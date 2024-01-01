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الطبقة المجانية من IBM Cloud

أنشئ حسابك مجانًا. جرب أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا دون حدود زمنية.

أنشئ حسابك المجاني اقرأ الأسئلة الشائعة حول الحساب
ما الذي ستحصل عليه
حساب IBM Cloud هو حساب دفع حسب الاستخدام يتضمن إمكانية وصول إلى أكثر من 40 منتجًا (بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات IBM Watson) تضم طبقة مجانية. لا توجد رسوم أو التزامات مقدمة، يمكنك الإلغاء في أي وقت. ادفع فقط مقابل ما تستخدمه خارج حدود الطبقة المجانية حساب IBM Cloud مجاني

حساب IBM Cloud المجاني الخاص بك هو حساب دفع حسب الاستخدام يتضمن إمكانية وصول إلى أكثر من 50 منتجًا تضم طبقة مجانية. ادفع فقط مقابل ما تستخدمه خارج حدود الطبقة المجانية. لا توجد رسوم أو التزامات مقدمة، يمكنك الإلغاء في أي وقت.

 أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا

يمكنك الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا باستخدام خطة Lite، بما في ذلك واجهات تطبيقات IBM Watson . لا تنتهي صلاحيتها أبدًا ولن تُفرض عليك مطلقًا أي رسوم مقابلها.

 رصيد سحابة بقيمة 200 دولار أمريكي

ستحصل على رصيد مقابل أول 200 دولار أمريكي من التطبيقات والخدمات التي نقدمها لك على حسابنا. جرّب أي منتج من منتجات IBM Cloud باستخدام هذا الرصيد، وهو متاح لمدة 30 يومًا.

منتجات IBM Cloud

IBM Cloud Code Engine


100000 ثانية شهريًا لوحدة معالجة مركزية افتراضية (vCPU)

 

يمكنك تشغيل التطبيق أو المهمة المجمعة أو الحاوية على منصة مُدارة بدون خادم.

 IBM Cloud Event Streams


قسم واحد
 

 

استوعب الأحداث، وقم بتوصيل وتوزيع تدفقات الأحداث بين خدماتك وتطبيقاتك على IBM Cloud.

 IBM Cloud Object Storage


طبقة مجانية بسعة 5 جيجابايت شهريًا

 

استمتع بتجربة القوة التي تمنحها وحدة تخزين مرنة منخفضة تضم طبقة مجانية: بادر بتقييم وتوسيع نطاق وحدة التخزين التي تستخدمها بسلاسة دون انقطاع!

 IBM Cloudant

مساحة تخزين بيانات بسعة 1 جيجابايت

يمكنك توظيف قاعدة بيانات مستندات JSON قابلة للتوسع للويب والهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء (IOT) والتطبيقات بدون خادم.

 IBM Db2 on Cloud

مساحة تخزين بيانات بسعة 200 ميجابايت

يمكنك نشر قاعدة بيانات SQL سحابية مُدارة بالكامل مع محرك IBM Db2 القوي والسريع.

 مساعد IBM Watson

10000 استدعاء شهريًا لواجهة برمجة التطبيقات

أضف واجهة لغة طبيعية إلى تطبيقك لأتمتة التفاعلات مع المستخدمين.

 IBM Watson Text to Speech

10,000 حرف شهريًا

حوِّل نصًا مكتوبًا إلى كلام منطوق بصوت طبيعي.

 IBM Watson Studio

مستخدم واحد معتمد

 

بادر بتضمين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أعمالك. يمكنك إنشاء نماذج مخصصة باستخدام بياناتك.

 IBM Watson Machine Learning

20 وحدة قدرة في الساعة

يمكنك بناء نماذج تحليلية وشبكات عصبية، يتم تدريبها باستخدام بياناتك الخاصة، لنشرها واستخدامها في التطبيقات.

 IBM Watson Knowledge Catalog

مستخدِمان

 

اكتشاف بيانات المؤسسة وفهرستها ومشاركتها بشكل آمن.

 IBM Watson Speech to Text

500 دقيقة شهريًا

استفد من زمن انتقال قصير وكتابة نصية للبث.

 IBM Cloud Container Registry

5 جيجابايت شهريًا من نقل البيانات المستخرجة

إدارة صور حاوية Docker في سجل خاص مُدار بالكامل.

