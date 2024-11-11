تقرير المحللين IBM Power Virtual Server ينقل أحمال تشغيل IBM Power إلى Cloud تحوُّل IBM Power Virtual Server إلى منصة حوسبة شاملة من الجيل التالي، توفر اتساقًا سلسًا في مجموعة التقنيات عبر البيئات السحابية والمحلية.

المدونة توسيع نطاق تبني البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي يساعد IBM Power Virtual Server المؤسسات من خلال توفير منصة مرنة وقابلة للتوسع وآمنة لتنفيذ أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الانتقال من البيئات المحلية إلى السحابية.

المدونة تعزيز الميزة التنافسية باستخدام IBM Power Virtual Servers تمكَّن من توسيع نطاق تبني البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Power Virtual Servers لتعزيز الميزة التنافسية.

بث ويب حسب الطلب زيادة إمكانيات السحابة الهجينة باستخدام IBM Power Virtual Servers تعرَّف كيف يمكنك تحويل أنظمة Power الخاصة بك من حالة الجمود إلى الحركة بمساعدة خبراء GlassHouse Systems و Kochasoft.

بث الويب قدرات التخزين في IBM Power Virtual Server تعرَّف على IBM Power Virtual Servers وقدراته التخزينية، بما في ذلك اللقطات والنُسخ وخدمات التكرار العالمية، وغيرها الكثير – لتتمكن في النهاية من الاستفادة من مزايا البيئة السحابية مع الحفاظ على قدرات التخزين المألوفة التي تستفيد منها في البيئة المحلية اليوم!

بث الويب التوسُّع إلى البيئة السحابية الهجينة وتعزيز نتائج الأعمال باستخدام IBM Power Virtual Servers يناقش الخبراء من IBM و FNTS و T.S.P مجموعة IBM Power Virtual Server وقدراتها التحويلية، والكيفية التي تستفيد من خلالها الشركات العالمية الرائدة في تحقيق نتائج للأعمال.

بث الويب تحديث بنيتك التحتية الخاصة باستخدام IBM Power Virtual Servers يساعد IBM Power Virtual Server المؤسسات من خلال توفير منصة مرنة وقابلة للتوسع وآمنة لتنفيذ أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الانتقال من البيئات المحلية إلى السحابية.

بث الويب إدارة الأمن السحابي والامتثال التنظيمي للخدمات المالية تعرَّف على كيفية تحقيق الأمان والامتثال عبر البيئات السحابية الهجينة وأعباء العمل ذات المهام الحساسة بشكل متكامل باستخدام IBM Power Virtual Server وخدمات الأمان في IBM Cloud.