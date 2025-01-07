حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power

RISE with SAP on IBM Power Virtual Server للمساعدة على تسريع التحول من خلال SAP S/4HANA

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حلول لـ SAP HANA

لدى IBM® Power مجموعة متنوعة من الخيارات لمقابلة العملاء أينما كانوا في رحلتهم إلى SAP S/4HANA. سواء كنت تفكر في SAP HANA أو الجيل التالي من S/4HANA، حيث تقدم IBM Power حلولاً محلية أو خارجية أو مدارة بالكامل (RISE with SAP)، مصممة لتشغيل تطبيقات المهمة الحساسة مثل SAP، والمساعدة على تسريع عمليات نشر تخطيط موارد المؤسسات والتطبيقات، والمساعدة على تعظيم التأثير الذي يمكن أن تحدثه في إدارة البيانات وتكامل البيانات والأتمتة وعمليات الأعمال.

إن المفتاح لتحقيق الكفاءة في تكنولوجيا المعلومات واستمرارية الأعمال هو وجود منصة تتكامل مع البنية التحتية الحالية في مؤسستك مع دعم التحول الرقمي في الوقت نفسه. خوادم IBM Power مصممة خصوصًا للتطبيقات كثيفة البيانات مثل SAP HANA وS/4HANA التي تتطلب كميات كبيرة من الحوسبة داخل الذاكرة ولكنها تتيح لك الحفاظ على التوافر العالي والمرونة المطلوبة للسحابة الهجينة. 

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 رسم توضيحي يبين مزايا استخدام IBM Power لتشغيل SAP HANA
تسريع تبني RISE with SAP باستخدام IBM Power Virtual Server
تقرير المحللين
IDC: الكفاح من أجل ترحيل SAP إلى السحابة أصبح أسهل الآن
كتيب
احصل على SAP HANA on IBM Power

تهيئة الدخول إلى SAP HANA on IBM Power L1022

تحتاج المؤسسات الكبيرة والصغيرة إلى الموثوقية والأمان عند تشغيل أعباء عمل SAP HANA. وفي حين أنك قد تكون متأكدًا من موثوقية IBM وأمانها، إلا إن الأسعار التي تقدمها يمكن أن تفاجئك.

استكشف الأسعار والتكوينات
المزايا اكتشف الفوائد وعائد الاستثمار الناتج عن تشغيل SAP HANA على IBM Power—حيث سيتيح لك ذلك سرعة التوفير، والتوسع بأسعار معقولة، وزيادة مدة التشغيل.
التزويد بصورة أسرع

تمكّن من استيعاب التغييرات في موارد منصة SAP HANA الخاصة بك بشكل ديناميكي، اعتمادًا على احتياجات عملك المتغيرة.
توسيع النطاق بتكلفة معقولة

يمكنك تحسين استخدام المعالج ومعالجة البيانات باستخدام دعم المجموعة المشتركة لقاعدة بيانات SAP HANA الإنتاجية لديك.
زيادة مدة التشغيل

قلل فترة التعطل المخطط لها باستخدام الذاكرة الدائمة الافتراضية التي تعمل على تشغيل البنية الأساسية بشكل أسرع.
تحسين الاستدلال والتعلم الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي

يدعم IBM Power هدفك المتمثل في تحويل مؤسستك إلى مؤسسة ذكية من خلال دمج مصادر البيانات الحساسة التي تعمل على IBM Power مع منصات الذكاء الاصطناعي اللاحقة، مثل نسيج البيانات أو مستودع البيانات. ويتيح هذا إجراء الاستدلال والتعلم الآلي أو التدريب الدقيق على IBM Power من خلال تسريع الذكاء الاصطناعي داخل معالج النواة، واستخدام سعة ذاكرة كبيرة (تتجاوز ذاكرة وحدة كعالجة الرسومات المحدودة)،وتحسين مكتبات الذكاء الاصطناعي.
تعزيز حماية بيانات SAP

احمِ البيانات والتطبيقات المهمة من التهديدات عبر الإنترنت من خلال الأمان الشامل، بما في ذلك التشفير الجديد والشفاف في الذاكرة من دون أيّ تأثير في الأداء.
محاكاة افتراضية متكاملة

يوفر ®PowerVM بيئة افتراضية آمنة وقابلة للتوسع للخوادم لتطبيقاتك، مبنية على ميزات RAS المتقدمة والأداء الرائد لمنصة أنظمة IBM Power.

الحلول المحلية

IBM Power L1022 IBM Power L1024 IBM Power E1050 IBM Power E1080

حلول السحابة

RISE with SAP IBM Power Virtual Server
دراسات حالة
Pfizer

"نتيجة للتحول إلى SAP S/4HANA، حرصنا على تصغير قاعدة بياناتنا ERP 6.0 AnyDB التي تبلغ سعتها 75 تيرابايت إلى 5.5 تيرابايت تقريبًا. يوفر SAP S/4HANA on IBM Power الاستدامة والأداء الممتاز والقدرات الفائقة لشركة Pfizer."
Bosch

تعرف على كيفية تمكّن شركة Bosch من تحقيق مكاسب في الأداء تصل إلى 75% مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% باستخدام خوادم IBM Power10.

