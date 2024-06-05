SAP هي إحدى أبرز الشركات العالمية المنتجة لبرمجيات تطبيقات المؤسسات لمركزية إدارة البيانات وتحسين عمليات الأعمال.
لقد وضعت SAP المعيار العالمي لبرامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP) . SAP ERP هو حل معياري لإدارة الأعمال والأتمتة يُستخدم لزيادة الكفاءة وتسريع مهام سير العمل. ربما تكون الشركات قد قامت تقليديًا بلامركزية بياناتها التشغيلية وتخزين معلومات المواد والمبيعات في قواعد بيانات منفصلة، إلا أن نظام SAP ERP يسمح لمجموعة واسعة من الشركات بتوحيد إدارة بياناتها في جميع المجالات.
يمكن تثبيت حلول SAP في الموقع الأساسي للشركة، أو في السحابة، أو كجزء من نموذج السحابة الهجينة. استخدم SAP ERP تصميمًا نموذجيًا بالكامل وكان من بين الأنظمة الأولى التي سمحت للمستخدمين باختيار مكونات البرامج التي تناسب أعمالهم على أفضل وجه.
أصدرت الشركة الألمانية SAP SE أول منتجاتها، SAP R/1، في عام 1972. تميز ببنية أحادية الطبقة بالإضافة إلى وحدة محاسبة مالية. ثم أصدرت الشركة نظامها الهندسي ثنائي الطبقة، SAP R / 2، في عام 1977. خلال الثمانينيات، واصلت SAP SE إصدار إضافات لبرامجها، بما في ذلك وحدة إدارة الموارد البشرية.
في عام 1992، طرحت الشركة برنامجها R/3 المكون من ثلاث طبقات—وهو إصدار رئيسي قدم واجهة رسومية موحدة جنبًا إلى جنب مع بنية العميل والخادم التي سمحت بقدر أكبر من قابلية التوسع وأداء أفضل. تميز SAP R/3 أيضًا بخيارات تخصيص واسعة ودعم للغات وعملات متعددة، مما جعله خيارًا شائعًا للغاية في عالم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERPs) الناشئ. في الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن استراتيجية شركائها، والتي نمت في السنوات اللاحقة لتشمل نظامًا بنائيًا كبيرًا من البائعين والمطورين والشركات الأخرى.
قدمت شركة SAP عنصر ERP Central Component (ECC) في عام 2004. سيكون هذا بمثابة السلف للعرض الأساسي الحالي للشركة، SAP S/4HANA. يوفر ECC إدارة أداء المؤسسات وكانت قابلة للتخصيص بشكل أكبر من خلال سلسلة من الوحدات النمطية الخاصة بالمهام أو الصناعة، مما جعله أداة شائعة للشركات التي تتطلع إلى إدارة العمليات المعقدة وتحليل الأداء عبر القنوات.
في عام 2010 ، قدمت SAP قاعدة بيانات متعددة الوسائط SAP HANA. بعد مرور عامين، قامت SAP بالانتقال إلى الحوسبة السحابية باستخدام SAP HANA Cloud PaaS (المنصة كخدمة). في عام 2015، أطلقت SAP نظام SAP S/4HANA، وهو حل أعمال معياري يستخدم قاعدة بيانات HANA التي تعمل بالذاكرة لمعالجة أسرع ووظائف متقدمة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI).
منذ تطوير أول منتج لشركة SAP قبل 40 عامًا، نمت الشركة لتقدم أكثر من 100 حل مخصص لتلبية وظائف الأعمال المحددة.
تعمل شبكة من شركاء SAP من البائعين والاستشاريين على تعزيز الممارسات التجارية الأساسية للشركة، مما يوفر منتجات وخدمات إضافية للمنصة الكبيرة. يعد برنامج SAP لتخطيط موارد المؤسسات الأكثر شهرة في العالم، وقد استخدمته أكثر من 437000 شركة في 190 دولة.1 تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية لمساعدة العملاء على الاستفادة من البرنامج بشكل أفضل. وبالمثل، تقدم العديد من الجامعات برامج شهادة SAP كجزء من برامج التدريب على الأعمال الخاصة بها.
بالنظر إلى نمو SAP، قدم مطوروها مجموعة متنوعة من البرامج المصاحبة، بما في ذلك:
SAP Ariba و SAP Fieldglass للمشتريات.
