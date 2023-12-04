ما المقصود بتحسين المهارات؟

رغم أن مفهوم تحسين المهارات مهم في مختلف الصناعات، فإنه يحظى بأهمية خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث التغيير هو الثابت الوحيد.

تُعَد معالجة الفجوة في المهارات قضية ملحة. وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يُقدَّر أن 85 مليون وظيفة ستُستبدل بالأتمتة بحلول عام 2025، كما أن 40% من المهارات الأساسية للعمال ستتغير.1 عندما تواجه الشركات صعوبةً في العثور على مواهب جديدة تمتلك مهارات محددة، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى وظائف شاغرة وتأخر المشاريع وفقدان الأعمال. واستجابةً لذلك، تقدِّم عملية تحسين المهارات حلًا تحويليًا من خلال تطوير مهارات الموظفين الحاليين لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.



غالبًا ما يكون تحسين المهارات مفيدًا لكل من أصحاب العمل والموظفين. بالنسبة إلى أصحاب العمل، تُعَد هذه استراتيجية فعَّالة من حيث التكلفة - فالترقية من الداخل غالبًا ما تكون أكثر اقتصادية وكفاءة من البحث عن موظفين خارجيين.1 كما أن المرشحين الداخليين يكونون بالفعل مُلمّين بثقافة الشركة وعملياتها، ما يُتيح لهم الاندماج بشكل أكثر سلاسة في الأدوار والمسؤوليات الجديدة. باختصار، يُتيح تحسين مهارات الموظفين للشركات الاحتفاظ بالمواهب الجيدة وإظهار التزامها بها.

بالنسبة إلى الموظفين، تُعَد مبادرات تحسين المهارات شهادة على قيمتهم داخل المؤسسة. فهي تستثمر في نموهم، وتوفِّر لهم سبل التقدم الوظيفي والرواتب الأعلى، وتعزز الرضا الوظيفي وروح الانتماء. تُظهر الأبحاث الحديثة وجود رغبة لدى الموظفين في مثل هذه البرامج. كشف استطلاع الرواتب في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لعام 2021 الصادر عن O’Reilly أن 64% من المشاركين خضعوا لتدريب أو حصلوا على شهادات خلال العام الماضي، بينما خصَّص 31% منهم أكثر من 100 ساعة في برامج تدريبية تراوحت بين برامج الدراسات العليا وقراءة منشورات المدونات.2

