مُحَسَّن للذكاء الاصطناعي. مُبَسَّط لتكنولوجيا المعلومات. مؤمَّن للسحابة الهجينة.
IBM® Power® E1150 هو خادم من 4 وحدات صُمم خصيصًا للتعامل مع أحمال التشغيل كثيفة الذاكرة والبيانات في المؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم. بدعم يصل إلى 120 نواة من معالجات IBM Power11 وذاكرة DDR5 بسعة 16 تيرابايت، يمكّن هذا الخادم المؤسسات من تشغيل العديد من أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة في بيئات هجينة. يساعد تصميمه الموفر للمساحة على خفض التكاليف وتبسيط العمليات التشغيلية وتوسيع نطاق أحمال التشغيل دون الإفراط في التزويد، مما يجعله خيارًا مثاليًّا للمؤسسات التي تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية مع التركيز على العائد على الاستثمار والمرونة التشغيلية.
نفّذ تحديثات النظام المباشرة دون إيقاف الخدمات — مما يقلّل من الانقطاعات ويُعزز إنتاجية فرق تكنولوجيا المعلومات.
تمكين الكشف السريع عن برامج الفدية، والاستجابة لها، والتعافي منها لحماية البيانات عالية القيمة من الهجمات الإلكترونية.
تحسين الكفاءة التشغيلية لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية والمساحة المستخدمة في مراكز البيانات، والإسهام في خفض إجمالي تكلفة الملكية.
وسّع نطاق أعمالك وتكيّف مع المتغيرات وادعم النمو، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، واتخاذ قرارات توزيع أحمال التشغيل بناءً على متطلبات العمل عبر بيئة سحابية هجينة.
آلية متقدمة لاكتشاف التهديدات واستعادة البيانات، مدمجة بإحكام مع حلول IBM Storage لتوفير حماية بيانات غير قابلة للتغيير واستئناف الأعمال بسرعة بعد الهجمات.
وضع طاقة جديد مع جدولة مؤتمتة لإدارة استهلاك الطاقة ديناميكيًا، وهو ما يضمن الكفاءة المثلى دون التأثير على الأعمال الحساسة.
محركات ذكاء اصطناعي مدمجة على الشريحة لتسريع استخلاص الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية توسيع نطاق أحمال التشغيل إلى معالجات Power11 في خادم IBM Power Virtual Server
ويُعد IBM Power E1180 خادمًا متطورًا مخصصًا لعصر الذكاء الاصطناعي، مقدمًا عمليات ذاتية، ومرونة إلكترونية، ومرونة السحابة الهجينة.
يقدّم IBM Power S1124 — وهو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) — حلًا يوفر قابلية توسع وأداءً وأمانًا محسّنين، مع الحفاظ على مستوى ريادي من الموثوقية والمرونة لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.
تمتد إمكانيات الخادم IBM Power S1122 — وهو خادم أرفف من وحدتين (2U) — لتشغيل أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة عبر بيئات السحابة الهجينة، مع تعزيز المرونة وقابلية التوسع والموثوقية.