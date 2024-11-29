في عالم التحرك والانتقال السريع، يكون الوقت عاملاً مهمًا. تفخر شركة National Van Lines (NVL)، وهي شركة مملوكة للموظفين تُجري عمليات في 48 ولاية وخارجها، بخدماتها السلسة، سواءً في نقل العائلات أو الشركات. وفي السنوات الأخيرة، واجهت شركة NVL عائقًا كبيرًا – وهو انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر ولأوقات طويلة في مقرها الرئيسي بشيكاغو. أدت هذه الانقطاعات إلى انفصال خوادمها عن الإنترنت لعدة أيام، ما أدى إلى توقف العمليات الأساسية وتعريض استمرارية أعمالها للخطر.
بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، واجهت شركة NVL صعوبة في اتباع خطة موثوقة للتعافي من الكوارث. اعتمدت الشركة على شرائط مادية في عمليات النسخ الاحتياطي - وهو حل قديم يوفر القليل من الحماية عند انقطاع التيار الكهربائي. في ظل تزايد عدد القوى العاملة عن بُعد، احتاجت شركة NVL إلى أكثر من مجرد المعالجة السريعة. كانت الشركة بحاجة إلى حل سحابة مرن يحمي عملياتها ويُبقي موظفيها على اتصال، بغض النظر عن مكان عملهم.
لجأت شركة NVL إلى شركة IBM وشريك IBM في الأعمال، Mainline، لإيجاد الحل المناسب - حل لا يحافظ على استمرارية تشغيل أنظمتها فحسب، بل يوفر أيضًا بيئة مرنة وقابلة للتوسع في المستقبل. استكشف IBM® Power® Virtual Server، وهي منصة قائمة على السحابة توفر الموثوقية والأداء اللازمين لشركة NVL من أجل مواجهة أي مشكلة تقريبًا. من خلال نقل أحمال التشغيل الأساسية إلى سحابة IBM الهجينة، حظيت شركة NVL بإمكانية الوصول إلى النسخ المكررة في الوقت الفعلي والاسترداد السريع من خلال سحابة IBM للتخزين وPrecisely Assure MIMIX.
وجهت خدمات شركة Mainline الاحترافية شركة NVL في كل خطوة من خطوات التحول، حيث قدمت التعليم العملي والخبرة، ما يضمن سلاسة عملية الانتقال. وبفضل IBM Power Virtual Server، أصبحت شركة NVL الآن تتمتع ببنية تحتية تساعدها على تجنب آثار انقطاع التيار الكهربائي في المستقبل، ما يسمح للشركة بالتركيز على ما تجيده، وهو الحفاظ على استمرارية عمليات نقل الأشخاص والشركات.
كانت النتائج فورية ومذهلة. وبفضل تشغيل عملياتها على IBM Power Virtual Server، تخلصت شركة NVL من الحاجة إلى وجود بنية تحتية محلية واستخدام الشرائط في عمليات النسخ الاحتياطي، ما أدى إلى خفض التكاليف بشكل كبير. والأهم من ذلك، تقلصت فترات التعافي من الكوارث في شركة NVL بشكل كبير - ما كان يستغرق أيامًا، أصبح الآن يستغرق ساعات فحسب.
لم يتوقف نجاح المشروع عند هذا الحد. توسعت شركة NVL في تطبيق حل IBM Power Virtual Server بحيث يشمل وحدة أعمال شركة National Forwarding التابعة لها، حيث أدركت أن السحابة توفر المرونة والأمان اللذين طالما تطلعت إلى تحقيقهما. "إنه مثالي. ونحن واثقون منه. يقول جريج مور، نائب رئيس قسم تقنية المعلومات في شركة National Van Lines: "إنه آمن وموثوق، لدرجة أننا نُطبق العملية نفسها مع وحدات الأعمال الأخرى".
بمساعدة شركتي IBM وMainline لها، أصبح لدى شركة National Van Lines شريك جدير بالثقة على السحابة - شريك يساعدها على التمتع بالمرونة والجاهزية لخدمة عملائها، بغض النظر عن التحديات التي قد تظهر في المستقبل.
تُعد شركة National Van Lines (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، ومقرها في بروادفيو بولاية إلينوي، من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الانتقال السكني والتجاري في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 1929، وتوفر العديد من حلول الانتقال، بما في ذلك الانتقالات لمسافات طويلة وعبر الدول. تخدم شركة National Van Lines كلاً من العملاء الأفراد والشركات، وتلتزم بتقديم خدمة مخصصة مع الاهتمام بتعزيز الموثوقية ورضا العملاء. تعمل الشركة مع شبكة من شركات النقل والوكلاء المحترفين، مما يجعلها اسماً موثوقاً به في هذا المجال. تستمر شركة National Van Lines في الحفاظ على دورها الرئيسي في مجال الخدمات اللوجستية والنقل.
تُعد شركة Mainline Information Systems (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، ومقرها في تالاهاسي بولاية فلوريدا، شركة رائدة في مجال حلول تقنية المعلومات والاستشارات المتخصصة في عروض السحابة والسحابة الهجينة والأمن الإلكتروني وحلول مراكز البيانات الحديثة والخدمات المدارة. من خلال تغطية جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتكوين شراكات إستراتيجية مع شركات التقنية الرائدة وبفضل خبرتها في التقنيات متعددة الموردين، تحقق شركة Mainline إنجازات في الأعمال بتكلفة قليلة.
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