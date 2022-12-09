ما هو مكتب الخدمة؟

مع ظهور تقنيات جديدة كل يوم، يجب على مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات تكييف عملياتها باستمرار لتلبية احتياجات المستخدمين. لكن الحفاظ على إنتاجية الموظفين ورضاهم يمثل تحديًا كبيرًا. وفقًا لأبحاث Forrester، يقول 17% فقط من العاملين في مجال المعلومات العالميين إنها عملية بسيطة للحصول على الموافقة للوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها[1].

واستجابة لذلك، تقوم مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات بتصميم عروض خدمات جديدة لتحسين التجارب الرقمية. تعمل قنوات الاتصال الجديدة، مثل الدردشة وروبوت المحادثة، على تسهيل الاتصال بمكتب الخدمة. وتتيح أدوات أخرى، مثل متجر تطبيقات الخدمة، للمستخدمين طلب التطبيقات والخدمات وأجهزة نقطة النهاية والمساعدة—حتى أثناء العمل عن بُعد.

يتطور نطاق الخدمة أيضًا إلى إدارة خدمات المؤسسة، مع عمليات رسمية لدعم أقسام الموارد البشرية والمرافق والمالية والأمن والأقسام القانونية. تفهم فرق تكنولوجيا المعلومات كيفية تهيئة حتى المهام غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لتقديم نتائج أفضل للأعمال.

لا تعمل الأتمتة على تسريع حل الحوادث فحسب، بل تزيد أيضًا من رضا الموظفين والعملاء. لا يتعين على المستخدمين الانتظار للحصول على طلب بسيط، مثل الوصول إلى قاعدة بيانات جديدة. يمكن أيضًا معالجة الطلبات التي تتطلب معرفة أعمق بتكنولوجيا المعلومات بشكل أسرع، وذلك بفضل التصنيف الآلي للحوادث وأنظمة التذاكر الذكية.