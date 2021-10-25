ما هي الاستدامة في الأعمال؟

يشير مصطلح الاستدامة في مجال الأعمال إلى استراتيجية الشركة وإجراءاتها لتقليل الآثار البيئية والاجتماعية الضارة الناجمة عن عمليات الأعمال في سوق معينة. وعادةً ما يتم تحليل ممارسات الاستدامة في أي مؤسسة في ضوء المقاييس البيئية والاجتماعية ومقاييس الحوكمة (ESG).
وبما أننا نواجه تغيرات لا رجعة فيها في نظام الأرض، فقد أصبح خطر التغير المناخي أكثر خطورة من أن يتم تجاهله. ويثير تجاوز العتبات البيئية مخاوف بشأن تأثيرات الدومينو في النظم الطبيعية العالمية والمجتمعات. تشهد الشركات ضغوطًا وفرصًا على حد سواء لوضع أهداف الاستدامة إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.
حتى أثناء جائحة كوفيد-19، واصلت الشركات الالتزام بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 والمقصود تحقيقها بحلول عام 2030. تضع أهداف التنمية المستدامة أهدافًا عالمية توفر خريطة طريق للاستدامة في الأعمال التجارية في مجالات مستهدفة مثل الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي وتغير المناخ.
أمثلة على الاستدامة في الأعمال:
نحن نمارس أعمالنا في عالم لا يمكن التنبؤ به. يؤدي تغير المناخ، وتضاؤل الموارد الطبيعية، والطلب المتزايد باستمرار على إمدادات الطاقة والغذاء لدينا إلى تعطيل العمليات التجارية وسلاسل التوريد بطرق غير متوقعة. أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعيد المنظمات الخاصة والعامة التفكير بشكل أساسي في الطريقة التي تعمل بها. يتطلب التحول إلى أعمال مستدامة ناجحة مستويات جديدة من المرونة وخفة الحركة، متجذرة في الممارسات المسؤولة التي تحافظ على كوكبنا.
الاستدامة هي ضرورة حتمية للأعمال تجارية ويجب أن تكون أساسية لاستراتيجية وعمليات كل شركة. أسباب ذلك أخلاقية ومالية:
لحماية كوكبنا ومستقبلنا، تحتاج الشركات إلى دفع عملية إزالة الكربون، وتلبية المتطلبات التنظيمية البيئية والمواعيد النهائية للامتثال، وتحسين استهلاك الموارد. أولئك الذين يمهدون الطريق في ممارسات الأعمال المستدامة يتبنون نماذج أعمال جديدة لكسب العملاء وزيادة الولاء للعلامة التجارية والكشف عن فرص جديدة لخفض التكاليف.
تشهد الشركات التي تدمج الممارسات المستدامة بعناية في عملياتها فوائد تجارية قيمة. يتضمن هذا:
يقول 55% من المستهلكين أن المسؤولية البيئية مهمة جدًا أو للغاية عند اختيار علامة تجارية.5 يمكن أن يؤدي كونك معروفًا باسم الأعمال المستدامة إلى تحسين الوعي بعلامتك التجارية ومساعدتك قي جذب المستهلكين الذين يميلون بشكل إيجابي إلى الشركات التي تشارك بنشاط في الممارسات المستدامة.
في عام 2021، خطط أربعة من كل خمسة مستثمرين شخصيين للعمل على عوامل الاستدامة أو المسؤولية الاجتماعية في الأشهر ال 12 التالية.6
ستواصل الحكومات توسيع اللوائح وأهداف التنمية المستدامة للشركات. استبق التطورات من خلال تنفيذ حلول مستدامة في وقت مبكر لتلبية هذه المتطلبات التنظيمية الجديدة وضبط أداء الممارسات وقياسه وإعداد تقارير عنه عنه باستمرار.
لقد أدت جائحة كوفيد -19 إلى تسريع التحول الرقمي في معظم الشركات. إذا كان هذا التحول مستدامًا، فأنت تبني أعمالًا أكثر مرونة وجاهزة للاضطرابات وفرصًا جديدة.
