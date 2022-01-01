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تعزيز تحول الأعمال لعملاء المؤسسات من خلال الأتمتة القصوى
دليل شاغلي منصب الرئيس التنفيذي (CEO) لأتمتة تقنية المعلومات عزز إبداع خبراء عمليات سير العمل لديك
شخص يعمل مع آلات روبوتية في مصنع
أعد التفكير في الطريقة التي يتم من خلالها إجراء أعمالك

تتيح الخدمات الاستشارية المتقدمة في مجال الأتمتة التي تقدمها شركة ™IBM Consulting للمؤسسات إمكانية عدم الاقتصار على أتمتة المهام البسيطة فحسب، بل التعامل أيضًا مع العمليات المهمة التي يتم فيها التعامل مع العملاء وتؤدي إلى تحقيق الإيرادات مع ضمان إمكانية استخدامها والتوسع فيها بسهولة. يمكنك إنشاء عمليات مترابطة، وذكية، وشاملة، ومدعومة بتقنيات أُسية، وموثوق بها. ومن خلال التنسيق السلس للعمل بين الروبوتات والقوى العاملة البشرية، يمكن للمؤسسات أن تعزز استخدام نماذج أعمال مرنة وقابلة للتكيف تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية.

نحن نقدم نهجًا شاملًا للأتمتة من خلال إطار عمل مصمم لتحقيق القيمة بشكل سريع. نلبي خدماتك مهما كانت طبيعتها، بدءًا من وضع الاستراتيجيات وتصميم خرائط الطريق وحتى إدارة المشروعات التي تدعم برامج الأتمتة على نطاق واسع.
ابدأ رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Garage

تحديد وترتيب أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل سريع من شأنه تحقيق قيمة في غضون 6 أسابيع أو أقل.
ما الجديد؟ جرّب watsonx Orchestrate

خفف العبء عن فريقك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية الأتمتة
تعزيز النتائج بفضل تطبيق الأتمتة القصوى تمكّن من المواءمة بين الأعمال وتقنية المعلومات، وتحسين تجارب العملاء، وتجارب الموظفين، واكتشاف مصادر جديدة لتحقيق القيمة. تعرّف على سبب تصنيف IBM كشركة رائدة في السوق من HFS Horizons: تقرير مقدمي خدمات الأتمتة. تنزيل التقرير
المزايا أكثر من 25%

نسبة التحسينات في مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس من خلال مشاركتهم في خدمات الأتمتة الذكية.¹

 %93

نسبة الانخفاض في وقت معالجة المطالبة، حيث انخفضت من 15 يومًا إلى يوم واحد.²

 %50

نسبة الانخفاض في معدل إعادة العمل بسبب قدرات التميز في تنفيذ العمليات.³
القدرات استشارات الأتمتة والتميز في العمليات

تمكّن من تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتقليل صيانة التطبيقات والبيانات، وإدارة التطبيقات المخصصة على السحابة من خلال الاستفادة من قدرات الأتمتة الذكية، والمعالجة الذاتية، والتطوير والأمان والعمليات، وهندسة المنصات، وهندسة موثوقية الموقع.

 تعرف على المزيد أتمتة الأعمال

الأتمتة القصوى هي مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية والمنصات التقنية التي تمكِّن من إجراء المعالجة تلقائيًا بشكل كامل بأدنى تدخل بشري، وتؤدي إلى تحسين تجارب العملاء وتحقيق قيمة جديدة للأعمال.

 اقرأ عن عصر الأتمتة القصوى التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات

قم بتمكين التحول الرقمي وتحديث عمليات تقنية المعلومات، وسرّع رحلة أتمتة تقنية المعلومات المؤسسية الخاصة بك باستخدام Ansible Automation وإدماج سير العمل الذكي لتقنية المعلومات من أجل عمليات تقنية المعلومات الشاملة التي تمتد عبر المؤسسة.

