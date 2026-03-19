العمليات المالية والاستدامة

إطار عمل IBM Well-Architected Framework
تحتوي ركيزة العمليات المالية (FinOps) والاستدامة على ممارسات وإرشادات؛ لإنشاء حلول تكون فعَّالة من حيث التكلفة واستخدام الموارد.
تركِّز منهجية العمليات المالية (FinOps) على مواءمة الفِرق متعددة الوظائف من المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال، لتحديد وتتبُّع الجوانب الاقتصادية لموارد التكنولوجيا بما في ذلك السحابة. مستوحاة من العقلية والتعاون الذي قدَّمه نهج عمليات التطوير لبناء وتشغيل البرمجيات، تهدف العمليات المالية إلى إزالة العزلة بين الفِرق لإنشاء وتتبُّع وتوقع التكاليف، والاستخدام، والسعة، وكفاءة استهلاك الموارد بشفافية، بما يوازن بين أهداف قيمة الأعمال ومتطلبات الأداء. في سياق إطار العمل Well Architected Framework، تركِّز العمليات المالية على مساعدة الفِرق على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات لاعتماد السحابة، من خلال تشجيع طرق التصميم لتحقيق الكفاءة مع الالتزام بالامتثال للمعايير ذات الصلة.
تشمل بعض مجالات التركيز في العمليات المالية للسحابة (Cloud):
الاستدامة هي مجال ذو صلة يركِّز على طرق الحد من التأثير البيئي السلبي الناتج عن الأنشطة بما في ذلك عمليات تكنولوجيا المعلومات. يُعَد ذلك امتدادًا طبيعيًا لهدف منهجية العمليات المالية في التصميم لتحقيق الكفاءة، حيث إن تحسين استخدام الموارد سيؤثِّر أيضًا بشكل إيجابي في التكاليف البيئية والاجتماعية لتطوير الموارد وتشغيلها واسترجاعها. على سبيل المثال، بعدم تشغيل مثيلات السحابة غير الضرورية، يمكن للمؤسسات تقليل استهلاك الخدمات، وتحسين استخدام الموارد وإعادة استخدامها، وتعزيز الاستهلاك المستدام.
تشمل بعض مجالات التركيز ضمن الاستدامة للسحابة:
تستند مبادئ العمليات المالية لإطار العمل Well-Architected Framework إلى مبادئ العمليات المالية التي حددتها FinOps Foundation:
استنادًا إلى هذه القائمة، يوضِّح إطار Well-Architected Framework بعض المجالات الرئيسية لتحقيق نجاح شامل للمؤسسة بناءً على خبرة IBM:
بينما تختلف استراتيجية العمليات المالية المُثلى لكل مؤسسة، فإن تنفيذ العمليات المالية بنجاح يتطلب دائمًا مزيجًا متكاملًا من الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص، والعمليات، والتقنية. وبناءً عليه، من الضروري فهم المؤسسة وطريقة عملها قبل وضع استراتيجيات أو ممارسات محددة للعمليات المالية.
تشمل العناصر الشائعة لدمج العمليات المالية مع نموذج التشغيل التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك فِرق المالية، والحسابات، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال. سيمكِّن ذلك من تحقيق دورة مستمرة لفهم الطلب على السحابة، والموارد المطلوبة، وتحسين استخدام موارد السحابة. بالإضافة إلى ذلك، يمنع ذلك وجود عزلة معرفية بين الفِرق، وهو ما يعوق تبنّي العمليات المالية بنجاح. تم توضيح ذلك بشكل أكبر من قِبل FinOps Foundation كجزء من مبدأها "تحتاج الفِرق إلى التعاون":
من الضروري أن تعمل الفِرق معًا لتحسين ممارسات العمليات المالية وتحقيق تحسينات مستمرة في الكفاءة والابتكار. يمكن للتعاون بين الفِرق متعددة الوظائف تمكين فِرق المالية من مواكبة سرعة ودقة فِرق تكنولوجيا المعلومات، وتمكين المهندسين من التعامل مع التكلفة كما يفعلون مع مؤشرات الكفاءة الأخرى، والمساعدة على إنشاء حوكمة ومعايير موحَّدة لاستخدام السحابة.