منصة SAP Business Technology للبيانات والتحليلات متعددة الوظائف.
SAP SuccessFactors لإدارة الرواتب والمواهب والموارد البشرية.
تم إصدار SAP S/4HANA، الإصدار الأحدث من SAP، في عام 2015. تم تحسينه خصيصًا لقاعدة بيانات SAP في الذاكرة HANA، والمُصممة لدعم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. في السنوات الأخيرة، بدأت شركة SAP في الاستثمار بكثافة في التقنيات الرائدة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتوفير التحليلات المتقدمة.
مع تطور الشركة على مر العقود، قدمت مساهمات كبيرة في مجالات ذكاء الأعمال التالية:
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دخلت SAP سوق الحوسبة السحابية وبدأت في تقديم منتجات البرامج كخدمة (SaaS) لتقديم أفضل دعم لعملائها. في عام 2021، وحدت الشركة مجموعة من الوظائف السابقة2 وقدمت منصتها السحابية لتكنولوجيا الأعمال (SAP BTP)، وهي أداة للعملاء الذين يتطلعون إلى أتمتة الأنظمة المعقدة أو إنشاء حلول من الصفر. باستخدام BTP، يمكن للشركات تطوير تطبيقات مخصصة لأهدافها المحددة، وتوسيع نطاق التكامل للمنتجات الحالية من SAP، ودمج التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في عملياتها.
أطلقت SAP أول برنامج مستقل لإدارة علاقات العملاء (CRM) في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومنذ ذلك الحين، قامت بدمج هذه الوظائف بإحكام مع مجموعة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بها. توفر حلول SAP CRM المتقدمة دعمًا أكثر فعالية للعملاء، بفضل الرؤى الفورية حول تفاعلات العملاء، والعروض الشاملة لسجل المشتريات والتفضيلات. في السنوات الأخيرة، تميز SAP CRM بخيارات مميزة لأتمتة العمليات مثل تتبع التفاعل وإنشاء اتصالات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
حلول SAP لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) شجعت العملاء على تبني التحول الرقمي، وذلك بالاستفادة من تحليلات البيانات وأتمتة عمليات مختارة. من خلال تقديم وحدات تُطبق على مئات من حالات الاستخدام المحددة، شجعت الشركة التكامل السلس بين الأقسام، ووحدت جميع العمليات التجارية في قاعدة بيانات واحدة باستخدام واجهة مستخدم واحدة.
نما النظام البنائي لشركاء SAP ليمثل عددًا هائلاً من تطبيقات الطرف الثالث والإضافات لتعزيز وظائفها الأساسية. وفي السنوات الأخيرة، أصدرت الشركة ميزات لدعم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.
تدمج SAP الإدارة المالية مع وظائف الأعمال الأخرى، مما سمح لفرق المالية بالتعاون بشكل أكثر فعالية مع الأقسام الأخرى. ساعد تطويرها لحلول الدفع في الوقت الفعلي وقدرات إعداد التقارير المتقدمة الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة والامتثال للمتطلبات التنظيمية. مؤخرًا، قدمت SAP حلولًا مالية قائمة على السحابة قللت من الحاجة إلى بنية تحتية محلية واسعة النطاق. باستخدام التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي، يمكن للجيل الأحدث من أدوات SAP أتمتة العمليات المالية الروتينية واكتشاف حالات الخلل، بالإضافة إلى توفير تنبؤات أكثر دقة.
كانت SAP HR وحدة رئيسية في برنامج SAP ERP الأصلي الذي يدعم اكتساب المواهب وإدارتها. في عام 2012، طرحت SAP هذه الوظيفة ضمن مجموعة برامج SAP SuccessFactors Suite XM، وهي سلسلة برامج قائمة على السحابة تغطي كل جانب من جوانب إدارة رأس المال البشري، بدءًا من وظائف الموارد البشرية الأساسية ووصولًا إلى تحليلات القوى العاملة ومقاييس تفاعل الموظفين. وتشمل أيضًا حلولا للتوظيف وكشوف المرتبات. توفر الأداة وظائف الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا مثل تحليلات إدارة الأداء ونمذجة السيناريوهات. تم تصميم البرنامج ليتكامل بسلاسة مع حلول SAP للتمويل وكشوف المرتبات لتقليل الأخطاء.
