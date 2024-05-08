تاريخ النشر: 8 مايو 2024
يشير تحسين الشبكة إلى مجموعة من الإستراتيجيات والأدوات والتقنيات وأفضل الممارسات لمراقبة وإدارة وتحسين أداء الشبكة وموثوقيتها.
إن تحسين الشبكة ليس عملية أو خطة واحدة، بل سلسلة مستمرة من التغييرات والتعديلات التي تُحدَّث وتُنقَّح باستمرار خلال تحسين المؤسسة لفهمها للشبكة الخاصة بها ومتطلبات مستخدميها. فهي عملية تكرارية يجب أن تواكب أحدث التقنيات المتاحة للتأكد من مواكبة المؤسسة للمنافسة. ولتحسين الشبكة بشكل صحيح، يجب أن تكون المؤسسة قادرة على توقع الاحتياجات المستقبلية والمتطلبات مع توسع نطاق المؤسسة.
هناك العديد من الأساليب المتاحة لتحسين الشبكة. إن بعض الجوانب أبسط من غيرها، مثل التأكد من تحديث أجهزتك وبرامجك. بينما توجد طرق أخرى أكثر تقنية، مثل تحسين إعدادات شبكة مؤسستك، أو استخدام برنامج مراقبة الشبكة للحصول على معارف قابلة للتنفيذ.
يمكن أن يوفر تحسين الشبكة العديد من المزايا، مثل زيادة أمان الشبكة وتحسين تجربة المستخدم النهائي وزيادة إنتاجية الموظفين، والتي تؤثر في جميع جوانب المؤسسة.
إن فهم الأداء العام للشبكة يعني فهم ما يعمل بشكل جيد في الشبكة وما يمكن تحسينه. وفي بعض الأحيان، تكون هناك علامات واضحة على حاجة الشبكة إلى التحسين مثل بطء تحميل التطبيقات أو خدمات الويب أو بطء تحميل المكالمات الجماعية أو فشل نقل البيانات أو الصوت. وفي أحيان أخرى، تكون هناك حاجة إلى تحليل المقاييس لتحديد المشكلات التي لا تكون بالوضوح نفسه، ولكنها تؤثر بالقدر نفسه في العملاء.
يمكن لتحديد السبب الكامن وراء مشكلات الشبكة أن يساعد المؤسسة في معرفة كيفية حلها. هناك العديد من المقاييس التي تساعد في تحديد كيفية أداء الشبكة وتحديد المجالات التي يمكن أن تعمل بكفاءة أكبر.
زمن انتقال الشبكة هو مقدار الوقت الذي تستغرقه حزمة البيانات للانتقال من نقطة إلى أخرى عبر الشبكة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الزيادة في عدد مستخدمي الشبكة إلى زيادة زمن انتقال الشبكة وإبطاء سرعة نقل البيانات.
إن توافر الشبكة هو مقياس للنسبة المئوية للوقت الذي تتاح فيه الشبكة للمستخدمين. وعادةً ما يتم ذكر التوافر كنسبة مئوية تقيس مقدار مدة التشغيل في فترة محددة، على مدار عام مثلاً. تهدف العديد من الشركات إلى تحقيق "خمسة تسعات"، أو 99.999% من مدة التشغيل.
يحدث فقدان الحزمة عندما لا تصل حزمة البيانات إلى وجهتها. دائمًا ما ستحدث بعض حالات فقدان الحزم داخل الشبكة، ولكن المعدلات المرتفعة من فقدان الحزم تشير إلى وجود مشاكل في الشبكة.
إن الإرسال المتقطع هو التباين في زمن الانتقال لتدفقات الحزم عبر الشبكة. إن وجود زمن انتقال ثابت أفضل من الإرسال المتقطع المرتفع، والذي يمكن أن يسهم في فقدان الحزم. كما يمكن أن يؤثر الإرسال المتقطع سلبًا في مكالمات الصوت والفيديو الجماعية وغيرها من استخدامات الشبكة التي تستدعي الاتصال في الوقت الفعلي.
إن الإنتاجية هي متوسط حجم البيانات التي تُنقل فعليًا عبر الشبكة في وقت محدد. وغالبًا ما يُخلط بينها وبين عرض النطاق الترددي.
