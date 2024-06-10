تحتوي اتفاقيات مستوى الخدمة على شروط مختلفة اعتمادًا على المورِّد، ونوع الخدمة المقدَّمة، ومتطلبات العميل، ومعايير الامتثال، وغير ذلك، وتختلف المقاييس حسب القطاع وحالة الاستخدام. ومع ذلك، تُستخدَم بعض مقاييس أداء اتفاقيات مستوى الخدمة مثل التوافر، ومتوسط وقت الاسترداد، ووقت الاستجابة، ومعدلات الخطأ، وقياسات الأمان والامتثال بشكل شائع عبر الخدمات والقطاعات. وتحدِّد هذه المقاييس خط الأساس للعمليات وجودة الخدمات المقدَّمة.

يُسهم التحديد الواضح للمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لقياس الأداء وكيفية توصيل هذه المعلومات في مساعدة فِرَق إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) على تحديد البيانات التي يجب جمعها ومراقبتها. فباستخدام البيانات الصحيحة، يمكن للفِرَق الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة بشكل أفضل والتأكد من تزويد العملاء بتوقعات واضحة للخدمات المقدَّمة.



من الناحية المثالية، تقدِّم فِرَق إدارة خدمات تقنية المعلومات المدخلات عند صياغة اتفاقيات مستوى الخدمة، بالإضافة إلى مراقبة المقاييس المتعلقة بتنفيذها. يساعد إشراك فِرَق إدارة خدمات تقنية المعلومات مبكرًا في العملية على التأكد من أن فِرَق العمل لا تعقد مع العملاء اتفاقيات لا تستطيع فِرَق تقنية المعلومات تنفيذها.

تتضمن مقاييس اتفاقية مستوى الخدمة التي من المهم لقادة تقنية المعلومات وإدارة خدمات تقنية المعلومات مراقبتها ما يلي:

1. التوفر

تُعَد انقطاعات الخدمة، أو فترات التعطل، مكلفةً وتؤثِّر سلبًا في مصداقية المؤسسة، وقد تؤدي أيضًا إلى حدوث مشكلات تتعلق بالامتثال. تحدِّد اتفاقية مستوى الخدمة بين المؤسسة والعميل المستوى المتوقع لتوفر الخدمة أو مدة التشغيل وتُعَد مؤشرًا على كفاءة النظام.

يتم قياس التوفر بنِسَب تبدأ من "التسعين" وصولًا إلى 100%: 90%، 99%، 99.9%، وهكذا. يهدف العديد من موفِّري الخدمات السحابية والبرمجيات كخدمة إلى الحصول على معيار صناعي يبلغ "خمس تسعات" أو مدة تشغيل بنسبة 99.999%.

بالنسبة إلى بعض الشركات، يمكن أن يتسبب تعطُّل العمل لمدة ساعة واحدة في خسائر كبيرة. إذا تعرَّض موقع للتجارة الإلكترونية لانقطاع في أوقات الذروة، مثل الجمعة البيضاء أو في أثناء تخفيضات كبيرة، فقد يضر ذلك بسمعة الشركة وعائداتها السنوية. تؤثِّر انقطاعات الخدمة سلبًا أيضًا في تجربة العملاء. والخدمات التي لا تتوفر باستمرار تدفع المستخدمين غالبًا إلى البحث عن بدائل. تختلف احتياجات الأعمال، لكن الحاجة إلى توفير منتجات وخدمات سريعة وفعَّالة للمستخدمين تظل أمرًا مشتركًا عالميًا.

بشكل عام، يُفضَّل تحقيق أقصى مدة تشغيل ممكنة. ومع ذلك، قد يجد مزوِّدو الخدمات في بعض القطاعات أن تقديم معدل توفُّر أقل قليلًا يكون أكثر فاعلية من حيث التكلفة، طالما أنه يلبي احتياجات العملاء.

2. متوسط وقت الاسترداد

يقيس متوسط وقت الاسترداد متوسط المدة التي يستغرقها استرداد المنتج في أثناء الانقطاع أو التعطل. لا يوجد نظام أو خدمة محصِّنة تمامًا من المشكلات أو الأعطال العرضية، لكن المؤسسات التي تستطيع التعافي بسرعة تكون أكثر قدرة على الحفاظ على ربحية الأعمال، وتلبية احتياجات العملاء، والالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة.

3. وقت الاستجابة ووقت الحل

غالبًا تحدِّد اتفاقيات مستوى الخدمة المدة الزمنية التي يجب على مزوِّد الخدمة الاستجابة خلالها بعد الإبلاغ عن مشكلة أو تسجيلها. عند تسجيل مشكلة أو تقديم طلب خدمة، يشير وقت الاستجابة إلى المدة التي يستغرقها المزوِّد للاستجابة للمشكلة ومعالجتها. ويشير وقت الحل إلى المدة المستغرَقة في حل المشكلة. ويُعَد تقليل هذه الأوقات إلى الحد الأدنى هو المفتاح للحفاظ على أداء الخدمة.



ويجب أن تسعى المؤسسات إلى معالجة المشكلات قبل تحولها إلى إخفاقات على مستوى النظام وتتسبب في مشكلات تتعلق بالأمان أو الامتثال. يمكن أن تؤدي الحلول البرمجية التي توفِّر رؤية شاملة عبر جميع وظائف الأعمال دورًا مهمًا في الحفاظ على تحسين أداء الأنظمة والخدمة. تستخدم العديد من هذه المنصات أدوات الأتمتة والتعلم الآلي لأتمتة عملية المعالجة أو تحديد المشكلات قبل ظهورها.

