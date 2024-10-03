تُعد IBM Operational Decision Manager (ODM) منصة قوية لإدارة القرارات، تعمل على تبسيط صياغة القرارات وتحريرها، مع توفر ميزات على مستوى المؤسسات، مثل إمكانية التتبع، والمحاكاة، والإصدار، والتدقيق. وتساعد IBM ODM المؤسسات في إعداد قرارات دقيقة من أجل زيادة الكفاءة، وإدارة الامتثال، وتحسين السرعة التشغيلية.

وتتوفر ODM مستقلة وكجزء من IBM Cloud Pak for Business Automation، وتساعدك في تحليل قرارات الأعمال المستندة إلى القواعد، وأتمتتها، والتحكم فيها. ويُمكن للحل أن يأذن بقرض، أو يقرر العروض الترويجية، أو يكتشف فرصة البيع المتبادل بدقة عالية وتخصيص واضح.

عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة، تصبح حلول اتخاذ قرارات IBM مثل ODM وخدمات اتخاذ قرارات الأتمتة (ADS) هي العوامل المحفزة لتحقيق للنجاح. وعند دمجها مع إمكانات المحادثة في watsonx Orchestrate، من خلال Cloud Pak for Business Automation في SaaS، يستطيع المستخدمون التفاعل بكفاءة أكبر مع النظام، واستدعاء محركات اتخاذ القرار، والحصول على رؤى دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.