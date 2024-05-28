ما الذي تحتاج إلى معرفته حول مسودة قواعد قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) بشأن الذكاء الاصطناعي وتقنية صناعة القرار الآلية

في نوفمبر 2023، أصدرت وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا (CPPA) مجموعة من اللوائح الأولية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية صناعة القرار الآلية (ADMT).
لا تزال القواعد المقترحة قيد التطوير، ولكن قد ترغب المجموعات في إيلاء اهتمام وثيق لتطورها. نظرا لأن الولاية تضم العديد من أكبر شركات التقنية في العالم، فإن أي لوائح الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها كاليفورنيا قد يكون لها تأثير يتجاوز حدودها.
علاوة على ذلك، قضت إحدى محكمتي الاستئناف في كاليفورنيا مؤخرًا بأنَّ وكالة CPPA يمكنها إنفاذ القواعد على الفور بمجرد الانتهاء منها. من خلال متابعة كيفية تقدم قواعد تقنية ADMT، يمكن للمؤسسات أن تضع نفسها في وضع أفضل للامتثال بمجرد دخول اللوائح حيز التنفيذ.
لا تزال وكالة CPPA تقبل التعليقات العامة وتراجع القواعد، لذا فإن اللوائح معرضة للتغيير قبل اعتمادها رسميًا. يعتمد هذا المنشور على أحدث مسودة اعتبارًا من 9 أبريل 2024.
قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، وهو قانون خصوصية البيانات الرائد في كاليفورنيا، لم يتناول في الأصل استخدام تقنية ADMT بشكل مباشر. وقد تغير ذلك مع تمرير قانون CPRA في عام 2020، والذي عدّل قانون CCPA بعدة طرق مهمة.
بموجب قانون CPRA، تأسست وكالة CPPA وهي وكالة تنظيمية تقوم بتنفيذ قواعد قانون CCPA وإنفاذها. كما منح قانون CPRA سُلطة إصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بحقوق مستهلكي كاليفورنيا في الوصول إلى معلومات حول القرارات المؤتمتة وإلغاء الاشتراك فيها. تعمل وكالة CPPA على قواعد تقنية ADMT بموجب هذه السُلطة.
وكما هو الحال مع بقية قانون CCPA، ستطبق مسودة القواعد على المنظمات الربحية التي تمارس الأعمال التجارية في كاليفورنيا وتستوفي أحد المعايير التالية على الأقل
علاوةً على ذلك، لن تنطبق اللوائح المقترحة إلا على استخدامات معينة للذكاء الاصطناعي وتقنية التحليلات المتطورة: صناعة قرارات مهمة، وتحديد ملامح المستهلكين على نطاق واسع، وتدريب أدوات التحليلات المتطورة.
تعرف المسودة الحالية تقنية اتخاذ القرار الآلي بأنها أي برنامج أو برمجيات تعالج البيانات الشخصية وتستخدم الحوسبة لتنفيذ القرارات، أو استبدال صناعة القرار البشري، أو تسهيل صناعة القرار البشري بشكل كبير. تشير المسودة تحديدًا إلى أن هذا التعريف يشمل البرمجيات والبرامج "المشتقة من التعلم الآلي، والإحصاء، وتقنيات معالجة البيانات الأخرى أو الذكاء الاصطناعي."
تنص مسودة القواعد صراحةً على بعض الأدوات التي لا تحتسب ضمن تقنية ADMT، بما في ذلك فلاتر البريد المزعج، وجداول البيانات، وجدران الحماية. ومع ذلك، إذا حاولت إحدى المؤسسات استخدام هذه الأدوات المعفاة لصناعة قرارات آلية بطريقة تتحايل بها على اللوائح، فإن القواعد ستطبق على هذا الاستخدام.
ستنطبق مسودة القواعد على أي استخدام لتقنية ADMT لصناعة قرارات لها تأثيرات كبيرة على المستهلكين. بشكل عام، القرار المهم هو القرار الذي يؤثر على حقوق الشخص أو وصوله إلى السلع والخدمات والفرص الحساسة.
على سبيل المثال، ستغطي مسودة القواعد القرارات المؤتمتة التي تؤثر في قدرة الشخص على الحصول على وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية أو الحصول على قرض.
التنميط هو عملية معالجة المعلومات الشخصية لشخص ما تلقائيًا لتقييم سماته وخصائصه أو تحليلها أو التنبؤ بها، مثل الأداء الوظيفي أو الاهتمام بمنتجات معينة أو السلوك.
