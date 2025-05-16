IBM Data Replication

مزامنة البيانات لتحسين رؤى الأعمال وتوافر البيانات والقدرة على الاستجابة للتغيُّرات في البيانات

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نقل البيانات في الوقت الفعلي عبر مؤسستك

لدعم عمليات تنفيذ موثوق بها للذكاء الاصطناعي، لا يزال يتعين على الشركات دمج بياناتها بشكل صحيح. يتمثل أحد العناصر الرئيسية للتكامل في توفير إمكانية الوصول إلى البيانات الحالية دون التأثير في الأنظمة ذات المهام الحساسة.

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التفاعل مع التغييرات في زمن شبه حقيقي

زوِّد التطبيقات ببيانات حديثة في زمن شبه حقيقي وبزمن انتقال قصير، ما يُحسِّن من اتخاذ القرارات الاستباقية ويعزِّز تجارب العملاء.
تحسين رؤى الأعمال

يُتيح الوصول إلى بيانات أجهزة الكمبيوتر المركزي القيِّمة دون التأثير في الأداء، ما يسمح للمستخدمين بإجراء الاستعلامات وتحليل البيانات واستخدامها في مبادرات الذكاء الاصطناعي.
تقديم عمليات مستمرة

يساعد على تقليل فترات التعطل غير المخطط لها وإنشاء أنظمة احتياطية حديثة للقراءة والكتابة تُتيح التحويل التلقائي لضمان حماية البيانات الحيوية وتمكين التشغيل على مدار الساعة، ما يعزز من القدرة على التعافي من الكوارث.
معالجة التدفق عبر Kafka

باستخدام IBM Data Replication، يمكن للمستخدمين توصيل البيانات إلى Apache Kafka، وهي منصة لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي وتوزيعها وتشغيل التطبيقات القائمة على الأحداث بزمن انتقال قصير.

مصادر البيانات المدعومة

Db2، وDb2 z/OS، وDb2 Warehouse، وDb2 IIAAS، وDb2 Z، وOracle، وAzure، وSQL Server، و PostreSQL، وMySQL، وVSAM، وIMS وغيرها
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الأهداف

Db2، وDb2 IIAAS، وDb2 Z، وKafka، وFiles، وDataStage، وOracle، وSQL Server، وSnowflake، وDb2 Warehouse، وPostreSQL، وGoogle Big Query، وHadoop وغيرها 
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حالات الاستخدام

الخدمات المصرفية Garanti BBVA

تُعَد Garanti BBVA ثاني أكبر بنك في تركيا ضِمن مجموعة متكاملة للخدمات المالية. وهي تعمل في جميع قطاعات القطاع المصرفي، بما في ذلك المصرفية المؤسسية والتجارية ومصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنظمة الدفع والتجزئة والخاصة والاستثمارية. يتطلب مستخدموها أن تكون البيانات الأساسية متاحة في الوقت الفعلي للمهام اليومية وإعداد التقارير. ولتحقيق ذلك، اختارت شركة Garanti BBVA نسخة بيانات IBM Data Replication for Db2 z/OS Remote Source لجعل بيانات Db2 z/OS الحساسة للأعمال متاحة للأهداف الموزعة مثل Exadata وKafka.
التأمين Ilmarinen

اعتمدت Ilmarinen، أقدم شركة تقاعد في فنلندا والمسؤولة عن إدارة معاشات الموظفين ورواد الأعمال الفنلنديين، على IBM Data Replication لدعم انتقالها إلى بنية تحتية قائمة على السحابة العامة. يعمل نظام التقاعد التشغيلي الرئيسي لشركة Ilmarinen على قاعدة بيانات IBM Db2، والمثبَّتة حاليًا في مركز بيانات محلي، والتي سيتم نقلها إلى Db2 ونشرها على منصة Google السحابية. وبفضل تقنية تكرار البيانات التي تقدِّمها IBM، تحافظ الشركة على توافر البيانات المهمة بدرجة عالية، مع المساعدة أيضًا على ضمان التعافي من الكوارث.
الخدمات المصرفية بنك في الشرق الأوسط

يتطلب أحد البنوك في الشرق الأوسط اتخاذ قرارات مدفوعة بالبيانات لزيادة قيمة العميل طوال فترة حياته. ولتحقيق ذلك، كان على المؤسسة بناء مستودع للبيانات الكبيرة ومنصة تحليلات خارج بيئة النظام الرئيسي، معتمدة على برنامج معالجة تدفقات Apache Kafka مفتوح المصدر والذي يعمل على الأجهزة العادية. استخدَم البنك IBM Data Replication لتكرار تيرابايت من ملفات معلومات العملاء (CIFs) وبيانات المعاملات المخزنة على الكمبيوتر المركزي z/OS كملفات VSAM بسلاسة إلى بيئة Kafka المستهدفة بزمن انتقال قصير. ونتيجةً لذلك، يمكن للبنك تحليل معلومات العملاء بسرعة في زمن شبه حقيقي لاقتراح المنتجات والعروض الترويجية ذات الصلة.
الخدمات المصرفية Garanti BBVA

تُعَد Garanti BBVA ثاني أكبر بنك في تركيا ضِمن مجموعة متكاملة للخدمات المالية. وهي تعمل في جميع قطاعات القطاع المصرفي، بما في ذلك المصرفية المؤسسية والتجارية ومصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنظمة الدفع والتجزئة والخاصة والاستثمارية. يتطلب مستخدموها أن تكون البيانات الأساسية متاحة في الوقت الفعلي للمهام اليومية وإعداد التقارير. ولتحقيق ذلك، اختارت شركة Garanti BBVA نسخة بيانات IBM Data Replication for Db2 z/OS Remote Source لجعل بيانات Db2 z/OS الحساسة للأعمال متاحة للأهداف الموزعة مثل Exadata وKafka.
التأمين Ilmarinen

اعتمدت Ilmarinen، أقدم شركة تقاعد في فنلندا والمسؤولة عن إدارة معاشات الموظفين ورواد الأعمال الفنلنديين، على IBM Data Replication لدعم انتقالها إلى بنية تحتية قائمة على السحابة العامة. يعمل نظام التقاعد التشغيلي الرئيسي لشركة Ilmarinen على قاعدة بيانات IBM Db2، والمثبَّتة حاليًا في مركز بيانات محلي، والتي سيتم نقلها إلى Db2 ونشرها على منصة Google السحابية. وبفضل تقنية تكرار البيانات التي تقدِّمها IBM، تحافظ الشركة على توافر البيانات المهمة بدرجة عالية، مع المساعدة أيضًا على ضمان التعافي من الكوارث.
الخدمات المصرفية بنك في الشرق الأوسط

يتطلب أحد البنوك في الشرق الأوسط اتخاذ قرارات مدفوعة بالبيانات لزيادة قيمة العميل طوال فترة حياته. ولتحقيق ذلك، كان على المؤسسة بناء مستودع للبيانات الكبيرة ومنصة تحليلات خارج بيئة النظام الرئيسي، معتمدة على برنامج معالجة تدفقات Apache Kafka مفتوح المصدر والذي يعمل على الأجهزة العادية. استخدَم البنك IBM Data Replication لتكرار تيرابايت من ملفات معلومات العملاء (CIFs) وبيانات المعاملات المخزنة على الكمبيوتر المركزي z/OS كملفات VSAM بسلاسة إلى بيئة Kafka المستهدفة بزمن انتقال قصير. ونتيجةً لذلك، يمكن للبنك تحليل معلومات العملاء بسرعة في زمن شبه حقيقي لاقتراح المنتجات والعروض الترويجية ذات الصلة.
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