باختصار، يُعَد نموذج التشغيل المتكامل الذي يحدِّد الأدوار والمسؤوليات والعمليات والمقاييس والأدوات والحوكمة ووسائل التمكين أمرًا حيويًا لضمان تغطية شاملة للعمليات المالية.
تركِّز العمليات المالية بشكل عام على السلوكيات والعمليات، وتكون مستقلة عن طبقة التكنولوجيا – أي أن فِرق البنية التحتية، والمنصات، والبرمجيات الوسيطة، والتطبيقات/الخدمات يمكنها جميعها تطبيق متطلبات مشابهة لتحقيق الكفاءة في مجالات حلولها الخاصة. ومع ذلك، قد لا تدرك الأطراف المعنية في المؤسسة دورها في نجاح العمليات المالية.
من خلال تحديد أهداف واضحة للعمليات المالية مثل تحسين أو إدارة تكاليف تخزين السحابة أو توضيح المقاييس المستهدفة للعمليات المالية، يمكن للمؤسسات اشتقاق إجراءات أو مقاييس محددة يمكن لكل طرف معنيّ تطبيقها في أعماله.
يُعَد هذا المبدأ جزءًا من الهدف الأوسع لإنشاء مؤسسة واعية بالتكاليف، ومدركة لمحركات التكاليف والأصول التي يمكنها استخدامها لاتخاذ قرارات أفضل. يتطلب الوصول إلى الحالة المثالية جمع البيانات ونشرها باستمرار وفي الوقت المناسب، كما ورد في مبدأ العمليات المالية "يجب أن تكون التقارير متاحة وفي الوقت المناسب"، لضمان أن الفِرق تتخذ القرارات الصحيحة المدعومة ببيانات الاستخدام الفعلية. للمزيد من المعلومات، راجِع مبدأ FinOps Foundation: يتم اتخاذ القرارات بناءً على قيمة الأعمال للسحابة.
أحد أكثر التحديات شيوعًا في تنفيذ العمليات المالية هو مواءمة الاستراتيجيات والأهداف مع سلوك الفِرق. نتيجةً لذلك، تحتاج المؤسسات إلى تنفيذ عمليات وإرشادات توجيهية لتوجيه السلوكيات المرغوب فيها ضمن العمليات المالية. على سبيل المثال، وضع طرق لتشجيع وفرض ممارسات مثل إدارة التكاليف المتغيرة، والحصول على الموارد في الوقت المناسب، وإدارة الموارد بشكل فعَّال ومرن، وغيرها.
يجب أن يتم تعريف الحوكمة في العمليات المالية والموافقة عليها من جميع الفِرق المشاركة بحيث لا تكون هناك مفاجآت. لاحِظ أنه من المهم ألَّا تصبح الحوكمة عائقًا أمام العمليات المالية، بل يجب أن تكون مسارات توجيهية تساعد الفِرق عند وجودهم في سيناريوهات معينة.
على سبيل المثال، قد تضع المؤسسة سياسة توفِّر المرونة للفِرق لاختيار موارد السحابة بحرية حتى مستوى محدد أو اختيار الموارد التي تلتزم بإرشادات ميزانيتها. بهذه الطريقة، تكافئ الحوكمة السلوكيات المناسبة وتساعد على تصحيح المفهوم الخطأ القائل بأن العمليات المالية هي فقط وسيلة لتقليل الإنفاق على السحابة؛ إذ قد يكون هناك سبب وجيه لاختيار نوع معين من موارد السحابة، حتى لو لم يكن الأقل تكلفة. للمزيد من المعلومات حول السلوك الفردي في سياق العمليات المالية، راجِع مبدأ FinOps Foundation: يتولى الجميع مسؤولية استخدامهم للسحابة.
