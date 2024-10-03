الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال Operational Decision Manager IBM Operational Decision Manager
اكتشاف قرارات الأعمال المستندة إلى القواعد، وتسجيلها، وتحليلها، وأتمتتها، والتحكم فيها في البيئة التي تختارها
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رسم توضيحي لواجهة مستخدم هجينة تخص واجهة Operational Decision Manager
IBM Operational Decision Manager

تُعد IBM Operational Decision Manager (ODM) منصة قوية لإدارة القرارات، تعمل على تبسيط صياغة القرارات وتحريرها، مع توفر ميزات على مستوى المؤسسات، مثل إمكانية التتبع، والمحاكاة، والإصدار، والتدقيق. وتساعد IBM ODM المؤسسات في إعداد قرارات دقيقة من أجل زيادة الكفاءة، وإدارة الامتثال، وتحسين السرعة التشغيلية.

وتتوفر ODM مستقلة وكجزء من IBM Cloud Pak for Business Automation، وتساعدك في تحليل قرارات الأعمال المستندة إلى القواعد، وأتمتتها، والتحكم فيها. ويُمكن للحل أن يأذن بقرض، أو يقرر العروض الترويجية، أو يكتشف فرصة البيع المتبادل بدقة عالية وتخصيص واضح.

عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة، تصبح حلول اتخاذ قرارات IBM مثل ODM وخدمات اتخاذ قرارات الأتمتة (ADS) هي العوامل المحفزة لتحقيق للنجاح. وعند دمجها مع إمكانات المحادثة في  watsonx Orchestrate، من خلال Cloud Pak for Business Automation في SaaS، يستطيع المستخدمون التفاعل بكفاءة أكبر مع النظام، واستدعاء محركات اتخاذ القرار، والحصول على رؤى دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.
صُنِّفت IBM أنها شركة رائدة في The Forrester Wave™: منصات اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي، الربع الثاني من عام 2023
ندوة الإنترنت المميزة

اكتشف كيف يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى زيادة الإنتاجية باستخدام IBM Decisions وWorkflow وwatsonx Orchesstrate
بدء إعداد مشروعات إدارة القرارات
المزايا تحسين الفعالية

اكتشاف تغييرات السوق والتكيف معها بسرعة: اضبط تجربة العملاء، أو حدّث برامج الولاء، أو أنشئ عروضًا أكثر تخصيصًا وارتباطًا. كما يُمكنك زيادة سرعة اتخاذ القرارات وموثوقيتها.

 تحسين الكفاءة 

تشغيل العمليات التجارية بطريقة أسرع، ومتسقة، وعلى نطاق واسع. كما يُمكنك أتمتة الموافقات، ومعالجة المطالبات، وتأهيل الموظفين والعملاء بطريقة أسرع، وتقليل تكاليف عدم الامتثال، والحدّ من خسائر الائتمان.

 إدارة الامتثال

ادعم التدقيق والامتثال للأدلة الموثّقة لكيفية اتخاذ القرارات. وغيِّر السياسات بسرعة مع تطور اللوائح. وتأكّد من الالتزام بالاتساق واكتشاف الاحتيال على نحوٍ منهجي.
السمات الرئيسية تبسيط الإدارة وتسهيلها


استفد من الواجهات التي تمكِّنك من صياغة القرارات، وتطويرها، واختبارها بسرعة.

 دعم القرارات المعقدة


استفد من Operational Decision Manager في التطبيقات الأكثر تطلبًا.

 اختبار ومحاكاة مدمجة

استخدم قدرات الاختبار والمحاكاة للمساعدة في التحقق من صحة منطق الأعمال مقارنةً بسيناريوهات الاستخدام المحددة جيدًا ومؤشرات الأداء الرئيسية.

 خيارات نشر مرنة

انشر في OpenShift، وفي نظام Kubernetes المعتمد، وخوادم التطبيقات، المضمنة في كود Java، في شبكات الحوسبة، z/OS أو SaaS.

 إدارة الأذونات المستندة إلى الدور

تمكين الأطراف المعنية من المشاركة في صياغة القواعد، وتحديثها، ونشرها، وإدارتها.

 عملية حوكمة مدمجة

وسِّع نطاق قرارات الأعمال باستخدام قدرات الحوكمة المدمجة وإدارة التغيير.

IBM Operational Decision Manager في IBM Z

تحديث تطبيقات Z حدِّث تطبيقات IBM z/OS من الداخل إلى الخارج من خلال اكتشاف منطق الأعمال وإضفاء الطابع الخارجي عليه. اقرأ المدونة
إضافة الذكاء إلى تطبيقاتك Z يُمكنك الاستفادة من الواجهة المُحسنة مع IBM Watson Machine Learning لاتخاذ قرارات تنبؤية بسرعة الأعمال. اقرأ المدونة
التجربة الآن على Z اكتشف كيف يُمكنك تحسين تطبيقات Z باستخدام قواعد العمل، ودون أي تكلفة لمدة 3 أيام. جرّب الخدمة الآن
قصص العملاء
وزارة الصحة الإسرائيلية

الاستجابة السريعة للتخفيف من المخاطر على الصحة العامة.
شركة First Canadian Title (FCT)

أتمتة تدفقات العمليات لتحسين الوقت المستغرق في إنجاز إجراءات التأمين من أجل الملكية الجديدة.
TD Ameritrade

تسريع إنشاء الحساب وطلبات الهامش.
خدمة نقل الدم وزراعة الأعضاء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية

تحسين نتائج المرضى من خلال عملية تطوير الأسلوب الرشيق.
شركة Brownells Inc.

أتمتة قواعد الأعمال لتحسين خدمة العملاء.
شركة Asian Paints Limited

تبسيط 20,000 عرض ترويجي للمنتجات مع الوكلاء.
الإصدارات

المقارنة بين الميزات والتسعير

 حلول محلية

اختيار حل إدارة القرارات كاملة الميزات، مع خدمات القرارات القائمة على القواعد.

 حلول سحابية

جمع قرارات الأعمال القابلة للتكرار وإدارتها كحل مستضاف ومُدار بالكامل.

 IBM Cloud Pak for Business Automation

أتمتة القرارات كجزء من مشروع عالمي يتضمن أتمتة العمليات الآلية، وسير العمل، وغير ذلك الكثير.
إدارة القرارات في IBM IBM Automation Decision Services

يُمكنك دمج رؤى التعلم الآلي بسهولة لبناء قرارات أكثر ذكاءً وفعاليةً دون الحاجة إلى متخصصي تكنولوجيا المعلومات.

 الإصدار المفتوح من IBM Decision Manager

بناء تطبيقات مخصصة ومبتكرة في السحابة الأصلية تعمل على أتمتة القرارات باستخدام برامج مفتوحة المصدر متوافقة مع DMN.
احصل على المزيد من القدرات في السابق، دمجنا إدارة القرارات التشغيلية مع قدرات الأتمتة الأخرى، مثل أتمتة المحتوى والتقاط الأتمتة ومعالجتها في Cloud Pak for Business Automation، لتعزيز نمو الأعمال. استكشف IBM Cloud Pak مُدمج

اكتشاف القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وواجهة المستخدم المشتركة والأدوات ذات الرموز المنخفضة.

 مكتمل

احصل على أتمتة المهام، وتنظيم سير العمل، وغير ذلك الكثير.

 حديث

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