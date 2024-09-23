IBM Cloud Object Storage

مثالي لإدارة كميات هائلة من البيانات بشكل آمن، وهو ما يساعد على ضمان الامتثال وتحسين تكاليف التخزين السحابي.

بفضل التشفير المدمج، ودعم المناطق المتعددة، والتكامل السلس مع نظام IBM Cloud البنائي القوي، فهو الأساس المثالي للتطبيقات وأحمال التشغيل الحديثة التي تعتمد على البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي، ومخزن البيانات، ومحتوى الوسائط، وتطبيقات السحابة الأصلية، والنسخ الاحتياطي، والأرشيف.