ما المقصود بتحسين المهارات؟

تحسين المهارات هو عملية تحسين مجموعة مهارات الموظفين من خلال برامج التدريب والتطوير لتقليل الفجوات في المهارات وإعداد الموظفين لوظائف أو أدوار جديدة.
رغم أن مفهوم تحسين المهارات مهم في مختلف الصناعات، فإنه يحظى بأهمية خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث التغيير هو الثابت الوحيد.
تُعَد معالجة الفجوة في المهارات قضية ملحة. وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يُقدَّر أن 85 مليون وظيفة ستُستبدل بالأتمتة بحلول عام 2025، كما أن 40% من المهارات الأساسية للعمال ستتغير.1 عندما تواجه الشركات صعوبةً في العثور على مواهب جديدة تمتلك مهارات محددة، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى وظائف شاغرة وتأخر المشاريع وفقدان الأعمال. واستجابةً لذلك، تقدِّم عملية تحسين المهارات حلًا تحويليًا من خلال تطوير مهارات الموظفين الحاليين لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
غالبًا ما يكون تحسين المهارات مفيدًا لكل من أصحاب العمل والموظفين. بالنسبة إلى أصحاب العمل، تُعَد هذه استراتيجية فعَّالة من حيث التكلفة - فالترقية من الداخل غالبًا ما تكون أكثر اقتصادية وكفاءة من البحث عن موظفين خارجيين.1 كما أن المرشحين الداخليين يكونون بالفعل مُلمّين بثقافة الشركة وعملياتها، ما يُتيح لهم الاندماج بشكل أكثر سلاسة في الأدوار والمسؤوليات الجديدة. باختصار، يُتيح تحسين مهارات الموظفين للشركات الاحتفاظ بالمواهب الجيدة وإظهار التزامها بها.
بالنسبة إلى الموظفين، تُعَد مبادرات تحسين المهارات شهادة على قيمتهم داخل المؤسسة. فهي تستثمر في نموهم، وتوفِّر لهم سبل التقدم الوظيفي والرواتب الأعلى، وتعزز الرضا الوظيفي وروح الانتماء. تُظهر الأبحاث الحديثة وجود رغبة لدى الموظفين في مثل هذه البرامج. كشف استطلاع الرواتب في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لعام 2021 الصادر عن O’Reilly أن 64% من المشاركين خضعوا لتدريب أو حصلوا على شهادات خلال العام الماضي، بينما خصَّص 31% منهم أكثر من 100 ساعة في برامج تدريبية تراوحت بين برامج الدراسات العليا وقراءة منشورات المدونات.2
في عالم تحسين المهارات، هناك مفهومان أساسيان: تحسين المهارات وإعادة تشكيل المهارات. عادةً ما يتضمن تحسين المهارات تعزيز مجموعات المهارات الحالية لجعل الموظفين أكثر كفاءة في أدوارهم الحالية أو إعدادهم لأدوار جديدة. تتطلب إعادة تشكيل المهارات تعلُّم مهارات جديدة تمامًا، غالبًا للتكيف مع متطلبات العمل المتغيرة. في صناعة تكنولوجيا المعلومات، يُعَد كلٌّ من تحسين المهارات وإعادة تشكيل المهارات استراتيجية شائعة وقيّمة.
على سبيل المثال، سرَّعت الجائحة بشكل كبير من اعتماد الأتمتة والتحول الرقمي في مختلَف الصناعات3، ما أدَّى إلى طلب كبير على تحسين المهارات وإعادة تشكيلها. ومع الانتقال المفاجئ إلى العمل عن بُعد، اضطرت الشركات إلى تزويد موظفيها على الفور بالمهارات والتقنيات الأساسية لتمكينهم من أداء وظائفهم بفاعلية من المنزل. يحتاج المتخصصون في المبيعات، على سبيل المثال، إلى إتقان استخدام أدوات مثل Zoom لمتابعة العملاء المحتملين وعقد الاجتماعات الافتراضية.
