ما هو Elasticsearch؟

Elasticsearch (يوجد الرابط خارج ibm.com) هو محرك بحث وتحليلات مفتوح المصدر يعتمد على مكتبة Apache Lucene. يمكن للمطورين استخدام Elasticsearch لإضافة قدرات بحث قابلة للتوسع للغاية إلى تطبيقاتهم.
تم إصدار Elasticsearch في البداية في عام 2010 بواسطة Elastic، وقد تم تصميمه كحل Java موزع لجلب وظيفة البحث عن النص الكامل إلى مستندات JSON الخالية من المخطط عبر أنواع قواعد بيانات متعددة.
يوفّر Elasticsearch إمكانات بحث قابلة للتطوير للغاية من خلال أخذ أنواع البيانات غير المهيكلة من مصادر مختلفة وتخزينها في تنسيقات متخصصة لعمليات البحث المحسّنة القائمة على اللغة. يتميز Elasticsearch أيضًا بتصميم واجهة برمجة التطبيقات RESTful (يوجد محتوى الرابط خارج ibm.com) الذي يمنح المطورين مرونة لا تصدق عند استدعاء تنسيقات بيانات مختلفة للتصوّر والتحليل.
تعرف على المزايا الرئيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي وكيف يمكن للمؤسسات دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي في أعمالها.
Apache Lucene (الرابط موجود خارج ibm.com) هي مكتبة محرك بحث مجانية ومفتوحة المصدر مكتوبة بالكامل بلغة Java. معترف بمكتبة Lucene في المقام الأول بإمكانية تطبيقها لمحركات البحث. ويوجد العديد من المشاريع لتوسيع قدرات هذه المكتبة، بما في ذلك Elasticsearch.
يستخدم لوسين المستندات كوحدة رئيسية للبحث والفهرس. نظرًا لأنه يقوم بفهرسة وتخزين جميع محتويات المستند في هياكل بيانات تعتمد على الكلمات الرئيسية، يمكن للوسين تحقيق أوقات استجابة سريعة للغاية في البحث. يمكن أن يأتي المحتوى المخزن على لوسين من مصادر مختلفة، بما في ذلك مواقع الويب، وأنظمة الملفات، وقواعد البيانات مثل PostgreSQL.
تعرف على المزيد حول PostgreSQL من خلال قراءة "الغوص العميق في قاعدة البيانات: PostgreSQL ".
يوفر Elasticsearch عددًا من الفوائد للمطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء حل سريع وموثوق به للبحث عن النص الكامل في قواعد بيانات مؤسستهم؛ لكن قدرات البحث السريع ليست إلا واحدة فقط من العديد من الميزات التي يقدمها Elasticsearch (يوجد الرابط خارج ibm.com).
يجعل Elasticsearch من السهل إضافة مزيد من السعة والموثوقية إلى عُقَدك ومجموعاتك. يتوسع Elasticsearch مع مؤسستك ويدعم النسخ المتماثل عبر المجموعات (CCR) على أساس كل فهرس على حدة. وهذا يمنح مؤسستك القدرة على الاستفادة من جميع ميزات Elasticsearch مع تقليل زمن انتقال المستخدمين وضمان التوافر العالي للخدمات.
باعتباره حلاً مفتوح المصدر، يعد Elasticsearch قابلاً للتكيف للغاية وسهل الاستخدام من قبل المطورين ويدعم لغات برمجة متعددة، بما في ذلك Java وPython و.NET وPHP وPlus وغير ذلك.
ميزة أخرى رائعة لـ Elasticsearch هي وظيفة الإكمال التلقائي. حيث إن تصميمه مألوف الاستخدام مما يسهّل على المستخدمين تحسين توفير البحث والعثور على النتائج ذات الصلة في أثناء كتابة استعلاماتهم.
