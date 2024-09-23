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حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power
رسم توضيحي لمحترفي تكنولوجيا المعلومات يقفون بجوار خوادم الكمبيوتر.

تُعدّ IBM Power مجموعة من الخوادم التي تعتمد على معالجات IBM Power وهي قادرة على تشغيل IBM AIX، ونظام IBM i، ونظام Linux.

استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة. تمكّن من تحديث تطبيقاتك وبنيتك التحتية بسهولة بفضل تجربة سحابية هجينة سلسة. توفر خوادم IBM Power السرعة، والموثوقية، والاستدامة التي تتطلبها منظمتك.

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استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.
المزايا تشتهر خوادم IBM Power بقابلية التوسع وأدائها المتميز مع أعباء العمل الأكثر طلبًا. فهي توفر محاكاة افتراضية وإدارة متميزة لتحقيق المرونة والأمان مع عزل أفضل ومجموعة متكاملة. ومع تصنيف موثوقية رائد لمدة 14 عامًا متتالية، فإن هذه الميزات مجتمعةً توفر ميزة تنافسية واضحة من حيث تكلفة الملكية الإجمالية لأعمالك. %99.9999 - موثوق بها

أظهر استطلاع أجراه معهد ITIC والذي شمل 1,900 من كبار المديرين التنفيذيين في 37 سوقًا رأسية أن خوادم IBM Power تتمتع بتصنيف توافر يعادل أو يتجاوز 99.9999%.¹

 اطلع على التقرير آمنة – 3.3 دقائق

أظهر الاستطلاع أن خوادم IBM Power تواجه انقطاعات غير مخطط لها لا تتعدى 3.3 دقائق بسبب مشكلات أمنية.²

 اطلع على نتائج الاستطلاع %مستدامة – 20

شهدت شركة Mondi زيادة بنسبة 20% في أداء تطبيقات المستخدم النهائي على نظام SAP S/4HANA، وهو ما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق أهدافها المناخية.³

 اقرأ دراسة الحالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي – 3.5 مرّات أسرع

أظهرت اختبارات IBM أن نفس عبء العمل متعدد الطبقات لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) على Red Hat® OpenShift®، والذي يشغل IBM®WebSphere® Hybrid Edition على خادم IBM® Power® S1022، يمكنه معالجة عدد المعاملات في الثانية لكل نواة بزيادة قدرها 3.6 مرّات.

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المنتجات
IBM Power S1012

IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
IBM Power S1014

خادم أحادي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
IBM Power S1022

خادم ثنائي المقبس مكون من وحدتَين مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
IBM Power S1024

خادم ثنائي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
IBM Power E1050

خادم رف رباعي المقابس مُحسّن للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
IBM Power E1080

تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية والتطبيقات ذات الأداء العالي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
IBM Power Virtual Server

خادم افتراضي آمن يوفر تجربة متسقة ويدعم التحديث بالوتيرة والسعر المناسبَين لك - داخل الموقع وخارجه.
أعباء العمل
SAP HANA on Power

اكتشف كيف يمكن لخوادم IBM Power تبسيط وتسريع عمليات نشر SAP HANA وتعزيز تأثيرها في أعمالك.

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Oracle on Power

توفر أساسًا لنشر قواعد بيانات Oracle Database وأعباء عمل التطبيقات لتقديم مجموعة واسعة من المزايا.

 

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Red Hat على Power

تساعد في تأمين البيانات الحساسة وأعباء العمل مع دعم التطبيقات الجديدة على مستوى المؤسسة.

 

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أنظمة التشغيل

منصات قابلة للتوسع لتلبية احتياجات السحابة الهجينة لديك

IBM AIX يعزز AIX on Power الابتكار من خلال قدرات السحابة الهجينة والبرمجيات مفتوحة المصدر التي تساعدك على تطوير تطبيقات حديثة ونشرها في بيئة آمنة ومرنة. وسيستمر نظام AIX في كونه مكونًا استراتيجيًّا وأساسيًّا في المجموعة مع وجود خارطة طريق وخطة دعم تمتد إلى ما بعد عام 2035. استكشف IBM AIX الاستراتيجية وخارطة الطريق لنظام AIX
IBM i يُعدّ IBM i منصة للابتكار صممها المبتكرون للمبتكرين. ويوفر لك التوافر المستمر، وأحدث ميزات الأمان، والتكامل السهل بفضل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي، وIBM Watson رؤى أساسية لنجاح مؤسستك. استكشف IBM i الاستراتيجية وخارطة الطريق لنظام IBM i
Linux on Power يُعدّ Linux on Power نظام تشغيل مفتوح متوافق مع معايير الصناعة يتميز بسرعة معالجة أعلى، وعرض نطاق ترددي أوسع، وأمان متأصل. استكشف Linux on Power
البرامج

IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)

تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.

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IBM PowerSC

يُعدّ IBM PowerSC حلًا أمنيًا يضمن الامتثال للمعايير، وهو مُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، وIBM i، وLinux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.

 تعرف على المزيد بدء الإصدار التجريبي

IBM PowerVC

يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.

 تعرف على المزيد بدء الإصدار التجريبي
دراسات حالة
شركة Bosch

يؤدي استخدام خوادم IBM Power10 إلى تحسينات في الأداء بنسبة 75% لأعباء العمل نفسها ودعم الأهداف المناخية.
شركة Coop

تحسين تشكيلة المنتجات وكمياتها لتقليل هدر الطعام.
شركة Ecogas

توسيع نطاق الخدمات الرقمية عالية الجودة لتشمل أكثر من مليون شخص.
RG19

تمكين خدمات مرنة وفعالة من حيث التكلفة من خلال القدرة الديناميكية.
الموارد الإعلان عن خادم IBM Power الجديد

يتيح خادم IBM Power الجديد توسيع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من النواة إلى السحابة إلى الحافة لتحقيق قيمة أعمال إضافية في مختلف القطاعات

توسع مجموعة خوادم IBM Power10

اختر نموذج سحابة هجينة مرنًا يتميز بإمكانية التكيف السريع والأتمتة لتلبية احتياجاتك على أكمل وجه.

 IBM Power S1014، وS1022s، وS1022، وS1024

اطّلع على أحدث الميزات، والتقنيات، والتغييرات التي طرأت على هذه الطُّرز في دليلنا الشامل Redbooks.

 نظرة عامة تقنية على IBM Power E1050

احصل على دليل Redbooks الشامل لفهم أحدث الميزات، والتقنيات، والتغييرات التي طرأت على IBM Power E1050.

نظرة عامة تقنية على IBM Power E1080

احصل على آخر المستجدات حول البنية والوظائف الجديدة لخادم IBM Power E1080 من خلال دليلنا الشامل Redbooks.

القدرة المرنة حسب الطلب

يُعدّ الاستهلاك المرن لخوادم IBM Power نموذجًا للدفع مقابل الاستخدام يتيح توفير موارد إضافية ديناميكيًّا على الخوادم الخاصة مع تغير احتياجات العمل.

تحدَّث مع أحد خبراء IBM Power

تعرَّف على الطريقة التي تستطيع شركتك من خلالها الاستفادة من السحابة الهجينة سهلة الاستخدام. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع IBM Power Redbooks شركة IBM Global Financing
الحواشي

¹  تقرير ITIC لعام 2023 بشأن موثوقية أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم
² وتقرير عام 2022 بشأن أمان أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم ³ https://www.ibm.com/sa-ar/case-studies/mondi-group-systems-hardware-sap-s4-hana
https://www.ibm.com/it-infrastructure/resources/power-performance/e1080/