ما هو مكتب الخدمة؟

مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات هو آلية تسليم توفر نقطة اتصال واحدة (SPOC) بين مجموعات تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين النهائيين.
تتعامل مكاتب الخدمة، وهي عنصر أساسي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، مع دورة الحياة الكاملة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، بدءًا من إدارة طلبات الخدمة إلى حل مشكلات الخدمة وتخطيط ترقيات الخدمة.
تم تعريف مكاتب خدمة تكنولوجيا المعلومات بواسطة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL)، وهي مجموعة فرعية من مكتب المساعدة القياسي. ينصب التركيز الرئيسي لمكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات على حل المشكلات، بينما يركز مكتب الخدمة بشكل أوسع على تقديم الخدمات للمستخدمين. لذلك، الأول مخصص لدعم تكنولوجيا المعلومات التكتيكي، في حين أن الأخير أكثر استراتيجية. على سبيل المثال، يتعامل مكتب الخدمة أيضًا مع ترخيص البرامج ومقدمي الخدمات وعقود الأطراف الثالثة المتعلقة بإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM).
مكاتب الخدمة هي "واجهة" عمليات تكنولوجيا المعلومات للموظفين والعملاء والموردين وشركاء الأعمال. فهي توفر موردًا مركزيًا للحصول على المساعدة في حوادث تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى طلبات خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل إعادة تعيين كلمة المرور أو طلبات الوصول إلى قاعدة البيانات.
مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات هي جزء حيوي من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، وهو إطار أفضل الممارسات "لإدارة تكنولوجيا المعلومات كخدمة". غالبًا ما تكون مكاتب الخدمات مسؤولة عن أنشطة ITSM متعددة، بما في ذلك إدارة طلبات الخدمة، وإدارة الحوادث، وإدارة المعرفة، وبوابات الخدمة الذاتية، وتقارير الأداء، وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA). كما تتضمن بعض أدوات مكتب الخدمات وظائف لإدارة المشكلات وإدارة التغيير.
تلعب مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات دورًا مهمًا في صعود العمل عن بُعد والتحول الرقمي. يحتاج الموظفون الذين يعملون عن بُعد إلى تقنية موثوقة وتعاون في الوقت الفعلي بشكل أكبر. لقد زادت المؤسسات التي اعتمدت الخدمة الذاتية من مستوى الرضا وقامت بتوسيع نطاق قدرة مكاتب خدماتها، وحققت في المتوسط 20% من حلول الخدمة الذاتية[1].
تشمل بعض الميزات الرئيسية لمكاتب الخدمة ما يلي:
تعتمد المؤسسات على مكاتب خدمة تكنولوجيا المعلومات من أجل:
يستخدم برنامج مكتب الخدمة الحديث الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات تذاكر الخدمة وتعيينها وإدارتها لضمان حل أسرع. يمكن للوكلاء الافتراضيين إدارة تصعيد المشكلات المختلفة مع التوجيه التلقائي إلى فرق الدعم المناسبة، مما يحسّن عمليات تكنولوجيا المعلومات وتجارب المستخدمين في نفس الوقت.
وقد تطورت مكاتب الخدمة أيضاً لدعم احتياجات العمل التي لا تتعلق تقليدياً بتكنولوجيا المعلومات، مثل الموارد البشرية والمهام القانونية والمالية/المحاسبية. وقد تتولى بعض مكاتب الخدمة إدارة عملية تأهيل الموظفين، وعقود الموردين/الشركاء، وإدارة الوصول إلى البيانات، وما إلى ذلك.
مع ظهور تقنيات جديدة كل يوم، يجب على مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات تكييف عملياتها باستمرار لتلبية احتياجات المستخدمين. لكن الحفاظ على إنتاجية الموظفين ورضاهم يمثل تحديًا كبيرًا. وفقًا لأبحاث Forrester، يقول 17% فقط من العاملين في مجال المعلومات العالميين إنها عملية بسيطة للحصول على الموافقة للوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها[1].
واستجابة لذلك، تقوم مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات بتصميم عروض خدمات جديدة لتحسين التجارب الرقمية. تعمل قنوات الاتصال الجديدة، مثل الدردشة وروبوت المحادثة، على تسهيل الاتصال بمكتب الخدمة. وتتيح أدوات أخرى، مثل متجر تطبيقات الخدمة، للمستخدمين طلب التطبيقات والخدمات وأجهزة نقطة النهاية والمساعدة—حتى أثناء العمل عن بُعد.
يتطور نطاق الخدمة أيضًا إلى إدارة خدمات المؤسسة، مع عمليات رسمية لدعم أقسام الموارد البشرية والمرافق والمالية والأمن والأقسام القانونية. تفهم فرق تكنولوجيا المعلومات كيفية تهيئة حتى المهام غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لتقديم نتائج أفضل للأعمال.
لا تعمل الأتمتة على تسريع حل الحوادث فحسب، بل تزيد أيضًا من رضا الموظفين والعملاء. لا يتعين على المستخدمين الانتظار للحصول على طلب بسيط، مثل الوصول إلى قاعدة بيانات جديدة. يمكن أيضًا معالجة الطلبات التي تتطلب معرفة أعمق بتكنولوجيا المعلومات بشكل أسرع، وذلك بفضل التصنيف الآلي للحوادث وأنظمة التذاكر الذكية.
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¹ Charles Betz, Andrew Hewitt, “Service Desk 2020: It’s All About Employee Experience,” Forrester Research, October 6, 2020.
² قصص عملاء IBM: شركة Bradesco
³ قصص عملاء IBM: شركة Cognizant Technology