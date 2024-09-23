يمكنك تخزين البيانات بأي تنسيق وفي أي مكان مع قابلية التوسع والأمن والمرونة الكافية للصمود أمام الهجمات
يُعدّ IBM Cloud Object Storage خدمة بيانات مدارة وقابلة للتوسع بشكل كبير على IBM Cloud.
مثالي لإدارة كميات هائلة من البيانات بشكل آمن، وهو ما يساعد على ضمان الامتثال وتحسين تكاليف التخزين السحابي.
بفضل التشفير المدمج، ودعم المناطق المتعددة، والتكامل السلس مع نظام IBM Cloud البنائي القوي، فهو الأساس المثالي للتطبيقات وأحمال التشغيل الحديثة التي تعتمد على البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي، ومخزن البيانات، ومحتوى الوسائط، وتطبيقات السحابة الأصلية، والنسخ الاحتياطي، والأرشيف.
يمكنك الاستفادة من IBM Cloud Object Storage كمخزن بيانات محسَّن للبيانات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي؛ وزيادة أداء الأسعار إلى الضعفين مع تقليل التكاليف بما يصل إل 50.
تخزين احتياطي موثوق به وآمن يمكنك الاعتماد عليه. يمكنك تحسين أهداف وقت الاسترداد (RTO) وأهداف نقطة الاسترداد (RPO) باستخدام وحدة تخزين احتياطية حصينة غير قابلة للتغيير، سهلة الاستخدام وميسورة التكلفة، تعمل على تأمين نسخك الاحتياطية بكل أمان.
يمكنك إنشاء تطبيقات متكاملة باستخدام أوقات تشغيل الحساب والخدمات الصغيرة وخدمات IBM Cloud Object Storage لتخزين البيانات.
كما يمكنك دمج البيانات المؤرشفة وتخزينها في IBM Cloud Storage حتى تكون متاحة ومحمية بشكل دائم، مع اتباع سياسات للاحتفاظ بالبيانات حصينة غير قابلة للتغيير.
اختر من بين مجموعة من طبقات التخزين المرنة للبيانات التي يكثر الوصول إليها والبيانات التي يندر الوصول إليها، بما في ذلك الطبقة الذكية، لتلبية احتياجات تخزين البيانات الديناميكية أو غير المتوقعة علاوة على الاستفادة من فاعلية التكلفة وتحسين الموارد.
اختر خيار المرونة للموقع المثالي ومستوى التوفر الذي تحتاجه، بما في ذلك حماية البيانات عبر المناطق الجغرافية مع الاتساق الفوري. مصمم لضمان استمرار إتاحة البيانات بنسبة 99.999999999999% من الوقت.
يمكنك تحسين أمن البيانات من خلال السياسات المستندة إلى الأدوار وأذونات الوصول، والاستفادة من قوة إدارة مفاتيح التشفير الرائدة في الصناعة لمزيد من مرجعية التصديق والتحكم الصارم على مستوى تفصيلي دقيق.
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يوفر IBM Cloud Object Storage مخزن بيانات مثاليًا منخفض التكلفة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
الحفاظ على السجلات الإلكترونية وسلامة البيانات طوال فترة الاحتفاظ بأكملها وكذلك استيفاء المتطلبات القانونية للإزالة. مثالي لكلٍ من متطلبات الامتثال والحماية من برامج الفدية الضارة.
يمكنك تفعيل النسخ للحفاظ على تكرارات متعددة لكائن ما داخل إحدى المجموعات، مع حماية البيانات من حالات الحذف أو التعديلات غير المقصودة. ويمكنك بكل سهولة استرداد أي بيانات فُقدت عن غير قصد.
يمكنك نسخ بيانات الكائن إلى مناطق سحابية مخصصة لتلبية متطلبات استرداد محددة للتعافي من الكوارث أو لتلبية متطلبات الامتثال أو سيادة البيانات، أو تنظيم البيانات لتوجد حيث تُستهلك في أقرب موضع ممكن.
يمكنك تحسين أوقات النقل إلى IBM Cloud Object Storage باستخدام خيار نقل البيانات عالي السرعة المدمج محليًا من IBM Aspera. ابدأ من اليوم بعملية تحميل بيانات مجانية.
استكشف الاستراتيجيات العملية التي تؤدي إلى تحسين موارد التخزين من خلال تحرير مساحة تخزين أوّلية لتستوعب بيانات أكثر، وبالتالي تحسين تخصيص الموارد بكفاءة أكبر.
تعرَّف على سبب تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في مجال أنظمة الملفات الموزَّعة وتخزين الكائنات (Object Storage)، وفق تقرير Magic Quadrant لعام 2023، للعام الثامن على التوالي.
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