IBM Hybrid Cloud Mesh

توفير الاتصال بالتطبيقات عبر البيئات الهجينة في دقائق.
يعمل الاتصال بالتطبيق أولاً على تبسيط تحديث التطبيقات وتسريعه عبر جميع بنى السحابة الهجينة في غضون دقائق.
توفير اتصال التطبيقات عبر البيئات الهجينة في غضون دقائق وليس أيام.
اتصال آمن بالتطبيقات أو الخدمات الموزعة كما لو كانت محلية.
رؤية شاملة أفضل بين التطبيقات وطبقات الشبكة الأساسية.
تحديد المسار الأمثل لتقليل زمن الانتقال وتحسين تجربة المستخدم النهائي.
ماذا لو كان بإمكانك نقل التطبيقات والخدمات إلى أي مجموعة أو أي موقع أو أي سحابة عبر أي شبكة من دون الحاجة إلى تغيير رمز التطبيق أو تكوين الشبكة؟
ماذا لو كان بإمكانك إعادة توجيه اتصال التطبيق تلقائيًا في حال انقطاع الشبكة الأساسية؟
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