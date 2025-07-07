يُعد IBM® Power® E1180 خادمًا كامل الأرفف صُمِم لمعالجة أكبر وأعقد أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة على مستوى المؤسسات، حيث يدعم ما يصل إلى 256 نواة من معالجات Power11 و64 تيرابايت من ذاكرة DDR5. يقدم هذا الخادم توفرًا مستمرًا، ومرونة إلكترونية متقدمة، وتسريعًا للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. وتُسهم قابليته العالية للتوسع في تبسيط العمليات التشغيلية ومواكبة النمو المتزايد في متطلبات البيانات بثقة.