قد تأخذ المؤسسات في الاعتبار الاستراتيجيات التالية لأنها تساعد الموظفين على تعزيز المهارات الحالية أو تعلُّم مهارات جديدة، لتلبية متطلبات العمل المتطورة والمتطلبات الصناعية:
تقييم توجهات الصناعة ومتطلباتها وتحديد المهارات الفنية الرئيسية في الصناعة التي تعمل بها المؤسسة. ثم مقارنة هذا البحث بمجموعات مهارات الموظفين الحالية وأهداف الشركة.
إن الفهم الأعمق لتوجهات الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة يساعد على تحديد الموظفين -والمهارات- الأكثر قيمة، ويضمن أن تتوافق جهود تحسين المهارات مع الأهداف المؤسسية. من الحكمة مراعاة التأثيرات قصيرة وطويلة المدى لضمان أن تكون استثمارات تحسين المهارات ذات جدوى وموجَّهة بدقة.
إدراك أهمية المهارات الشخصية، مثل التواصل وحلّ المشكلات ومهارات القيادة، ودورها المتكامل مع الخبرة التقنية في تكوين محترفين متكاملين. عند تقييم مهاراتك بشكل شامل، ضَع في اعتبارك أي تدريب على المهارات الشخصية قد يكون مطلوبًا إلى جانب جهود تحسين المهارات التقنية.
دمج أهداف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في برامج تحسين مهارات الموظفين لمساعدة كلٍّ من الموظفين والمؤسسة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
تشجيع الزيادة التدريجية في المسؤوليات المتوافقة مع المهارات المكتسبة، وتعزيز التعلم المستمر كجزء من ثقافة العمل. ترك الموظفين يتعلمون بالسرعة التي تناسبهم عند الاقتضاء.
التأكد من أن تجارب التعلم شاملة ومتاحة لجميع المتعلمين. فهذا يساعد على تعزيز ثقافة واسعة للتعلم داخل المؤسسات. يمكن أن تؤدي أقسام الموارد البشرية دورًا محوريًا في جهود تحسين المهارات، ما يساعد على تشكيل برامج تطوير مخصصة. ويمكنها أيضًا ضمان أن تكون عملية تحسين المهارات سلسة وفعَّالة وتراعي مصالح جميع الأطراف.
لتشجيع الموظفين على المشاركة في مبادرات تحسين المهارات، يمكن للمؤسسات تقديم حوافز مالية وفوائد وشهادات وفرص اعتماد لتوفير التعويضات والتحقق من المهارات المكتسبة حديثًا. تساعد الشهادات والمؤهلات الجديدة على تعزيز السير الذاتية، بينما تُسهم الحوافز المالية والمزايا في تقديم قيمة فورية وتقدير للموظفين الذين شاركوا بفاعلية في برامج تحسين المهارات.
يمكن تحسين المهارات من خلال عدة طرق، اعتمادًا على المهارات التي يتم تدريسها وقدرات الموظف وتفضيلاته. يشمل ذلك ورش عمل تدريبية شخصية متخصصة، ودورات على الإنترنت، وشهادات ذاتية وبرامج إرشادية ودورات الدراسات العليا. كل هذه المبادرات تمكِّن الأفراد من الحفاظ على قدرتهم التنافسية في سوق العمل من خلال اكتساب المهارات المطلوبة.
تشكِّل برامج التدريب عنصرًا أساسيًا في تحسين المهارات. توفِّر هذه المبادرات تجربة تعليمية منظمة تمكِّن الموظفين من تطوير مهارات جديدة والحفاظ على قدرتهم التنافسية في مجال عملهم. تأتي برامج التدريب بأشكال عديدة ويتعين على المؤسسات أن تقرِّر الأفضل للقوى العاملة لديها.
