددة القنوات باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لتجزئة البيع بالتجزئة

قم بإدارة مبادرات الأمان الخاصة بك بسهولة من خلال وحدة تحكم واحدة مع ibm maas360 من ibm maas360. سواء أكنت بحاجة إلى إدارة تطبيق الأجهزة المحمولة للأعمال، أو الأجهزة غير التابعة لنظام إدارة الأجهزة المحمولة، أو نقاط البيع (POS)، أو الباركود أو رمز الاستجابة السريعة, تجعل منصة البرمجيات كخدمة سهلة الاستخدام من إدارة أجهزة التوريد أو الاتصالات البينية أو تذاكر الخدمة، إدارة أجهزة إدارة الأعمال بالتجزئة أمرًا بسيطًا. 

من داخل وحدة التحكم نفسها، يمكنك إدارة وحماية نقطة النهاية العامة مثل كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية وجهاز لوحي وجهاز لوحي قابل للارتداء مع أمن النهاية الأصلي. يمكن لمسؤولي المعلومات التكنولوجية إعداد السياسات وإدارتها والتحكم فيها بسهولة من أجل الحصول على بيانات قوية متعددة القنوات الوضع الأمني للبيانات, مع وظيفة نشر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في زمن شبه حقيقي ووظيفة إعداد التقارير. 

 راجع إصدارات المنتج و التسعير التسعيري اكتشف كيف يساعد برنامج maas360 محترفي تكنولوجيا المعلومات على التفوق في الأداء
المزايا
التزم بمعايير الصناعات

الالتزام ببروتوكولات الامتثال مثل PCI-DSS، وSOX، وFRCP لحماية معلومات تحديد الهوية الشخصية وتخزين المستندات الإلكترونية.
ينشر ويحمي في دقائق  

نشر وحماية وضع الكشك، وفرض السياسات المستندة إلى الموقع، وتوزيع التعليمات والمستندات الخاصة بالتجزئة بالتجزئة.
التكامل مع البائعين الخارجيين

حافظ على التكلفة الإجمالية للملكية منخفضة من خلال دمج نظام البنائي الخاص بك بسهولة مع نظام التشغيل maas360، ونظام الأمان والإنتاجية. 
حماية بيانات العملاء، ومركزية إدارة الجهاز وأتمتة العمليات يجعل برنامج maas360 من إدارة الأجهزة المحمولة أكثر أمانًا و ®أبسط لعملائك والعاملين في الخطوط الأمامية وموظفي المكاتب الخلفية. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حل إدارة التنقل المؤسسي (إدارة التنقل المؤسسي) المناسب لـ إدارة التنقل المؤسسي (إدارة التنقل المؤسسي) بالتجزئة تعرَّف على المزيد تقارب نقطة النهاية

استخدم وحدة تحكم إدارية واحدة للأجهزة غير التابعة لنظام إدارة المحتوى، والكمبيوتر، ونقاط البيع، ومؤشرات الخدمة، والأجهزة العامة مثل كمبيوتر محمول والهواتف والأجهزة المصممة لهذا الغرض.

 توافق أنظمة التشغيل

إدارة ودفع التصحيحات والتحديثات والتحديثات المجمّعة وحماية أنظمة التشغيل: Android مصدر مفتوح و iOS و IPadOS و Google Chrome و Windows وغيرها.

 المصادقة وإدارة المستخدم

استفد من الأمان الأصلي في maas360، بما في ذلك إدارة التهديدات، و تسجيل الدخول الموحد (SSO)، ومصادقة العوامل المتعددة (MFA)، وإدارة الهوية والمزيد. 

 السياسات الأمنية

قم بتهيئة سياسات الأمان الخاصة بك ®باقتراح Watson، من خلال معايير الصناعات أو من خلال السياج الجغرافي أو من خلال الإدخال اليدوي.

 إدارة التطبيقات

قم بأتمتة نشرات التطبيق، والتهيئة والتحديثات على مستوى المستخدم، وإدارة التطبيق لـ سلسلة التوريد والمزيد.
نحن نستخدم ibm maas360 في مجموعتنا عندما نريد تتبع جميع الأجهزة في مجموعتنا بشكل مركزي من أجل جعل الاتصال أكثر أمانًا وفعالية وسرعة في الغالب عند الحاجة إليها. سيد عليم محلل كروجر إن maas360 سهل الاستخدام للغاية. نحن نستخدم maas360 عبر مجموعتنا الكاملة. نحن نستخدم تكنولوجيا المعلومات الأساسية لتتبع التطبيق، ودفع التطبيق، وتقييد استخدام التطبيق غير المصرح به، وما إلى ذلك. كيرت سمينكي مهندس دعم الشبكة كلاركس
الصناعات الأخرى التي يتم التركيز عليها الرعاية الصحية

مساعدة مجموعة الرعاية الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين في المجال الطبي، والمساعدة في الامتثال لقانون HIPAA/HITECH وتحسين حماية البيانات.

 الحكومة

قم بإدارة وحماية أجهزة موظفي الحكومة والتطبيق والبيانات الخاصة بهم مع تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني تلقائياً.

 التوزيع

إدارة وحماية مركزية للأجهزة المصممة خصيصاً لهذا الغرض ونقطة النهاية المنتظمة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.
اتخذ الخطوة التالية

البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من شركة ibm maas360 أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيفية تطوير المعلومات التي يمكن أن تعزز احتياجات عملك المحددة.

 بدء إصدار تجريبي مجاني
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم التسعير الموارد المجتمع الشركاء