ما هو Elasticsearch؟

سرعة ومرونة Elasticsearch تجعله حلاً مثاليًا لحالات الاستخدام الحساسة للوقت. مع عدد من الميزات المضمنة، يمكن استخدام Elasticsearch بعدة طرق (الرابط موجود خارج ibm.com) لدعم مراقبة البنية التحتية والتحليلات الأمنية.

إدارة أداء التطبيقات



في Application Performance Management (APM)، يعتمد العثور على العوائق في الرمز الخاص بك ومعالجتها بشكل صحيح على البحث الموثوق. يمكن لـ Elasticsearch ربط السجلات والمقاييس لجعلها مفهرسة وقابلة للبحث بسهولة عبر البنية التحتية بأكملها. وهذا يمنح فِرق التطوير الأدوات التي يحتاجونها لتقليل الوقت المستغرق في معالجة مشكلات الأداء الحساسة وتجنب حالات الاختناق المكلفة. ونظرًا إلى أن Elasticsearch مفتوح المصدر، فقد ابتكر العديد من المطورين بالفعل طرقًا مفيدة للاستفادة من قدرات Elasticsearch لمراقبة أداء التطبيقات إلى أقصى حد.

المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM)



تُعدّ إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) عنصرًا حاسمًا في زيادة الوضع الأمني في المشهد الرقمي اليوم. ومن خلال الاستفادة من سرعة Elasticsearch وحجمها وقوتها التحليلية، يمكن لفِرق الأمن أتمتة ارتباط مليارات الأسطر من بيانات السجل للبحث عن الثغرات الأمنية في الشبكة واختراقات أمن البيانات المحتملة.

تدعم فهرسة Elasticsearch المراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا وتساعد إمكانات البحث القوية التي توفرها على مساعدة مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على الشفافية الكاملة عبر شبكة كاملة للكشف عن التهديدات المحتملة ومعالجتها بسرعة عند ظهورها.

البحث داخل المؤسسة



عندما تبدأ مؤسستك في التوسع، قد يصبح من الضروري البدء في توحيد كل المحتوى الخاص بك عبر العديد من المنصات وأدوات إدارة علاقات العملاء وقواعد البيانات. وبفضل سهولة نشره وواجهته البديهية، ينشئ Elasticsearch حلاً مستدامًا لقدرات البحث داخل المؤسسة على مستوى جميع التطبيقات والخدمات.

إن أهمية Elasticsearch الجاهزة تجعلها رائعة للغاية وسهلة التعامل، مما يجعلها الحل الأمثل لفِرق عمل متعددة لاستخدامها، بما في ذلك فِرق الهندسة والبحث والتطوير والتسويق والمبيعات ودعم العملاء.