 IBM Cloud SQL Query

فحص ما يصل إلى 30 جيجابايت يوميًا

يمكنك قراءة البيانات وتحليلها وتخزينها في IBM Cloud Object Storage باستخدام ANSI SQL.

 IBM Cloud Continuous Delivery

500 مهمة مسارات تسليم

يمكنك دعم أفضل ممارسات عمليات التطوير باستخدام Git وتتبع المشكلات والتكامل المستمر والنشر المستمر (CI-CD) وEclipse Orion Web IDE في السحابة.

 IBM Cloud Schematics

مجاني

استخدم Terraform كخدمة لأتمتة عملية توفير وإدارة موارد IBM Cloud على مستوى البيئات.

 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server

وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة

يمكنك إنشاء خوادم افتراضية وتشغيلها على IBM LinuxONE، وهي المنصة الأكثر أمانًا في المجال والتي تعتمد على Linux.

 IBM API Connect

50000 استدعاء شهريًا لواجهة برمجة التطبيقات

يمكنك الحصول على معارف تفصيلية حول استهلاك واجهة برمجة التطبيقات (API) من التحليلات المضمنة.

 IBM Cloud Activity Tracker

مستخدم واحد

 

يمكنك تسجيل أنشطتك في IBM Cloud والبحث فيها وتلقي تنبيهات بشأنها.
IBM Watson Machine Learning

20 وحدة قدرة في الساعة

يمكنك بناء نماذج تحليلية وشبكات عصبية، يتم تدريبها باستخدام بياناتك الخاصة، لنشرها واستخدامها في التطبيقات.

 IBM Watson Studio

مستخدم واحد معتمد

 

بادر بتضمين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أعمالك. يمكنك إنشاء نماذج مخصصة باستخدام بياناتك.

 IBM Cloud Activity Tracker

آخر 100000 حدث من أحداث أنشطة السحابة

امتلك معارف حول المستخدمين لديك وتطبيقاتهم مع خدمات IBM Cloud.

 مساعد IBM Watson

10000 استدعاء شهريًا لواجهة برمجة التطبيقات

 

أضف واجهة لغة طبيعية إلى تطبيقك لأتمتة التفاعلات مع المستخدمين.

 IBM Cloud App ID

1000 حدث شهريًا

 

يمكنك إضافة مصادقة إلى تطبيقات الهاتف المحمول والويب الخاصة بك، وحماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك والواجهات الخلفية التي تعمل على IBM Cloud.

 IBM Watson Speech to Text

500 دقيقة شهريًا

استفد من زمن انتقال قصير وكتابة نصية للبث.

 IBM Watson Text to Speech

10,000 حرف شهريًا

حوِّل نصًا مكتوبًا إلى كلام منطوق بصوت طبيعي.

 IBM Db2 on Cloud

مساحة تخزين بيانات بسعة 200 ميجابايت

احصل على قاعدة بيانات SQL سحابية مُدارة بالكامل مع محرك Db2 القوي والسريع.

 IBM Cloudant

مساحة تخزين بيانات بسعة 1 جيجابايت

 

يمكنك توظيف قاعدة بيانات مستندات JSON قابلة للتوسع للويب والهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء (IOT) والتطبيقات بدون خادم.

 IBM Cloud Analytics Engine

حوسبة 50 عقدة-ساعة

 

يمكنك تطوير ونشر تحليلات التطبيقات باستخدام Apache Spark وApache Hadoop مفتوحا المصدر.

 IBM Watson Knowledge Catalog

فهرس واحد

 

تدريس فهرس IBM Watson;  ومشاركة بيانات المؤسسة بشكل آمن.

 IBM Cloud Continuous Delivery

500 مهمة مسارات تسليم

 

يمكنك دعم أفضل ممارسات عمليات التطوير باستخدام Git وتتبع المشكلات والتكامل المستمر والنشر المستمر (CI-CD) وEclipse Orion Web IDE على السحابة.

 IBM Watson Language Translator

1000000 حرف شهريًا

ترجمة النصوص والمستندات ومواقع الويب من لغة إلى أخرى.

 IBM Cloud Container Registry

5 جيجابايت شهريًا من نقل البيانات المستخرجة

إدارة صور حاوية Docker في سجل خاص مُدار بالكامل.