في سياق النضج للعمليات المالية، تتضمن الحالة النهائية الحرجة استخدام الأتمتة ليس فقط للاستجابة للسيناريوهات، بل لاتخاذ إجراءات استباقية أيضًا. يجب على المؤسسة السعي نحو التحسين الآلي استنادًا إلى التحليلات؛ على سبيل المثال، مقاييس الاستخدام والإنفاق والاستفادة وغيرها، باستخدام الأدوات المناسبة.
كما هو معرَّف في مبدأ FinOps Foundation: الاستفادة من نموذج التكلفة المتغيرة للسحابة. لضمان تحقيق أقصى قيمة من الإنفاق على السحابة، يجب على الشركات الاستفادة من فرص تقليل التكاليف المتاحة في نموذج تكلفة السحابة. ويشمل ذلك مقارنة خيارات التسعير والخصومات على الاستخدام التي يقدِّمها مزوِّدو الخدمات المختلفون، وضبط حجم المثيلات والخدمات المشتراة بشكل مناسب.
ويصعب تنفيذ ذلك بالطرق اليدوية؛ لذا يجب على المؤسسات اعتماد توجُّه الأتمتة عند تجربة ممارسات جديدة للعمليات المالية وتوسيع نطاقها. قد تركِّز الأتمتة على العناصر التالية في إطار عمل افتراضي للعمليات المالية:
الأدوات التحليلية: أدوات للمساعدة على جمع البيانات لتتبُّع الاستخدام وتسجيله.
وضع العلامات: أدوات لضمان المساءلة عن الاستخدام.
المشتريات: أدوات لتصحيح وفرض الممارسات الخاصة بالسحابة عند التعاقد، مثل هياكل العقود وأنواع التسعير، وغيرها.
إعداد التقارير والفواتير: أدوات لتتبُّع التكاليف السحابية، وتوقعها، و/أو إصدار الفواتير المتعلقة بها.
كفاءة الحلول: أدوات لتحسين عمليات تصميم الحلول وإطار العمل Well-Architected Framework لتصميم الحلول بكفاءة.
تُعَد الاستدامة السحابية مجال تركيز متناميًا للعديد من المؤسسات. تسعى المؤسسات دائمًا إلى موازنة الأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الأعمال، ومع ذلك هناك منظوران يمكن النظر من خلالهما إلى هذا الطيف:
يُعَد فهم هذا الأمر أمرًا بالغ الأهمية؛ نظرًا لأن السحابة كخدمة مشتركة لها تأثيرات استدامة خارجية؛ على سبيل المثال، القرارات التي قد يتَّخذها مزوِّدو الخدمات السحابية (CSP) بشأن التوريد المسؤول للعناصر، والتي يمكن للمؤسسة التأثير عليها والنظر فيها كجزء من اختيار المورِّدين، لكنها غالبًا ما تكون خارج سيطرة المؤسسة. بدلًا من ذلك، يجب على المؤسسات التركيز على التأثيرات الداخلية للاستدامة، وهي النتائج المباشرة للقرارات والإجراءات المتخذة؛ على سبيل المثال، التحكم في مدة تشغيل مثيلات السحابة غير المستخدمة. في الأقسام التالية، سنركِّز على المنظور الداخلي.
كجزء من استراتيجية الاستدامة الحالية للمؤسسة، قد تكون هناك مقاييس أو نتائج محددة تسعى الفِرق إلى تحقيقها. بينما قد لا تؤثِّر بعض هذه الأهداف في تكنولوجيا المعلومات (IT)، هناك إرشادات أوسع مثل أهداف تقليل الانبعاثات، وأهداف الكفاءة، أو تفضيلات المورِّدين، وغيرها، والتي ستكون ذات صلة بقرارات تكنولوجيا المعلومات والسحابة. يجب أن تكون الفِرق على دراية بهذه الأهداف، ولكن عليها أيضًا موازنتها مع المتطلبات الحرجة لضمان عدم التأثير في أداء الأعمال أو أعباء العمل. اطَّلِع على الأمثلة أدناه:
الاعتراف بهذا الاختلاف سيساعد الفِرق على تقييم القرارات وموازنة وجهات النظر التي قد تشمل أولويات متنافسة. كما سيؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات مدروسة وهادفة مع تبرير سبب تفضيل خيار على آخر.
