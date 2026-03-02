مرونة تضمن الحماية، وأداء يدوم طويلاً

لم تعد المرونة الإلكترونية اختيارًا، بل أصبحت أولوية على مستوى مجلس الإدارة. مع تصاعد هجمات الفدية والهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تواجه المؤسسات ارتفاعًا في التكاليف، وفترة تعطل، وضغوطًا متعلقة بالامتثال.

تسلط شركة IBM الضوء على البنية التحتية الجاهزة للمستقبل، المدعومة بالتخزين الذكي المستند إلى الذكاء الاصطناعي وأطر الثقة الصفرية، التي تتيح التعافي بشكل أسرع، وتضمن حماية أقوى، والتوافق مع اللوائح التنظيمية. من خلال تبني إستراتيجيات المرونة الاستباقية الآن، يمكن للشركات حماية العمليات، والحفاظ على ثقة العملاء، وتحويل الأمن إلى ميزة تنافسية.

بادر بتنزيل المستند التقني لمعرفة كيف يمكنك حماية نفسك من الموجة التالية من التهديدات الإلكترونية.