 IBM Watson Personality Insights

1000 استدعاء شهريًا لواجهة برمجة التطبيقات

استخراج المعارف من بيانات المعاملات ووسائل التواصل الاجتماعي لتحديد السمات النفسية.

 IBM Watson Tone Analyzer

2500 استدعاء شهريًا لواجهة برمجة التطبيقات

كشف الأنماط اللغوية، بما في ذلك الميول العاطفية والاجتماعية وأنماط اللغة.

 IBM Watson Visual Recognition

نموذجان مخصصان

تحليل الصور للمشاهد والأشياء والوجوه والمحتويات الأخرى.

 IBM Watson Natural Language Understanding

نموذج مخصص واحد

تحليل النص واستخراج البيانات الوصفية من المحتوى، مثل المفاهيم والكيانات والعواطف والمشاعر وغيرها الكثير.
IBM Cloud Code Engine

100000 ثانية شهريًا لوحدة معالجة مركزية افتراضية (vCPU)

 

يمكنك تشغيل التطبيق أو المهمة المجمعة أو الحاوية على منصة مُدارة بدون خادم.

 IBM Db2 Warehouse on Cloud

إصدار تجريبي مجاني ورصيد بقيمة 1000 دولار أمريكي

 

ابدأ بتشغيل إصدار تجريبي مجاني  من Db2 Warehouse واحصل على رصيد مجاني بقيمة 1000 دولار أمريكي. اذا كنت تستخدم IBM Cloud لأول مرة، يمكنك التسجيل اليوم والحصول على رصيد إضافي بقيمة 200 دولار أمريكي.

 IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for MongoDB

مساحة تخزين بيانات بسعة 2 جيجابايت لمدة 30 يومًا

يمكنك استخدام قاعدة بيانات تتم إدارتها بالكامل ويتم استضافتها في بيئة تشغيل IBM Cloud Hyper Protect. تدعم حاليًا MongoDB 3.6.4.

 IBM Cloud Functions

5 ملايين عملية تنفيذ شهريًا

يمكنك تنفيذ الوظائف استجابةً للأحداث الواردة.

 IBM Cloud Secrets Manager

إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا

 

يمكنك إدارة أسرارك مركزيًا في مثيل مخصص لمستأجر واحد.

 IBM Cloud® Lift CLI

وحدات جيجابايت غير محدودة من البيانات مرسلة إلى الداخل

ساعد في ترحيل البيانات بسرعة وبشكل أكثر أمانًا من المصدر المحلي الذي تستخدمه إلى مخزن بيانات تمتلكه على IBM Cloud.

 IBM Cloud Internet Services

إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا

 

احصل على قدر أكبر من الموثوقية والأداء والأمان للتطبيقات ومواقع الويب والخدمات التي تواجه الإنترنت.

 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server

وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة لمدة 30 يومًا

 

يمكنك إنشاء وتشغيل خوادم افتراضية تستند إلى Linux في بيئة حوسبة سرية.

 IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for PostgreSQL

مساحة تخزين بيانات بسعة 2 جيجابايت لمدة 30 يومًا

احتفظ ببيانات PostgreSQL الخاصة بك في قاعدة بيانات عميل مشفرة بالكامل، دون الحاجة إلى مهارات متخصصة.

 IBM Key Protect for IBM Cloud

20 مفتاحًا

 

يمكنك استخدام هذه الخدمة لإدارة مفاتيح التشفير، مما يساعد على حماية البيانات.
IBM Cloud VPC

رصيد بقيمة 1000 دولار أمريكي

 

الرمز الترويجي: VPC1000
تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2024

رصيد بقيمة 1000 دولار أمريكي لمدة 180 يومًا مع منتجات IBM Cloud Virtual Server for VPC وIBM Cloud Block Storage for VPC وIBM Cloud Image Service for VPC.

 احصل عليه الآن IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

رصيد بقيمة 1000 دولار أمريكي

 

الرمز الترويجي: VPC1000
تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2024

رصيد بقيمة 1000 دولار أمريكي لمدة 180 يومًا للاستخدام مع IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC— بما في ذلك الخوادم ومساحات التخزين وموازِنات الأحمال.

