أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" نموذج ذكاء اصطناعي عربي متطور

نموذج اللغة العربية الكبير "علّام" من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" متوفر الآن بالكامل على منصة IBM watsonx

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