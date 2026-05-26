ضمان موثوقية الرعاية الصحية السلوكية على المستوى الوطني
Devereux Advanced Behavioral Health هي واحدة من كبرى المؤسسات غير الربحية في البلاد التي تقدم الخدمات والمعارف والقيادة في مجال الرعاية السلوكية المتطور. تسترشد المؤسسة برسالتها المتمثلة في تغيير حياة الناس من خلال استكشاف وتنمية الإمكانات البشرية للأشخاص الذين يعانون من اختلافات عاطفية أو سلوكية أو إدراكية.
يعتمد تنفيذ هذه الرسالة على المشاركة المستمرة للمعلومات والتعاون بين فرق الأطباء والمعلمين وغيرهم من مقدمي الخدمات. ويُعد توافر المعلومات الدقيقة والمحدثة أمرًا مهمًا.
عندما واجهت مؤسسة Devereux تحديات في نظام تتبع الحوادث والسجلات الصحية الإلكترونية (EHR)، نفذت IBM® SevOne، الذي أصبح الآن جزءًا من منصة Concert، لتحسين المعارف في أنظمتها وضمان موثوقية أكبر.
تستخدم مؤسسة Devereux نظام SevOne للكشف الاستباقي عن حوالي 40% من المشكلات قبل أن تؤثر في المستخدم النهائي
يساعد الكشف الاستباقي عن مشكلات سعة SAN على تفادي فترات التعطل في كل حادث التي قد تصل إلى 3 ساعات
تعمل العديد من تطبيقات أعمال Devereux من مركز بيانات الشركة في King of Prussia، ببنسلفانيا، ويمكن الوصول إليها عبر شبكة الألياف الضوئية الوطنية من الطبقة الثانية.
تُعد أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية وأنظمة تتبع الحوادث في Devereux ضرورية لعمليات أعمالها ورسالتها. تتيح هذه الأدوات للمؤسسة غير الربحية إمكانية تخزين السجلات الصحية بأمان، وتساعد الأطباء والممرضات والموظفين التعليميين ومقدمي الرعاية والمتعاقدين على مشاركة التقارير والملاحظات، بالإضافة إلى توثيق الخدمات المقدمة والتقدم الملحوظ.
يقول Tom Shurer، نائب رئيس قسم موارد المعلومات في Devereux Advanced Behavioral Health: "التواصل بين المشاركين في تقديم رعاية أفرادنا ضروري لتحقيق نتائج علاجية إيجابية. فنحن مسؤولون عن سلامة ورفاهية الأفراد الذين نخدمهم—وعائلاتهم. ويتعين علينا تجاوز التوقعات والحد من المخاطر الناشئة عن الاضطرابات المحتملة في توافر تلك الأنظمة."
قبل نشر IBM SevOne—واستجابةً لعدم رضا المستخدمين عن أداء تطبيقات الأعمال الرئيسية—تعاقدت Devereux مع طرف ثالث أجرى تقييمًا للبنية التحتية. كما بادرت Devereux بمراجعة أربعة حلول لمراقبة الأداء، بما في ذلك النظام الحالي.
يقول Shurer ومهندس الأنظمة David Sutton—إنهم كانوا بحاجة إلى حل مراقبة يساعدهم على أن يكونوا أكثر استباقية في اكتشاف مشكلات أداء الأنظمة.
يوضح Sutton قائلاً: "لقد واجهنا مشكلة صعبة للغاية في أنظمتنا. نفدت مساحة إحدى وحدات تخزين SAN لدينا بسبب النمو غير الطبيعي لقاعدة البيانات، ما أدى إلى تعطل دام لمدة ثلاث ساعات."
وواجه الفريق أيضًا صعوبة في توليد تقارير فعالة حول أداء الشبكة، ما تسبب في ظهور تحديات متكررة في دمج التقنيات الجديدة.