إن عرض النطاق الترددي هو السعة القصوى لنقل البيانات الخاصة بشبكة معينة في أي وقت. يشبه عرض النطاق الترددي الإنتاجية، ولكن الإنتاجية تقيس متوسط كمية البيانات التي تمر عبر الشبكة بدلاً من سعتها.
تقيس معدلات الخطأ عدد البت أو حزم البيانات التي تعرضت للأخطاء في الشبكة. توجد أخطاء في كل الشبكات، ولكن معدلات الخطأ المرتفعة تشير إلى وجود شبكة غير صحية.
إن وقت الاستجابة هو مقدار الوقت الذي يستغرقه إرسال الطلب من المرسل، مثل جهاز العميل، إلى مستقبل، مثل الخادم، وحتى يقوم المستقبل بمعالجة الطلب وإعادة الرد.
إن زمن الاستجابة وزمن الانتقال متشابهان، ولكن هناك فرق: فزمن الاستجابة لا يقيس فقط الوقت الذي يستغرقه إرسال الرسالة، ولكن أيضًا الوقت الذي يستغرقه معالجة الطلب وإعادته. وهو يعكس إجمالي زمن الرحلة ذهابًا وإيابًا.
يمكن أن تؤثر الطوبولوجيا الفيزيائية والمنطقية لشبكتك على أداء الشبكة، كما يمكن أن تؤثر البنية التحتية للشبكة والأجهزة التي تستخدمها الشبكة على أدائها.
تشير طوبولوجيا الشبكة إلى طريقة تصميم الشبكة فيزيائيًا ومنطقيًا. تشير الطوبولوجيا الفيزيائية إلى كيفية اتصال عناصر العالم الحقيقي ببعضها. ,تشير الطوبولوجيا المنطقية إلى كيفية انتقال البيانات فعليًا داخل الشبكة.
يمكن أن تؤثر طوبولوجيا الشبكة في الأداء بطرق مختلفة. على سبيل المثال، إن عدد أجهزة الشبكات التي يجب أن تنتقل البيانات عبرها للوصول إلى وجهتها يزيد من زمن انتقال الشبكة. يمكن أن تؤدي التكوينات المختلفة لأجهزة الشبكات إلى تسريع أو إبطاء نقل البيانات والتأثير على الأداء العام للشبكة.
كلما زادت المسافة التي يجب أن تقطعها البيانات داخل الشبكة، زاد زمن الانتقال الذي سيتعامل معه المستخدم. وفي حين أن زمن الانتقال في نقل البيانات عبر الدولة يقاس بالأجزاء من الثانية، فإن هذه الأجزاء من الثانية تتراكم ويمكن أن تقلل من سرعة الشبكة وأدائها.
تتكون شبكات الاتصالات من كابلات مادية، وتؤثر المواد التي تصنع منها الكابلات على سرعة الشبكة وكفاءتها. وبصفة عامة، فإن الشبكات السلكية التي تستخدم مواد مثل كابلات الألياف البصرية تتمتع بزمن انتقال أقل من الشبكات اللاسلكية.
وإضافة إلى ذلك، فإن حزم البيانات التي تمر عبر العديد من أجهزة الشبكة -مثل أجهزة التوجيه- ستشهد زمن انتقال أكبر. يزداد زمن الانتقال في كل مرة تمر البيانات من خلال جهاز شبكة للانتقال من قسم إلى آخر (قفزات الشبكة).
تستغرق حزم البيانات الأكبر حجمًا وقتًا أطول لنقلها عبر شبكة الاتصالات. وبمرور الوقت، يمكن إجراء نسخ احتياطية من حزم البيانات، ما قد يؤدي إلى ازدحام حزم البيانات التالية، وهو ما يؤدي بدوره إلى إبطاء الأداء.
يمكن أن تؤدي الأجهزة القديمة—مثل أجهزة التوجيه أو الخوادم أو الكابلات القديمة أو غير المحدّثة—إلى إبطاء أداء الشبكة.
يعد الحفاظ على شبكة عالية المستوى أمرًا ضروريًا للعديد من الأسباب—من بينها الإنتاجية وإيجابية تجربة العملاء—وهناك عدة طرق لتحسين الشبكة. في بعض الأحيان يكون الأمر بسيطًا مثل الحاجة فقط إلى ترقية الأجهزة واستخدام أدوات تحسين الشبكة. وفي أحيان أخرى، قد تحتاج المؤسسة إلى إعادة النظر بالكامل إلى كيفية إعداد الشبكة، وكيفية استخدامها، ومعرفة أي الخدمات تحظى بالأولوية.