Ecogas

شركة Ecogas تنشر SAP HANA 2.0 في بيئة هجينة تعتمد على خوادم IBM Power10، لتقدم خدمات رقمية عالية الجودة لأكثر من مليون شخص ""لقد كان للانتقال إلى SAP HANA 2.0 على IBM Power10 دور رئيسي في السماح لشركة Ecogas بالحفاظ على مستويات خدمة عالية طوال فترة الجائحة. وفي الواقع، يستخدم حوالي 80% من عملائنا الآن القنوات الرقمية كنقطة اتصال أساسية لهم—ويتم كل ذلك بفضل حلولنا من IBM وSAP". Pablo Contreras مدير البنية التحتية والاتصالات، Ecogas
شركة OEDIV

باستخدام أحدث معالجات Power10 وIBMIBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity، حققت OEDIV توفيرًا في التكاليف بنسبة تصل إلى 25% في SAP HANA على IBM Power. ومع IBM PowerVC ومنصة Red Hat Ansible Automation، يمكنهم توفير الأنظمة بشكل أكثر كفاءة وأسرع بنسبة 20% إلى 30%.
مكتب FOITT

باستخدام خوادم IBM Power للبنية التحتية الجديدة SAP Basis في برنامج SUBERB، تمكَّنت شركة FOITT من تحقيق درجة عالية جدًا من الأتمتة، ما ساهم في تقليل العمل اليدوي وزيادة كفاءة عمليات تكنولوجيا المعلومات لدينا
شركة Winterhalter

قامت شركة Winterhalter بتوحيد منظومة خوادمها من سبعة خوادم إلى أربعة خوادم، وزيادة الأداء والسعة، ومع ذلك خفضت استهلاك الطاقة بنسبة 50% تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، حققوا توفيرًا بنسبة زادت عن 80% من الطاقة على مدار خمس سنوات مقارنةً بالبدائل المعتمدة على Intel.
""لقد كان للانتقال إلى SAP HANA 2.0 على IBM Power10 دور رئيسي في السماح لشركة Ecogas بالحفاظ على مستويات خدمة عالية طوال فترة الجائحة. وفي الواقع، يستخدم حوالي 80% من عملائنا الآن القنوات الرقمية كنقطة اتصال أساسية لهم—ويتم كل ذلك بفضل حلولنا من IBM وSAP".

Pablo Contreras
مدير البنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية
Ecogas

الموارد

اقرأ التقرير الصادر عن ITIC لأجهزة الخوادم العالمية وموثوقية نظام تشغيل الخوادم لعام 2023

تعزيز الأمان لأحمال تشغيل SAP باستخدام IBM Power وTrend Micro

قصص نجاح SAP HANA على Power في القطاعات بدءًا من قطاع السيارات وحتى قطاع البيع بالجملة وغير ذلك الكثير.

SAP HANA على IBM Power: ملخص عن الهيكل المعماري

تمكّن من بناء قدرات السحابة الخاصة على IBM Power لتحسين إنتاجية المسؤولين، مع مزيد من التكامل والتبسيط لعمليات نشر SAP HANA.

راجع خيارات تشغيل SAP/HANA على خوادم PowerVS وسيناريوهات التثبيت والترحيل.

يقدِّم خيار المورِّد المميز RISE مع RISE with SAP Power للعملاء خدمة ممتازة من الطراز العالمي، مع الاستفادة من نهج تسليم فريد.

تعرَّف كيف تُسهم SAP في تمكين المؤسسة المعرفية عبر منصة تكنولوجيا الأعمال.

SAP HANA: اكتشف المزيد عن قاعدة البيانات السريعة والقوية المعتمدة على الذاكرة، والتي توفِّر تحليلات بيانات متعددة النماذج في الوقت الفعلي.

الخطوات التالية

خدمات دورة حياة التكنولوجيا لـ SAP HANA on IBM Power

هل تحتاج إلى مساعدة على استكشاف أي مشاكل قد تواجهها؟ توفر IBM Technology Lifecycle Services دعمًا وخدمات لـ SAP HANA على IBM Power عبر دورة حياة الحل.

 استكشف ملخص الحل المساعدة والدعم لنظام SAP HANA خدمات SAP الاستشارية

يساعدك خبراء SAP لدينا على بناء خطة تحول إستراتيجية للأعمال وتقديمها باستخدام منهجيات مجربة لإنشاء خارطة طريق تخفض التكاليف وتزيد من سرعة الأداء وتحسن النتائج.

 تعرّف على المزيد المجتمع: SAP على IBM Power

تواصَل وتعلَّم وشارك وتفاعل مع خبراء SAP على IBM Power. شارك في المناقشات، أو اقرأ المدونات التي تحتوي على تحديثات SAP من أجل IBM Power.

 

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