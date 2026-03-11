البنى

رسم توضيحي مكوَّن من أشكال هندسية يصوِّر البنى القابلة للنشر.

تنظيم وتبسيط طريقتك في تصميم البنى التحتية لأحمال التشغيل السحابية والهجينة والمحلية والعمل على تطويرها وتنفيذها.
المجموعات البنائية

مجموعات من أنماط وحلول بنائية تمت تجربتها واختبارها ومراجعتها، تمكِّنك من الاستفادة من أحدث تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تلبية أهداف أعمالك والأهداف التقنية المتغيرة بشكل أفضل.
الأنماط البنائية

أنماط بنائية مثبتة تساعد على تسريع إنشاء الحلول التقنية لمواجهة تحديات أعمالك.

بنى قابلة للنشر على IBM Cloud تساعدك على تسريع الابتكار، وزيادة الكفاءة، والحفاظ على الأمن والامتثال، مع تحسين التكاليف.

أوراق بحثية، وأدلة، ومنشورات أخرى لمساعدتك على إنشاء وتنفيذ الحلول لأعمالك وعملائك.

إطار Well-Architected Framework

يوفر إطار العمل المحكم من IBM توصيات وأفضل الممارسات لمساعدة مهندسي السحابة الهجينة في تصميم حلول آمنة وعالية الأداء.
مخطط إنفوجرافيك يحتوي على 5 أعمدة عمودية بألوان مختلفة، كل عمود يحمل أيقونة فريدة.
تعرَّف على إطار IBM Well-Architected Framework
مساعد هندسة تكنولوجيا المعلومات IBM

يُعَد IBM IT Architect Assistant أداة تعاونية لإنشاء وتوثيق البنى لحلول تكنولوجيا المعلومات. أنشئ مخططات مثل البنى المرجعية في IBM Hybrid Cloud Architecture Center ثم خصِّصها لمشروعات أو مبادرات محددة. يمكنك أيضًا إنشاء وثائق للتقييمات وأغراض التواصل الأخرى.

 طلب الوصول إلى IT Architect Assistant إصدار المجتمع - شروط الاستخدام دليل مستخدم IT Architect Assistant - إصدار المجتمع
أدوات الرسم التخطيطي

تُتيح لك قوالب مخططات البنية إنشاء بنى خاصة بك بسهولة باستخدام أيقونات بسيطة لتمثيل عناصر البنية. ابدأ بنمط موجود وخصِّصه وفق بيئتك، أو أنشئ نمطك الخاص من الصفر باستخدام أي تركيبة من العناصر.
مخطط بنية تكنولوجيا المعلومات يستخدم العُقد المتداخلة لشرح التسلسل الهرمي للعمليات والعلاقات بينها.
IBM Design Language - المخططات التقنية
اعتمِد IBM Design Language في المخططات التقنية لتمثيل الأنظمة والعمليات بشكل منظم ولتوضيح تدفقات العمليات. حدِّد بوضوح العلاقات بين العناصر، وحدِّد التسلسلات الهرمية، والتسلسلات الترتيبية لتدفقات العمليات.
رسم توضيحي يعرض رؤية بنية مؤسسية مستندة إلى البيانات تم إنشاؤها بواسطة UNICOM System Architect.
UNICOM System Architect
اعتمِد نماذج وأنماط مرجعية من IBM UNICOM System Architect التي تُعَد عناصر تمكين رئيسية لجهود البنية المؤسسية. استنادًا إلى ما يحدث في المؤسسات الأخرى، يمكنك قياس مدى كفاءة عمل مؤسستك أو معرفة الطريقة المثلى لأدائها في القطاع.
مثال على مخطط البنية
أيقونات وقوالب البنية
يهدف هذا المستودع إلى توفير أيقونات IBM Cloud Architecture للعملاء الخارجيين وشركاء الأعمال. الأداة المعتمدة لتصميم IBM Cloud هي Draw.io، ومع ذلك، نوفر أيضًا ملفات Powerpoint (.ppt) وSVG (.svg) لتسهيل الأمر عليك.
استكشِف أدوات وقوالب البنية
اتخذ الخطوة التالية

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو لديك أي استفسارات خلال رحلتك في تصميم البنية السحابية لديك، فنحن هنا لمساعدتك. احجز اجتماعًا مع أحد خبرائنا، حيث نعمل معك بشكل تعاوني لإيجاد الحل الأنسب لاحتياجات عملك.
