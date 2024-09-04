ما تحليلات الخدمة الذاتية؟

تعتمد منصات تحليلات الخدمة الذاتية علي شبكة من مسارات البيانات تم إنشاؤها وإدارتها من قِبل فرق تكنولوجيا المعلومات ومهندسي البيانات . وتُغذي مسارات البيانات هذه البيانات التنظيمية في أدوات تحليلات الخدمة الذاتية التي يمكن لمستخدمي الأعمال من خلالها الوصول إلى البيانات.

تلتزم فرق البيانات المسؤولة عن تحليلات الخدمة الذاتية في المؤسسة بمقاييس صارمة لإدارة البيانات وإمكانية ملاحظتها للحفاظ على أمان البيانات وجودتها.

مسارات البيانات تجمع البيانات التنظيمية وتخزنها وتنقلها عبر المؤسسة. وتقوم فرق مهندسي البيانات بإنشائها وصيانتها.