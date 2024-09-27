الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Code Engine دون خادم على IBM Cloud
يُمكنك تشغيل الحاوية، أو التعليمات البرمجية للتطبيق، أو مهمة، أو وظيفة مجمّعة على منصة مُدارة بالكامل بنظام وقت تشغيل الحاويات باستخدام IBM Cloud Code Engine.
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رسم توضيحي متساوي القياس لشخص يسلم البيانات بواسطة طائرة دون طيار بينما يدرس شخص آخر رسمًا بيانيًّا

ركّز على كتابة التعليمات البرمجية التي تخدم عملاءك، لا على إدارة البنية التحتية


إن IBM Cloud Code Engine عبارة عن منصة دون خادم ومدارة بالكامل. يُمكنك جمع صور الحاوية، أو الوظائف المجمعة، أو مصدر الرمز البرمجي، أو الوظيفة معًا في مكان واحد واترك لمنصة IBM Cloud Code Engine أمر إدارة البنية التحتية الأساسية والمساعدة في تأمينها. لست في حاجة إلى تغيير حجم مجموعات الحاويات، أو نشرها، أو توسيعها بنفسك. ولا يتطلب الأمر التمتع بأي مهارات متقدمة في الشبكات.

 

 
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حالات الاستخدام بدون خادم

تشغيل حاوية هل لديك صورة حاوية بالفعل؟ ستساعدك منصة IBM Cloud Code Engine في نشرها، وإدارتها، وتوسيع نطاقها تلقائًًّيا نيابةً عنك. ولا داعي للقلق بشأن إدارة المجموعة، أو تحديد الحجم، أو التزويد الزائد. فإنك تدفع مقابل ما تستخدمه فعليًّا فقط. ابدأ البرنامج التعليمي "مرحبًا بالعالم"
نشر مصدر الرمز البرمجي يُمكنك التطوير باللغة التي تفضلها ثم دفع مصدر الرمز البرمجي الذي طورته إلى السحابة دون القلق بشأن إنشاء الحاويات أو إدارتها. كما يُمكنك ربط الرمز البرمجي بسهولة بالخدمات المُدارة، مثل تخزين الكائنات، أو قواعد البيانات، أو تدفقات الأحداث. تعرف على المزيد
إنشاء الوظائف يُمكنك إنشاء وظيفتك ثم استخدام الأحداث لتشغيلها. سواء أكان ذلك آلاف المرات خلال جزء من الثانية أو مرة واحدة في الأسبوع، فإنها تتوسع لتلبية الطلب، ثم تختفي. إنشاء وظيفتك
إنشاء وظائف مجمّعة تُعد الوظائف المجمعة مثالية للمعالجة التي لا تعتمد على الأحداث - مثل أعباء عمل الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، والمحاكاة، ومعالجة نماذج بيانات الذكاء الاصطناعي. ويُمكنك إنشاء وظائف مجمعة قوية بنظام جدولة من التشغيل إلى الإكمال، ويُمكن توسيع نطاقها تلقائيًّا (وحدة المعالجة المركزية، والذاكرة، ووقت التنفيذ) وتدفع فقط مقابل الموارد التي تحتاجها. تعرف على المزيد
النشر والتفعيل في ثوانٍ

يُمكنك بناء تطبيقات رائعة باللغة التي تختارها، ثم طرحها على العملاء بطريقة أسرع.

 لا تهدر أموالك

ادفع مقابل ما تستخدمه من موارد فقط.

 استمتع بتجربة عمليات تطوير العمليات الموحدة للحاويات

استخدم تطبيقًا واحدًا للنشر والمساعدة في دمج تطبيقات الويب والحاويات والوظائف ومهام الدفعات المجمعة بشكل آمن.

 ركّز على الرمز البرمجي

لا حاجة إلى إدارة البنية التحتية. فقد لبَّينا كل ما يتعلق بتحديد الحجم وتوسيع النطاق والشبكات.

 الأمن والامتثال متضمنان

تؤَمَّن تطبيقاتك تلقائيًّا باستخدام SSL وتُعزَل عن أحمال التشغيل الأخرى.

 نشر تطبيق خدمات مصغرة

يُمكن بناء صور حاويات لخدمات متعددة اللغات، ثم دفعها بسهولة إلى منصة دون خادم مُدارة وتوليد حركة الزيارات.
دراسات حالة
تستخدم Eljun منصة IBM Cloud Code Engine لربط مالكي السيارات الكهربائية بمالكي محطات الشحن
تمكّن منصة IBM Cloud Code Engine شركة Sweap.io من التعامل مع قدرات توسيع النطاق التلقائية، وهو ما يسمح للشركة بالتركيز في تقديم القيمة للعملاء
يُمكنك استخدام بيئة وقت تشغيل واحدة فقط. ثم توسيع النطاق حسب الطلب.