يشير مصطلح "التنميط الشامل" إلى أنواع معينة من التنميط:
تنطبق مسودة القواعد على استخدام الشركات للبيانات الشخصية للمستهلكين لتدريب بعض أدوات تقنية ADMT. على وجه التحديد، ستغطي القواعد تدريب ADMT الذي يمكن استخدامه لصناعة قرارات مهمة، أو تحديد الأشخاص، أو إنشاء عمليات تزييف عميق، أو إجراء تحديد هوية وتصنيف مادي أو بيولوجي.
يمتد قانون CCPA باعتباره أحد قوانين كاليفورنيا، ليشمل المستهلكين الذين يقيمون في كاليفورنيا فقط. وينطبق الشيء نفسه على أشكال الحماية التي تمنحها مسودة قواعد تقنية ADMT.
ومع ذلك، فإن هذه القواعد تُعرّف "المستهلك" بشكل أوسع مقارنةً بالعديد من لوائح خصوصية البيانات الأخرى. بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتعاملون مع الشركة، يتسع نطاق القواعد ليشمل الموظفين والطلاب والمتعاقدين المستقلين والمدارس والمتقدمين للوظائف.
تتضمن مسودة لوائح الذكاء الاصطناعي في قانون CCPA ثلاثة متطلبات رئيسية. يجب على المجموعات التي تستخدم تقنية ADMT المشمولة بموجب القانون إصدار إشعارات ما قبل الاستخدام للمستهلكين، وتقديم طرق للانسحاب من ADMT، وشرح كيفية تأثير استخدام الشركة لتقنية ADMT على المستهلك.
وفي حين قامت وكالة CPPA بمراجعة اللوائح مرة واحدة ومن المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى قبل اعتماد القواعد رسميًا، إلا أن هذه المتطلبات الأساسية تظهر في كل مسودة حتى الآن. وتشير حقيقة استمرار هذه المتطلبات إلى أنها ستظل في القواعد النهائية، حتى لو تغيرت تفاصيل تنفيذها.
قبل استخدام ADMT لأحد الأغراض المشمولة، يجب على المجموعات أن تقدم للمستهلكين إشعارًا واضحًا وجليًا قبل الاستخدام. يجب أن يوضح الإشعار بالتفصيل كيفية استخدام الشركة لتقنية ADMT ويشرح حقوق المستهلكين في الوصول إلى مزيد من المعلومات حول ADMT والانسحاب من العملية.
لا يمكن للشركة التراجع عن استخدام لغة عامة لوصف كيفية استخدام ADMT، مثل "نحن نستخدم أدوات آلية لتحسين خدماتنا". وبدلاً من ذلك، يجب على المجموعة وصف الاستخدام المحدد.
يجب أن يوجه الإشعار المستهلكين إلى معلومات إضافية حول كيفية عمل ADMT، بما في ذلك منطق الأداة وكيفية استخدام الشركة لمخرجاتها. يجب ألا تكون هذه المعلومات في نص الإشعار. يمكن للشركة أن توفر للمستهلكين رابطًا أو طريقة أخرى للوصول إليها.
إذا كانت الشركة تتيح للمستهلكين إمكانية التقدم بطعن على القرارات التلقائية، فيجب أن يشرح إشعار ما قبل الاستخدام عملية الطعن.
للمستهلكين الحق في إلغاء الاشتراك في معظم الاستخدامات المشمولة لتقنية ADMT. ويتعين على الشركات تسهيل هذا الحق من خلال منح المستهلكين طريقتين على الأقل لإرسال طلبات إلغاء الاشتراك.
يجب أن تستخدم واحدة على الأقل من طرق إلغاء الاشتراك نفس القناة التي تتفاعل من خلالها الشركة بشكل أساسي مع المستهلكين. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدى بائع تجزئة رقمي نموذج ويب للمستخدمين لإكماله.
يجب أن تكون طرق إلغاء الاشتراك بسيطة وألا تحتوي على خطوات غريبة، مثل مطالبة المستخدمين بإنشاء حسابات.
عند استلام طلب إلغاء الاشتراك، يجب على الشركة التوقف عن معالجة المعلومات الشخصية للمستهلك باستخدام تقنية صناعة القرار الآلية خلال 15 يومًا. ولا يمكن بعد ذلك للشركة استخدام أيٍّ من بيانات المستهلك التي عالجتها سابقًا. كما يجب على الشركة أيضًا إخطار أي من مزودي الخدمات أو الجهات الخارجية التي شاركت بيانات المستخدم معها.