على الأرجح، يجب أن تستخدم المؤسسة مزيجًا من تقنيات تحسين الشبكة للوصول إلى المستوى المطلوب من الأداء الشبكي. فيما يلي عدد قليل من أشهر طرق استكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها وتحسين أداء الشبكة.
باستخدام برنامج المراقبة في الوقت الفعلي، يمكن للمؤسسات تحديد عوائق الشبكة والمشكلات الأخرى وإصلاحها أثناء حدوثها. وغالبًا ما تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات أدوات مراقبة أداء الشبكة لفهم كيفية أداء الشبكة بشكل أعمق. تُستخدم هذه المقاييس لتحديد ما إذا كانت الشبكة تلبي احتياجات المؤسسة. كما تُقاس أيضًا وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) التي حددتها المؤسسة لأداء الشبكة لتحديد ما إذا كانت المؤسسة تلتزم باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) مع العملاء.
وبفضل هذه البيانات، يمكن للمؤسسة فهم الأداء الشامل للشبكة وإدارته والوفاء باتفاقياتها مع العملاء وتوقع المشاكل المستقبلية. يعد التحسين القائم على البيانات عملية مستمرة تُنقَّح وتُحسَّن مع نضوج نموذج التحسين وتطور المؤسسة أو الشبكة.
يمكن أن تسهل التعديلات على إعدادات الشبكة جهود تطوير عملية التحسين. تساعد هذه الإعدادات في تخصيص البيانات والموارد وفقًا لأولويات الشبكة.
يُشار إلى أحد الأساليب باسم "جودة الخدمة" (QoS). ويعني هذا أن المؤسسة تعطي الأولوية لحركة المرور داخل الشبكة لضمان أداء الخدمات التي تشتد الحاجة إليها. وتكمن الفكرة في التحسين لتلبية احتياجات العمل المحددة والعمليات بدلاً من وضع معيار تعسفي. أحد الأمثلة على تحسين جودة الخدمة هو إعطاء الأولوية للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو على أنواع البيانات الأخرى.
يعد التخصيص الفعال لموارد الشبكة جزءًا أساسيًا من تحسين الأداء. يعاني أداء الشبكة إذا لم يكن لدى الشبكة الموارد المناسبة لمعالجة البيانات التي تنتقل داخلها. وغالبًا ما تكون إضافة المزيد من السعة الإجمالية للشبكة حلاً سريعًا لمشاكل تخصيص الموارد، ولكنها قد لا تكون حلاً مناسبًا على المدى الطويل لأنها قد تؤدي إلى الإفراط في التوفير والإنفاق غير الضروري.
ينطوي تزويد الشبكة بالموارد الصحيحة في بعض الأحيان على إعادة توزيع الموارد الموجودة على أساس البيانات، مثل توفير المزيد من النطاق الترددي لجزء من الشبكة مع خنقها في جزء آخر. ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص في حالة التطبيقات التي تستند إلى خوادم في بيئة حوسبة قائمة على السحابة.
يعد فهم أي التطبيقات تتطلب أكبر قدر من النطاق الترددي جزءًا من مراقبة الشبكة، وهو أمر ضروري لجعل شبكتك تعمل على نحو أكثر فعالية. ومع ذلك، فإن محاولة مراقبة الأداء واستخلاص المعارف يدويًا في شبكة حديثة معقدة غالبًا ما تكون مهمة حمقاء.
يمكن لإدارة موارد التطبيقات ولحلول إدارة أداء الشبكة أن تراقب أداء التطبيقات واستخدام الموارد بشكل مستمر. وتوفر مثل هذه الحلول نظرة ثاقبة على أداء الشبكة والسياق حول أي مشكلات، ويمكنها توفير الموارد تلقائيًا بأكثر الطرق فعالية. يتيح ذلك للمؤسسة أن توفر موارد الشبكة تلقائيًا إلى الأجزاء الأكثر طلبًا أو ذات الأولوية العالية من الشبكة—أو حتى أن توفر المزيد من التطبيقات إلى خوادم أقل ازدحامًا—لتعزيز الأداء الأمثل.