إحدى السمات الأخرى المميزة لـ Elasticsearch هي توافقه مع مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية والتكاملات. يتضمن ذلك ملحقات واجهة API وأدوات التنبيه والمكونات الإضافية الأمنية وتكاملات استعادة البيانات والمزيد. تتميز Elasticsearch بأداء وظيفي سهل التوسيع مما يجعله حلاً قابلاً للتكيف بسهولة مع جميع احتياجات مؤسستك دون تنازل عن قدراتها الأساسية.
سرعة ومرونة Elasticsearch تجعله حلاً مثاليًا لحالات الاستخدام الحساسة للوقت. مع عدد من الميزات المضمنة، يمكن استخدام Elasticsearch بعدة طرق (الرابط موجود خارج ibm.com) لدعم مراقبة البنية التحتية والتحليلات الأمنية.
في Application Performance Management (APM)، يعتمد العثور على العوائق في الرمز الخاص بك ومعالجتها بشكل صحيح على البحث الموثوق. يمكن لـ Elasticsearch ربط السجلات والمقاييس لجعلها مفهرسة وقابلة للبحث بسهولة عبر البنية التحتية بأكملها. وهذا يمنح فِرق التطوير الأدوات التي يحتاجونها لتقليل الوقت المستغرق في معالجة مشكلات الأداء الحساسة وتجنب حالات الاختناق المكلفة. ونظرًا إلى أن Elasticsearch مفتوح المصدر، فقد ابتكر العديد من المطورين بالفعل طرقًا مفيدة للاستفادة من قدرات Elasticsearch لمراقبة أداء التطبيقات إلى أقصى حد.
تُعدّ إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) عنصرًا حاسمًا في زيادة الوضع الأمني في المشهد الرقمي اليوم. ومن خلال الاستفادة من سرعة Elasticsearch وحجمها وقوتها التحليلية، يمكن لفِرق الأمن أتمتة ارتباط مليارات الأسطر من بيانات السجل للبحث عن الثغرات الأمنية في الشبكة واختراقات أمن البيانات المحتملة.
تدعم فهرسة Elasticsearch المراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا وتساعد إمكانات البحث القوية التي توفرها على مساعدة مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على الشفافية الكاملة عبر شبكة كاملة للكشف عن التهديدات المحتملة ومعالجتها بسرعة عند ظهورها.
عندما تبدأ مؤسستك في التوسع، قد يصبح من الضروري البدء في توحيد كل المحتوى الخاص بك عبر العديد من المنصات وأدوات إدارة علاقات العملاء وقواعد البيانات. وبفضل سهولة نشره وواجهته البديهية، ينشئ Elasticsearch حلاً مستدامًا لقدرات البحث داخل المؤسسة على مستوى جميع التطبيقات والخدمات.
إن أهمية Elasticsearch الجاهزة تجعلها رائعة للغاية وسهلة التعامل، مما يجعلها الحل الأمثل لفِرق عمل متعددة لاستخدامها، بما في ذلك فِرق الهندسة والبحث والتطوير والتسويق والمبيعات ودعم العملاء.
احصل على السياق الذي تحتاجه لحل الحوادث بشكل أسرع باستخدام حل قابلية الملاحظة من IBM.
Elasticsearch الجاهز للمؤسسات والمُدار بالكامل - وتم تطويره مع توفير التكامل بشكل أصلي في IBM Cloud.
هجين. مفتوح. مرونة. منصتك وشريكك في التحول الرقمي.
اكتسب المرونة وخفة الحركة، وسرِّع من وتيرة الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وابتكر بثقة مع IBM Cloud Paks.
يُعدّ توفير حلول "دون خادم" نموذجًا لتطوير وتنفيذ التطبيقات السحابية يتيح للمطورين إنشاء رموز التعليمات البرمجية وتشغيلها دون إدارة خوادم ودون الدفع مقابل بنية تحتية سحابية خاملة.
في هذا الجزء من Database Deep Dives، التقينا براد نيكلسون وديف كرامر للاستماع إلى رحلاتهما في عالم PostgreSQL.
تُمكِّن Application Performance Management (APM) مؤسستك من التنبؤ بمشكلات الأداء ومنعها قبل أن تؤثر على المستخدمين أو على أعمالك.