لا تحتاج المجموعات إلى السماح للمستهلكين بالانسحاب من تقنية ADMT المستخدمة لأغراض السلامة والأمن ومنع الاحتيال. وتشير مسودة القواعد تحديدًا إلى استخدام تقنية ADMT لكشف حوادث أمن البيانات والاستجابة لتلك الحوادث، ومنع وملاحقة الأفعال الاحتيالية وغير القانونية، وضمان السلامة الجسدية للأشخاص.
بموجب استثناء الطعن البشري، لا يتعين على المجموعة تمكين خيارات إلغاء الاشتراك إذا كانت تسمح للأشخاص بالطعن على القرارات الآلية لدى مراجع بشري مؤهل يملك صلاحية إلغاء تلك القرارات.
يمكن للمجموعات التخلي عن إلغاء الاشتراك في بعض الاستخدامات الضيقة لتقنية ADMT في سياقات العمل والمدارس. تتضمن هذه الاستخدامات:
ومع ذلك، تُعفى استخدامات العمل والمدارس من إلغاء الاشتراك إذا كانت تستوفي المعايير التالية:
لا ينطبق أي من هذه الاستثناءات على الإعلانات السلوكية أو تدريب ADMT. يمكن للمستهلكين دائمًا إلغاء الاشتراك في هذه الاستخدامات.
للمستهلكين الحق في الوصول إلى معلومات حول كيفية استخدام الشركة لتقنية ADMT عليهم. يجب على المنظمات أن توفر للمستهلكين طريقة سهلة لطلب هذه المعلومات.
عند الرد على طلبات الوصول، يجب على المجموعات تقديم تفاصيل مثل سبب استخدام ADMT، ومخرجات ADMT المتعلقة بالمستهلك، ووصف كيفية استخدام الشركة لهذه المخرجات الخاصة بصناعة القرار.
يجب أن تتضمن الردود على طلب الوصول أيضًا معلومات عن كيفية ممارسة المستهلك لحقوقه بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، مثل تقديم الشكاوى أو طلب حذف بياناته.
إذا كانت إحدى الشركات تستخدم ADMT لصناعة قرار مهم يؤثر سلبًا على المستهلك، على سبيل المثال، على نحو يتسبب في إنهاء العمل، فيجب على الشركة إرسال إشعار خاص إلى المستهلك بشأن حقوق الوصول الخاصة به فيما يتعلق بهذا القرار.
يجب أن يتضمن الإشعار:
تقوم وكالة CPPA بوضع مسودات تنظيمية بشأن تقييمات المخاطر إلى جانب قواعد مقترحة فيما يخص الذكاء الاصطناعي وADMT. بينما هاتان مجموعتان منفصلتان من القواعد، إلا إن لوائح التقييم ستؤثر في كيفية استخدام المجموعات لللذكاء الاصطناعي وADMT.
تتطلب قواعد تقييم المخاطر من المجموعات إجراء التقييم قبل استخدام ADMT لصناعة قرارات مهمة أو إجراء تحليل مكثف. سوف تحتاج المجموعة إلى إجراء التقييم قبل استخدام المعلومات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
من خلال تقييمات المخاطر، يجب الوقوف على المخاطر التي تشكلها ADMT على المستهلكين، والفوائد المحتملة التي تعود على المجموعة أو أصحاب المصلحة الآخرين، والضمانات التي تهدف إلى الحد أو إزالة المخاطر. يجب على المجموعات الامتناع عن استخدام الذكاء الاصطناعي وADMT عندما تكون المخاطرة أكبر من الفوائد.
مسودة قواعد كاليفورنيا بشأن ADMT ليست المحاولة الأولى لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي والقرارات الآلية.
يفرض قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي متطلبات صارمة على تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في أوروبا.
في الولايات المتحدة، يمنح كل من قانون الخصوصية في كولورادو وقانون حماية بيانات المستهلك في فيرجينيا المستهلكين الحق في إلغاء الاشتراك في معالجة معلوماته الشخصية المرتبطة بصناعة قرارات مهمة.
وعلى المستوى الوطني، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا في أكتوبر 2023 يوجه الوكالات والدوائر الفيدرالية لوضع معايير لتطوير واستخدام والإشراف على الذكاء الاصطناعي في ولاياتها القضائية.
لكن لوائح ADMT المقترحة في كاليفورنيا تجذب اهتمامًا أكبر مقارنةً بقوانين الولايات الأخرى لأنها يمكن أن تؤثر على كيفية تصرف الشركات خارج حدود الولاية.
