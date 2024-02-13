نموذج اللغة العربية الكبير "علّام" من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" متوفر الآن بالكامل على منصة IBM watsonx
أعلنت IBM والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ...
تقرير اختراق البيانات من IBM لعام 2024: متوسط التكلفة العالمي يصل إلى 4.88 مليون...
بدءًا من منتجاتنا الرئيسية للمؤسسات البنية التحتية السحابية الهجينة وحتى الجيل التالي من حلول الذكاء الاصطناعي والأمن والتخزين، يمكنك العثور على الحل المناسب لتصدي المشكلات التي تواجهها في أعمالك، ودمج IBM Consulting لتوسيع نطاق التحول وإعادة اكتشاف كيفية أداء عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
استخدم الذكاء الاصطناعي من IBM watsonx أو أنشئ نماذج التعلم الآلي الخاصة بك
جمع مجموعات البيانات الكبيرة وتحليلها
تنفيذ أحمال التشغيل في البنية التحتية السحابية الهجينة
تخزين البيانات المنظمة، والاستعلام عنها، وتحليلها
أتمتة إدارة البنية التحتية لتقنيات المعلومات
تشغيل التعليمات البرمجية على الأنظمة الكمومية الحقيقية باستخدام مجموعة تطوير البرمجيات للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)
برامج سحابة أصلية لتأمين الموارد وتبسيط عملية الامتثال
البرامج والأجهزة والخدمات لأحمال التشغيل والبيانات التشغيلية والحساسة
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