 احصل عليه الآن IBM Cloud Code Engine

رصيد بقيمة 500 دولار أمريكي

 

الرمز الترويجي: SERVERLESSARC
تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2024

رصيد بقيمة 500 دولار أمريكي متوفر للمستخدمين الجُدد في IBM Cloud Code Engine وMongoDB.

 احصل عليه الآن IBM Cloud Databases وEvent Streams وCloudant

رصيد بقيمة 250 دولارًا أمريكيًا

 

الرمز الترويجي: DSFREE250
تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2024

رصيد بقيمة 250 دولارًا أمريكيًا لمدة 30 يومًا على IBM Cloud Databases for PostgreSQL وDatabases for MongoDB وDatabases for Elasticsearch وDatabases for Redis وDatabases for MySQL وDatabases for EnterpriseDB وDatabases for etcd وMessages for RabbitMQ وIBM Cloud Event Streams وCloudant on IBM Cloud.

 احصل عليه الآن IBM Db2 Warehouse on Cloud

إصدار تجريبي مجاني ورصيد بقيمة 1000 دولار أمريكي

 

ابدأ بتشغيل إصدار تجريبي مجاني  من Db2 Warehouse واحصل على رصيد مجاني بقيمة 1000 دولار أمريكي. اذا كنت تستخدم IBM Cloud لأول مرة، يمكنك التسجيل اليوم والحصول على رصيد إضافي بقيمة 200 دولار أمريكي.

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الأسئلة الشائعة

يمنحك حساب IBM Cloud المجاني الذي تحصل عليه إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا تضم خطط تسعير Lite. وهذا يعني أن الخطة مجانية دائمًا. لن تُفرض عليك مطلقًا أي رسوم، ولن تنتهي صلاحية الخطة أبدًا. 

  • يمكنك توفير مثيل واحد لأي خدمة باستخدام خطة Lite.
  • بعد مرور 10 أيام من عدم وجود أي نشاط تطويري، تنتقل تطبيقاتك إلى وضع السكون. يمكنك تنشيط التطبيقات عن طريق معاودة العمل عليها.
  • وبعد مرور 30 يومًا من عدم وجود أي نشاط تطويري، تُحذَف مثيلات الخدمة الخاصة بك التي تعمل بخطط Lite.

لبدء البناء على IBM Cloud، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب باستخدام عنوان بريد إلكتروني (يجب ألا يكون عنوان البريد الإلكتروني مرتبطًا بحساب موجود).

يلزم توفير معلومات الدفع مسبقًا، لكن لن تُفرض عليك رسوم إلا عند استخدام خدمة مدفوعة، ومع ذلك سيكون هناك خصم رمزي على بطاقتك للتحقق من صلاحيتها.

ستكون هناك رسالة تأكيد تعرض الرسوم على شاشتك بعد قيامك بإدخال معلومات بطاقة الائتمان. يحدد التاجر المبلغ ولكن عادةً ما يكون المبلغ حوالي دولار أمريكي واحد. 

والاحتفاظ بهذه المعلومات مسجّلة، يساعد على تحقيق انتقال سلس إلى خطة الدفع حسب الاستخدام، إذا اخترت ذلك.

لن يترتب على استخدام خطط Lite تحمّل أي رسوم أبدًا؛ ومع ذلك، لاستخدام الخطط الأخرى بخلاف Lite في الطبقة المجانية، يلزم الترقية إلى خطة الدفع حسب الاستخدام. عندما تستهلك ما يتجاوز الحد الأقصى المحدد للخدمة، ستتم محاسبتك شهريًا مقابل استخدامك للموارد. 

يمكنك تعيين حدود إنفاق منفصلة لكل من الحساب والحاوية ووقت التشغيل وجميع الخدمات وخدمات محددة. ستتلقى إشعارات تلقائيًا عندما يصل إنفاقك الشهري إلى نسب 80% و90% و100% من تلك الحدود. لتعيين الإشعارات المتعلقة بالإنفاق، انقر فوق إدارة > الفوترة والاستخدام وحدد إشعارات الإنفاق. لمزيد من المعلومات، راجع تعيين إشعارات الإنفاق.

