بصفتك بائعًا مستقلاً أو مزودًا للتكنولوجيا المالية أو مزودًا لحلول البرمجيات كخدمة أو مزودًا للخدمات المُدارة، يمكنك ابتكار حلولك وتوسيعها والارتقاء بها على IBM Cloud.
الوصول إلى خدمات سحابة هجينة على مستوى المؤسسات وخدمات الذكاء الاصطناعي—من خلال شبكة من الموزعين ذوي القيمة المضافة وكتالوج السحابة على الإنترنت.
تبسيط عمليات التسليم وتسريعها مع شبكة من الخبراء.
شراكة تنمو معك. تركز IBM Partner Plus على الخبرة والنطاق والتأثير لتبسيط كيفية عملنا معًا. فالرؤية الواضحة لما تكسبه هي خارطة طريق لتوسيع نطاق أعمالك.
تعرف على كيفية الانضمام كشريك في IBM Cloud مع دليل المستخدم خطوة بخطوة.
تمتع بالوصول إلى الموارد لإطلاق العنان لمزايا تتماشى مع رحلة البناء الخاصة بك.
احصل على إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية بيع برامجك أو خدماتك أو بنياتك القابلة للنشر على IBM Cloud.
دعنا نبني حلول سحابية غنية بالأمان لقطاع الخدمات المالية. وسّع نطاق الوصول إلى المؤسسات المالية، وعالج أهم مخاوف المؤسسات بشأن عمليات النشر السحابية وسرّع وقت تحقيق الإيرادات.
كتالوج IBM Cloud هو قناة مبيعات رقمية لتقديم حلولك وبيعها بسلاسة لعملاء IBM Cloud في جميع أنحاء العالم.
كن الشريك المفضل لعملاء الشركات الذين لديهم عقود IBM Cloud، من خلال نظام فوترة واحد.
4 أسابيع لإعداد منتجاتك المدفوعة من أي شيء كخدمة (XaaS) ونشرها.
يمكنك تنمية أعمالك بالاستفادة من نظام IBM البنائي للبائعين والموزعين وخبراء تكامل الأنظمة والعملاء الثابتين.
تأتي 15% من إيرادات موردي البرمجيات المستقلين من أسواق المنصة السحابية.
توفير مستودع بيانات آمن ومرن لتسريع تسليم محتوى البث.
تقلل Jenzabar من التعقيدات والتكلفة في قطاع التعليم العالي، وتتيح فرص عمل جديدة.
يتعاون شركاء أعمال IBM و CLAI Payments و FNTS لتقديم التشفير كخدمة إلى خادم IBM Power Virtual Server.
احصل على أرصدة IBM Cloud للتجارب مع موظفيك أو عملائك.
استخدم أسعار الخصم الخاصة لإنشاء حلول متكاملة لإعادة بيعها لعملائك.
تأمين أموال تطوير السوق لاستخدامها في أنشطة الانطلاق إلى السوق.
الوصول إلى جلسات تخطيط الحسابات المشتركة لفرص IBM Cloud الجديدة.
استفد من خبرات فريقك الحالية واحصل على خصومات على شهادات التدريب لموظفيك.
احصل على إمكانية الوصول إلى معاينات خارطة الطريق والمناقشات الإستراتيجية للمنتجات والميزات الجديدة.
استمتع بخيارات دعم مفيدة لعملائك، والتي تتوافق مع اتفاقيات مشاركة العملاء (اتفاقية مستوى الخدمة/ اتفاقية المستوى التشغيلي).
تعاون مع ™IBM Garage ومختبر خدمات IBM Cloud لإثباتات المفهوم والتقييمات الخاصة بعملائك.
احصل على إمكانية الوصول إلى وثائق وإرشادات مفصلة لجميع خدمات IBM Cloud.
رصيد VPC بقيمة 1000 دولار أمريكي
قم بتطبيق الرمز VPC1000 عند التزويد للحصول على 1000 دولار أمريكي لاستخدامها في موارد الحوسبة والتخزين والشبكات الخاصة بك.
رصيد بقيمة 500 دولار أمريكي
استخدِم رصيدًا بقيمة 500 دولار أمريكي متوفرًا للمستخدمين الجُدد في IBM Cloud Code Engine وMongoDB.
رصيد بقيمة 500 دولار أمريكي
استخدِم رصيدًا بقيمة 500 دولار أمريكي متوفرًا لجميع مستخدمي خدمة IBM Cloud Object Storage الجُدد.
رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي
ستحصل على رصيد مقابل أول 200 دولار أمريكي من التطبيقات والخدمات التي نقدمها لك على حسابنا. جرّب أي منتج من منتجات IBM Cloud باستخدام هذا الرصيد، حيث يكون متاحًا لمدة 30 يومًا.
اكتشف لماذا يُعد IBM Cloud للخدمات المالية الخيار الملائم لأكثر من 100 شريك أعمال، بما في ذلك Bank of America وBNP Paribas.¹
تحقيق عائد استثمار بنسبة 201% عند نشر IBM Cloud لحلول VMware وتحقيق وفورات تصل إلى 1.2 مليون دولار أمريكي من زيادة الكفاءة التشغيلية.
يمنحك اختيار IBM Cloud لمتطلبات وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك وصولاً مباشرًا إلى واحدة من أكثر عمليات اختيار الخوادم مرونة في المجال.
نقل أعباء العمل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من بيئات التقنيات السحابية والبيئات التقنية في مقر عملك.
تعرف على المزيد حول قدرات السحابة ذات الأداء المكثف مثل الحوسبة عالية الأداء وكيفية التحديث باستخدام OpenShift على IBM Cloud.