IBM Power E1150: خادم المؤسسات الموفر للمساحة

مُحَسَّن للذكاء الاصطناعي. مُبَسَّط لتكنولوجيا المعلومات. مؤمَّن للسحابة الهجينة.

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بنية تحتية فعالة من حيث التكلفة مصممة لعصر الذكاء الاصطناعي 

IBM® Power® E1150 هو خادم من 4 وحدات صُمم خصيصًا للتعامل مع أحمال التشغيل كثيفة الذاكرة والبيانات في المؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم. بدعم يصل إلى 120 نواة من معالجات IBM Power11 وذاكرة DDR5 بسعة 16 تيرابايت، يمكّن هذا الخادم المؤسسات من تشغيل العديد من أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة في بيئات هجينة. يساعد تصميمه الموفر للمساحة على خفض التكاليف وتبسيط العمليات التشغيلية وتوسيع نطاق أحمال التشغيل دون الإفراط في التزويد، مما يجعله خيارًا مثاليًّا للمؤسسات التي تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية مع التركيز على العائد على الاستثمار والمرونة التشغيلية.
استمرارية الأعمال

نفّذ تحديثات النظام المباشرة دون إيقاف الخدمات — مما يقلّل من الانقطاعات ويُعزز إنتاجية فرق تكنولوجيا المعلومات.
المرونة الإلكترونية

تمكين الكشف السريع عن برامج الفدية، والاستجابة لها، والتعافي منها لحماية البيانات عالية القيمة من الهجمات الإلكترونية.
استخدام أمثل للطاقة، وعمليات أكثر ذكاءً

تحسين الكفاءة التشغيلية لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية والمساحة المستخدمة في مراكز البيانات، والإسهام في خفض إجمالي تكلفة الملكية.
قابلية التوسع والنمو المرن

وسّع نطاق أعمالك وتكيّف مع المتغيرات وادعم النمو، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، واتخاذ قرارات توزيع أحمال التشغيل بناءً على متطلبات العمل عبر بيئة سحابية هجينة.

الميزات

صورة منتج لخادم IBM Power E1150 من الجهة اليسرى
صيانة ذاتية للنظام

تحديثات وتصحيحات مؤتمتة دون مقاطعة أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة والعمليات—مما يحسن موثوقية الخدمات ويخفف العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات.
صورة منتج لخادم IBM Power E1150 من الجهة الخلفية
قدرات IBM Power Cyber Vault

آلية متقدمة لاكتشاف التهديدات واستعادة البيانات، مدمجة بإحكام مع حلول IBM Storage لتوفير حماية بيانات غير قابلة للتغيير واستئناف الأعمال بسرعة بعد الهجمات.
شخص يركّب خادم IBM Power E1150 في رف الخوادم
إدارة ذكية للطاقة

وضع طاقة جديد مع جدولة مؤتمتة لإدارة استهلاك الطاقة ديناميكيًا، وهو ما يضمن الكفاءة المثلى دون التأثير على الأعمال الحساسة.
صورة علوية لخادم IBM Power E1150
جاهز للذكاء الاصطناعي والسحابة

محركات ذكاء اصطناعي مدمجة على الشريحة لتسريع استخلاص الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية توسيع نطاق أحمال التشغيل إلى معالجات Power11 في خادم IBM Power Virtual Server

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IBM Power Virtual Server

خادم افتراضي آمن يوفر تجربة متسقة ويدعم التحديث بالوتيرة والسعر المناسبَين لك - داخل أماكن العمل وخارجها.
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تواصل مع خبير من IBM لاكتشاف كيف يوفّر Power E1150 أداءً قابلًا للتوسع، ونموًا فعَّالًا من حيث التكلفة، وإدارة مبسّطة لتكنولوجيا المعلومات الهجينة. 
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