تجربة الموظفين هي نهج شامل لإدارة المواهب تتبعه المؤسسات للمساعدة على ضمان حصول موظفيها على الدعم الذي يحتاجونه للنجاح والازدهار في العمل. تشجع الإدارة الفعالة لتجربة الموظفين على توفير بيئة عمل تزيد من إنتاجية الموظفين ورضاهم الوظيفي.
تغطي تجربة الموظفين كل الجوانب بدءًا من كيفية تدريب الموظفين ورعايتهم وصولاً إلى أماكن عملهم المادية والتقنية والخدمات التي يستخدمونها لأداء مسؤولياتهم في العمل.
وقد أصبحت عنصرًا متزايد الأهمية خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف، من وقت التوظيف إلى وقت مغادرة الموظف للمؤسسة.
ظهر ذلك بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19، عندما انتقل الموظفون إلى العمل عن بُعد. تسببت الجائحة في شعور الموظفين بالتوتر والوحدة أكثر، وترك المزيد من الأشخاص العمل أو استقالوا بهدوء. 1وكان لذلك تأثير عميق في اكتساب المواهب ومشاركة الموظفين.
أفادت شركة Gallup أن 32% من الموظفين النشطين يشاركون في العمل، وهو رقم استمر في الانخفاض منذ الجائحة.2 وكما هو موضح في ذلك الاستطلاع، فإن ما يقرب من 75% من الموظفين في أفضل المؤسسات في فئتها يُصنفون حاليًا على أنهم مشاركون. بناءً على ذلك، يدرك قادة الأعمال أن المؤسسات التي تعطي الأولوية لتجربة الموظفين تحقق عائدًا أعلى على الاستثمار من موظفيها.
كما هو الحال مع العديد من الموضوعات المماثلة، تستخدم بعض المؤسسات مصطلحي تجربة الموظفين ومشاركة الموظفين بشكل متبادل. ولكن هناك فرق بسيط بينهما.
تغطي تجربة الموظفين العلاقة الشاملة بين أصحاب العمل والموظفين طوال دورة حياة الموظف بأكملها. أما مشاركة الموظفين فهي تركز بشكل أضيق على التواصل مع الموظفين والمساعدة على ضمان سعادتهم في العمل والتزامهم بوظائفهم. وعلى هذا النحو، غالبًا ما تُعد مشاركة الموظفين أحد عناصر تجربة الموظفين.
قديمًا، عالجت المؤسسات تجربة الموظفين من خلال التركيز على المزايا مثل زيادة الرواتب والمكافآت والطعام والقهوة المجانية والنزهات لإظهار تقديرها لموظفيها. ولكن المزيد من الموظفين يعانون الآن من صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ويشعرون بالقلق بشأن امتلاك المهارات المناسبة للبقاء في المنافسة في عالم تحركه التقنية.
في حين أن المؤسسات قللت من أهمية تقديم المزايا مؤخرًا في سعيها لخفض التكاليف، فإنها احتاجت أيضًا إلى البحث عن طرق مختلفة لزيادة مشاركة الموظفين بشكل يتماشى بشكل أفضل مع احتياجاتهم المتزايدة.3 تركز المؤسسات الحديثة بشكل متزايد على توفير تجارب إيجابية للموظفين، مثل منحهم أيام راحة للعناية بصحتهم العقلية، وإجازات مدفوعة الأجر غير محدودة، وبرامج العافية، وخدمات رعاية الأطفال.
من المرجح أن تركز المؤسسات، التي تتمتع بثقافة مؤسسية جيدة واهتمام شديد برفاهية العاملين، على توفير تجربة إيجابية للموظفين في مكان العمل. ومن خلال توفير تجربة رائعة للموظفين، ينبغي أن تتوقع المؤسسات وقسم الموارد البشرية (HR) فيها تحسنًا في مشاركة الموظفين.
هناك صلة مباشرة بين تحسين تجربة الموظفين وأداء الأعمال. وجدت دراسة أجرتها شركة McKinsey أن الموظفين الذين أبلغوا عن تجربة موظفين إيجابية كان مستوى مشاركتهم أعلى بـ 16 مرة واحتمال بقائهم في المؤسسة أعلى بـ 8 مرات تقريبًا من أولئك الذين أبلغوا عن تجربة سلبية.4 كما أن تجربة الموظفين الاستثنائية يمكن أن تجذب المزيد من المرشحين المؤهلين.
