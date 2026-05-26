في السابق، عندما نفدت مساحة إحدى وحدات تخزين SAN في Devereux، واجهت المؤسسة عطلاً في النظام دام لمدة ثلاث ساعات. وبعد تنفيذ IBM SevOne، أنشأ فريق Shurer تقريرًا حول SAN لعرض نشاط الأسبوع السابق. وقد لاحظوا وجود حالة شاذة—حيث كان هناك خط على الرسم البياني يتجه بوضوح نحو الأعلى. ومرة أخرى، كانت مساحة وحدة تخزين SAN تمتلئ بسرعة.

يروي Sutton قائلاً: "هذه المرة، مع استخدام SevOne، اكتشفنا مشكلة SAN قبل وقوعها بثلاث ساعات، بدلاً من حدوث عطل يدوم لمدة ثلاث ساعات".

عند تثبيت IBM SevOne لأول مرة، لاحظ الفريق—من خلال التجاهلات والأخطاء في أحد المنافذ—أن خادم النسخ الاحتياطي كان يستخدم برنامج تشغيل Microsoft Windows الافتراضي، بدلاً من برنامج التشغيل الذي رأوا أنه الأمثل لتكوينات أنظمتهم. وكان هذا يتسبب في استغراق دورات النسخ الاحتياطي وقتًا أطول من المتوقع.

يقول Sutton: "أضف كل هذه الأشياء الصغيرة معًا وسيكلفك ذلك الكثير من المال والوقت. لكن مع SevOne، نقدر أننا نلاحظ 40% من المشكلات قبل أن يكون لها تأثير كبير في المستخدم النهائي. وقبل SevOne، كانت تلك النسبة صفرًا تقريبًا".

استمتع فريق تكنولوجيا المعلومات في Devereux أيضًا بسهولة إنشاء التقارير والرسوم البيانية. فعلى سبيل المثال، أنشأ Sutton تقارير لاستكشاف مشكلات محددة وإصلاحها. يقول: "أختار كائنًا، ثم أختار مؤشرًا، وأضغط على فصل، وفي لمح البصر يكون لدي تقرير يحتوي على ستة رسوم بيانية أو أكثر. لم يسبق لي أن استخدمت حلاً يمكنك من خلاله إنشاء تقارير ذات مغزى بهذه السرعة."

ويتابع Sutton قائلاً: "نحن نستخدم التقارير لمساعدتنا على تحديد التنبيهات التي ستكون مفيدة. كما نعقد اجتماعات منتظمة لمراجعة ملخص التنبيهات والعمل معًا على اكتشاف الأنماط وضبط التنبيهات. وبفضل نشر SevOne، انخفض عدد الحوادث التي يمكن تجنبها. وأصبح الفريق يستخدم الآن بيانات أساسية أكثر ثراءً ودقة، ما يساعد على اتخاذ القرارات بشكل أفضل".

ويضيف Shurer: "في السابق، كنا نقضي قدرًا كبيرًا من الوقت في محاولة معرفة الخطأ الذي حدث. وكانت الفرصة تضيع لأن طاقتنا استُهلكت في اكتشاف الأسباب الأساسية. أما الآن، أصبح لدينا معارف أكثر."

هذه النتائج الإيجابية التي حققتها منصة IBM SevOne ليست سوى البداية بالنسبة إلى مؤسسة Devereux. فمع تقليل الوقت اللازم لحل الأزمات الطارئة، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات—الذي يضم 33 موظفًا في المقر الرئيسي و22 مسؤولاً محليًا على مستوى البلاد—أن يكرسوا أنفسهم للابتكار والمراقبة الاستباقية. ويأمل Shurer في تحقيق هدفين على وجه الخصوص: تعزيز الأمن والانتقال المدروس والمحسوب إلى السحابة.

يقول Shurer: "الأمن يمثل مشكلة رئيسية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية. ويسمح لنا SevOne بالتركيز بشكل أكثر استباقية على الأمان لأننا لا نقضي الكثير من الوقت في استكشاف مشكلات الأداء وإصلاحها."

والهدف الآخر لفريق Devereux هو تكامل تنبيهات IBM SevOne مع نظام تذاكر مكتب المساعدة. وبمجرد اكتمال عملية مراجعة التنبيهات وضبطها بدقة، يكون الهدف استخدام نظام التذاكر لتتبع مشكلات أداء الشبكة حتى حلها.

وقد أُعجب فريق Devereux بطبيعة الحل البديهية ويقولون إنه يمكنهم بسهولة دمج الخدمات في سير عملهم. يقول Sutton: "أتمنى أن تعمل كل شركة بالطريقة التي تعمل بها SevOne. لقد سهّلوا عملية التنفيذ كثيرًا."

ويضيف Shurer قائلاً: "أصبح من الأسهل الآن توسيع نطاق الحل بمفردنا. ففي الواقع، أصبح لدى الموظفين الحاليين الذين يعملون بدوام كامل المزيد من الوقت للابتكار."

ويختتم Sutton حديثه قائلاً: "من التعامل الأول مع SevOne، ومن علاقتنا المستمرة معهم، نحن واثقون بأنه إذا كانت لدينا مشكلة، فسنجد لها حلاً".