على سبيل المثال، هل تمتلك المؤسسات الموارد اللازمة لتوفير التدريب داخليًا أم ستتم الاستعانة بمصادر خارجية لبرامج التدريب؟ هل يمكن تقديم التدريب في بيئة جماعية أم أن مجموعة المهارات تتطلب تعليمًا فرديًا؟ هل يكون التدريب أكثر فاعلية شخصيًا أم يمكن للموظفين تعلُّم المواد عبر الإنترنت؟ يساعد التفكير في هذه الأنواع من الأسئلة المؤسسات على تحديد النهج الأنسب.
توفِّر الدورات على الإنترنت المرونة والسهولة، ويمكن إعدادها للسماح للموظفين بالتعامل مع المحتوى وفق وتيرتهم الخاصة. يمكن أيضًا تحديث هذه الدورات وتحسينها بشكل متكرر للحفاظ على المحتوى مواكبًا لتوجهات الصناعة.
ومع ذلك، إحدى السلبيات هي أن بعض المهارات قد لا يتم تدريسها بفاعلية في بيئة تعليمية عبر الإنترنت. تتطلب بعض المواد التعليمية، أو على الأقل تستفيد، من التدريب العملي أو التعليم الحضوري. مرة أخرى، تقيّم المؤسسات هذه القرارات بناءً على نوع المهارات المطلوبة.
يؤدي التوجيه المهني ومتابعة أعضاء الفريق عن قرب دورًا حاسمًا في تحسين المهارات. هذه التقنيات رائعة للمهارات التي لا يمكن تدريسها في بيئة تعليمية تقليدية. فهي تُتيح للموظف مراقبة الدور أثناء تنفيذه والحصول على تجربة واقعية للوظيفة.
يُتيح التوجيه المهني أيضًا للمؤسسة الاستفادة من خبير متخصص داخل الشركة، وللفرد المعنيّ صقل مهارات القيادة، وللمتدرب الوصول المباشر إلى شخص يمكنه مساعدته بالإجابة عن الأسئلة أثناء التعلم. إنها تقنية غالبًا ما توفِّر فرصًا للنمو لجميع المعنيين.
قد تتطلب بعض الأدوار الحصول على درجات علمية إضافية ودراسة أكثر رسمية. غالبًا ما تستثمر المؤسسات في التطوير التعليمي للموظف مقابل التزام مستقبلي من جانب الموظف تجاه المؤسسة. تساعد مثل هذه البرامج على تطوير موظفين أكثر مهارة في مجالاتهم، قادرين على تقديم قيمة أكبر للمؤسسة.
تطوير مهارات الموظفين يوفر مزايا مهمة مثل القوى العاملة الأكثر كفاءة واستعدادًا للمستقبل، وزيادة رضا الموظفين، وتحقيق كفاءات في التكاليف، وغيرها.
الشركات التي تستثمر في تطوير مهارات موظفيها تُظهر تقديرها لنموهم وتطورهم المهني. والموظفون الذين يشعرون بتقدير قيمتهم يكونون أكثر ميلًا للبقاء في الشركة. تحسين مهارات الموظفين يعزز رضاهم العام، إذ يفتح أمامهم فرصًا جديدة للنمو المهني ويُظهر لهم وجود مسارات وظيفية متعددة داخل الشركة.
خلال فترة الاستقالة الكبرى، أظهر استطلاع Amdocs الذي شارك فيه 1,000 عامل أمريكي أن ما يقرب من ثلثي الموظفين أشاروا إلى نقص فرص التدريب والتطوير كسبب لرغبتهم في ترك وظائفهم.90% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن برامج تحسين المهارات تُعَد ميزة مهمة في أصحاب العمل المستقبليين، وارتفعت النسبة إلى 97% بين موظفي صناعة التكنولوجيا.
