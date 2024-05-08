برنامج تسريع الانتقال إلى IBM Cloud

برزت السحابة كمنصة تقنية تحويلية، حيث توفر المرونة وقابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة. تهدف الإستراتيجيات المؤسسية للانتقال إلى السحابة إلى أن تكون قائمة على الأعمال من خلال خطة تبني تقنية وتشغيلية ومالية متكاملة. تُعد معرفة مكانك الحالي ووجهتك المستقبلية وكيفية الوصول إليها أمرًا مهمًا لتحقيق النجاح المستدام. يمكن أن يكون وضع خطة شاملة بثقة مهمة شاقة، حيث يجد قادة المؤسسات صعوبة في وضع خطة الانتقال إلى السحابة وتنفيذها. ولمعالجة هذه التحديات، نواصل العمل على توسيع نطاق برنامج تسريع الانتقال بهدف مساعدة العملاء على تقييم وتخطيط ونقل بنيتهم التحتية إلى IBM Cloud®.
برنامج تسريع الانتقال إلى السحابة مصمم لتلبية الحاجة إلى تسهيل وتسريع عمليات التقييم وصناعة القرار من أجل الانتقال إلى IBM Cloud. يهدف برنامج تسريع الانتقال إلى مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أكثر استنارة لدعم تحولهم التقني. هدفنا هو دعم العملاء حيثما كانوا في رحلتهم من خلال نموذج النجاح المشترك لتسريع وتبسيط عملية التقييم والتخطيط للانتقال إلى IBM Cloud. في الوقت الحالي، يوفر برنامج تسريع الانتقال مسرعات تقنية وأرصدة سحابية لحلول IBM Power Virtual Server، وIBM Cloud for VMWare، وIBM Cloud for SAP كما هو موضح أدناه.
توفر IBM حوافز مالية على شكل أرصدة على IBM Cloud للعملاء المؤهلين[1]، تغطي 100% من تكاليف إثبات القيمة أو إثبات المفهوم. بالنسبة إلى عملاء خطة الادخار المؤسسية من IBM، تتوفر أيضًا حوافز مالية للمساعدة على تغطية ما يصل إلى 80% من تكاليف الانتقال.
في الوقت المناسب، بطريقة منظمة ومبسطة: يمكن أن يكون التحول السحابي عملية معقدة ورحلة تستغرق عدة سنوات. ولمعالجة المخاطر وتسهيل التحول، يحتاج العملاء إلى التخطيط لتحقيق نتائج تدريجية عبر كل مرحلة من مراحل التحول. يرشد نموذج المشاركة في برنامج تسريع الانتقال العملاء من خلال عملية منظمة تتضمن: 1. التقييم أو التخطيط، و2. التحقق من صحة الخطة و3. الاستعداد للبناء والانتقال. هدفنا هو تمكين العملاء بخطة تحول تشمل إرشادات توجيهية، ووثائق وورش عمل تخطيط شامل، ومسرعات أتمتة تقنية، وتمويل إثبات القيمة أو إثبات المفهوم، مع دعم إستراتيجي من متخصصي الإعداد والانتقال في IBM.
نقدم لكم مركز التميز (COE) الجديد لحل IBM Power Virtual Server (PowerVS)، والذي يوفر الخبرة والمسرعات التقنية اللازمة لترحيل بيئات IBM AIX وIBM i إلى السحابة. صمم فريق COE نموذج مشاركة خطوة بخطوة لعمليات الانتقال من IBM Power إلى PowerVS، وذلك لتسريع رحلة إثبات القيمة أو إثبات المفهوم للعميل، بهدف التحقق من صحة خطة الانتقال.
يتيح برنامج تسريع الانتقال إلى السحابة للشركات إمكانية التقييم والتخطيط والتحقق من صحة الخطة ونقل أحمال التشغيل إلى السحابة. بفضل خبرة IBM وحوافزها ومنهجيتها، نسعى إلى تمكين عملائنا من تسريع وتبسيط التحول على IBM Cloud.
لمعرفة المزيد عن برنامج تسريع الانتقال إلى IBM Cloud، تواصل مع Bill Singleton (نائب الرئيس، قسم النشر والإعداد السحابي) أو مع Rob Centra (مدير البرنامج، قسم تقديم خدمات IBM Cloud).