اختر نوع أحمال التشغيل الذي يناسب احتياجاتك على نحوٍ أفضل دون الحاجة إلى تعلّم العديد من المنتجات دون خادم. بُنيت منصة IBM Cloud Code Engine على التقنيات مفتوحة المصدر Kubernetes وKnative - وهو ما يتيح لك الوصول الكامل إلى أدوات النظام البنائي للحاوية والحفاظ على أحمال التشغيل محمولة.
الأمان

يُساعد Code Engine في حماية تطبيقاتك من خلال الاستفادة من الزيارات المشفرة وعناصر التحكم الصارمة في الوصول. وتعمل البيئات المعزولة على تعزيز الأمن عن طريق فصل أحمال التشغيل. ويلتزم Code Engine بمجموعة واسعة من المعايير واللوائح السارية في المجال.

دون خادم حقًا

بصورة تلقائية، يُوسّع Code Engine ويضيق نطاق أحمال التشغيل صعودًا وهبوطًا، حتى يصل إلى الصفر عندما لا تكون هناك طلبات. ويُمكنك المساعدة في تلبية متطلبات العملاء بصورة دائمة بينما يكون الدفع مقابل الموارد التي تستهلكها فقط.

تشغيل الوظائف المجمعة

اجعل عناصر التشغيل حتى الاكتمال جزءًا من تطبيقك. وانقل المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا وتستهلك الكثير من الموارد إلى مهام غير متزامنة.

طريقة العمل

البدء توفر صفحة ويب الوثائق IBM Cloud Docs تفسيرات مفصلة عن قدرات المنتج وكيفية استخدامها.
لمحة عامة تشرح نافذة النظرة العامة لواجهة مستخدم IBM Cloud Code Engine ميزات المنتج وتتيح لك إمكانية بدء نشر تطبيق أو تشغيل وظيفة باستخدام صورة حاوية.
الإنشاء أو النشر تُعد نافذة "بدء الإنشاء" في واجهة مستخدم IBM Cloud Code Engine المكان الذي يُمكنك من خلاله اختيار نشر تطبيق أو إنشاء وظيفة لتشغيلها.
لوحة معلومات المشروع تُظهر نافذة "مشروعي" في واجهة مستخدم IBM Cloud Code Engine ملخصًا لمشروعاتك الحالية، سواء أكانت تطبيقات أم وظائف أم بُنى صور برمجية أم غير ذلك، إضافةً إلى تلك المشروعات التي تم تحديثها مؤخرًا.
التكوينات تُظهر نافذة "تطبيقاتي" في واجهة مستخدم IBM Cloud Code Engine التكوينات الحالية والوظائف التي قيد التشغيل.
الأسئلة الشائعة
المساعدة التي تقدمها منصة IBM Cloud Code Engine للمطورين

إن IBM Cloud Code Engine منصة دون خادم مُدارة بالكامل ويُمكن استخدامها لاستضافة تطبيقات السحابة الأصلية، سواء أكانت عبارة عن صور حاويات، أم تطبيقات مكوّنة من 12 عاملًا، أم وظائف، أم وظائف مجمعة، أم مجرد جزء من رمز برمجي. ويحصل المطورون على الأفضل من جميع العوالم ببساطة باختيار ميزة وقت التشغيل التي يريدونها بدلًا من الاضطرار إلى اختيار نوع واحد من منصات الاستضافة (CaaS، أو PaaS، أو FaaS) مع قيود وقت التشغيل الخاصة بكل منها. يُساعد IBM Cloud Code Engine في حل تعقيدات بيئة استضافة وقت التشغيل، وهو ما يسمح للمطورين بالتركيز في الرمز البرمجي لا إدارة البنية التحتية. كما تسمح IBM Cloud Code Engine للمطورين بنشر العديد من العناصر (صور الحاويات البرمجية، ومصدر الرمز البرمجي، والوظائف المجمعة، وما شابه) في تجربة مستخدم واحدة، وسوف تضبط حجم التطبيقات الناتجة ديناميكيًّا صعودًا وهبوطًا — حتى إلى الصفر — كي يدفع المستخدمون فقط عند تشغيل أحمال التشغيل الخاصة بهم فقط.