لقد تطورت حلول SAP المتكاملة لإدارة النفقات لتشمل عملية الشراء حتى الدفع بأكملها، بدءًا من إدارة علاقات الموردين وحتى معالجة الفواتير. تسمح أدوات التحليلات الخاصة بها للعملاء بتصور أنماط الإنفاق. أدواتها لإدارة علاقات الموردين تحسّن المشتريات عن طريق تحليل وتوقع سلوك الشراء، بالإضافة إلى تسهيل العمل مع شركاء الأعمال في الوقت الفعلي.
تجاوز تأثير SAP على إدارة سلسلة التوريد مجرد إدارة المواد والتحكم في المخزون بكثير. يُمكّن البرنامج العملاء من تتبع البضائع والمواد على منصة الشركة الموحدة والاعتماد على التحليلات المتقدمة لتحديد الاضطرابات المحتملة والتنبؤ بالتغيرات المحتملة في الطلب. تكامل إنترنت الأشياء (IOT) والتركيز الكبير في السنوات الأخيرة على الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) يعني أن المؤسسات يمكنها مراقبة الإنتاج والخدمات اللوجستية في الوقت الفعلي.
تستخدم المؤسسات على اختلاف أنواعها، من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، وحدات SAP لتحقيق التماسك والوضوح في تدفقات البيانات الخاصة بها. مجموعة البرامج مفيدة بشكل خاص للشركات ذات العمليات المعقدة.
على سبيل المثال، من خلال الترحيل إلى حل S/4HANA السحابي من SAP، قام تحالف كبير من المستشفيات في الهند3 بمركزة إدارة المخزون ومدفوعات الموردين، مع التواصل في الوقت الفعلي مع نظام معلومات المستشفى الآمن الخاص به، والذي يحتوي على بيانات حساسة متعلقة بالصحة مثل السجلات الطبية.
في قطاع الطيران النرويجي، تم استخدام تقنية Ariba من SAP في تقليل انبعاثات الكربون4 من خلال إدارة عقود العلامة التجارية والتوريد والمخاطر.
في أمريكا، قامت إحدى شركات التأمين الكبيرة5 بنشر مجموعة متنوعة من حلول SAP في مكاتبها في نيويورك لاكتساب رؤى أعمق من بياناتها المالية ومعالجة تلك البيانات بشكل أسرع ووضع استراتيجيات للمستقبل.
يتم تخصيص النظام البنائي لبرامج إدارة SAP ليناسب مجموعة كبيرة من تطبيقات الأعمال. ومن بين حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا:
يمكن لبرامج الإدارة المالية من SAP دمج الفوترة، إصدار الفواتير، وتحليل التدفقات النقدية لتحسين الكفاءة وتبسيط الامتثال. تقوم وحدات إدارة النفقات مثل SAP Ariba و SAP Fieldglass بزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وبيانات السوق لزيادة دقة تقديرات التكلفة وتحديد الأخطاء.
تستخدم الشركات وحدة إدارة سلسلة التوريد SAP (SAP SCM) لتخطيط العمليات اللوجستية والتصنيع بالإضافة إلى التنبؤ بدورات حياة المعدات المختلفة.
يمكن لوحدات تجربة العملاء من SAP أن تساعد الشركات على توحيد بيانات المبيعات والتسويق والخدمة لتحسين العلاقات مع العملاء. على سبيل المثال، قد تستخدم شركة تجارة إلكترونية نظام SAP لتقديم نموذج تفاعل فريد يعتمد على بيانات العملاء الحالية، أو لتحسين تجربة المستخدم لعملياتها بناءً على ملاحظات العملاء.
تُستخدم أدوات مثل SAP SuccessFactors لتخطيط مهام القوى العاملة وإدارتها واكتشاف المواهب الجديدة. تقوم الشركات بنشر البرنامج لفهم ما يحفز الموظفين بشكل أفضل وكيفية تحسين كفاءتهم. وباستخدام هذه المجموعة، يمكن للشركات الاستفادة من كشوف الرواتب وبيانات التوظيف والتخطيط الاستراتيجي للنمو المستقبلي أو تغيير احتياجات القوى العاملة.
باستخدام برنامج SAP، يمكن للشركات تبسيط عملية الشراء من خلال آلية واحدة، مما يسهل التعاون بين الموردين والمشترين في مركز موحد.
