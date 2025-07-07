مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي. ومؤمَّن لتلبية متطلبات الأعمال.
يُعد IBM® Power® E1180 خادمًا كامل الأرفف صُمِم لمعالجة أكبر وأعقد أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة على مستوى المؤسسات، حيث يدعم ما يصل إلى 256 نواة من معالجات Power11 و64 تيرابايت من ذاكرة DDR5. يقدم هذا الخادم توفرًا مستمرًا، ومرونة إلكترونية متقدمة، وتسريعًا للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. وتُسهم قابليته العالية للتوسع في تبسيط العمليات التشغيلية ومواكبة النمو المتزايد في متطلبات البيانات بثقة.
تتيح تقنية التنقل المباشر للأقسام (LPM) تحقيق زمن تعطل صفري مقرر للصيانة، وذلك لأهم عملياتك التجارية مع إنتاجية محسنة لموظفي تقنية المعلومات.1
حماية بياناتك بحماية على مستوى الكم لمواكبة متطلبات الامتثال والحوكمة المتغيرة.
عزّز سرعة اكتشاف الحوادث والاستجابة لها واستعادة الأنظمة، بما يحافظ على استمرارية الأعمال ويحدّ من آثار الانقطاعات التشغيلية.
وسّع نطاق أعمالك وتكيّف مع المتغيرات وادعم النمو، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، واتخاذ قرارات توزيع أحمال التشغيل بناءً على متطلبات العمل عبر بيئة سحابية هجينة.
تحديثات مباشرة مبسطة مع تنسيق شامل للعمليات مصمم لتحقيق انعدام فترات التعطل المخطط لها.
حماية على مستوى النظام مع تشغيل آمن، وجرد تشفيري، وأدوات تشفير معتمدة على العتاد.
آلية متقدمة لاكتشاف التهديدات واستعادة البيانات، مدمجة بإحكام مع حلول IBM Storage لتوفير حماية بيانات غير قابلة للتغيير واستئناف الأعمال بسرعة بعد الهجمات.
محركات ذكاء اصطناعي مدمجة على الشريحة لتسريع استخلاص الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية توسيع نطاق أحمال التشغيل إلى معالجات Power11 في خادم IBM Power Virtual Server
IBM Power E1150 هو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) مصمم للتعامل مع أحمال التشغيل كثيفة البيانات، حيث يوفر ما يصل إلى 120 نواة من معالجات Power11 و 16 تيرابايت من ذاكرة DDR5، لتلبية متطلبات الأداء العالي.
يقدّم IBM Power S1124 — وهو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) — حلًا يوفر قابلية توسع وأداءً وأمانًا محسّنين، مع الحفاظ على مستوى ريادي من الموثوقية والمرونة لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.
تمتد إمكانيات الخادم IBM Power S1122 — وهو خادم أرفف من وحدتين (2U) — لتشغيل أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة عبر بيئات السحابة الهجينة، مع تعزيز المرونة وقابلية التوسع والموثوقية.