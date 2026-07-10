يعد خادم IBM® Power® S1112 خادماً للمبتدئين يعتمد على معالج Power11، وقد صُمم لتحديث أعباء عمل أنظمة AIX و IBM i و Linux، مع توفير حوسبة آمنة وموثوقة وجاهزة للذكاء الاصطناعي في بيئات العمل عن بُعد، والفروع، والبيئات القريبة من الحافة. بفضل الأمان على مستوى المؤسسات، وتسريع الذكاء الاصطناعي المدمج، والحجم المدمج، يوفر جهاز Power S1112 أساساً جديراً بالثقة حيثما كانت الحاجة إليه ماسة.