تُعدّ IBM Power مجموعة من الخوادم التي تعتمد على معالجات IBM Power وهي قادرة على تشغيل IBM AIX، ونظام IBM i، ونظام Linux.

استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة. تمكّن من تحديث تطبيقاتك وبنيتك التحتية بسهولة بفضل تجربة سحابية هجينة سلسة. توفر خوادم IBM Power السرعة، والموثوقية، والاستدامة التي تتطلبها منظمتك.

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