نظرًا للاستخدام المتزايد للقدرات المطوَّرة مسبقًا "كخدمة" مثل السحابة، يجب على المؤسسات تبنّي رؤية استباقية لضمان الاستدامة حسب التصميم. ويتطلب ذلك تطبيق أهداف الاستدامة على دورة حياة الشراء لمراعاة المتطلبات منذ البداية. أمثلة على ذلك:
نقطة البداية الأساسية للفِرق التي تسعى إلى زيادة الاستدامة هي قياس وتتبُّع التأثير. يمكن تحقيق ذلك باستخدام طرق وأدوات وعمليات متنوعة، ومع ذلك من الأساسي وضع خط أساس كوسيلة لتعزيز السلوكيات المتعلقة بالاستدامة وقياس التقدم.
يمكن تتبُّع التأثير باستخدام بيانات نوعية أو كمّية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية المحددة من قِبل المؤسسة. بالإضافة إلى القياس والمقارنة المرجعية، تُعَد هذه البيانات ضرورية لاتخاذ قرارات الاستثمار، حيث يمكن للفِرق استخدام مقاييس مختلفة لتبرير احتياجات الموارد والتنبؤ بالمبادرات المستقبلية.
أخيرًا، قد تكون لبيانات التأثير آثار خارجية على المؤسسة. كجزء من السياسات الحكومية وغير الحكومية، يتم استخدام بيانات الاستدامة بشكل متزايد لمراجعة الامتثال التنظيمي والتواصل بشأن الالتزام بمبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). كما يمكن للعملاء النهائيين استخدام هذه البيانات لاتخاذ قرارات الشراكة.
الممارسات والإرشادات لإنشاء حلول فعَّالة من حيث التكلفة والموارد. العمليات المالية هي قدرة تهدف إلى مواءمة فِرق المالية وتكنولوجيا المعلومات لضمان تحقيق نتائج تكنولوجيا معلومات متوافقة مع أهداف الأعمال. وتتضمن الممارسات مثل التخطيط، والتنبؤ، وإدارة التكاليف المالية، وتحسينها.
بالنسبة إلى الخدمات الجديدة التي يتم بناؤها مع مراعاة العمليات المالية، يجب على الفِرق تحديد أي العناصر في كل طبقة تُعَد أهدافًا قابلة لتحسين التكلفة. ويتم تحديد ذلك من خلال إمكانية وضع علامة أو تخصيص خدمات عناصر محددة إلى جهة مسؤولة مميزة أو فئة محاسبية محددة (يحددها فريق المحاسبة/المالية). بعد ذلك، يجب أن يكون لكل عنصرٍ عنصر تكلفة مرتبط به لتمكين التسعير القائم على الاستهلاك. وأخيرًا، يتم دمج العلامات وبيانات التكلفة للحصول على رؤية واضحة للتكلفة لكل فئة بما يتماشى مع الميزانيات/التوقعات (إن وجدت).
بالنسبة إلى الخدمات القائمة التي تحتاج إلى تفعيل العمليات المالية، نقطة البداية الشائعة هي إنشاء آلية عرض التكاليف (Showback) لإطلاع الفِرق على التكاليف التي تم تكبدها، و/أو استرداد التكاليف (Chargeback) لفوترة الفِرق رسميًا بالتكاليف المتكبدة. عادةً ما يتم ذلك بالتعاون مع فِرق المالية والمحاسبة المناسبة لتجميع التكاليف لخدمة معينة وتوزيعها على الوحدة المناسبة (مثلًا: حسب المورِّد، حسب الفريق، حسب المستخدم، وغير ذلك).
