الصفحة الرئيسية الحساب والخوادم IBM Cloud
سحابة IBM جاهزة للذكاء الاصطناعي، وآمنة، وهجينة بطبيعتها.

هي منصة سحابية للمؤسسات مصمَّمة للصناعات الأكثر تنظيمًا، وتقدم هذه المنصة تقنيات سحابية على قدر عالٍ من المرونة، والكفاءة، والأمن، والامتثال.

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أبرز المستجدات

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تعرَّف على المزيد عن IBM Concert

بفضل وجود أكثر من 230 حلًا من حلول تقنيات السحابة العامة، تساعد منصة IBM Cloud العملاء على تخفيف المخاطر المرتبطة بالأطراف الثالثة والرابعة وتعمل على تسريع الوقت المناسب للقيمة.

المرونة - تمكين أعمالك من الاستمرار حتى خلال الظروف غير المتوقعة

&quot;IBM Cloud هي التقنية السحابية الأكثر موثوقية التي استخدمناها على الإطلاق على مستوى العالم&quot; Robert Green، المدير التنفيذي لشركة Dizzion.

الأداء - تلبية متطلبات عملائك بقدر كبير من المرونة في الاستجابة للتغيّرات

استفِد من الأداة watsonx.ai المتوفرة على منصة IBM Cloud في نشر نماذج الأساس ونماذج التعلم الآلي.

الأمن والامتثال - نشر الذكاء الاصطناعي بأمان وتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي المتجددة باستمرار

تم تصنيف IBM مؤخرًا كشركة رائدة في سوق منصات حماية تطبيقات السحابة الأصلية (CNAPP) من قِبل شركة Kuppingercole

 التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) - تقليل الإنفاق مع زيادة قيمة خدمات التقنية السحابية إلى أقصى حد

عائد استثمار بنسبة 201% على مدى 3 سنوات لتشغيل VMware على IBM Cloud وعائد استثمار بنسبة 212% على مدى 3 سنوات لتشغيل SAP على IBM Cloud.

توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة

تمكّنك منصة IBM Cloud من توسيع النطاق بسلاسة بما يلائم طبيعة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تتطلب ديناميكية عالية وأداءً عاليًا.
إنشاء الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه وإدارته

يمكنك بكل سهولة نشر الذكاء الاصطناعي ودمجه في عملك وإدارة كل مصادر البيانات وتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول وكل ذلك من منصة واحدة.
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في IBM

تتميز البنية التحتية من IBM بأنها آمنة وقابلة للتوسّع ومفتوحة وهي مضمونة ومُعدّة بما يلائم طبيعة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تتطلب ديناميكية عالية وأداءً عاليًا.
إطار عمل IBM لتأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكنك تأمين الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مسار الذكاء الاصطناعي، ويشمل هذا أمن البيانات وأمن النماذج وأمن الاستخدام.
IBM Cloud Carbon Calculator

يمكنك توسيع النطاق وتسريع وتيرة الابتكار المستند إلى الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام.
دراسات حالة

روّاد الصناعات يثقون في IBM Cloud

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الأمن والامتثال في IBM

IBM Cloud وIBM watsonx.ai

IBM watsonx.ai وIBM Cloud Object Storage وIBM Code Engine

IBM Cloud for Financial Services

IBM watsonx وIBM Cloud

IBM watsonx.ai وIBM watsonx Assistant وIBM Cloud

IBM Power Virtual Server وIBM Cloud Object Storage

IBM watsonx.ai وIBM Cloud وIBM Consulting

أبرز المنتجات والحلول
IBM Cloud للصناعات الخاضعة للتنظيم

تم تصميم منصة IBM السحابية للمؤسسات لتلبية أعلى المتطلبات التنظيمية والأمنية ومتطلبات الامتثال لتلائم أيضًا الصناعات الأكثر تنظيمًا.

 IBM Cloud for Financial Services

تُمكّنك السحابة العامة الأولى في العالم المخصصة للخدمات المالية من تقليل المخاطر وزيادة الامتثال.

 IBM watsonx.governance

يمكنك إضفاء المزيد من الشفافية من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي. حيث تم تصميم IBM watsonx.governance لتوجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك وإدارتها ومراقبتها.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

وقت تشغيل لحاويات الحوسبة السرية المدارة بالكامل يتيح نشر أعباء العمل الحساسة المعبأة في حاويات في بيئة معزولة للغاية مع ضمان فني.
IBM Cloud for VMware

بيئة آمنة وسلسة ويمكن إدارتها على IBM Cloud

 IBM Power Virtual Server

نقل أعباء العمل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من بيئات التقنيات السحابية والبيئات التقنية في مقر عملك

 حوسبة باستخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) من IBM Cloud

خيارات أكثر وذات مرونة أكبر من خلال خوادم مزوّدة بوحدة معالجة الرسومات (GPU)

 خدمات الحوسبة على IBM Cloud

دع IBM Cloud تدير بنيتك التحتية بينما تدير أنت بيئتك. وادفع مقابل ما تستخدمه فقط.

 IBM Cloud Code Engine

يمكنك تشغيل الحاوية أو التعليمات البرمجية للتطبيق أو مهمة أو وظيفة الدفعة الخاصة بك على منصة مُدارة بالكامل بدون خادم.

 IBM Cloud Object Storage

يمكنك تخزين البيانات بأي تنسيق وفي أي مكان مع قابلية التوسع والمرونة والأمن.
IBM Cloud for SAP

يمكنك تسريع تحديث SAP ERP وتخفيف المخاطر وإحداث طفرة في عمليات أعمالك.

 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

يمكنك تعبئة أعباء عمل المؤسسات في حاويات وأتمتتها بشكل كامل وتوسيع نطاقها على مستوى بيئات تقنيات السحابة الهجينة.