يسعى الموظفون الذين يتطلعون إلى وظائف ذات هدف إلى العمل لدى شركات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا. ومن خلال بناء سمعة كعمل تجاري مستدام، يمكنك جذب الموظفين المناسبين لشركتك والاحتفاظ بهم.
من خلال تنفيذ الممارسات المستدامة التي تقلل من استهلاك الموارد وتحسن الكفاءات التشغيلية، يصبح وكلاء التغيير اليوم فائزين في الغد لأنهم يحسنون أرباحهم النهائية. وفي حين أن الجهود التي لها تأثير عام أكبر قد تكون أكثر تكلفة في البداية، فإن المكاسب الطويلة الأجل ستبرر الاستثمار.
يطبق القادة الأوائل في استدامة المؤسسات التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وبيانات إنترنت الأشياء (IoT) وسلسلة الكتل والسحابة الهجينة للمساعدة في تشغيل الاستدامة على نطاق واسع. وخلال هذه العملية، يكتشف الكثيرون فرصًا لزيادة الكفاءة مع إيجاد موظفين أكثر تحفيزًا وإلهامًا وعملاء أكثر رضًا وولاءً. ويكمن مفتاح نجاح استراتيجية الاستدامة في تحقيق التوازن بين العوامل البيئية وعوامل التمايز الرئيسية ومتطلبات السوق.
الخطوة الأولى لإنشاء استراتيجية مستدامة هي التأكد من أن الأطراف المعنية لديهم رؤية واضحة ومتفق عليها لحالة الأعمال المستقبلية. وقد يتطلب ذلك مساعدة خارجية لجعل الجميع على دراية بالمسار نفسه. ويمكن لـ IBM Garage™ الموجهة لخبراء الاستدامة مساعدة منظمتك في تحديد أهم التحديات والفرص، وتحديد أولويات الإجراءات الحاسمة وقياس النتائج مقابل أهداف الاستدامة والأعمال لتحقيق النتائج في أسابيع بدلاً من أشهر.
بعد ذلك، اتبع نهج الإطار الزمني لتنفيذ الرؤية المستدامة في كل جانب من جوانب مؤسستك. توثيق كل شيء في نظام الإدارة البيئية مع تحديد الأدوار والمسؤوليات والمساءلة.
وفي النهاية، عليك البدء بمبادرات ملموسة يمكن أن تولد نتائج ملموسة وقابلة للقياس وإظهار القيمة. سيساعد هذا في إظهار قيمة الاستدامة في الأعمال للحصول على المزيد من عمليات الشراء، وخلق الزخم، وتوسيع نطاق العمل.
هناك خمسة مجالات تركيز رئيسية للتخطيط لمسار مرن ومربح للمضي قدمًا:
شهد العقد الماضي أكبر تأثير للكوارث الطبيعية على الإطلاق. يجب أن تضع المنظمات في الاعتبار تأثير تغير المناخ، الذي يتسبب في الظواهر الجوية والمناخية القاسية، في عملياتها التجارية بطريقة قابلة للتوسع والتكرار. الاستعداد لمواجهة الاضطرابات باستخدام الحلول التي تجمع بين مصادر البيانات المتعددة، بما في ذلك بيانات الملكية والجهات الخارجية والجغرافية المكانية والطقس وإنترنت الأشياء (IoT)، مع التحليلات المتقدمة. التنبؤ بالظواهر الجوية الحادة والتخطيط لها لتمكين التنمية المستدامة وضمان استمرارية الأعمال. تقليل التكاليف التشغيلية وتعقيد الامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وإعداد التقارير.
تتطلب التحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ والتدهور البيئي والأمن والخصوصية وإدارة الموارد من الشركات ضمان تصميم بنيتها التحتية وإدارتها مع مراعاة المرونة. من خلال استخدام الإدارة الذكية للأصول والمراقبة والصيانة التنبؤية للأصول، يمكن للمؤسسات إطالة عمر الأصول وتقليل وقت التعطل وتكاليف الصيانة وتحسين الصيانة والإصلاح وقوائم جرد العمليات وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلص من النفايات. سيساعدهم ذلك على تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الربحية.
