تُعدّ IBM Power مجموعة من الخوادم التي تعتمد على معالجات IBM Power وهي قادرة على تشغيل IBM AIX، ونظام IBM i، ونظام Linux.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة. تمكّن من تحديث تطبيقاتك وبنيتك التحتية بسهولة بفضل تجربة سحابية هجينة سلسة. توفر خوادم IBM Power السرعة، والموثوقية، والاستدامة التي تتطلبها منظمتك.
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استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.
أظهر استطلاع أجراه معهد ITIC والذي شمل 1,900 من كبار المديرين التنفيذيين في 37 سوقًا رأسية أن خوادم IBM Power تتمتع بتصنيف توافر يعادل أو يتجاوز 99.9999%.¹
أظهر الاستطلاع أن خوادم IBM Power تواجه انقطاعات غير مخطط لها لا تتعدى 3.3 دقائق بسبب مشكلات أمنية.²
شهدت شركة Mondi زيادة بنسبة 20% في أداء تطبيقات المستخدم النهائي على نظام SAP S/4HANA، وهو ما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق أهدافها المناخية.³
أظهرت اختبارات IBM أن نفس عبء العمل متعدد الطبقات لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) على Red Hat® OpenShift®، والذي يشغل IBM®WebSphere® Hybrid Edition على خادم IBM® Power® S1022، يمكنه معالجة عدد المعاملات في الثانية لكل نواة بزيادة قدرها 3.6 مرّات.
IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
خادم أحادي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من وحدتَين مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم رف رباعي المقابس مُحسّن للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية والتطبيقات ذات الأداء العالي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
خادم افتراضي آمن يوفر تجربة متسقة ويدعم التحديث بالوتيرة والسعر المناسبَين لك - داخل الموقع وخارجه.
منصات قابلة للتوسع لتلبية احتياجات السحابة الهجينة لديك
يؤدي استخدام خوادم IBM Power10 إلى تحسينات في الأداء بنسبة 75% لأعباء العمل نفسها ودعم الأهداف المناخية.
تحسين تشكيلة المنتجات وكمياتها لتقليل هدر الطعام.
توسيع نطاق الخدمات الرقمية عالية الجودة لتشمل أكثر من مليون شخص.
تمكين خدمات مرنة وفعالة من حيث التكلفة من خلال القدرة الديناميكية.
يتيح خادم IBM Power الجديد توسيع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من النواة إلى السحابة إلى الحافة لتحقيق قيمة أعمال إضافية في مختلف القطاعات
اختر نموذج سحابة هجينة مرنًا يتميز بإمكانية التكيف السريع والأتمتة لتلبية احتياجاتك على أكمل وجه.
اطّلع على أحدث الميزات، والتقنيات، والتغييرات التي طرأت على هذه الطُّرز في دليلنا الشامل Redbooks.
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يُعدّ الاستهلاك المرن لخوادم IBM Power نموذجًا للدفع مقابل الاستخدام يتيح توفير موارد إضافية ديناميكيًّا على الخوادم الخاصة مع تغير احتياجات العمل.
¹ تقرير ITIC لعام 2023 بشأن موثوقية أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم
² وتقرير عام 2022 بشأن أمان أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم ³ https://www.ibm.com/sa-ar/case-studies/mondi-group-systems-hardware-sap-s4-hana
⁴ https://www.ibm.com/it-infrastructure/resources/power-performance/e1080/