لدى عملاء SAP مجموعة من الخيارات عندما يتعلق الأمر باستخدام الحوسبة السحابية لعملياتهم. قد تقوم الشركة بتتبع الخدمات اللوجستية عن بُعد باستخدام أجهزة استشعار متصلة بإنترنت الأشياء أو دمج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي المتقدم والأتمتة.
تُمكِّن برمجيات SAP المؤسسة من التكيف والنمو باستمرار، حيث تُنتج تحليلات وتوقعات في الوقت الفعلي عبر الأقسام. توفر هذه التقنية التماسك والوضوح للعمليات التجارية المتباينة من خلال مركزية إدارة قواعد البيانات.
غالبًا ما تستخدم الشركات برامج SAP في سعيها لتحويل أعمالها إلى رقمية وتبني التحول الرقمي. فيما يلي خمس طرق تستفيد بها الشركات من SAP يوميًا:
حزم برامج SAP المعيارية مصممة خصيصًا لتلبية أكثر من 100 حالة استخدام، مما يسمح للمؤسسة باختيار الوظائف التي تحتاجها. يمكن للشركات، على سبيل المثال، نشر حلول مصممة خصيصًا لقطاعات مثل التمويل، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والتصنيع.
عند توحيد بيانات الأعمال، يقلل نظام SAP ERP تكلفة المواد عن طريق التخلص من التكرار. عند تطبيقها على الموارد البشرية وإدارة المواهب، يمكن لممارسات البيانات المبسّطة أن تقلل من التكاليف العامة وتحسن تجربة الموظفين. تساهم أساليب التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في تقليل المهام الروتينية، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف العامة.
يمكن لوحدات SAP أن تساعد في التخطيط الاستراتيجي ووضع الميزانية للمؤسسات من خلال تحليل عمليات الأعمال بأكملها على مدار الوقت. باستخدام البيانات في الوقت الفعلي، يمكن لـ SAP إجراء تحليل إحصائي متقدم لتوجيه النمو المستدام. من خلال SAP ERP، يمكن للشركة التنبؤ بدقة بتأثير المحاور أو التغييرات على الأعمال، مما يؤدي إلى ذكاء أعمال أكثر دقة.
يقلل نظام SAP ERP من تكلفة إدارة قواعد البيانات للسجلات المتعددة ويتيح تنبؤات دقيقة تستند إلى معلومات موحدة. يسمح هذا النظام برؤية موحدة لكامل أعمال المؤسسة، بدءاً من إدارة المواد وعلاقات الموظفين وصولاً إلى بيانات الشحن والملاحظات.
باستخدام SAP، يمكن للفرق المتباينة مثل فرق المالية والمبيعات والمشتريات وإدارة المواهب وتجربة العملاء من الوصول إلى نفس البيانات بنفس التنسيق، مما يسرّع سير العمليات ويبسّط عمليات التخطيط. كما أنه يجعل التعاون بين الأقسام أسهل بكثير. على سبيل المثال، يمكن لفريق المبيعات الاطلاع فوراً على البيانات من زملائهم في التصنيع وتجنب تعطل سلسلة التوريد أو غيرها من المشكلات مع اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
استكشف كيف يستخدم الرؤساء التنفيذيون الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات لتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية.
اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تسريع وبسيط العمليات المعقدة في تحديث التطبيقات مع IBM وMicrosoft.
تقدم IBM Consulting حلولاً عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة السحابة الهجينة وتطوير التطبيقات وإدارة تطبيقات المؤسسات.
سرّع تحولك الرقمي عبر دمج الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة لتحديث أعمالك والتنبؤ بها وأتمتتها وتحسين مستوى أمانها.
تحسين التطبيقات القديمة باستخدام السحابة الهجينة وخدمات وإستراتيجيات التحديث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
1 Customer Engagement, SAP.
2 Explaining SAP Business Technology Platform (SAP BTP), SAP, July 11, 2023.
3 CK Birla Hospitals Improves Financial Close Processes by Migrating SAP to the AWS Cloud, Amazon Web Services, 2023.
4 Norwegian: Embedding Sustainability in the Supply Chain, SAP.
5 New York Life Plans Bright Future for Finance, Insider Profiles Online, Spring 2016.