أصبح المستهلكون أكثر قلقًا بشأن إمكانية تتبع السلع التي يشترونها، ويتطلع قادة سلسلة التوريد إلى الاستثمار في الاقتصادات الدائرية التي تشجع على إعادة الاستخدام. يمكن أن توفر حلول سلسلة الكتل رؤية أكبر لسلسلة التوريد من خلال طرق عرض المخزون المحدثة ومعارف الأداء التي تساعد في بناء الثقة والشفافية، وضمان الأصالة من المنشأ إلى الاستهلاك مع تقليل النفايات وخفض تكلفة الخدمة. تعامل مع تحديات انبعاثات النطاق 3 المعقدة من خلال تحديد مصدر المنتج وتقليل الانبعاثات المتعلقة بالخدمات اللوجستية من خلال تحسين التنفيذ والتسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم.
سيتطلب تمكين الكهربا النظيفة على نطاق واسع من القادة أن يجتمعوا بطرق جديدة لإعادة التفكير في كيفية عمل الأنظمة الكهربائية ودورها في الوصول إلى اقتصاد يتضمن صافي انبعاثات غازات دفيئة صفري. دفع التحول إلى إزالة الكربون من خلال تعزيز كفاءة الشبكة والسلامة والموثوقية والمرونة من خلال الإدارة الذكية لأصول في مجال الطاقة والمرافق. ومن خلال تنفيذ القياس الذكي لفهم الاستخدام الفعلي للموارد بشكل أفضل، يمكنك الحفاظ على تشغيل الأصول والموارد الهامة بأقصى قدر من الكفاءة وتحسين العمليات التشغيلية للمعدات وخفض التكاليف وتعزيز الخدمات من خلال الأتمتة.
يجب على الشركات تضمين الاستدامة في نسيج أعمالها للحصول على الرؤى التي تحتاجها للتشغيل على نطاق واسع. ويتيح ذلك نماذج ومنصات أعمال جديدة لتحقيق أهداف الاستدامة وزيادة الكفاءة التشغيلية والامتثال للمتطلبات التنظيمية وإتاحة فرص الابتكار وتحسين تجربة العملاء مع خلق ميزة تنافسية.
هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها في السعي لتصبح شركة مستدامة حقا:
استعداد العملاء
في حين أن العقلية حول الاستدامة آخذة في التحول، لا يمكن لأي شركة أن تتحمل تكلفة التخلف عن الركب، وقليل منها يستطيع ماليًا أن يكون متقدمًا جدًا في جانب الإقبال على العروض المستدامة. تتطلب المشاركة في إنشاء مستقبل مستدام فهما عميقًا لعملائك ووجود شركاء يتمتعون بالعلاقات والنظم البنائية المناسبة لاصطحابهم في الرحلة.
التكلفة
يتطلب تنفيذ ممارسات الأعمال المستدامة عادةً استثمارات أولية أعلى. أما على المدى القصير، فغالبًا ما يكون من الأرخص التمسك بالوضع الراهن. ستحتاج بعض المنظمات إلى المساعدة في بناء حالة استثمارية لإظهار كيف سيؤدي الاستثمار الفوري إلى ربحية أكثر ديمومة على المدى الطويل.
القصور الذاتي المنهجي
في حين أن الاستدامة هدف مهم، إلا أنه لا ينظر إليها في كثير من الأحيان على أنها أكثر أهمية من الأولويات الرئيسية الأخرى التي قد توفر ميزات في وقت أقرب. تخطط كثير من الشركات لفترات زمنية مدتها عشر سنوات، لذلك في حين أن التزام عام 2050 جيد، إلا أنه لا يكفي في كثير من الأحيان لدفع الإجراءات الكافية في هذا العقد، من مُنطلق التخطيط. يعود الأمر إلى إعادة صياغة المخاطر كفرص وبناء حالة مفادها أن العمل على الاستدامة الآن ضروري لتحقيق الاستدامة المستقبلية في الأعمال.
