IBM Storage FlashSystem C200

IBM FlashSystem C200 هو أحدث إضافة إلى عائلة FlashSystem الخاصة بنا، حيث يقدم تكلفة إجمالية للملكية أقل ومتانة على مستوى المؤسسات.

يعمل FlashSystem C200 على توسيع نطاق ريادة التخزين بالذاكرة الوميضية فقط ليشمل أحمال التشغيل الجديدة مثل بث الوسائط والأرشيفات والنسخ الاحتياطي. إن التوازن الذي يحققه بين السعر والأداء والسعة يمكن أن يحل محل التخزين على أقراص التخزين الصلبة باستخدام حل ذاكرة وميضية موثوق به يمكن أن يخفض تكاليف التخزين. نظام FlashSystem C200 مدعوم بضمانات FlashSystem، بما في ذلك كفاءة الطاقة، وتجنّب فترات التعطل واكتشاف برامج الفدية الضارة. إن عمليات استبدال محركات الأقراص الخاضعة لفترة الصيانة مضمونة، مع ضمان إجراء دورات كتابة أكثر بمقدار 5.5 أضعاف مقارنة بمحركات الأقراص QLC القياسية المتعارف عليها في المجال.