تُعد IBM Operational Decision Manager (ODM) منصة قوية لإدارة القرارات، تعمل على تبسيط صياغة القرارات وتحريرها، مع توفر ميزات على مستوى المؤسسات، مثل إمكانية التتبع، والمحاكاة، والإصدار، والتدقيق. وتساعد IBM ODM المؤسسات في إعداد قرارات دقيقة من أجل زيادة الكفاءة، وإدارة الامتثال، وتحسين السرعة التشغيلية.
وتتوفر ODM مستقلة وكجزء من IBM Cloud Pak for Business Automation، وتساعدك في تحليل قرارات الأعمال المستندة إلى القواعد، وأتمتتها، والتحكم فيها. ويُمكن للحل أن يأذن بقرض، أو يقرر العروض الترويجية، أو يكتشف فرصة البيع المتبادل بدقة عالية وتخصيص واضح.
عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة، تصبح حلول اتخاذ قرارات IBM مثل ODM وخدمات اتخاذ قرارات الأتمتة (ADS) هي العوامل المحفزة لتحقيق للنجاح. وعند دمجها مع إمكانات المحادثة في watsonx Orchestrate، من خلال Cloud Pak for Business Automation في SaaS، يستطيع المستخدمون التفاعل بكفاءة أكبر مع النظام، واستدعاء محركات اتخاذ القرار، والحصول على رؤى دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.
اكتشف كيف يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى زيادة الإنتاجية باستخدام IBM Decisions وWorkflow وwatsonx Orchesstrate
اكتشاف تغييرات السوق والتكيف معها بسرعة: اضبط تجربة العملاء، أو حدّث برامج الولاء، أو أنشئ عروضًا أكثر تخصيصًا وارتباطًا. كما يُمكنك زيادة سرعة اتخاذ القرارات وموثوقيتها.
تشغيل العمليات التجارية بطريقة أسرع، ومتسقة، وعلى نطاق واسع. كما يُمكنك أتمتة الموافقات، ومعالجة المطالبات، وتأهيل الموظفين والعملاء بطريقة أسرع، وتقليل تكاليف عدم الامتثال، والحدّ من خسائر الائتمان.
ادعم التدقيق والامتثال للأدلة الموثّقة لكيفية اتخاذ القرارات. وغيِّر السياسات بسرعة مع تطور اللوائح. وتأكّد من الالتزام بالاتساق واكتشاف الاحتيال على نحوٍ منهجي.
استفد من الواجهات التي تمكِّنك من صياغة القرارات، وتطويرها، واختبارها بسرعة.
استفد من Operational Decision Manager في التطبيقات الأكثر تطلبًا.
استخدم قدرات الاختبار والمحاكاة للمساعدة في التحقق من صحة منطق الأعمال مقارنةً بسيناريوهات الاستخدام المحددة جيدًا ومؤشرات الأداء الرئيسية.
انشر في OpenShift، وفي نظام Kubernetes المعتمد، وخوادم التطبيقات، المضمنة في كود Java، في شبكات الحوسبة، z/OS أو SaaS.
تمكين الأطراف المعنية من المشاركة في صياغة القواعد، وتحديثها، ونشرها، وإدارتها.
وسِّع نطاق قرارات الأعمال باستخدام قدرات الحوكمة المدمجة وإدارة التغيير.
الاستجابة السريعة للتخفيف من المخاطر على الصحة العامة.
أتمتة تدفقات العمليات لتحسين الوقت المستغرق في إنجاز إجراءات التأمين من أجل الملكية الجديدة.
تسريع إنشاء الحساب وطلبات الهامش.
تحسين نتائج المرضى من خلال عملية تطوير الأسلوب الرشيق.
أتمتة قواعد الأعمال لتحسين خدمة العملاء.
تبسيط 20,000 عرض ترويجي للمنتجات مع الوكلاء.
اختيار حل إدارة القرارات كاملة الميزات، مع خدمات القرارات القائمة على القواعد.
جمع قرارات الأعمال القابلة للتكرار وإدارتها كحل مستضاف ومُدار بالكامل.
أتمتة القرارات كجزء من مشروع عالمي يتضمن أتمتة العمليات الآلية، وسير العمل، وغير ذلك الكثير.
يُمكنك دمج رؤى التعلم الآلي بسهولة لبناء قرارات أكثر ذكاءً وفعاليةً دون الحاجة إلى متخصصي تكنولوجيا المعلومات.
بناء تطبيقات مخصصة ومبتكرة في السحابة الأصلية تعمل على أتمتة القرارات باستخدام برامج مفتوحة المصدر متوافقة مع DMN.
اكتشاف القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وواجهة المستخدم المشتركة والأدوات ذات الرموز المنخفضة.
احصل على أتمتة المهام، وتنظيم سير العمل، وغير ذلك الكثير.
ادفع ثمن ما تحتاجه من خلال التسعير المعياري.