يجب أن تُدار استراتيجيات، وسياسات، وحوكمة العمليات المالية من قِبل فريق مركزي واحد مسؤول. يساعد ذلك على تحقيق أعلى درجة من الوضوح والتركيز، ويسهِّل دقة البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح العمليات المالية. ملاحظة: سيتعاون هذا الفريق المركزي مع العديد من الأطراف المسؤولة لضمان تحقيق النتائج المناسبة. كما يُتيح ذلك تكاملًا أكبر يمكن الاستفادة منه كجزء من مفاوضات تسعير السحابة.
يجب أن تدعم عمليات النشر استخدام العلامات وهياكل الحسابات لتمكين تخصيص أفضل للاستخدام ورؤية واضحة. يُعَد وضع العلامات طريقة لتصنيف المثيلات وتجميعها لتمكين تجميع الاستخدام عبر الفِرق والمنتجات ووحدات الأعمال وما إلى ذلك. على سبيل المثال، العلامات الإلزامية لتخصيص القسم المسؤول عن عبء العمل للحصول على رؤية واضحة وتمكين تحسين التكلفة لمجالات محددة مثل الموارد البشرية، والمحاسبة، والهندسة، وغيرها.
يشير هيكل الحسابات إلى إعداد حسابات المستخدمين والحسابات الخاصة بالأنظمة لمحاكاة هيكل المؤسسة لديك. ويُتيح هذا تسهيل عملية ربط وتتبُّع الاستخدام بين كل حساب وصاحبه المسؤول.
عند الجمع بين العلامات وهيكل الحسابات، يتم تحقيق رؤية واضحة لتكاليف كل فئة بما يتوافق مع أي ميزانيات وتوقعات.
يجب دمج عمليات النشر مع أدوات إدارة تكلفة تكنولوجيا المعلومات المختارة لتمكين الحصول على بيانات مؤتمتة حول التكاليف والاستخدام. مثل حالات الاستخدام الأخرى التي تركِّز على قابلية الملاحظة، تكون توافر البيانات غالبًا ليس عائقًا، بل غالبًا ما تتحدد القيود في كيفية دمج البيانات المالية عبر الأنظمة، وتخصيصها للمستخدمين المناسبين، وإعداد تقارير العمليات المالية. ومن خلال التركيز على الأتمتة كجزء من بدء العميلات المالية، يمكن تصميم المهام كجزء من سير العمل لتسهيل إثبات قيمة العمليات المالية وتوفير فِرق العمل للمهام التي تضيف قيمة أكبر.
أحد الأسباب الشائعة لارتفاع تكاليف السحابة هو تشغيل موارد غير إنتاجية للتجارب. بالإضافة إلى ذلك، قد يختار المستخدمون أكبر نسخة من الخدمة السحابية بينما تكفي النسخ الأدنى. لمنع ذلك، يُنصح بتنفيذ بالبيئات التجريبية مسبقة الموافقة، حيث يمكن للمستخدمين اختيار الخدمات من قائمة محددة، وتمنع عمليات الاسترجاع المؤتمت التشغيل غير الضروري.
يساعد هذا على إدارة التكاليف مع السماح للفِرق بتجربة قدرات البنية التحتية أو المنصة وتقليل الفوترة غير المضافة للقيمة.
اعتمادًا على نوع البرمجيات الوسيطة/التطبيق/الخدمة، يجب تصميم عمليات النشر بعقلية "كخدمة" لتمكين التفاصيل الدقيقة في تكلفة الاستخدام والتقارير.