يؤثر تكوين بروتوكولات الشبكة أيضًا على أداء الشبكة. يمكن ضبط إعدادات بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) للشبكة لتحديد حجم الحزمة وآليات التحكم في الازدحام التي يمكن أن تقلل من زمن الانتقال وتزيد من موثوقية الشبكة. يتضمن تحسين بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) أيضًا تغيير حجم النافذة. وصُمِّم بروتوكول التحكم في الإرسال للتأكد من أن المرسل السريع للبيانات لن يتجاوز مستقبِلاً أبطأ. وللقيام بذلك، يقوم المرسل بإرسال البيانات في قسم واحد أو أكثر إلى المستقبِل، الذي يقر بتلك الأقسام. عندما يرسل المستقبِل هذا الإقرار، فإنه يخبر المرسل بكمية البيانات التي يجب أن يرسلها—وهذا هو حجم النافذة. ويمكن أن يتحسن الأداء الكلي للشبكة من خلال تعديل النافذة إلى الحجم المناسب لتجنب التحميل الزائد على أجهزة الشبكة.
في حين أن بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) يستخدم في الغالب عبر الإنترنت، فهناك أيضًا بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP). إن بروتوكول التحكم في الإرسال هو بروتوكول قائم على الاتصال، أما بروتوكول مخطط بيانات المستخدم فهو بروتوكول غير قائم على الاتصال. وبالمقارنة، فإن بروتوكول مخطط بيانات المستخدم أسرع من بروتوكول التحكم في الإرسال، لكن بروتوكول مخطط بيانات المستخدم لا يسمح بإعادة إرسال حزم البيانات المفقودة. إن بروتوكول التحكم في الإرسال هو بروتوكول أكثر موثوقية بشكل عام.
كما يمكن للمؤسسة التفكير في تغيير عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بها من IPv4 إلى IPv6. يستخدم IPv4 عنوان 32 بت بينما يستخدم IPv6 عنوان 128 بت. يسمح هذا لمزيد من العناوين أن تصاحب العدد المتزايد من عناوين بروتوكول الإنترنت الفريدة المطلوبة على الإنترنت اليوم.
يتمتع IPv6 أيضًا بتحسينات أخرى عن IPv4. على سبيل المثال، يسمح بروتوكول IPv6 في الأصل بالإرسال المتعدد—إرسال حزم البيانات إلى أجهزة متعددة في وقت واحد—ولديه طبقة مدمجة للحفاظ على أمان الشبكة باستخدام IPsec للتشفير الأصلي من طرف إلى طرف.
تدور هذه الطريقة لتحسين الشبكة حول زيادة السعة القصوى لنقل البيانات على الشبكة. ويسمح النطاق الترددي الأكبر بنقل المزيد من حزم البيانات. يساعد ذلك في زيادة السرعة الإجمالية للشبكة وتحسين الأداء. إن تشكيل حركة المرور هو أحد عناصر تحسين عرض النطاق الترددي الذي يطبق الحد من عرض النطاق الترددي على التطبيقات غير الحساسة في مؤسستك.
إن الضغط هو أحد الطرق الشائعة لاستخدام النطاق الترددي بكفاءة. يقلل الضغط من حجم حزم البيانات قبل إرسالها على الشبكة. إنه مثل الملف المضغوط (.zip) إذا كنت بحاجة إلى إرسال سلسلة من الملفات الكبيرة عبر البريد الإلكتروني، فأحيانًا يكون من الأسهل ضغطها في ملف مضغوط (.zip)، ما يقلل من الحجم الكلي للبيانات المرسلة.
هناك طريقة أخرى لتحسين عرض النطاق الترددي تسمى التخزين المؤقت. وهو عندما تُخزَّن البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر على الخوادم أو الأجهزة المحلية، بدلاً من تخزينها على الشبكة. إذا كنت تستخدم متصفح ويب، فلديك ملفات يخزنها المتصفح محليًا بشكل مؤقت، مثل الصور من مواقع الويب التي تزورها كثيرًا. يتمثل أحد الجوانب السلبية للتخزين المؤقت في أنه إذا أصبحت ذاكرة التخزين المؤقت للملفات أكبر من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء أداء بعض البرامج.