نقص الأدوات والرؤى والخبرات
إن عدم الاستعداد لتطوير رؤية واستراتيجية وإطار عمل لاستدامة الشركات يمثل مخاطرة هائلة. قد تفتقر الشركات إلى القدرة على تنفيذ حلول مستدامة أو حتى معرفة من أين تبدأ. تتطور الاستدامة في الأعمال وكذلك في الحلول. تحتاج كل شركة إلى نظام بنائي من شركاء الابتكار لمساعدتهم في إعادة ابتكار عالمهم وخلق مستقبل مستدام.
تعمل المعارف المستمدة من البيانات البيئية على تغيير السلوكيات التجارية والمجتمعية، ما يؤدي إلى ظهور المؤسسة المستدامة. وبالتالي، فإن الاستدامة في الأعمال التجارية تمثل اتجاه كبير سيستمر في التأثير بشكل عميق على القدرة التنافسية للشركات وحتى البقاء في السوق. يتطلع القادة إلى الاستفادة من قوة البيانات والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل لإدارة المخاطر المناخية والبيئية، وتحسين أداء الأصول واستخدام الموارد، ودفع عملية إزالة الكربون وبناء سلاسل توريد أكثر استدامة.
وتواصل شركة ®IBM مسيرتها الخاصة في مجال الاستدامة، بما في ذلك الحفاظ على البيئة وشراء الطاقة المتجددة، والحد من انبعاثاتثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدام المنتجات والنفايات وإعادة تدويرها، وتقليل سحب المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي الحيوي المهم. من خلال دفع عجلة التحسينات المستمرة ووضع أهداف جديدة للاستدامة البيئية في جميع عملياتها، ُيمكن أن تساعدك الريادة البيئية التي تتمتع بها شركة IBM على مدار 30 عامًا في بناء حلول الاستدامة التي تعود بالنفع على عملك وعلامتك التجارية وكوكبنا.
سرع من وتيرة رحلة الاستدامة الخاصة بك من خلال التخطيط لمسار مستدام ومربح للمضي قدمًا من خلال الحلول والمنصات المفتوحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخبرة الصناعية المتعمقة من IBM.
استخدم تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لدمج صوامع البيانات. اكتشف فرصًا جديدة لتضمين الممارسات المستدامة عبر عملياتك وتبسيط عملية إعداد التقارير عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
حسّن كيفية تخصيص الموارد للتطبيقات في جميع أنحاء النظام البنائي الخاص بك باستخدام منصة IBM® Turbonomic. قم بزيادة الاستفادة وقلل من تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون وحقق عمليات فعالة باستمرار من خلال السماح للتطبيقات باستهلاك ما تحتاجه فقط للعمل.
قِس البصمة البيئية لمنظمتك وراقبها وتنبأ بها وأعد تقارير بشأنها مع توفير معارف في زمن شبه حقيقي لتسريع مبادرات الاستدامة وتقليل التأثير على عمليات عملك وسلسلة التوريد.
ادمج اعتبارات الاستدامة في عملياتك وأنشئ بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة من خلال إطالة عمرها باستخدام الإدارة الذكية للأصول والمراقبة والصيانة التنبؤية.
قلل من النفايات وتكلفة الخدمة والانبعاثات المتعلقة بالخدمات اللوجستية من خلال تحسين التنفيذ والتسليم باستخدام حلول سلسلة التوريد الموثوقة التي يتم تشغيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والمدعومة بسلسلة الكتل، والمبنية على منصة سحابية هجينة مفتوحة.
تعزيز كفاءة الشبكة وسلامتها وموثوقيتها وقدرتها على الصمود مع تبسيط الصيانة وتقليل الانقطاعات باستخدام إدارة الأصول الذكية والذكاء المناخي والبيئي المتقدم للطاقة والمرافق.
يمكن لخبراء IBM Garage للاستدامة مساعدتك في تحديد أهم تحديات الاستدامة وفرصها، وتحديد أولويات الإجراءات الحاسمة، وقياس النتائج مقابل أهداف الأعمال والاستدامة لتحقيق النتائج بسرعة.
يتيح لك تطبيق Turbonomic من IBM تشغيل التطبيقات بسلاسة واستمرارية وتكلفة في المتناول للمساعدة في تحقيق أداء فعال للتطبيقات مع خفض التكاليف.