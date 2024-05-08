برنامج تسريع الانتقال إلى IBM Cloud

في الوقت المناسب، بطريقة منظمة ومبسطة: يمكن أن يكون التحول السحابي عملية معقدة ورحلة تستغرق عدة سنوات. ولمعالجة المخاطر وتسهيل التحول، يحتاج العملاء إلى التخطيط لتحقيق نتائج تدريجية عبر كل مرحلة من مراحل التحول. يرشد نموذج المشاركة في برنامج تسريع الانتقال العملاء من خلال عملية منظمة تتضمن: 1. التقييم أو التخطيط، و2. التحقق من صحة الخطة و3. الاستعداد للبناء والانتقال. هدفنا هو تمكين العملاء بخطة تحول تشمل إرشادات توجيهية، ووثائق وورش عمل تخطيط شامل، ومسرعات أتمتة تقنية، وتمويل إثبات القيمة أو إثبات المفهوم، مع دعم إستراتيجي من متخصصي الإعداد والانتقال في IBM.

نقدم لكم مركز التميز (COE) الجديد لحل IBM Power Virtual Server (PowerVS)، والذي يوفر الخبرة والمسرعات التقنية اللازمة لترحيل بيئات IBM AIX وIBM i إلى السحابة. صمم فريق COE نموذج مشاركة خطوة بخطوة لعمليات الانتقال من IBM Power إلى PowerVS، وذلك لتسريع رحلة إثبات القيمة أو إثبات المفهوم للعميل، بهدف التحقق من صحة خطة الانتقال.

يتيح برنامج تسريع الانتقال إلى السحابة للشركات إمكانية التقييم والتخطيط والتحقق من صحة الخطة ونقل أحمال التشغيل إلى السحابة. بفضل خبرة IBM وحوافزها ومنهجيتها، نسعى إلى تمكين عملائنا من تسريع وتبسيط التحول على IBM Cloud.