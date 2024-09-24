برمجيات وحلول إدارة القرار

نمذجة وإدارة وأتمتة القرارات التجارية المتكررة في مؤسستك باستخدام الذكاء
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منظر جوي لسفينة الأبحاث البحرية ذاتية القيادة "ماي فلاور" وهي تُبحر عبر البحر
التغلب على تحديات الأعمال باستخدام إدارة القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

القرارات هي جوهر عملك. للبقاء في المنافسة وتلبية توقعات العملاء المتزايدة باستمرار في عالم اليوم الرقمي سريع الحركة، تحتاج الشركات إلى اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع. يمكن أن تساعد التحليلات المتقدمة جنبًا إلى جنب مع قواعد العمل في تحويل المعارف إلى إجراءات عملية ومخصصة وفورية للعملاء تعمل على توليد نتائج أعمال قابلة للقياس. تقدم IBM مجموعة متكاملة تتيح للشركات إدارة دورة حياة القرارات بأكملها بسهولة.

باستخدام حلول إدارة القرار من IBM، يمكنك:

  • إنشاء منطق الأعمال وإدارته بشكل مستقل عن التطبيقات والعمليات.
  • اتخذ القرارات بدقة، مستهدفًا كل تفاعل مع العملاء بذكاء.
  • امنح الشركات المرونة والسرعة اللازمة لتلبية المتطلبات المتغيرة.
دمج الذكاء في القرارات التشغيلية عند دمج قواعد الأعمال الإلزامية مع النمذجة التنبؤية، يمكنك استخدام التعلم الآلي لأتمتة القرارات المتكررة واكتساب ميزة تنافسية.
تمكين مستخدم الأعمال

استخدم برامج Business Rules لتصميم القرارات وتأليفها والتحقق من صحتها بشكل حدسي في بيئة منخفضة التعليمات البرمجية.
اتخاذ قرارات أفضل

دمج الذكاء الاصطناعي مع التحليلات التنبؤية لتحسين عملية اتخاذ القرار لديك.
تحسين تجربة العملاء

استخدم التحليلات المتقدمة للتكيف مع التغييرات في الوقت الفعلي وتجاوز توقعات العملاء.
حلول إدارة القرار استخدام إدارة شاملة للقرارات
يمكنك تحليل قرارات الأعمال وأتمتتها وحوكمتها لتلبية احتياجات المؤسسة.
اتخذ قرارات بديهية وذكية
تنفيذ مشاريع أتمتة القرارات منخفضة الرمز دون الحاجة إلى متخصصين في تكنولوجيا المعلومات. دمج التعلم الآلي (ML) ولوحات المعلومات المناسبة للأعمال.
تمكين المطورين من التخصيص
بناء تطبيقات مخصصة ومبتكرة في السحابة الأصلية تعمل على أتمتة القرارات باستخدام برامج مفتوحة المصدر متوافقة مع DMN.
تطبيق أتمتة الأعمال عبر المؤسسة
قم بتحليل سير العمل وتصميم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات رمز منخفض، وتعيين المهام للروبوتات وتتبع الأداء باستخدام منصة أتمتة شاملة.
دراسة حالة مميزة

في 4 يونيو، وصل قارب آلي بدون طاقم إلى شواطئ أمريكا الشمالية، متتبعًا مسار ماي فلاور الأصلي. وتمكّن من الوصول إلى هذا الهدف دون مراقبة بمساعدة "قبطان ذكاء اصطناعي" الموجود على متنها. ساعد صانع القرار الافتراضي هذا، والذي يعمل ببرنامج إدارة القرار ®IBM، في ضمان السفر الآمن في ظل ظروف متغيرة باستمرار وخطيرة في كثير من الأحيان.
اقرأ دراسة حالة السفينة ماي فلاور
دراسات الحالة الخاصة بإدارة القرار اكتشف كيف تعمل أتمتة القرارات الذكية على تعزيز التميز التشغيلي.
High angle view of large group of elementary students having a class in the classroom. Teacher is assisting one student.
بناء المدارس بشكل أسرع وأسهل

قامت شركة Tatweer وWipro بدمج قواعد العمل في واجهة مستخدم جديدة لتبسيط طريقة منح تراخيص بناء المدارس، مستبدلين عملية معقدة ومتعددة الخطوات بحل مبسط وآلي.

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Smiling handsome man using digital tablet
الحد من الأخطاء في اكتتاب التأمين

قامت شركة Aon Italy بأتمتة وإدارة قواعد الأعمال في مجالات مثل التسعير، مما مكّنها من الاستجابة بسرعة ومرونة للتحولات في الظروف الاقتصادية وتوفير مصدر واحد للحقيقة للتدقيقات التنظيمية.

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A black and a caucasian young woman are sitting in a business meeting in a modern office.They discuss something over papers and a laptop while one of them is pointing at the computer screen. Both are wearing glasses and pie charts are visible in the background.
إدارة أحمال التشغيل المتزايدة بسرعة

قامت مجموعة الخدمات المالية PNC Inc. بأتمتة 50 عملية تجارية عبر خطوط أعمال متعددة (LOBs) في البنك ووضع أكثر من خمسة ملايين قاعدة عمل مؤتمتة في الإنتاج.

 اقرأ دراسة الحالة (302 كيلوبايت)
ندوات الإنترنت حول قرارات IBM قرارات الرمز المنخفض
تعرف على كيفية تمكين IBM ADS لمستخدمي الأعمال من تنفيذ مشاريع إدارة القرار.
قرارات ذكية
تعرف على كيفية دمج تنبؤات التعلم الآلي لبناء قرارات أكثر فعالية.
البدء في إدارة القرار
لست متأكدًا من أين تبدأ؟ تعرف على كيفية توفير ODM على السحابة لكل ما تحتاجه لتطوير قواعد الأعمال واختبارها ووضعها في الإنتاج.
الجديد في إدارة القرارات
اكتشف كل ما هو جديد لعام 2023 في مجال إدارة القرارات في IBM.
موارد إدارة القرارات
Two businesswomen sitting at workstation in office discussing project on digital tablet
إدارة القرارات التشغيلية للمبتدئين
تعرف على كيفية أتمتة قراراتك التشغيلية في السياق، والتعاون في قواعد العمل، واكتشاف معارف قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي، وتسريع طلبات التغيير.
Shot of a handsome mature male designer working on a whiteboard in the office
ما المقصود بإدارة القرارات؟
تعرف على ماهية إدارة القرارات وكيف تمكّن المؤسسات من أتمتة قراراتها وعملياتها التجارية.
تُظهر نظرة عامة على خدمات IBM Automation Decisions Services كيفية تقديم خدمة الأتمتة الذكية من الجيل التالي في IBM Cloud Pak® for Automation.
Two business colleagues looking at a dual monitor setup in a large and modern office space discussing technical issues together.
ما المقصود بقواعد العمل؟
تعرف على قواعد العمل والأنواع الموجودة ومزاياها وأكثر من ذلك.
Build intelligent IT operations
أنظمة إدارة قواعد العمل 101
تعرف على نظام إدارة قواعد الأعمال (BRMS)، ومكوناته، وكيفية عمله من الناحية العملية، ومزاياه وأكثر من ذلك.
الخطوة التالية

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