بدء استخدام IBM Cloud Code Engine
العلاقة بين IBM Cloud Code Engine وkubernetes

تعتمد منصة IBM Cloud Code Engine على Kubernetes، ولكنه يساعد في تقليل تعقيداته حتى يتمكن المطورون من التركيز في كتابة الرمز البرمجي بدلًا من الانشغال بإدارة بيئة الاستضافة. على الرغم من كون هذه التجربة رائعة لمعظم المستخدمين، إلا أن البعض قد يرغب في الوصول إلى تكوين Kubernetes الكامل (على سبيل المثال، للتكامل مع أعباء عمل Kubernetes الأخرى). وتُتيح IBM Cloud Code Engine ذلك من خلال عرض أدوات Kubernetes المعروفة (على سبيل المثال، kubectl).

منتجات Kubernetes

 

IBM Cloud Code Engine

 

IBM Cloud Kubernetes Service أو Red Hat OpenShift في IBM Cloud

 

منصة Red Hat OpenShift في التخزين المحلي

يتم التسليم في شكل

 

خدمة في IBM Cloud

 

خدمة في IBM Cloud

 

برنامج قابل للتثبيت محليًّا

الإيجار

 

متعدد المستأجرين (مجموعات مشتركة)

 

مستأجر واحد (مجموعة مخصصة)

 

مستأجر واحد (مجموعة مخصصة)

التكلفة

 

ادفع فقط عند تشغيل أعباء عمل (جيجابايت في الثانية ووحدة معالجة مركزية افتراضية في الثانية وبنظام الدعوات)

 

فوترة ثابتة للمجموعة بأكملها (حجم وقت المجموعة)

 

رسوم ترخيص ثابتة وتكلفة البنية التحتية

الغطاء النباتي

 

مُدارة بالكامل

 

مُدارة جزئيًّا

 

مُدارة ذاتيًّا

المهارات

 

لا يتطلب الأمر مهارات تتعلق بالحاوية، أو المجموعة، أو الشبكات، أو البنية التحتية

 

مطلوب مهارات في استخدام IBM Cloud Kubernetes Service/Red Hat OpenShift، والشبكات، والبنية التحتية

 

مطلوب مهارات في استخدام Red Hat OpenShift، والشبكات، والبنية التحتية

 طريقة عمل الطبقة المجانية

تشتمل منصة Code Engine على طبقة مجانية حتى تتمكن من تجربة Code Engine قبل الالتزام المالي. وهو حد شهري تتم إعادة تعيينه كل شهر، ويسمح لك بتشغيل تطبيقات ووظائف صغيرة. وبمجرد الوصول إلى الحد الأقصى للطبقة المجانية، ستختلف التكلفة بناءً على:

  1. الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية المخصصة لكل مثيل من أحمال التشغيل
  2. عدد المثيلات
  3. دورة حياة كل مثيل
  4. عدد استدعاءات HTTP
 كيفية تشغيل تطبيق في IBM Cloud Code Engine

التطبيق عبارة عن عملية تكشف نقطة نهاية HTTP. يُمكنك استخدامه كواجهة خلفية لتطبيق الويب أو تطبيق الأجهزة المحمولة الذي تستخدمه وتوفير REST API وتطبيق الوكيل. وفي IBM Cloud Code Engine، يُمكنك تشغيل أمر CLI واحد. راجع البرنامج التعليمي لضبط كل شيء بطريقة صحيحة، مثل تشغيل صورة الحاوية، وكشف نقطة نهاية HTTPS، وإعداد الضبط التلقائي للحجم.

تشغيل تطبيق على منصة مُدارة دون خادم
المساعدة التي يُمكن أن تقدمها منصة IBM Cloud Code Engine لك في بناء صورة حاوية

إذا كنت تريد التركيز فقط في كتابة مصدر الرمز البرمجي ولا تريد الاهتمام بعملية بناء الصورة، فيُمكنك استخدام ميزة بناء صور الحاوية. يُمكنك توفير مصدر الرمز البرمجي مباشرةً (باستخدام Git repo)، وتعمل IBM Cloud Code Engine على بناء وإدارة صورة الحاوية نيابةً عنك.

تدعم منصة IBM Cloud Code Engine اثنتَين من استراتيجيات البناء. الطريقة الأولى هي بناء Dockerfile، التي تستخدم أداة البناء Kaniko. والطريقة الثانية هي Buildpack في السحابة الأصلية، التي تستخدم Paketo Buildpacks.

إنشاء صورة برمجية في منصة دون خادم مُدارة
البدء

بُنيت منصة IBM Cloud Code Engine على تقنيات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes وKnative - وهو ما يتيح لك الوصول الكامل إلى أدوات النظام البنائي للحاوية والحفاظ على أحمال التشغيل محمولة.

 جرّب IBM Cloud Code Engine احصل على خيارات التسعير

استمتع بخيارات التسعير المرنة، مثل الطبقة المجانية وخطة الدفع حسب الاستخدام.

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