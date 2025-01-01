حماية المستخدمين، أينما كانوا، باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). إن ibm maas360 هو حل سهل الاستخدام لإدارة الأجهزة والأمان يعمل عبر أجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة المحمول وأجهزة لوحي والتطبيق التجاري. تحمي إدارة التهديدات المدمجة المستخدمين في المكتب وأثناء التنقل على حد سواء من التصيد الاحتيالي الداخلي والرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني, في حين يساعدك الذكاء الاصطناعي تحليلات القدرات على منع الهجمات الخبيثة وكشفها.