يرتبط رضا الموظفين واحتفاظ الشركة بهم بتحسُّن الرواتب الناتج عن برامج تحسين المهارات. أظهر استطلاع الرواتب للبيانات والذكاء الاصطناعي لعام 2021 من O’Reilly أن المتخصصين في البيانات والذكاء الاصطناعي الذين قضوا أكثر من 100 ساعة في برامج تطوير المهارات والتدريب حصلوا على زيادة في الرواتب بنسبة 555 مقارنةً بمن خصصوا من 1 إلى 19 ساعة فقط.2
عادةً ما يكون تحسين المهارات حلًا أكثر فاعلية من حيث التكلفة مقارنة بتعيين موظفين جُدُد. يتطلب الموظفون الجُدُد الكثير من العمل: تصميم إعلانات الوظائف، والوظائف الشاغرة، والعثور على المرشحين وفحصهم، وإجراء المقابلات وما إلى ذلك. كما أن استخدام خدمة توظيف أو وكالة توظيف سيكلِّف المؤسسة أيضًا، من خلال نسبة مئوية من راتب الموظف أو أي شكل آخر من أشكال التعويض.
من خلال تحسين المهارات، تعمل الشركات على بناء قوى عاملة أكثر معرفة ومتعددة المهارات، كما يمكنها خفض معدلات الدوران الوظيفي4، إذ يشعر الموظفون المشاركون في برامج تحسين المهارات بالدعم والمشاركة في مسارهم المهني.
تختلف تكلفة توظيف الموظفين الجُدُد حسب الصناعة والوظيفة، إلا إن الرأي العام يُشير إلى أن تطوير مهارات الموظفين الحاليين أكثر فاعلية من حيث التكلفة مقارنة بتعيين موظفين جُدُد. يشير Trakstar Hire إلى أن تكلفة توظيف موظف جديد تصل إلى 5,000 دولار أمريكي. وهذا لا يشمل تكلفة التوجيه أو التدريب. أفاد تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن متوسط تكلفة توظيف موظف جديد بلغ 4,425 دولار أمريكي مقابل 1,300 دولار لتطوير مهارات موظف حالي.1 وغالبًا ما تكون هذه الأرقام أعلى بكثير في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي المناصب الأكثر تقدمًا.
يصبح الموظفون الذين يعززون مجموعات مهاراتهم باستمرار أكثر كفاءة في أدوارهم الحالية وأكثر قدرة على التكيف مع الأدوار المستقبلية. يؤدي تحسين المهارات إلى وجود موظفين أكثر كفاءة وموهبة قادرين على تولي أدوار متقدمة داخل الشركة وتقديم مساهمة أكبر في نجاح المؤسسة.
تقارير من المؤسسات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي تسلِّط الضوء على أهمية تحسين المهارات للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل. ويؤكِّدون على طبيعة العمل المتغيرة بسرعة وحاجة الموظفين إلى تعزيز مهاراتهم باستمرار.
لا يقتصر تحسين المهارات على الحفاظ على القدرة التنافسية فقط، بل يتعلق أيضًا بتعزيز القدرة على التكيف وتوفير فرص للتطور المهني. يسمح للموظفين باستكشاف مسارات مهنية مختلفة، وتحسين سيرهم الذاتية أو ملفاتهم الشخصية على موقع LinkedIn، والتحرّك نحو تحقيق أهدافهم المهنية. في مجال تكنولوجيا المعلومات، يرتبط النمو المهني ارتباطًا وثيقًا بتحسين المهارات.
الاستثمار في تطوير الموظفين يؤتي ثماره في المستقبل. وفقًا لتقرير 2020 من Guild Education حول القيمة الدولارية للمزايا التعليمية، فإن الشركات التي تعاونت مع برامج المساعدة التعليمية من Guild حققت صافي وفورات قدرها 2.84 دولار مقابل كل دولار تم استثماره في المزايا التعليمية. ووجد التقرير نفسه أن هذه البرامج جعلت جهود الاحتفاظ بالموظفين أكثر نجاحًا بمعدل الضعف مقارنةً بالمؤسسات التي لا تمتلك مثل هذه البرامج.5
