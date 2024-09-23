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IBM Cloud Object Storage

يمكنك تخزين البيانات بأي تنسيق وفي أي مكان مع قابلية التوسع والأمن والمرونة الكافية للصمود أمام الهجمات

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يُعدّ IBM Cloud Object Storage خدمة بيانات مدارة وقابلة للتوسع بشكل كبير على IBM Cloud.

مثالي لإدارة كميات هائلة من البيانات بشكل آمن، وهو ما يساعد على ضمان الامتثال وتحسين تكاليف التخزين السحابي.

بفضل التشفير المدمج، ودعم المناطق المتعددة، والتكامل السلس مع نظام IBM Cloud البنائي القوي، فهو الأساس المثالي للتطبيقات وأحمال التشغيل الحديثة التي تعتمد على البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي، ومخزن البيانات، ومحتوى الوسائط، وتطبيقات السحابة الأصلية، والنسخ الاحتياطي، والأرشيف.

  • تحسين تكاليف التخزين واستخدام البيانات: تساعد طبقات التخزين المرنة على تحسين تكاليفك، مع الحفاظ على 99.999999999999% (14 رقم 9) من متانة البيانات.
  • تعزيز التوافر والمرونة على مستوى العالم: حدد خيار المرونة الذي يناسب موقعك واحتياجاتك من التوافر، بما في ذلك الحماية عبر المناطق مع الاتساق الفوري للبيانات.
  • تعزيز الأمان وحماية البيانات: تساعد السياسات القائمة على الأدوار وأذونات الوصول في تأمين الوصول إلى البيانات من خلال إدارة مفاتيح التشفير.

 
استكشف كيف يمكن تحسين كفاءة حلول NAS لديك وخفض تكاليفها
حالات الاستخدام
AI Datalake وData Warehouse

يمكنك الاستفادة من IBM Cloud Object Storage كمخزن بيانات محسَّن للبيانات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي؛ وزيادة أداء الأسعار إلى الضعفين مع تقليل التكاليف بما يصل إل 50.
حماية حصينة للبيانات لتظل غير قابلة للتغيير والنسخ الاحتياطي والاسترداد

تخزين احتياطي موثوق به وآمن يمكنك الاعتماد عليه. يمكنك تحسين أهداف وقت الاسترداد (RTO) وأهداف نقطة الاسترداد (RPO) باستخدام وحدة تخزين احتياطية حصينة غير قابلة للتغيير، سهلة الاستخدام وميسورة التكلفة، تعمل على تأمين نسخك الاحتياطية بكل أمان.

تبسيط تخزين بيانات التطبيقات السحابية الأصلية

يمكنك إنشاء تطبيقات متكاملة باستخدام أوقات تشغيل الحساب والخدمات الصغيرة وخدمات IBM Cloud Object Storage لتخزين البيانات.
أرشفة البيانات

كما يمكنك دمج البيانات المؤرشفة وتخزينها في IBM Cloud Storage حتى تكون متاحة ومحمية بشكل دائم، مع اتباع سياسات للاحتفاظ بالبيانات حصينة غير قابلة للتغيير.
المزايا تحسين تكاليف التخزين واستخدام البيانات

اختر من بين مجموعة من طبقات التخزين المرنة للبيانات التي يكثر الوصول إليها والبيانات التي يندر الوصول إليها، بما في ذلك الطبقة الذكية، لتلبية احتياجات تخزين البيانات الديناميكية أو غير المتوقعة علاوة على الاستفادة من فاعلية التكلفة وتحسين الموارد.

 تعزيز التوفر العالمي والمرونة

اختر خيار المرونة للموقع المثالي ومستوى التوفر الذي تحتاجه، بما في ذلك حماية البيانات عبر المناطق الجغرافية مع الاتساق الفوري. مصمم لضمان استمرار إتاحة البيانات بنسبة 99.999999999999% من الوقت.

 تحسين الأمن وحماية البيانات

يمكنك تحسين أمن البيانات من خلال السياسات المستندة إلى الأدوار وأذونات الوصول، والاستفادة من قوة إدارة مفاتيح التشفير الرائدة في الصناعة لمزيد من مرجعية التصديق والتحكم الصارم على مستوى تفصيلي دقيق.

تعليقات العملاء
وقد ساهم الجمع بين IBM Cloud Bare Metal Servers وIBM Cloud Object Storage في تخفيض إنفاقنا التشغيلي بنسبة 35%—وهو ما ساعدنا في الحفاظ على تنافسية تكلفة خدماتنا مع حماية هوامش أرباحنا. Vinu Varghese, CSO/CTO Acrometis, LLC
دراسات حالة
BlueBee

تعرف على سبب استخدام شركة حلول الجينوم الهولندية لـ IBM Cloud Object Storage للحصول على سعة تخزين قابلة للتوسع مع Aspera لتسريع نقل البيانات.
Base Media Cloud

انظر كيف تقوم شركة الخدمات السحابية المُدارة بتشغيل بوابة عالمية لتوزيع الوسائط ومركز تخزين مركزي باستخدام تقنية IBM Cloud وIBM Aspera وIBM Cloud Object.
المزايا خدمة مركزية للذكاء الاصطناعي وبحيرات البيانات

يوفر IBM Cloud Object Storage مخزن بيانات مثاليًا منخفض التكلفة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

 بيانات الاستعلام في مكانها الاحتفاظ بالبيانات حصينة غير القابلة للتغيير

الحفاظ على السجلات الإلكترونية وسلامة البيانات طوال فترة الاحتفاظ بأكملها وكذلك استيفاء المتطلبات القانونية للإزالة. مثالي لكلٍ من متطلبات الامتثال والحماية من برامج الفدية الضارة.