يقع مقر صناعة التقنية العالمية في كاليفورنيا، لذا فإن العديد من المجموعات التي تُعِد أكثر أدوات صناعة القرار الآلية تقدمًا ستضطر للامتثال لهذه القواعد. تمتد حماية المستهلك إلى المقيمين في كاليفورنيا فقط، ولكن المجموعات قد تمنح المستهلكين خارج كاليفورنيا الخيارات نفسها من أجل تبسيط الأمور.
غالبًا ما يُعتبر قانون CCPA الأصلي هو النسخة الأمريكية من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لأنه رفع مستوى ممارسات خصوصية البيانات على مستوى البلاد. وقد تؤدي هذه القواعد الجديدة للذكاء الاصطناعي وتقنية ADMT إلى نتائج مماثلة.
لم يتم الانتهاء من القواعد بعد، لذلك من المستحيل تحديدها على وجه اليقين. ومع ذلك، يقدر العديد من المراقبين أن القواعد لن تدخل حيز التنفيذ حتى منتصف عام 2025 على أقرب تقدير.
من المتوقع أن تعقد وكالة CPPA اجتماعًا آخر لمجلس الإدارة في يوليو 2024 لمناقشة القواعد بشكل أكبر. يعتقد الكثيرون أن مجلس إدارة وكالة CPPA من المرجح أن يبدأ عملية وضع القواعد الرسمية في هذا الاجتماع. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون أمام الوكالة عام للانتهاء من القواعد، ومن ثَمَّ تاريخ السريان المقدر في منتصف عام 2025.
على غرار أجزاء أخرى من قانون CCPA، سيتم منح وكالة CPPA صلاحية التحقيق في الانتهاكات وفرض الغرامات على المجموعات. يمكن للنائب العام في كاليفورنيا أيضًا فرض عقوبات مدنية جرّاء عدم الامتثال.
يمكن تغريم المنظمات 2,500 دولار أمريكي للمخالفات غير المتعمدة و7,500 دولار أمريكي للمخالفات المتعمدة. وتُعد هذه المبالغ لكل انتهاك، وكل مستهلك متأثر يُحسب على أنه انتهاك واحد. يمكن أن تتصاعد العقوبات بسرعة عندما تنطوي الانتهاكات على عدة مستهلكين، كما هو الحال في كثير من الأحيان.
لا تزال مسودة القواعد في حالة تغير مستمر. تواصِل وكالة CPPA جمع الآراء العامة وإجراء مناقشات مع مجلس الإدارة، ومن المرجح أن تتغير القواعد أكثر قبل اعتمادها.
لقد قامت وكالة CPPA بالفعل بإجراء تعديلات كبيرة على القواعد بناءً على التعليقات السابقة. على سبيل المثال، بعد اجتماع مجلس الإدارة في ديسمبر 2023، أضافت الوكالة إعفاءات جديدة من الحق في إلغاء الاشتراك ووضعت قيودًا على التنميط المادي والبيولوجي.
كما عدلت الوكالة تعريف ADMT للحد من عدد الأدوات التي ستطبق عليها القواعد. بينما تضمنت المسودة الأصلية أي تقنية تسهل صناعة القرار البشري، فإن المسودة الحديثة تنطبق فقط على ADMT التي تسهل بشكل كبير صناعة القرار البشري.
ترى العديد من التجمعات الصناعية أن التعريف المحدث يعبر بشكل أفضل عن الواقع العملي لاستخدام ADMT، في حين يقلق مناصرو الخصوصية من أنه ينتج عن ذلك ثغرات يمكن استغلالها.
حتى مجلس إدارة وكالة CPPA نفسه منقسم بشأن الطريقة التي يجب أن تبدو عليها القواعد النهائية. في اجتماع مارس 2024، هناك اثنان من أعضاء مجلس الإدارة أعربا عن مخاوفهما من أن المسودة الحالية تتجاوز سُلطة المجلس.
وبالنظر إلى كيفية تطور القواعد حتى الآن، فإن المتطلبات الأساسية المرتبطة بإشعارات ما قبل الاستخدام وحقوق إلغاء الاشتراك وحقوق الوصول لديها فرصة قوية لتبقى كما هي. ومع ذلك، قد تكون لدى المجموعة أسئلة عالقة مثل:
مهما كانت النتيجة، فإن هذه القواعد سيكون لها آثار كبيرة على كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي والأتمتة على مستوى البلاد، وكيفية حماية المستهلكين في ظل هذه التكنولوجيا المزدهرة.
إخلاء المسؤولية: يتحمل العميل مسؤولية ضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. لا تقدم شركة IBM مشورة قانونية، ولا تتعهد ولا تضمن قدرة خدماتها أو منتجاتها على إلزام العميل بالامتثال لأي قانون أو لائحة.