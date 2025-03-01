إنه أكثر من مجرد حل للتخزين تم تصميم نظام IBM Storage FlashSystem لتوفير تخزين بيانات قوي وفعال وآمن للشركات من جميع الأحجام. استكشف دراسات الحالة التي تسلّط الضوء على التنفيذات قيد العمل في جميع الصناعات، واكتشف ما يقوله عملاؤنا عن مجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.

عرض توضيحي لـ Storage Insights on FlashSystem

المرونة الإلكترونية اكتشف كيف يمكن لمنصة IBM Storage FlashSystem تعزيز الأمن الإلكتروني في مؤسستك. Micro Strategies ابتكرت الشركة خدمة DataVault، وهي خدمة أمان مُدارة من خلال مجموعة IBM Storage لمساعدة العملاء على تحديد الهجمات الإلكترونية والتعافي منها بسرعة. اقرأ دراسة الحالة Data Action أجرت محاكاة افتراضية للأجهزة باستخدام VMware و IBM Storage FlashSystem لاستضافة حل IBM QRadar SIEM عالي الأداء. اقرأ دراسة الحالة

[IBM Storage Flashsystem] الذكاء الاصطناعي هو العامل الأكثر أهمية، حيث إن القرارات المتخذَة تكون أكثر دقة وفاعلية في العمل. مستخدمة تم التحقق منه مهندس في تقنية المعلومات من Trust radius اقرأ المراجعة الكاملة