على سبيل المثال، تراقب أنظمة الكشف عن التسلل المدعومة بالذكاء الاصطناعي (IDS) حركة المرور في الشبكة باستمرار للكشف عن الأنشطة الضارة، أو انتهاكات بروتوكولات الأمان، أو البيانات غير الطبيعية. تنشر هذه الأنظمة خوارزميات التعلم الآلي لمراقبة مجموعات البيانات الكبيرة واستخدامها لتحديد البيانات غير الطبيعية. تؤدي حالات الخلل والاختراقات إلى تشغيل التنبيهات التي تُخطِر فِرَق تقنية المعلومات. دون الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لن تكون المراقبة اليدوية لمجموعات البيانات الكبيرة هذه ممكِنة.

4. معدلات الخطأ

تقيس معدلات الخطأ حالات فشل الخدمة وعدد المرات التي ينخفض فيها أداء الخدمة عن المعايير المحددة. واعتمادًا على مؤسستك، يمكن أن تتعلق معدلات الخطأ بأي عدد من المشكلات المرتبطة بوظائف الأعمال.

على سبيل المثال، في التصنيع، ترتبط معدلات الأخطاء بعدد العيوب أو مشكلات الجودة في خط إنتاج معين، أو العدد الإجمالي للأخطاء التي تم العثور عليها خلال فترة زمنية محددة. تساعد معدلات الخطأ هذه، أو معدلات العيوب، المؤسسات على تحديد السبب الأساسي للخطأ وما إذا كان مرتبطًا بالمواد المستخدمة أو بمشكلة أوسع نطاقًا.



هناك مجموعة فرعية من المقاييس المستندة إلى العملاء والتي تراقب تفاعلات خدمة العملاء، والتي تتعلق أيضًا بمعدلات الخطأ.

معدل حل المشكلات من المكالمة الأولى: في مجال خدمة العملاء، يمكن أن تؤثر المشكلات المتعلقة بتفاعلات مكتب المساعدة في زيادة معدلات الخطأ. وقد يكون من الصعب قياس مدى نجاح تفاعلات خدمات العملاء. حيث إن بعض العملاء قد لا يشاركون في الاستطلاعات أو يقدِّمون شكاوى إذا لم يتم حل المشكلة، بل يبحثون ببساطة عن خدمة بديلة. وأحد المقاييس التي يمكن أن تساعد على قياس تفاعلات خدمة العملاء هو معدل حل المشكلات من المكالمة الأولى. يعكس هذا المعدل إذا ما كان قد تم حل مشكلة المستخدم في أثناء التفاعل الأول مع مكتب المساعدة أو روبوت المحادثة أو الممثل. وكل تصعيد لاستعلام خدمة العملاء بعد الاتصال الأوَّلي يعني إنفاق مزيد من الموارد. ويمكن أن يؤثِّر أيضًا في تجربة العميل.

في مجال خدمة العملاء، يمكن أن تؤثر المشكلات المتعلقة بتفاعلات مكتب المساعدة في زيادة معدلات الخطأ. وقد يكون من الصعب قياس مدى نجاح تفاعلات خدمات العملاء. حيث إن بعض العملاء قد لا يشاركون في الاستطلاعات أو يقدِّمون شكاوى إذا لم يتم حل المشكلة، بل يبحثون ببساطة عن خدمة بديلة. وأحد المقاييس التي يمكن أن تساعد على قياس تفاعلات خدمة العملاء هو معدل حل المشكلات من المكالمة الأولى. يعكس هذا المعدل إذا ما كان قد تم حل مشكلة المستخدم في أثناء التفاعل الأول مع مكتب المساعدة أو روبوت المحادثة أو الممثل. وكل تصعيد لاستعلام خدمة العملاء بعد الاتصال الأوَّلي يعني إنفاق مزيد من الموارد. ويمكن أن يؤثِّر أيضًا في تجربة العميل. معدل التخلي: يعكس هذا المعدل مدى تكرار تخلي العملاء عن استفساراتهم قبل التوصل إلى حل. ويمكن أن يساهم معدل التخلي أيضًا في زيادة معدل الأخطاء الإجمالي ويساعد على قياس فاعلية مكتب الخدمة أو روبوت المحادثة أو القوى العاملة البشرية.

5. الأمن والامتثال

تؤدي الكميات الكبيرة من البيانات واستخدام الخوادم المحلية والخوادم السحابية وازدياد عدد التطبيقات إلى زيادة مخاطر اختراقات البيانات والتهديدات الأمنية. وإذا لم تتم مراقبتها بشكل مناسب، يمكن أن تتسبب الاختراقات الأمنية ونقاط الضعف في تعرُّض مزوِّدي الخدمة لتداعيات قانونية ومالية.

على سبيل المثال، في قطاع الرعاية الصحية، هناك متطلبات محددة بشأن كيفية تخزين بيانات المرضى الطبية ونقلها والتخلص منها. ويمكن أن يؤدي عدم تلبية معايير الامتثال هذه إلى فرض غرامات وتعويضات عن الخسائر التي تكبدها العملاء.

على الرغم من وجود العديد من المقاييس الخاصة بكل صناعة والتي تحددها الخدمات المختلفة المقدَّمة، إلا أن العديد منها يقع ضمن فئات أوسع. لتحقيق النجاح ، من المهم أن تعمل فِرَق الأعمال وفِرَق إدارة خدمات تقنية المعلومات معًا لتحسين تقديم الخدمات وتلبية توقعات العملاء.