يقول Shurer: "لقد واجهنا صعوبة في مراقبة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحيوية لدينا بشكل استباقي. وكنا بحاجة إلى إيجاد حل مراقبة يكون جزءًا أساسيًا من سير العمل اليومي لتكنولوجيا المعلومات، ويساعدنا على تحديد المشكلات ومعالجتها قبل أن تتفاقم."
اختارت Devereux حل IBM SevOne كحل طويل الأمد لإدارة البنية التحتية الرقمية بناءً على قدرته على مراقبة جميع أنواع البنية التحتية في الوقت الفعلي وبرؤية دقيقة للغاية، بالإضافة إلى جمع بيانات السلاسل الزمنية مع توفير إمكانات التحديد التلقائي للحدود المرجعية والعتبات وإرسال التنبيهات.
زود حل IBM SevOne مؤسسة Devereux—التي أصبحت افتراضية بنسبة 99% وتشغل 832 جهازًا افتراضيًا على 46 جهاز استضافة VMware—بالثقة والأدوات اللازمة لمعالجة مشكلات الأداء بشكل استباقي. يقول Shurer: "أصبح لدينا الآن القدرة على العودة إلى الوراء والنظر إلى الماضي عند التخطيط لتغيير بنية أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا. يمكننا استخدام تقارير SevOne لإنشاء مقارنة قبل وبعد، حتى نتمكن من القول، على وجه اليقين، إن هذه التغييرات كان لها تأثير فعلي".
كما كان الموظفون سعداء بمدى شمولية تجربة IBM SevOne. فخلال تدقيق البنية التحتية، قدم العديد من الموردين لمؤسسة Devereux نماذج لإثبات المفهوم، لكن IBM SevOne هي وحدها التي منحت Devereux القدرة على مراقبة جميع أجهزتها خلال التجربة.
يقول Shurer: "لقد جاء فريق SevOne وأعد كل شيء، وكان لدينا 30 يومًا لتجربته. ومع بقاء حوالي أسبوع واحد على انتهاء التجربة، طلبنا 30 يومًا آخر—ووافقت SevOne على الفور. وبحلول الوقت الذي قررنا فيه استخدام SevOne، كان النظام يعمل ويسهم بالفعل في تحسين عملياتنا".
تراقب Devereux الآن حوالي 24500 كائن، بما في ذلك Citrix وخدمات سطح المكتب عن بُعد. يقول Sutton: "خلال شهر واحد من استخدام SevOne، أصبحنا متمسكين به. لقد كان SevOne أكثر سهولة من الحل السابق".
في السابق، عندما نفدت مساحة إحدى وحدات تخزين SAN في Devereux، واجهت المؤسسة عطلاً في النظام دام لمدة ثلاث ساعات. وبعد تنفيذ IBM SevOne، أنشأ فريق Shurer تقريرًا حول SAN لعرض نشاط الأسبوع السابق. وقد لاحظوا وجود حالة شاذة—حيث كان هناك خط على الرسم البياني يتجه بوضوح نحو الأعلى. ومرة أخرى، كانت مساحة وحدة تخزين SAN تمتلئ بسرعة.
يروي Sutton قائلاً: "هذه المرة، مع استخدام SevOne، اكتشفنا مشكلة SAN قبل وقوعها بثلاث ساعات، بدلاً من حدوث عطل يدوم لمدة ثلاث ساعات".
عند تثبيت IBM SevOne لأول مرة، لاحظ الفريق—من خلال التجاهلات والأخطاء في أحد المنافذ—أن خادم النسخ الاحتياطي كان يستخدم برنامج تشغيل Microsoft Windows الافتراضي، بدلاً من برنامج التشغيل الذي رأوا أنه الأمثل لتكوينات أنظمتهم. وكان هذا يتسبب في استغراق دورات النسخ الاحتياطي وقتًا أطول من المتوقع.
يقول Sutton: "أضف كل هذه الأشياء الصغيرة معًا وسيكلفك ذلك الكثير من المال والوقت. لكن مع SevOne، نقدر أننا نلاحظ 40% من المشكلات قبل أن يكون لها تأثير كبير في المستخدم النهائي. وقبل SevOne، كانت تلك النسبة صفرًا تقريبًا".