 الحوسبة عالية الأداء

يمكنك الاستجابة للتحديات واسعة النطاق وتحديات الحوسبة المكثفة وتسريع زمن الحصول على الرؤى باستخدام حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) لتقنيات السحابة الهجينة.
الحوسبة السرية

احمِ البيانات في دورة حياة الحوسبة بأكملها.

 حلول الأمن من IBM Cloud

انتقِل بثقة إلى تقنيات السحابة المتعددة الهجينة وتمكّن من دمج الأمن في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية.

 الأمن والامتثال في التقنيات السحابية

يمكنك إدارة الأمن والمخاطر والامتثال في مؤسستك بشكل مركزي بما يتوافق مع المعايير التنظيمية.
IBM Cloud للصناعات الخاضعة للتنظيم

تم تصميم منصة IBM السحابية للمؤسسات لتلبية أعلى المتطلبات التنظيمية والأمنية ومتطلبات الامتثال لتلائم أيضًا الصناعات الأكثر تنظيمًا.

 IBM Cloud for Financial Services

تُمكّنك السحابة العامة الأولى في العالم المخصصة للخدمات المالية من تقليل المخاطر وزيادة الامتثال.

 IBM watsonx.governance

يمكنك إضفاء المزيد من الشفافية من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي. حيث تم تصميم IBM watsonx.governance لتوجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك وإدارتها ومراقبتها.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

وقت تشغيل لحاويات الحوسبة السرية المدارة بالكامل يتيح نشر أعباء العمل الحساسة المعبأة في حاويات في بيئة معزولة للغاية مع ضمان فني.
IBM Cloud for VMware

بيئة آمنة وسلسة ويمكن إدارتها على IBM Cloud

 IBM Power Virtual Server

نقل أعباء العمل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من بيئات التقنيات السحابية والبيئات التقنية في مقر عملك

 حوسبة باستخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) من IBM Cloud

خيارات أكثر وذات مرونة أكبر من خلال خوادم مزوّدة بوحدة معالجة الرسومات (GPU)

 خدمات الحوسبة على IBM Cloud

دع IBM Cloud تدير بنيتك التحتية بينما تدير أنت بيئتك. وادفع مقابل ما تستخدمه فقط.

 IBM Cloud Code Engine

يمكنك تشغيل الحاوية أو التعليمات البرمجية للتطبيق أو مهمة أو وظيفة الدفعة الخاصة بك على منصة مُدارة بالكامل بدون خادم.

 IBM Cloud Object Storage

يمكنك تخزين البيانات بأي تنسيق وفي أي مكان مع قابلية التوسع والمرونة والأمن.
IBM Cloud for SAP

يمكنك تسريع تحديث SAP ERP وتخفيف المخاطر وإحداث طفرة في عمليات أعمالك.

 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

يمكنك تعبئة أعباء عمل المؤسسات في حاويات وأتمتتها بشكل كامل وتوسيع نطاقها على مستوى بيئات تقنيات السحابة الهجينة.

 الحوسبة عالية الأداء

يمكنك الاستجابة للتحديات واسعة النطاق وتحديات الحوسبة المكثفة وتسريع زمن الحصول على الرؤى باستخدام حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) لتقنيات السحابة الهجينة.
الحوسبة السرية

احمِ البيانات في دورة حياة الحوسبة بأكملها.

 حلول الأمن من IBM Cloud

انتقِل بثقة إلى تقنيات السحابة المتعددة الهجينة وتمكّن من دمج الأمن في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية.

 الأمن والامتثال في التقنيات السحابية

يمكنك إدارة الأمن والمخاطر والامتثال في مؤسستك بشكل مركزي بما يتوافق مع المعايير التنظيمية.
في نشرات الأخبار
أطلِق العنان للابتكار من خلال الذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة الهجينة الموثوق بها. ساو باولو: 4 يونيو اعرف المزيد
5 أشياء يجب معرفتها: تعزيز الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة الهجينة في العام المقبل
تعاون بين شركة American Tower وشركة IBM يثمر عن إدخال الخدمات السحابية على مستوى الحافة إلى المؤسسات لتعزيز الابتكار وتحسين تجارب العملاء
تقنيات السحابة الهجينة من IBM تضيف قيمة لإعادة الاستثمار وإدارة عمليات الامتثال
شركة IBM توسّع نطاق Cloud Security and Compliance Center لمساعدة العملاء على حماية بياناتهم وتقييم المخاطر على مستوى البيئات السحابية المتعددة والهجينة
شركة Temenos تقدم قدرات مبتكرة للدفع في IBM Cloud لمساعدة البنوك في رحلة التحوّل
العروض الترويجية حوافز مالية من أجل VMware Cloud Foundation على IBM Cloud

حافزان مثيران للاهتمام: 1. احصل على خصم يصل إلى 50% على عقد مدته سنة أو 3 سنوات على VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS). 2. قم بترحيل أعباء عمل VMware الخاصة بك إلى VMware Cloud Foundation على IBM Cloud باستخدام أرصدة ترحيل تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي.

 رصيد VPC بقيمة 1000 دولار أمريكي

قم بتطبيق الرمز VPC1000 عند التزويد للحصول على 1000 دولار أمريكي لاستخدامها في موارد الحوسبة والتخزين والشبكات الخاصة بك.

 رصيد بقيمة 500 دولار أمريكي

استخدِم رصيدًا بقيمة 500 دولار أمريكي متوفرًا للمستخدمين الجُدد في IBM Cloud Code Engine وMongoDB.

 رصيد بقيمة 500 دولار أمريكي

استخدِم رصيدًا بقيمة 500 دولار أمريكي متوفرًا لجميع مستخدمي خدمة IBM Cloud Object Storage الجُدد.
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