لطالما أعطت فرق الموارد البشرية وقادة الموارد البشرية الأولوية لإستراتيجية تجربة الموظفين، ولكنهم يحظون الآن بدعم من المديرين التنفيذيين أكثر من أي وقت مضى. يدرك قادة الأعمال الأذكياء أن الموظفين هم أساس شركاتهم وغالبًا ما يكونون مصدر ميزتهم التنافسية.
ظهور القيادة الأصيلة يعني أن المؤسسات أصبحت أكثر تركيزًا من أي وقت مضى على خدمة موظفيها، بدلاً من مطالبة موظفيها بخدمة المؤسسة. عكس هذا النهج التقليدي يجعل الموظفين يشعرون بأنهم جزء من إستراتيجية المؤسسة ونجاحها. ويعرف هؤلاء المديرون التنفيذيون أن الموظفين يمكن أن يكون لهم تأثير كبير في نتائج الأعمال.
أصبح الموظفون أكثر استعدادًا لترك المؤسسات التي لا توفر لهم ما يحتاجون إليه. تلبية احتياجات الموظفين، وهي عنصر أساسي في تجربة الموظفين الإيجابية، طريقة رائعة للمساعدة على ضمان سعادة الموظفين وبقائهم في المؤسسة.
لا تستطيع المؤسسات تحمل خسارة الموظفين، خاصةً الكفاءات المتميزة، لأنها لم تستمع إليهم أو لم توفر لهم الأدوات المناسبة. وعلى الرغم من تباين التقديرات، فقد قدرت شركة Gallup تكلفة استبدال موظف بنسبة تتراوح بين 50% و200% من راتبه السنوي.5
في العمل، يعاني الموظفون من الإرهاق والتمييز وعوامل الضغط الأخرى، فضلاً عن عدم اليقين بشأن وضعهم أو فرص نموهم. يشعر نصف الموظفين الذين شملهم استطلاع Gallup فقط أنهم يعرفون ما متوقع منهم في العمل.
واليوم، أصبح الموظفون أكثر صراحة بشأن ما يتوقعونه ويحتاجونه من أرباب عملهم. أخذت المؤسسات الرائدة هذه التعليقات على محمل الجد وركزت بشكل أكبر على حل بعض هذه المشكلات.
يجب أن تأخذ إستراتيجية تجربة الموظفين في الحسبان كل خطوة من خطوات مسيرة الموظف، من لحظة انضمامه إلى المؤسسة حتى لحظة مغادرته لها. فيما يلي بعض أهم مبادرات تجربة الموظفين التي من المرجح أن تحدث خلال مسيرة الموظف:
تروج المؤسسات الرائدة لمبادرات تجربة الموظفين، خاصة عند مقابلة المرشحين المحتملين.
من خلال إظهار الدفء والاستفسار عن شغف المرشح واهتماماته، يشير موظفو الموارد البشرية في المؤسسة إلى الموظف المحتمل وشبكة الموظف الاجتماعية بأنهم يأخذون تجربة الموظفين على محمل الجد.
أحد المجالات الرئيسية لتجربة الموظفين هو كيفية إدماج الموظفين الجدد في مؤسستك. إن بدء تجربة موظفين إيجابية خلال عملية التوظيف يتيح للموظفين الجدد الشعور بالترحيب الفوري والثقة بقدرتهم على التفوق. ترسخ تجربة الانضمام المنظمة والإيجابية الأساس مبكرًا للنجاح على المدى الطويل.
تتحمل المؤسسات مسؤولية ضمان أن موظفيها يتمتعون بالمهارات المناسبة لأداء مسؤولياتهم الوظيفية. ومن العناصر الرئيسية لتحقيق ذلك التطوير المهني.
قدم التدريب، وتطوير المهارات، والتوجيه، والتعلم الذاتي، وغيرها من مبادرات تنمية المواهب التي تساعد الموظفين على تنمية مهاراتهم.
من المهم معرفة شعور الموظفين تجاه عملهم والمؤسسة. يمكن إجراء هذه الاستطلاعات، التي تسمى أيضًا استطلاعات تجربة الموظفين، على مدى فترات زمنية طويلة لتتبع كيفية تغير تجربة الموظفين.
من المهم تتبع أمور مثل رضا الموظفين بمرور الوقت، حيث قد تكون هناك مشكلات أكبر لا تُكتشف من دون بيانات. يمكن أن تساعد استطلاعات الرأي السريعة، وهي استطلاعات قصيرة تتكون من بضعة أسئلة ثابتة، على تتبع المشاركة والمشاعر ووجهات النظر بمرور الوقت.
