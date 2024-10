الطبقة المجانية من IBM Cloud

الرمز الترويجي: DSFREE250

تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2024

رصيد بقيمة 250 دولارًا أمريكيًا لمدة 30 يومًا على IBM Cloud Databases for PostgreSQL وDatabases for MongoDB وDatabases for Elasticsearch وDatabases for Redis وDatabases for MySQL وDatabases for EnterpriseDB وDatabases for etcd وMessages for RabbitMQ وIBM Cloud Event Streams وCloudant on IBM Cloud.