ما هو نظام معالجة المعاملات (TPS)؟

يوفّر نظام TPS بيئة تنفيذ سريعة ودقيقة، ويضمن توفر البيانات وأمانها وتكاملها من خلال أساليب متعددة لمعالجة المعلومات. كما يوفّر إمكانيات التخصيص والأتمتة لتسريع أنشطة المعالجة داخل النظام الحاسوبي، وتمكين إعداد التقارير اللازمة لذكاء الأعمال (BI) المستقبلية وتوقّع الاتجاهات على مستوى أوسع.

تم بناء أول نظام لمعالجة المعاملات (TPS)، ويُدعى Sabre، بواسطة IBM لصالح شركة American Airlines في أوائل الستينيات. وقد صُمِّم Sabre لمعالجة ما يصل إلى 83,000 معاملة يوميًا، وكان يعمل على جهازي IBM 7090. لاحقًا، تم تطوير نسخ متقدمة من Sabre، مثل Airline Control Program (ACP) وTransaction Processing Facility (TPF)، واعتمدتها البنوك الكبرى، وشركات بطاقات الائتمان، وسلاسل الفنادق. في هذه الأيام، تعتمد الشركات في كل صناعة رئيسية على برنامج TPS الحديث لمعالجة المعاملات التجارية.

على عكس نظام نقاط البيع (POS) الخاص بالتاجر—والمُستخدم لأداء مهام مثل قراءة بيانات بطاقات الائتمان، وطباعة الإيصالات، وإدارة المدفوعات النقدية—يقوم نظام معالجة المعاملات (TPS) بتخزين البيانات الخاصة بالمعاملات وإرسالها واستلامها للتحقق من صحة المعاملة التجارية وإتمامها. فعلى سبيل المثال، عندما يشتري أحد العملاء كيسًا من حبوب القهوة باستخدام بطاقة ائتمان في متجر بقالة، يقوم بتمرير البطاقة على جهاز نقاط البيع، بينما يجمع نظام TPS بيانات البطاقة، ويتواصل مع بنك العميل، ويوافق على عملية الشراء أو يرفضها.

كما يستخدم التاجر عبر الإنترنت نظام TPS يُعرف باسم نظام معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) للتحقق من معاملة مشابهة وإتمامها. وقد يتواصل نظام OLTP في هذه الحالة مع مركز تنفيذ الطلبات الخاص بالتاجر للتحقق من توفر المنتج وإرسال تعليمات الشحن اللازمة لتنفيذ الطلب.