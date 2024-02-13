بدءًا من منتجاتنا الرئيسية للمؤسسات البنية التحتية السحابية الهجينة وحتى الجيل التالي من حلول الذكاء الاصطناعي والأمن والتخزين، يمكنك العثور على الحل المناسب لتصدي المشكلات التي تواجهها في أعمالك، ودمج IBM Consulting لتوسيع نطاق التحول وإعادة اكتشاف كيفية أداء عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.