 استكشف الخدمات التي نقدمها للمنصات
™IBM Garage
تعاون مع IBM Garage ابتكر حلولاً وقم ببنائها وقياسها وتكرارها وتوسيع نطاقها بسلاسة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
Water Corporation

بمساعدة IBM Consulting، تستخدم Water Corporation عمليات الأتمتة للحفاظ على تدفق كل من البيانات والمياه.
مدينة هلسنكي

اقرأ عن كيفية تعاون مدينة هلسنكي وIBM Consulting على إنشاء تجارب عملاء أسرع وأكثر مرونة باستخدام شبكة مساعد رقمي.
TD Ameritrade

عملت TD Ameritrade مع IBM Consulting على أتمتة سير العمل المؤسسي لإنشاء تجربة عملاء أكثر تفاعلًا.

®Insight

ركّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. تعرّف على آراء القادة الذين لهم دور بارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
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إلهام جيل جديد من خبراء سير العمل اقرأ التقرير
اغتنام فرص الذكاء الاصطناعي والأتمتة

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي موجودًا في كل مكان والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وشك أن تصبح سائدة.

5 توجهات لعام 2024

تتطلب التقنيات المتقدمة مستوى عاليًا من الثقة، خاصةً في عصر الذكاء الاصطناعي. تعرّف على الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز الثقة.
صنّفت Everest Group شركة IBM كشركة رائدة في مجال أتمتة العمليات الذكية

أثبتت IBM قدرتها على مساعدة المؤسسات على توسيع نطاق الأتمتة من خلال تنفيذ مشاريع أتمتة العمليات الآلية واسعة النطاق مع العديد من عملائها.
الشراكات الاستراتيجية تطبيق عملية التعدين والذكاء والأتمتة

تعمل شركات Celonis وIBM وRed Hat معًا لتقديم حلول عملية التعدين وذكاء العمليات وإدارة التنفيذ لعملائنا. استفد من تبسيط العمليات والأتمتة على مستوى المؤسسة وتمكّن من تحقيق قيمة للأعمال على نطاق واسع.

 تعرف على المزيد تسريع التحول إلى استخدام تقنيات السحابة الهجينة

تساعد الشراكة بين IBM وMicrosoft العملاء على الانتقال إلى عالم تقنية السحابة المتعددة الهجينة، ما يمكِّنهم من تحويل مؤسساتهم إلى مؤسسات معرفية من خلال خبرتنا في العديد من الصناعات والعمليات التجارية والتقنية الأسية.

 تعرف على المزيد اقرأ كيف تساعد IBM Consulting في تمكين عملائها من استخدام Microsoft Copilot شارك في الإبداع مع العملاء وتعاون في حل متطلبات سير العمل الرقمي الحالية

على مدار أكثر من عقد من الزمان، قادت شركتا IBM وServiceNow الابتكار في سوق إدارة خدمات تقنية المعلومات وخدمات مكان العمل. تساعدك شراكتنا العالمية، من خلال العمل مع IBM Consulting، على تسريع الوقت المناسب للقيمة، والحصول على رؤية كاملة لبصمتك التشغيلية، وإضفاء طابع إنساني على تجربة أتمتة سير العمل لديك.

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تعمل خدماتنا الاستشارية في الذكاء الاصطناعي على إعادة ابتكار الطريقة التي تتبعها في تنفيذ عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الجمع بين خبراتنا المتعمقة في العديد من الصناعات والمجالات، إلى جانب تقنية الذكاء الاصطناعي، والنهج القائم على التجربة الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز فريقك بدلًا من استبداله، ويرفع من مهاراتهم وقيمة عملهم. ​

 تعرف على المزيد الاستشارات في مجال البيانات والتحليلات

يعمل خبراؤنا في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعات معًا لمساعدتك في مواءمة استراتيجية البيانات الخاصة بك بهدف بناء مؤسسة تعتمد على المعارف، وذلك من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي والأتمتة في نقاط تأثير محددة.

 تعرف على المزيد خدمات حوكمة الذكاء الاصطناعي

تعرف على كيفية عملنا مع العملاء لإنشاء ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف ومدعوم بأطر حوكمة مؤسسية جنبًا إلى جنب مع المنصات الآلية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

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