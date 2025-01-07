لدى IBM® Power مجموعة متنوعة من الخيارات لمقابلة العملاء أينما كانوا في رحلتهم إلى SAP S/4HANA. سواء كنت تفكر في SAP HANA أو الجيل التالي من S/4HANA، حيث تقدم IBM Power حلولاً محلية أو خارجية أو مدارة بالكامل (RISE with SAP)، مصممة لتشغيل تطبيقات المهمة الحساسة مثل SAP، والمساعدة على تسريع عمليات نشر تخطيط موارد المؤسسات والتطبيقات، والمساعدة على تعظيم التأثير الذي يمكن أن تحدثه في إدارة البيانات وتكامل البيانات والأتمتة وعمليات الأعمال.



إن المفتاح لتحقيق الكفاءة في تكنولوجيا المعلومات واستمرارية الأعمال هو وجود منصة تتكامل مع البنية التحتية الحالية في مؤسستك مع دعم التحول الرقمي في الوقت نفسه. خوادم IBM Power مصممة خصوصًا للتطبيقات كثيفة البيانات مثل SAP HANA وS/4HANA التي تتطلب كميات كبيرة من الحوسبة داخل الذاكرة ولكنها تتيح لك الحفاظ على التوافر العالي والمرونة المطلوبة للسحابة الهجينة.



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