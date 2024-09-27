إن IBM Cloud Code Engine منصة دون خادم مُدارة بالكامل ويُمكن استخدامها لاستضافة تطبيقات السحابة الأصلية، سواء أكانت عبارة عن صور حاويات، أم تطبيقات مكوّنة من 12 عاملًا، أم وظائف، أم وظائف مجمعة، أم مجرد جزء من رمز برمجي. ويحصل المطورون على الأفضل من جميع العوالم ببساطة باختيار ميزة وقت التشغيل التي يريدونها بدلًا من الاضطرار إلى اختيار نوع واحد من منصات الاستضافة (CaaS، أو PaaS، أو FaaS) مع قيود وقت التشغيل الخاصة بكل منها. يُساعد IBM Cloud Code Engine في حل تعقيدات بيئة استضافة وقت التشغيل، وهو ما يسمح للمطورين بالتركيز في الرمز البرمجي لا إدارة البنية التحتية. كما تسمح IBM Cloud Code Engine للمطورين بنشر العديد من العناصر (صور الحاويات البرمجية، ومصدر الرمز البرمجي، والوظائف المجمعة، وما شابه) في تجربة مستخدم واحدة، وسوف تضبط حجم التطبيقات الناتجة ديناميكيًّا صعودًا وهبوطًا — حتى إلى الصفر — كي يدفع المستخدمون فقط عند تشغيل أحمال التشغيل الخاصة بهم فقط.