استمتع فريق تكنولوجيا المعلومات في Devereux أيضًا بسهولة إنشاء التقارير والرسوم البيانية. فعلى سبيل المثال، أنشأ Sutton تقارير لاستكشاف مشكلات محددة وإصلاحها. يقول: "أختار كائنًا، ثم أختار مؤشرًا، وأضغط على فصل، وفي لمح البصر يكون لدي تقرير يحتوي على ستة رسوم بيانية أو أكثر. لم يسبق لي أن استخدمت حلاً يمكنك من خلاله إنشاء تقارير ذات مغزى بهذه السرعة."
ويتابع Sutton قائلاً: "نحن نستخدم التقارير لمساعدتنا على تحديد التنبيهات التي ستكون مفيدة. كما نعقد اجتماعات منتظمة لمراجعة ملخص التنبيهات والعمل معًا على اكتشاف الأنماط وضبط التنبيهات. وبفضل نشر SevOne، انخفض عدد الحوادث التي يمكن تجنبها. وأصبح الفريق يستخدم الآن بيانات أساسية أكثر ثراءً ودقة، ما يساعد على اتخاذ القرارات بشكل أفضل".
ويضيف Shurer: "في السابق، كنا نقضي قدرًا كبيرًا من الوقت في محاولة معرفة الخطأ الذي حدث. وكانت الفرصة تضيع لأن طاقتنا استُهلكت في اكتشاف الأسباب الأساسية. أما الآن، أصبح لدينا معارف أكثر."
هذه النتائج الإيجابية التي حققتها منصة IBM SevOne ليست سوى البداية بالنسبة إلى مؤسسة Devereux. فمع تقليل الوقت اللازم لحل الأزمات الطارئة، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات—الذي يضم 33 موظفًا في المقر الرئيسي و22 مسؤولاً محليًا على مستوى البلاد—أن يكرسوا أنفسهم للابتكار والمراقبة الاستباقية. ويأمل Shurer في تحقيق هدفين على وجه الخصوص: تعزيز الأمن والانتقال المدروس والمحسوب إلى السحابة.
يقول Shurer: "الأمن يمثل مشكلة رئيسية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية. ويسمح لنا SevOne بالتركيز بشكل أكثر استباقية على الأمان لأننا لا نقضي الكثير من الوقت في استكشاف مشكلات الأداء وإصلاحها."
والهدف الآخر لفريق Devereux هو تكامل تنبيهات IBM SevOne مع نظام تذاكر مكتب المساعدة. وبمجرد اكتمال عملية مراجعة التنبيهات وضبطها بدقة، يكون الهدف استخدام نظام التذاكر لتتبع مشكلات أداء الشبكة حتى حلها.
وقد أُعجب فريق Devereux بطبيعة الحل البديهية ويقولون إنه يمكنهم بسهولة دمج الخدمات في سير عملهم. يقول Sutton: "أتمنى أن تعمل كل شركة بالطريقة التي تعمل بها SevOne. لقد سهّلوا عملية التنفيذ كثيرًا."
ويضيف Shurer قائلاً: "أصبح من الأسهل الآن توسيع نطاق الحل بمفردنا. ففي الواقع، أصبح لدى الموظفين الحاليين الذين يعملون بدوام كامل المزيد من الوقت للابتكار."
ويختتم Sutton حديثه قائلاً: "من التعامل الأول مع SevOne، ومن علاقتنا المستمرة معهم، نحن واثقون بأنه إذا كانت لدينا مشكلة، فسنجد لها حلاً".
Devereux هي واحدة من كبرى المؤسسات غير الربحية في البلاد التي تقدم الخدمات والمعارف والقيادة في مجال الرعاية السلوكية المتطور. تأسست المؤسسة في عام 1912، وتدير شبكة شاملة من البرامج السريرية والعلاجية والتعليمية والتوظيفية التي تؤثر إيجابيًا في حياة عشرات الآلاف من الأطفال والبالغين—وعائلاتهم—كل عام.