هنا تساعد المؤسسات الموظفين من خلال إخبارهم بالمجالات التي يتفوقون فيها وتلك التي يمكنهم تحسينها.
إدارة الأداء مهمة للموظفين بقدر أهميتها للمؤسسة. يتوق الموظفون إلى فهم المجالات التي يتفوقون فيها حاليًا ومعرفة كيف يمكنهم تحسين أدائهم.
لا تنتظر المؤسسات الكبرى حتى فترات المراجعة الرسمية أو الاستطلاعات الفصلية للتركيز على تجربة الموظفين. توفر كل نقطة اتصال مع الموظف فرصة في الوقت الفعلي لتعزيز تجربة الموظف.
كما يجب على المديرين محاولة إدراك أي مشكلات خارج مكان العمل قد تؤثر في الأداء ومعالجتها مع الموظفين لمعرفة كيف يمكن للمؤسسة المساعدة.
حتى الموظفون المغادرون يمكنهم مساعدة المؤسسة على تعزيز تجربة الموظفين من خلال استطلاعات الرأي ومقابلات المغادرة. يمكن أن تساعد جلسة التقييم الصادقة مع الموظف المغادر على تحديد المجالات التي أثرت سلبًا في تجربته في المؤسسة.
يمكن أن يساعد التركيز على تجربة الموظفين المتميزة المؤسسات على تحقيق بعض أهم أهدافها.
الموظفون السعداء أكثر عرضة للبقاء في المؤسسة التي يعملون بها بالفعل. يعد تقليل معدل استقالة الموظفين أولوية رئيسية لأي مؤسسة تسعى إلى تجنب التكاليف غير الضرورية.
الموظفون الواثقون بأنفسهم والراضون عن عملهم الذين يشعرون بدعم أعضاء فريقهم أكثر عرضة لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة إلى الشركة. يؤدي تنفيذ برامج تقدير الموظفين المنتظمة والموجهة إلى زيادة إنتاجية الموظفين وتفاعلهم، ما يؤدي بدوره إلى زيادة قيمة المؤسسة.
يعمل العديد من الموظفين في الخطوط الأمامية لتجربة العملاء ومشاركتهم. من المرجح أن يحسن الموظفون المنخرطون في أعمالهم رضا العملاء لأنهم يشعرون بالارتياح تجاه المؤسسة والمديرين التنفيذيين الذين يعملون لديهم.
من المرجح أن يعمل الموظفون في المؤسسات الملتزمة بتجربة موظفين إيجابية بجدية أكبر من أجل مؤسساتهم. وبالمقابل، غالبًا ما يؤدي تحسين إنتاجية الموظفين إلى نتائج أعمال أفضل، بما في ذلك زيادة الربحية.
إن وضع إستراتيجية شاملة لتجربة الموظفين ينطوي على بعض التحديات التي يجب على المؤسسات معالجتها لتحقيق النجاح.
إن مطالبة الموظفين بالإبلاغ عن آرائهم إلى رؤسائهم، حتى لو كان ذلك بشكل مجهول، قد يؤثر في بعض الأحيان في البيانات. قد يشعر الموظفون بالقلق من أن المنظمة ستتمكن من تتبع ردودهم، ما يجعلهم أقل صدقًا.
قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت المؤسسة توفر تجربة جيدة للموظفين، خاصةً عندما يكون من الصعب معرفة ما إذا كان الموظف سعيدًا حقًا في وظيفته. من المهم طرح الأسئلة الصحيحة على الموظفين وتتبع المقاييس الرئيسية.
يجب على أصحاب العمل تحقيق التوازن بين سؤال موظفيهم عن أحوالهم واحترام خصوصيتهم. يمكن أن يمثل الموظف المتأثر بأمر خارج العمل تحديًا لأي مدير.
من المهم تحقيق التوازن بين احترام الخصوصية والحصول على معلومات كافية حتى يتمكن صاحب العمل من تقديم الدعم على أفضل وجه. ومن الضروري أيضًا الحفاظ على ممارسات خصوصية البيانات المتوافقة مع اللوائح لضمان أمان المعلومات الحساسة.
تجربة الموظفين ليست مبادرة تُنفذ لمرة واحدة. إنها تتطلب استثمارًا مستمرًا وإعادة تقييم وتحديثات. يجب على المؤسسات مراقبة مبادرات تجربة الموظفين باستمرار.