موازنة التحميل هي عملية توزيع حركة مرور الشبكة عبر خوادم متعددة لتحسين توافر التطبيقات. قد تتلقى الخوادم ملايين الطلبات يوميًا، ما يؤدي إلى تأثر أحد الخوادم بحركة مرور الشبكة أكثر من غيره. إن موازنة التحميل هي تقنية تُوزَّع فيها حركة المرور على عدة خوادم مختلفة بحيث يُشارَك التأثير، بدلاً من التحميل الزائد على خادم واحد.
قد تؤدي تهديدات الأمن الإلكتروني، مثل الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS)، إلى تعطيل شبكة المؤسسة. يساعد تعزيز أمن الشبكة القوي على حماية وظائف شبكتك من الانقطاع غير المرغوب فيه. هناك العديد من الأساليب المتاحة لأمن الشبكة. وعلى غرار تحسين الشبكة، فمن المحتمل أن تستخدم المؤسسة مجموعة من الطرق المختلفة.
إن جدران حماية الشبكة هي نظام أمان يقيد حركة المرور داخل الشبكة وخارجها. يساعد ذلك في الحماية من الجهات الفاعلة السيئة. تقوم أنظمة كشف التسلل (IDS) بمراقبة حركة مرور الشبكة بحثًا عن أي نشاط مشبوه، وتنبيه فرق الأمن إلى التهديدات المعروفة أو المحتملة. يمكن استخدام التشفير لحماية البيانات الحساسة، خاصة في مناطق الشبكة التي من المرجح أن تكون مستهدفة. عند استخدام هذه الأدوات معًا، يمكن أن تساعد في تأمين الشبكة وتحسين التوافر.
إن شبكات تسليم المحتوى (CDNs) والشبكات الفرعية هي طرق تستخدم لتقليل المسافة التي يجب أن تقطعها حزم البيانات وتقليل زمن الانتقال.
تستخدم شبكات تسليم المحتوى شبكة من الخوادم الموزعة في عدة مواقع مختلفة أقرب إلى المستخدمين. فبدلاً من اضطرار المستخدمين إلى الوصول إلى خوادم بعيدة عنهم، يمكنهم الوصول إلى البيانات على خادم موزع أقرب بكثير إلى مواقعهم. وبالمثل، تُنشئ الشبكة الفرعية شبكة أصغر من نقاط النهاية التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر والتي تتواصل مع بعضها. ومن خلال تجميع نقاط النهاية هذه معًا، يمكن الحد من مسافة انتقال معظم حزم البيانات على الشبكة.
تلعب البنية التحتية للشبكة -مثل العناصر المادية المستخدمة في بناء الشبكة- دورًا كبيرًا في أدائها. من المهم التأكد من أن أجهزة ومعدات الشبكة، مثل أجهزة التوجيه والمفاتيح والكابلات محدّثة وفي حالة عمل جيدة. كما أنه من المهم أن تجري فرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات فحوصات الصيانة الدورية وأن تثبت التصحيحات على أجهزة الشبكة وتحدّث أو تحسّن أجهزة الشبكة وبرامجها القديمة.
يمكن أن يستلزم تحسين الشبكة تعديل طوبولوجيا الشبكة بحيث تتدفق حزم البيانات بكفاءة أكبر وبانقطاعات أقل. تؤثر طوبولوجيا الشبكات المختلفة في كيفية تدفق البيانات داخل الشبكة، ولن تعمل كل طوبولوجيا لكل مؤسسة. فعلى سبيل المثال، تشكل الطوبولوجيات التي تحتوي على نقطة فشل واحدة، مثل شبكات الحافلات، خطرًا أمنيًا على المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الحساسة؛ أما طوبولوجيات الشبكات الأكثر تعقيدًا مثل الشبكات المتداخلة فقد يكون تركيبها مكلفًا. يمكن أن يؤدي اختيار الطوبولوجيا الأنسب إلى تسريع الشبكة وزيادة كفاءتها.
