يرتقي Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (GBSBank)، وهو بنك تعاوني في بولندا، إلى مستوى هذا التحدي. ويسعى البنك إلى البناء على تاريخ يمتد 75 عامًا من الابتكار لإرضاء عملائه الحاليين واستقطاب عملاء جدد.

يوضح Roland Węgrzynowski، مدير فريق التقنية في Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku، قائلًا: "لسنا بنكًا تقليديًا. فأولويتنا هي بناء علاقات شخصية وثيقة مع عملائنا. كما أننا لا نتردد في تسخير أحدث التقنيات لتعزيز ما نقدمه. فعلى سبيل المثال، كنا في عام 1998 من أوائل البنوك في بولندا التي طرحت بطاقة دفع مزودة برقاقة، متقدمين بذلك على Visa وMastercard في السوق البولندية."

وفي إطار برنامجه للتحسين المستمر، يعتمد GBSBank نهجًا جديدًا في التفاعل مع العملاء والعملاء المحتملين. وسيشجعهم البنك على إرسال استفساراتهم إلكترونيًا عبر موقعه الإلكتروني ونماذج البريد الإلكتروني. ثم يوجّه كل استفسار إلى المختص المناسب من موظفيه، ليقدم ردًا مخصصًا يلائم احتياج صاحبه.

ويقول Węgrzynowski: "تتمثل استراتيجيتنا في تحسين تجربة العملاء وزيادة فرص البيع الإضافي والبيع المتبادل من خلال ربطهم بخبرائنا الداخليين. لكن هذا النهج الجديد تطلّب اعتمادًا أكبر على التقنية، مما فرض ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لدينا. وكان من الضروري أن نوفر وصولًا سريعًا ومتسقًا إلى البيانات، مع إتاحة مستمرة دون انقطاع في ظل ارتفاع الطلب."

ورأى GBSBank أن الوقت قد حان لتحديث منصة التخزين التي تدعم قواعد بيانات Oracle والأنظمة الافتراضية لديه. وكان البنك يستهدف أداءً أعلى، ومرونة أكبر، وقابلية أفضل للتوسع. ويضيف Węgrzynowski: "نتوقع نموًا هائلًا في البيانات، مدفوعًا بجهود التحديث ورقمنة العمليات الورقية. وأردنا أن نكون مستعدين، وأن نتعامل مع أي تغييرات بهدوء وتأنٍ، حتى يبقى عملاؤنا بمنأى عن أي اضطراب."