تعود ممارسات المحاسبة التجارية الأساسية إلى القرن الخامس عشر، عندما تتبع مستثمرو البندقية بعثاتهم التجارية الآسيوية باستخدام نظام القيد المزدوج وقوائم الدخل والميزانيات العمومية. وكلمة "الميزانية" مشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة "bougette"، التي تعني "المحفظة الصغيرة". بدأت الحكومة البريطانية في استخدام عبارة "فتح الميزانية" في منتصف القرن الثامن عشر، عندما قدم المستشار البيانات المالية السنوية. وبدأت الشركات في استخدام مصطلح "الميزانية" لتمويلها بانتظام بحلول أواخر القرن التاسع عشر.

بدأت تنبؤات الأعمال الحديثة استجابة للدمار الاقتصادي الناجم عن الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. تم تطوير أنواع جديدة من الإحصاءات والتحليلات الإحصائية التي يمكن أن تساعد الأعمال التجارية على التنبؤ بالمستقبل بشكل أفضل. وظهرت شركات استشارية لمساعدة الشركات على استخدام أدوات التنبؤ الجديدة هذه.

كانت المحاسبة والتنبؤ صعبين في أوائل القرن العشرين لأنهما كانتا تعتمدان على المعادلات المكتوبة يدويًا ودفاتر الحسابات وجدول البيانات المرهقة. أدى ظهور الكمبيوتر المركزي في الستينيات والحواسيب الشخصية في الثمانينيات إلى تسريع العملية. أصبحت تطبيقات البرمجيات مثل Microsoft Excel شائعة على نطاق واسع لإعداد التقارير المالية. ومع ذلك، كانت برامج Excel وجداول البيانات عرضة لأخطاء الإدخال، كما كانت مرهقة عندما كانت مختلف الأقسام أو الأفراد تحتاج إلى التعاون في إعداد تقرير ما.

بحلول بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حصلت الشركات على إمكانية الوصول إلى مصادر بيانات تشغيلية متزايدة باستمرار، بالإضافة إلى معلومات خارج أنظمة المعاملات الخاصة بالشركات — مثل بيانات الطقس والميول الاجتماعية والبيانات الاقتصادية القياسية. وخلقت الكميات الهائلة من البيانات المتاحة للتنبؤ حاجة إلى أدوات برمجية أكثر تطورًا لمعالجتها.

ظهرت العديد من برامج التخطيط للتعامل مع هذا التعقيد البياني، ما أدى إلى تسريع عمليات التخطيط وإعداد الميزانية والتنبؤ وتسهيلها — سواء للمعالجة أو للتعاون. وبفضل الرؤى التنبئية المستمدة تلقائيًا من البيانات، تمكنت الشركات من تحديد الاتجاهات المتطورة وتوجيه صناعة القرار بالاستناد إلى التنبؤات المستقبلية، وليس فقط إلى الماضي.

اليوم، أصبحت الأنظمة السحابية هي المعيار، حيث توفر المزيد من المرونة والأمان وتوفير التكاليف — ما يساعد المؤسسات على توليد توقعات وميزانيات دقيقة مع تقليل الأخطاء.

ولكن على الرغم من هذه التطورات، لا تزال الشركات تعتمد بشكل كبير على جداول البيانات التقليدية.1 وتقول سبعون في المائة من الشركات إنها تعتمد بشكل كبير على إعداد التقارير باستخدام جداول البيانات، بينما تستخدم 16 في المائة فقط من الشركات برمجيات محلية متخصصة، وتستخدم عشرة في المائة فقط برمجيات سحابية للتخطيط.

لا تزال العديد من الشركات تبني إستراتيجيتها على الخطط والميزانيات السنوية، وهي تقنية إدارية تم تطويرها منذ أكثر من قرن من الزمان. لكن في بيئة اليوم الأكثر تنافسية، تدرك المؤسسات أن الخطط والميزانيات والتنبؤات يجب أن تعكس الواقع الحالي — وليس واقع ربعين أو ثلاثة أرباع سابقة أو أكثر. أصبح التخطيط المستمر والتنبؤات المتجددة منهجيات مستخدمة على نطاق واسع لتحديث الخطط والميزانيات والتنبؤات بشكل متكرر على مدار العام، على أساس ربع سنوي أو حتى شهري. تساعد هذه الأساليب المديرين على اكتشاف الاتجاهات قبل منافسيهم — ما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا ومرونة بشأن التسعير ومزيج المنتجات وتخصيص رأس المال، وحتى مستويات التوظيف.