إن الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) عبارة عن نهج لإدارة الشبكة يحاول تبسيط إدارة البنية التحتية الضخمة للشبكة. يحتوي النهج الأساسي على ثلاثة عناصر: التطبيقات التي تراقب معلومات الشبكة وتخصيصات الموارد؛ ووحدات التحكم التي تحدد وجهة حزم البيانات لموازنة حمل الشبكة؛ وأجهزة الشبكات التي تتواصل مع وحدات التحكم وتوجه الحزم. في الشبكات المعرفة بالبرمجيات، تُستخدم البرمجيات للتحكم في حركة مرور الشبكة بدلاً من الأجهزة التقليدية مثل أجهزة التوجيه والمبدلات.
إن الشبكات المعرفة بالبرمجيات هي عبارة عن تقنية للإدارة مخصصة لشبكات المنطقة المحلية. توفر الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) ميزات الشبكات المعرفة بالبرمجيات للشبكات واسعة النطاق—الشبكات الواقعة في مواقع متباعدة جغرافيًا. كما تربط الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات بين مواقع الشبكة، ما يتيح للمؤسسة إرسال البيانات بينها.
في حالة تعطّل الشبكة لأي سبب من الأسباب، يمكن لعمليات التكرار والحماية من الفشل أن تحافظ على عمل كل شيء. إن تكرار الشبكة هو طريقة تتمثل في استخدام عدة مسارات مختلفة لانتقال حزم البيانات إلى وجهتها. إن تصميم شبكة مع وضع التكرار في الاعتبار يعني أنه في حالة تعطل جزء من الشبكة، ستتمكن حركة المرور من الوصول إلى وجهتها أثناء إصلاح الشبكة.
إن "تجاوز الفشل" هو الآلية التي تُشغَّل عند اكتشاف مشاكل في الشبكة، ما يؤدي إلى تنشيط التكرار في الشبكة. توفر الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات القدرة على تحويل تدفق حركة المرور تلقائيًا بعيدًا عن أجزاء الشبكة المعطلة كجزء من إجراءات الحماية من الفشل المتبعة. كما يمكن أن يساعد برنامج إدارة نظام أسماء النطاقات (DNS) في توجيه حركة المرور بعيدًا عن الخادم الذي يحتاج إلى إصلاح وتوجيهها إلى خادم سليم.
يمكن أن يؤدي ازدحام الشبكة ومشكلات الأداء الأخرى إلى خلق حالات لا يستطيع فيها العملاء—الداخليون أو الخارجيون—الوصول إلى التطبيقات التي يحتاجون إليها عند احتياجهم إليها. إذا لم تتمكن الشبكة من التعامل مع عبء حركة المرور أو متطلبات الشبكة الأخرى، فسيبحث العملاء عن مكان آخر وستعاني الأعمال التجارية.
تستخدم الجهات سيئة النية نقاط الضعف في الشبكة لسرقة المعلومات أو ابتزاز الضحايا لدفع الفدية أو تعطيل الشبكات بشكل مباشر. تساعد خطة تحسين الشبكة التي تركز على الأداء والأمان في إحباط الهجمات الضارة.
تعد الشبكة المحسّنة بشكل صحيح جزءًا أساسيًا في ضمان عمل أي مؤسسة. إذا لم يتمكن الموظفون من الوصول بسهولة إلى الأدوات التي يحتاجون إليها فستنخفض الإنتاجية. يجب أن تطابق المؤسسات أداء الشبكة مع احتياجات الموظفين، سواء كان الأمر يتعلق بضمان الوصول السريع إلى التطبيقات القائمة على السحابة أو إتاحة خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المستخدمة في المكالمات الجماعية.
إذا كنت قد حاولت من قبل شراء منتج محدود الإصدار عبر الإنترنت، مثل تذاكر الحفلات، فأنت تعلم أن الشبكة المحسّنة هي أساس تجربة العملاء الإيجابية. يمكن لخدمات التجارة الإلكترونية التي تتعطل أثناء محاولة المستخدم إجراء عملية شراء أن تخسر المبيعات بسهولة.
يؤثر أداء الشبكة بشكل مباشر على تجربة المستخدم، سواء كان الأمر يتعلق بالعملاء الخارجيين الذين يحاولون شراء منتج أو خدمة أو الوصول إليها، أو العملاء الداخليين الذين يصلون إلى التطبيقات أو المنصات للعمل. إذا كان أداء الشبكة بطيئًا أو غير مرضٍ بأي شكل من الأشكال، فسيبحث العملاء عن خيارات أخرى وستنخفض إنتاجية الموظفين.