ويصبح هذا أمرًا بالغ الأهمية خاصة للخدمات الجديدة التي يتم بناؤها مع وضع العمليات المالية في الاعتبار. ينبغي للفِرق البدء بتحديد أي العناصر في كل طبقة تُعَد أهدافًا قابلة لتحسين التكلفة. يتم تحديد ذلك من خلال القدرة على وسم أو تخصيص خدمات العناصر المحددة إلى جهة مسؤولة مميزة أو فئة محاسبية كما تحددها فِرق المحاسبة والمالية. بعد ذلك، يجب أن تحتوي العناصر على عنصر تكلفة مرتبط بها لتمكين التسعير بناءً على الاستهلاك.
يجب تعريف التعاريف والمعايير والمصطلحات والتقارير القياسية وتمكين الفِرق من تطبيق هذه المفاهيم بشكل مناسب لإنتاج نتائج موثوق بها. تُعَد المقاييس بالغة الأهمية؛ لأنها تُتيح إمكانية المقارنة واتخاذ قرارات أفضل.
يجب على المؤسسات إنشاء ثقافة واعية بالتكلفة بحيث يفهم كل عضو في الفريق ما إدارة العمليات المالية السحابية، وكيف تؤثِّر في المؤسسة، وما الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق النتائج الصحيحة. يشمل ذلك الفهم الكامل للتكاليف الإجمالية واتخاذ قرارات لتحديد الحجم المناسب للموارد.
نقطة البداية الشائعة هي إنشاء عرض التكاليف، وهي طريقة لجعل الفِرق على دراية بالتكاليف المتكبدة، و/أو محاسبة التكاليف، التي تتطلب إصدار فواتير رسمية للفِرق عن التكاليف المتكبدة. يتم تحقيق ذلك عادةً من خلال التعاون مع فِرق المحاسبة والمالية المناسبة لتجميع التكاليف لخدمة معينة وتخصيصها للوحدة المناسبة؛ على سبيل المثال، حسب المورِّد، حسب الفريق، حسب المستخدم، وغير ذلك.
كجزء من الاستراتيجيات والسياسات والحوكمة المالية السحابية الأوسع، يجب تحديد أولويات أهداف الاستدامة لمجالات مثل المنصة، والتطبيقات، والبيانات، والعمليات، والأفراد والثقافة. يُتيح ذلك للفِرق قياس وتتبُّع التقدم عبر بيانات قابلة للقياس، ويساعد على تأسيس المساءلة المتعلقة بالاستدامة للأطراف المعنية في جميع أجزاء الأعمال، حيث يفهم الأفراد ما الذي يمكنهم التأثير فيه.
على سبيل المثال:
إنشاء وجهات نظر خاصة بالاستدامة لفِرق بنية المؤسسة التي تُعَد شريكًا أساسيًا لفِرق الأعمال أثناء تصميم الحلول السحابية. تتمتع هذه الفِرق بموقع فريد يمكِّنها من توجيه الفِرق والتأثير في تصميم حلول أكثر كفاءة، مع مراعاة موضع تشغيل أعباء العمل.
ومن أمثلة القرارات التي يمكن لمهندسي المؤسسة التأثير فيها:
تطوير ونشر لوحة معلومات خاصة بالاستدامة تتضمن مقاييس رئيسية تكون متاحة على نطاق واسع للفِرق. التركيز على عرض الوضع الحالي والأهداف المستقبلية حتى تتمكن الفِرق من تعديل مسارها عند الحاجة إلى تحقيق أهداف محددة. إضافةً إلى ذلك، يُعَد هذا أمرًا بالغ الأهمية لفهم الأثر الإجمالي ومدى التوافق مع استراتيجيات الاستدامة.
يمكن للوحات المعلومات أيضًا تسهيل إعداد التقارير التي تطلبها العديد من الجهات التنظيمية والمؤسسات غير الحكومية ضمن جهود فهم أثر الاستدامة والتقدم المحرز فيها.
وأخيرًا، تساعد لوحات المعلومات على إثبات قيمة مبادرات الاستدامة وتوجيه الاستثمارات لتحقيق الأهداف المستهدفة.