استكشف الرموز الترويجية

مجانية على الدوام – هذه هي المنتجات ضمن إحدى Lite والتي لن تنتهي صلاحيتها أبدًا. لقد صُممت لتمكينك من التركيز على مشاريعك بطمأنينة وللمساعدة على تجنيبك استصدار فاتورة عن غير قصد. تعتمد حصص خطة Lite على الاستخدام، ولا تنتهي صلاحيتها أبدًا، ويتم تجديدها على أساس شهري أو على أساس الاستخدام لمرة واحدة. شاهد جميع منتجات خطة Lite.

الإصدار التجريبي المجاني – انظر إلى هذه الإصدارات على أنها إصدارات تجريبية متميزة؛ ومع ذلك، فإنها تتطلب حساب اشتراك الدفع حسب الاستخدام. استنادًا إلى المنتج، قد تعمل الحصة لفترة زمنية محددة أو على أساس الاستخدام أو لا تنتهي صلاحيتها أبدًا. ستبدأ بعض المنتجات في فرض رسوم إذا استهلكت ما يتجاوز الطبقة المجانية. شاهد جميع منتجات الخطة المجانية.

يؤدي الوصول إلى الحد الأقصى لأي حصة لمثيلات خطة Lite إلى تعليق الخدمة لذلك الشهر. وتُحتسب حدود الحصص على مستوى المنظمة، وليس على مستوى المثيل. كما ينعكس أي استخدام من المثيلات السابقة على المثيلات الجديدة التي يتم إنشاؤها في المنظمة نفسها. يتم إعادة تعيين حدود الحصص في اليوم الأول من كل شهر.

يمكنك التحقق من استخدامك بالانتقال إلى إدارة > الفوترة والاستخدام في وحدة التحكم وتحديد الاستخدام. لمزيد من المعلومات، راجع عرض استخدامك.

للحصول على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي، يتعين عليك أولاً الترقية إلى حساب الدفع حسب الاستخدام. إذا كنت قد قمت بذلك بالفعل، فانتقل إلى صفحة الاستخدام في وحدة تحكم IBM Cloud لرؤية الرصيد بقيمة 200 دولار أمريكي. يمكنك أيضًا الانتقال إلى صفحة إعدادات الحساب لعرض عروضك الترويجية النشطة. يوضع في رصيدك الترويجي تلقائيًا 200 دولار أمريكي، ولكن قد يستغرق ظهور المبلغ في حسابك بضع ساعات. يتوفر الرصيد لحسابات الدفع حسب الاستخدام التي يتم إنشاؤها لأول مرة فقط ولا يمكن استخدامه مع عروض الجهات الخارجية.

تتوفر حسابات IBM Cloud التجريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في المؤسسات الأكاديمية المعتمدة التي تمنح الدرجات العلمية. للتأهل للحصول على حساب تجريبي، قم بزيارة تنزيلات برامج IBM SkillsBuild وتحقق من صحة بيانات اعتماد مؤسستك الأكاديمية. يمكن العثور على تعليمات تفصيلية حول إنشاء حسابك هنا (الرابط موجود خارج ibm.com).

عند إضافة بطاقة ائتمان إلى حسابك التجريبي، تتم ترقية حسابك إلى حساب دفع حسب الاستخدام؛ ولا يمكن تحويله مرة أخرى إلى حساب تجريبي. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام رموز الميزات التعليمية في حساب الدفع حسب الاستخدام. لمزيد من المعلومات حول الحسابات التجريبية التعليمية، راجع الأسئلة الشائعة حول تنزيلات برامج IBM SkillsBuild.

انتقل إلى صفحة الفوترة والعروض الترويجية ، وأدخل الرمز الترويجي الخاص بك، وراجع التفاصيل الترويجية، ثم انقر فوق "تطبيق". بعد تطبيق الرمز الترويجي، يتم عرض رسالة نجاح.

يرجى ملاحظة أنه يجب أن يكون لديك بطاقة ائتمان مسجلة لتطبيق الرموز الترويجية لأغراض المصادقة.

يمكنك استخدام أداة تقدير التكلفة لتقدير تكلفة منتجات IBM Cloud عن طريق تخصيص الخطط التي تناسب احتياجاتك. استكشف الفهرس للعثور على العروض لإضافتها إلى القيمة التقديرية.

سوف تحصل على دعم فني مجاني من خلال Stack Overflow (يؤدي الرابط إلى موقع خارج ibm.com). يمكنك فتح الحالات المتعلقة بإدارة الوصول والحسابات والفوترة والاستخدام.
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