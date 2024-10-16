التسعير في ®IBM Cloud

نعم. تُستخدم معلومات الفوترة ومعلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك لأغراض أمن الحساب والتحقق عندما تسجل حسابك. تمّ إعداد حسابك بنظام الدفع حسب الاستخدام، ويمكنك الوصول إلى كتالوج IBM Cloud الكامل، بما في ذلك كل خطط Free وLite. كما ستحصل على رصيد بمبلغ 200 دولار أمريكي لمساعدتك على البدء، ويمكن استخدام هذا الرصيد في منتجات IBM Cloud في أول 30 يومًا. وهنا تدفع مقابل الخدمات القابلة للفوترة التي تستخدمها فقط بدون عقود أو التزامات طويلة الأجل.