IBM Power S1112 - أداء Power11 لأعباء العمل الأساسية والحافة

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صورة لخادم IBM Power S1112 تعرض أحدث التصميمات الصناعية والتقنيات

لمحة عامة

نظام مستقل لتكنولوجيا المعلومات مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي

يعد خادم IBM® Power® S1112 خادماً للمبتدئين يعتمد على معالج Power11، وقد صُمم لتحديث أعباء عمل أنظمة AIX و IBM i و Linux، مع توفير حوسبة آمنة وموثوقة وجاهزة للذكاء الاصطناعي في بيئات العمل عن بُعد، والفروع، والبيئات القريبة من الحافة. بفضل الأمان على مستوى المؤسسات، وتسريع الذكاء الاصطناعي المدمج، والحجم المدمج، يوفر جهاز Power S1112 أساساً جديراً بالثقة حيثما كانت الحاجة إليه ماسة.

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لماذا IBM Power S1112؟​

التحديث دون المساس بالمنصة

يوفر نظام IBM Power S1112 أداءً أفضل للنواة بمقدار الضعف مقارنة بنظام Power S9141 وأداءً أفضل للنواة بمقدار 3 أضعاف مقارنة بنظام Power S8142 مما يساعد على زيادة أداء التطبيقات دون التسبب في ارتفاع تكاليف تراخيص البرامج.

 
مصمم للبيئات التي تركز على الأمان أولاً

يتم تأمين أحمال العمل الحساسة باستخدام تقنيات تشفير مضمنة مقاومة للحوسبة الكمية، ومحاكاة افتراضية على مستوى البرامج الثابتة، وميزات الموثوقية والتوافر والقابلية للخدمة (RAS) الخاصة بمعالجات Power.
وسِّع نطاق Power إلى الحافة

قم بنشر بنية تحتية بمستوى المؤسسات في مواقع الفروع، ومتاجر التجزئة، وخطوط التصنيع، والمصارف ذات المساحات المحدودة، مع توفر خيارات التثبيت على الرفوف أو بجانب المكتب لضمان مرونة التركيب. 
جاهزة للذكاء الاصطناعي حسب التصميم

تسريع استدلال الذكاء الاصطناعي عند الحافة باستخدام تقنية تسريع مصفوفات الرياضيات (MMA) داخل الشريحة، للحصول على رؤى بيانات محلية بزمن انتقال منخفض.

الميزات

القدرات الرئيسية

الواجهة الأمامية لخادم Power11 S1112
أداء Power11 في هيكل مدمج

أداء مخصص بدقة لأحمال العمل الأساسية الأولية، مع الحفاظ على مسار واضح للتحديث المستقبلي.
صورة مقرّبة لخادم Power S1112 أثناء معالجته من قِبل مهندس
ذاكرة وتخزين المؤسسات

دعم التطبيقات كثيفة البيانات بما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة DDR5 DDIMM وما يصل إلى 12.8 تيرابايت من مساحة تخزين NVMe، مما يوفر نطاقًا تردديًا أعلى، وموثوقية مُحسّنة، ووصولاً سريعًا للبيانات المحلية.
خادم Power S1112 موجه لليمين
إدارة امتثال آمنة كمّيًّا

حماية على مستوى النظام مع تشغيل آمن، وجرد تشفيري، وأدوات تشفير معتمدة على العتاد.
صورة منتج IBM Power S1112 موجه للأمام
توسيع مرن لأعباء العمل الخاصة بنظام IBM i

دعم بيئات IBM i ضمن فئة برمجيات P05 (بحد أقصى 4 أنوية و 64 جيجابايت من الذاكرة)، مع استخدام موارد النظام الإضافية لأحمال عمل AIX و Linux والذكاء الاصطناعي على نفس الخادم.

الموارد

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مركز موارد المنتج

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تقرير IDC
اقرأ تقرير IDC هذا لمعرفة كيف تعالج منصة خوادم IBM Power11 من الجيل التالي وتدمج العديد من العناصر الأساسية لإطار عمل IDC لمستقبل البنية التحتية الرقمية.
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الحواشي

1 بناءً على نتائج CPW المنشورة التي تقارن بين نواة Power S1112/4 ونواة IBM Power S914/4.  ساري المفعول اعتباراً من 14/7/2026 ومتوفر هنا.

2 بناءً على نتائج CPW المنشورة التي تقارن بين نواة Power S1112/4 ونواة IBM Power S814/4.  ساري المفعول اعتباراً من 14/7/2026 ومتوفر هنا.