 تلبية متطلبات الاحتفاظ بالبيانات نسخ الكائنات

يمكنك تفعيل النسخ للحفاظ على تكرارات متعددة لكائن ما داخل إحدى المجموعات، مع حماية البيانات من حالات الحذف أو التعديلات غير المقصودة. ويمكنك بكل سهولة استرداد أي بيانات فُقدت عن غير قصد.

 تعرف على كيفية نسخ الكائنات تكرار البيانات

يمكنك نسخ بيانات الكائن إلى مناطق سحابية مخصصة لتلبية متطلبات استرداد محددة للتعافي من الكوارث أو لتلبية متطلبات الامتثال أو سيادة البيانات، أو تنظيم البيانات لتوجد حيث تُستهلك في أقرب موضع ممكن.

 تكرار بيانات مؤسستك النقل السريع للبيانات

يمكنك تحسين أوقات النقل إلى IBM Cloud Object Storage باستخدام خيار نقل البيانات عالي السرعة المدمج محليًا من IBM Aspera. ابدأ من اليوم بعملية تحميل بيانات مجانية.

 نقل بياناتك بسرعة
الموارد الاستفادة من IBM Cloud Object Storage لتحسين تكلفة وكفاءة التخزين المتصل بالشبكة (NAS)


استكشف الاستراتيجيات العملية التي تؤدي إلى تحسين موارد التخزين من خلال تحرير مساحة تخزين أوّلية لتستوعب بيانات أكثر، وبالتالي تحسين تخصيص الموارد بكفاءة أكبر. 

 مشاهدة ندوة الإنترنت (58:25) IBM Cloud Object Storage هي إحدى الخدمات الرائدة وفقًا لتقرير Gartner لمدة 8 سنوات متتالية


تعرَّف على سبب تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في مجال أنظمة الملفات الموزَّعة وتخزين الكائنات (Object Storage)، وفق تقرير Magic Quadrant لعام 2023، للعام الثامن على التوالي.

 اقرأ الإعلان حازت IBM COS على تصنيف Trust Radius Top للسنة الخامسة على التوالي


حصلت Trust Radius، منصة اتخاذ القرارات التكنولوجية الأكثر موثوقيةً في مجال الأعمال التجارية بين الشركات، على جائزة IBM COS 2024 لأفضل خدمة للبنية الأساسية (IaaS)، والتخزين السحابي، وتخزين الكائنات.

 اقرأ الإعلان استخدام IBM Cloud Object Storage للحصول على مرونة أفضل


يتناول هذا المستند التقني الطريقة التي يمكن من خلالها أن تساعدك قدرات IBM Cloud Object Storage على تحسين مرونة تقنية المعلومات بتكاليف ميسورة يمكن التنبؤ بها.
 

 اقرأ المستند التقني وضع تخزين البيانات في طليعة أمن السحابة


يمكن أن يساعدك الجمع بين IBM Cloud وIBM Cloud Object Storage في الحفاظ على أمان بياناتك. توفر IBM Cloud حلولًا متطورة تعمل على تمكين الابتكار مع حماية أصول البيانات القيّمة لديك.

 اقرأ المدونة مميزات IBM Cloud Object Storage


استمع إلى ما يشعر به فريق Constellation Research بشأن العوامل الحقيقية التي تُميّز IBM Cloud Object Storage عن المنافسين.

 المشاهدة الآن (4:30) تنمية أعمالك وبياناتك بشكل آمن وعلى نطاق واسع في عصر التهديدات الإلكترونية والمتسللين


تعرَّف على كيفية تخزين البيانات بشكل آمن وبتكلفة منخفضة مع ضمان المتانة العالية. استفد من النطاق العالمي الذي توفره IBM Cloud لتوسيع نطاق أعمالك وحماية بياناتك من المتسللين، وبرامج الفدية، والتهديدات الأخرى.

 مشاهدة ندوة الإنترنت طريقة عمل RAG: كيف تعمل الخدمات السحابية على تمكين نتائج الذكاء الاصطناعي التوليدية عبر الصناعات


في IBM، نعتقد أن أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تشكل العمود الفقري لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة، وستستضيف في النهاية وتدير البيانات الأكثر ثقةً، لذلك يجب أن تكون البنية التحتية المحيطة بها جديرة بالثقة ومرنة من حيث التصميم.

 اقرأ المدونة IBM Cloud Object Storage: توفير مجموعة جديدة


تعرَّف على كيفية توفير مجموعة جديدة باستخدام IBM Cloud Object Storage، لتخزين البيانات بأي تنسيق وفي أي مكان، مع إمكانية التوسع، والمرونة، والأمان.

 

 شاهد العرض التوضيحي (2:51) مقدمة عن Anycloud Backup 365


الإعلان عن توفر خدمة مُدارة جديدة لعملاء Microsoft 365 ‏(M365). عرض Anycloud Backup 365 ‏(ACB365) على IBM Cloud Marketplace.

 اقرأ المدونة
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